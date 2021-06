–

De parte de Acracia June 29, 2021

Se conoce como pragmatismo, dejando a un lado sus precedentes hist贸ricos (que, seguramente, forman toda una escuela o corriente principal dentro del pensamiento), a un movimiento filos贸fico desarrollado sobre todo en el mundo anglosaj贸n, aunque con repercusi贸n en otros pa铆ses y con otras denominaciones (como son las llamadas corrientes anti-intelectualistas).

Incluso, un autor como Nietzsche hay veces que se le ha etiquetado como pragmatista, debido a sus ideas sobre 芦la utilidad y perjuicio de la historia para la vida禄 o su concepci贸n de la verdad como equivalante a lo que resulta 煤til para la especie y su conservaci贸n. Siendo rigurosos, hay que hablar de un pragmatismo expl铆cito casi de forma exclusiva en esas corrientes anglo-americanas, o al menos fueron las que tuvieron una mayor repercusi贸n e influencia. Es en Estados Unidos, en el seno del Metaphysical Club de Boston (1872-1874), donde puede decirse que surgi贸 el pensamiento pragmatista, con figuras como Chauncey Wright , Francis Ellingwood Abbot, Charles Sanders Pierce o William James. Sobre estos autores, puede observarse una influencia de Alexander Bain con su definici贸n de la creencia como 芦aquello sobre lo cual el hombre est谩 preparado a actuar禄. En cualquier caso, los prop贸sitos de las numerosas figuras asociadas al pragmatismo pueden resumirse en que 芦toda la funci贸n del pensamiento es producir h谩bitos de acci贸n禄 y de que 芦lo que significa una cosa es simplemente los h谩bitos que envuelve禄. La llamada 芦m谩xima pragm谩tica禄 reza: 芦Concebimos el objeto de nuestras concepciones considerando los efectos que pueden ser concebibles como susceptibles de alcance pr谩ctico. As铆, pues, nuestra concepci贸n de estos efectos equivale al conjunto de nuestra concepci贸n del objeto禄.

Hay que decir que ha habido grandes cr铆ticos de la filosof铆a pragmatista, entre ellos algunos marxistas que la vinculan con los intereses particulares del capitalismo norteamericano. Como en tantas nociones, existe una versi贸n distorsionada y vulgarizada, meramente utilitarista, con la denuncia de unas intenciones de reducir la filosof铆a a un simple plan de acci贸n y de medir la verdad solo por su 茅xito externo. Bien, como en todo, hay que aceptar muchos puntos de vista, asumir cr铆ticas que pueden contener ciertas verdades (en la pr谩ctica, valga como homenaje al punto de vista pragmatista), pero tratemos de separar el grano de la paja y otorgar el peso filos贸fico debido a una importante forma de pensar enemiga del absolutismo. Como sostuvo Pierce, al que puede considerarse fundador del pragmatismo, 芦la duda viva constituye la vida de la investigaci贸n禄, cuando el hombre conoce que existen opiniones distintas de la suya es cuando comienza esa duda (distinta a la creencia, cuya tentaci贸n ser谩 imponer una verdad abstracta). Se trata de una confianza en la viabilidad de una praxis humana que renuncia al dogmatismo, pero no a los valores humanos y al progreso. Si su vulgarizaci贸n ha sido instrumentalizada por un liberalismo sucumbido ante el capitalismo y el estatalismo, es otra denuncia que tenemos presente. Tratar茅 aqu铆, como siempre, de mostrar un punto de vista antiautoritario (por otra parte, creo que inherente a la propia filosof铆a pragmatista, bien entendida) en todos los campos de la praxis humana.

Una de las obras seguidas para confeccionar este texto es Pragmatismo, con el significativo subt铆tulo de 芦Un nuevo nombre para viejas formas de pensar禄. El libro est谩 compuesto por varias conferencias de James, con un estilo claro y coloquial, aunque no exento de pol茅mica y mordacidad, que pretende acercar la filosof铆a al hombre com煤n. Lo que me gusta de este modo de pensar, opuesto a todo absolutismo, es el tratar de abrir horizonte en todos los 谩mbitos humanos sin, necesariamente, establecer conclusiones (que, tantas veces, es tratar de poseer verdades). Parece ser que James careci贸 de instrucci贸n formal en filosof铆a, lo que tal vez le salv贸 de caer en la utilizaci贸n de un lenguaje acorde con aquello que trataba de criticar, lo que es seguro es que su labor se volc贸 en usar el lenguaje com煤n para otorgarle una mayor eficacia en la pr谩ctica. Hay que huir de toda abstracci贸n originada en el mundo pr谩ctico e invertir los t茅rminos, poner las nociones en circulaci贸n y buscar su verifaci贸n en la acci贸n. Se trata de desmitificar las grandes nociones de la filosof铆a escritas con may煤sculas: Verdad, Realidad, Dios鈥 Aunque la palabra anarquismo, al menos en el terreno intelectual, se emplea en varias ocasiones en la obra de James (y la filosof铆a pragmatista, seguramente, pivota sobre ella), no ten铆a intenci贸n James de construir una filosof铆a necesariamente atea, pero la renuncia a grandes verdades conduce inevitablemente a la traslaci贸n de todas las cuestiones a un plano humano (de hecho, 芦humanismo禄 era una palabra del agrado de James para su filosof铆a).

Porque, aunque los deseos de James no fueran los de epatar en la sociedad de su tiempo, es imaginable el revuelo que tuvo que causar una filosof铆a que sosten铆a que no hay demasiadas cosas que decir sobre la verdad en t茅rminos abstractos o especulativos, si la llevamos al 谩mbito de la acci贸n humana. James se apoy贸 en la sicolog铆a, renunciando a la tiran铆a de la l贸gica y a la trascendencia, para considerar que la adecuaci贸n de una creencia se reconoce gracias a ciertos signos, aun aceptando la vaguedad y diferentes significados que puedan tener los mismos: estabilidad, congruencia, desenvoltura, previsi贸n, satisfacci贸n鈥 Como dir铆a despu茅s Paul Feyerabend, un autor con muchos puntos en com煤n con William James, contestando a la gran pregunta sobre qu茅 es la verdad: 芦Pues, unas veces una cosa y otra otra禄. La renuncia a grandes verdades, o a una verdad general, no supone un ataque ni a la racionalidad ni a la reflexi贸n, m谩s bien al contrario, el deseo de indagaci贸n (la b煤squeda de nuevas verdades concretas, en la pr谩ctica) est谩 detr谩s tambi茅n de un pragmatismo vigoroso que no renuncia jam谩s a la 茅tica ni a los valores humanos. No podemos m谩s que simpatizar con los autores que vinculan la labor filos贸fica con las preocupaciones del hombre de la calle, las cuales no tienen que caer en ninguna vulgaridad y s铆 proclamar su querencia al conocimiento, que se comprometen con lo particular (sacrificando toda abstracci贸n y generalidad que pretenda que los seres humanos nos subordinemos a ellas). James se erigi贸 como una de las figuras m谩s significativas de una filosof铆a vinculada a la modernidad (s铆, ese gran proyecto de emancipaci贸n que seguimos teniendo pendiente), una concepci贸n de la vida que exaltaba la acci贸n, que confiaba en el progreso t茅cnico y cient铆fico, pero mostr谩ndose muy cr铆tico con las nuevas tiran铆as que podr铆an generar, amparada en los valores humanistas y rom谩nticos.

La filosof铆a pluralista

Los expertos aseguran que la denominaci贸n de pragmatismo, para la filosof铆a de William James, no es exclusiva y a veces emplean el nombre de 芦empirismo radical禄. En cualquier caso, se puede hablar de los siguientes rasgos en este pensamiento: antideterminismo, contingentismo, pluralismo y temporalismo. Hay que decir que, si bien James se inspir贸 claramente en Pierce, 茅ste no estuvo de acuerdo siempre con el desarrollo que se hizo de su filosof铆a y prefiri贸 emplear el nombre de 芦pragmaticismo禄 para su propia teor铆a. Una de las primeras definiciones de pragmatismo que elabor贸 James, con intenciones m谩s amplias que en el pensamiento de Pierce, fue la siguiente: 芦la prueba 煤ltima de lo que significa una verdad es, sin duda, la conducta que dicta o que inspira. Pero inspira semejante conducta porque ante todo predice alguna orientaci贸n particular de nuestra experiencia que extraer谩 de nosotros tal conducta禄. Con su filosof铆a deductiva y emp铆rica, de m茅todo an谩logo al usado por la ciencia naturales, James se enfrent贸 a los m茅todos absolutistas y aprioristas de inspiraci贸n hegeliana. La verdad no ser铆a algo r铆gido y establecido para siempre, sino que puede cambiar e incluso crecer; una proposici贸n ser铆a verdadera si funciona, lo cual nos permite orientarnos en la realidad y llevarnos de una experiencia a otra.

芦Las verdaderas ideas son las que podemos asimilar, validar, corroborar y comprobar禄, dijo James, por lo que se entiende que la verdad no es algo que una idea posea de forma permante, m谩s bien es algo que acontece a una idea, 芦lo que pude llegar a ser verdadero禄. Por otro lado, James tambi茅n insisti贸 en que una proposici贸n solo es aceptable si posee un valor para la vida concreta: 芦la verdad es el nombre de cualquier cosa que pruebe ser verdadera en cuanto a la creencia, y tambi茅n buena por razones definidas y bien precisables禄. Tratando de sintetizar estas maneras de concebir la verdad en el pragmatismo, puede concebirse la verdad como algo 芦abierto禄, en constante 芦movimiento禄, no ser铆a algo 芦hecho禄 o 芦dado禄, sino algo que se hace dentro de una totalidad que, a su vez, se mantiene tambi茅n en proceso de hacerse constantemente. Para James, el mundo es 芦experiencia pura禄, no un mundo de principios racionales ni de 芦datos禄 organizados por 芦categor铆as禄 a priori o definitivamente fijadas. La pura experiencia ser铆a una continuidad en permanente cambio, en la cual se articulan el sujeto y el objeto (partes del mismo 芦continuo de experiencia禄). Como bien insiste James en sus conferencias, las cuales componen la obra El pragmatismo, su filosof铆a emp铆rica es radicalmente opuesta al racionalismo, el cual destaca la importancia de los universales y considera que los todos son anteriores a las partes (tanto en cuestiones l贸gicas como ontol贸gicas). El empirismo de James, por el contrario, destaca 芦el car谩cter explicativo de la parte, del elemento, del individuo, y trata el conjunto como una colecci贸n y el universal como una abstracci贸n禄.

Por lo tanto, opuesta tanto al r铆gido y compacto monismo de tantos autores racionalistas como al dualismo de los espiritualistas, la filosof铆a de James es eminentemente pluralista. Las cosas estar铆an una 芦con禄 otra de muy diversos modos, pero 芦nada incluye todas las cosas o predomina sobre todas las cosas禄. Puede decirse que cada cosa est谩 芦abierta禄 a las dem谩s, relacionada de forma externa y combinadas de muy distintas maneras (芦experimentables禄 y, de alguna manera, 芦imprevisibles禄), sin que est茅 ligada a ellas por factores internos. Como queda claro, es un pensamiento contrario a todo determinismo e, incluso, al realismo como concepci贸n del universo como una realidad 煤nica y compacta. James escribi贸 del siguiente modo, de forma vehemente en contestaci贸n a sus cr铆ticos: 芦El mundo del pluralismo es vulnerable, de manera que sus partidarios est谩n sometidos en cierto grado a la inseguridad. Incapaces de soportar esta tensi贸n interior, las 鈥榓lmas enfermas鈥 se refugian en el dogmatismo y en el absolutismo; en cambio, el pragmatismo o pluralismo que yo defiendo, acepta hasta cierto punto a vivir sin seguridades ni garant铆as禄. James afirm贸 que, lo que hoy podemos creer, la verdad que supuestamente hemos alcanzado, ma帽ana deberemos ponerla en duda y aceptarla como error. Es una continua mirada hacia adelante, la negaci贸n de quedarse anclados en supuestas verdades eternas.

El deseo de conocimiento absoluto queda reemplazado en el pensamiento de James por la indagaci贸n y la experimentaci贸n, y el descubrimiento de la verdad por la confianza en un mundo edificado continuamente mediante conexiones parciales. Borges alabar铆a la superioridad 茅tica del pragmatismo, frente a su aparente inferioridad est茅tica al lado de otras filosof铆as. Si los valores empiristas y cient铆ficos se imponen a la superstici贸n y a la intransigencia, James afirm贸 siempre que detr谩s de toda teoria cient铆fica deber铆a siempre existir una intenci贸n de volver inteligible el mundo, el sentimiento de racionalidad. Las emociones se encuentran detr谩s de la vida pr谩ctica y moral, pero tambi茅n ayudan a las certezas de la vida intelectual.

Jos茅 Mar铆a Fern谩ndez Paniagua