De parte de ANRed November 13, 2022 193 puntos de vista

驴Qu茅 explica la evoluci贸n de la mente humana? Se preguntan Jordi Agust铆, paleont贸logo, y Marina Mosquera Mart铆nez, arque贸loga. Es el dilema que intentan resolver en el libro 芦El precio de la inteligencia: La evoluci贸n de la mente humana y sus consecuencias.禄- 芦La caza, la tecnolog铆a, la cooperaci贸n/competici贸n entre individuos y grupos, la complejidad social, la adaptaci贸n a cambios clim谩ticos bruscos o el desarrollo del lenguaje? Probablemente todas ellas sean ciertas, en mayor o menor grado, junto con otras, como la selecci贸n sexual, ya sugerida por el propio Darwin en 1871 en su obra El origen del hombre, y otros factores que todav铆a desconocemos. Pero ninguna hip贸tesis, por s铆 sola, explica en su totalidad la evoluci贸n de la mente humana. El cerebro humano es el resultado de las adaptaciones que tuvieron lugar durante la evoluci贸n de nuestra especie y de las que la precedieron, como respuesta a los m煤ltiples problemas y desaf铆os que tuvieron que afrontar durante el periodo en que tuvo lugar dicha evoluci贸n.禄. Por Una Antrop贸loga en la Luna.

芦Como ser humano, uno ha sido dotado de la inteligencia suficiente para poder ver con claridad lo totalmente inadecuada que es esa inteligencia cuando se enfrenta a lo que existe芦. Albert Einstein.

芦Nuestras civilizaciones fueron mal construidas en torno al biograma humano禄. E.O. Wilson, bi贸logo.

Est谩 cambiando nuestra idea de qui茅nes somos los humanos y sobre nuestra inteligencia. Hemos acumulado demasiadas pruebas cient铆ficas de que muchas de nuestras capacidades cognitivas, muchas de las que queremos denominar 鈥渋nteligentes鈥, las compartimos con otros animales.

En el libro El ingenio de los p谩jaros de Jennifer Ackerman, podemos aprender que las aves migratorias construyen mapas olfativos, magn茅ticos, celestes, y sonoros para orientarse por el mundo, y otras muchas capacidades asombrosas:

鈥溌縌u茅 tipo de inteligencia le permite a un p谩jaro anticipar la llegada de una tormenta lejana? 驴O encontrar su camino a un lugar en el que nunca ha estado antes, aunque puede estar a miles de kil贸metros de distancia? 驴O precisamente imitar los cantos complejos de cientos de otras especies? 驴O esconder decenas de miles de semillas en cientos de kil贸metros cuadrados y recordar d贸nde las puso seis meses despu茅s?禄

Y el pulpo. Numerosos estudios en pulpos muestran que exhiben una gran flexibilidad en su comportamiento, ya sea en su entorno natural o en el acuario de un laboratorio. Sobresalen en el aprendizaje discriminatorio; pueden retener este aprendizaje durante varios meses y tambi茅n son capaces de generalizar, una tarea compleja que requiere expandir espont谩neamente la regla aprendida a nuevos objetos en funci贸n de sus similitudes.

Seg煤n una investigaci贸n realizada en 2007 en la Universidad de Kioto (Jap贸n), los chimpanc茅s j贸venes son m谩s r谩pidos que los humanos adultos en su memoria num茅rica visual.

Y est谩 el caso de Imo, 芦una macaco japonesa que se hizo famosa por su inteligencia y astucia禄, explican Agust铆 y Mosquera Martinez. 芦Todo empez贸 cuando los investigadores dejaron en la playa unas patatas. Imo destac贸 desde el principio, porque tras coger una patata y ver que estaba llena de arena, se fue hacia el agua y la lav贸. Imo super贸 todas las expectativas cuando los investigadores vieron que si le dejaban granos de cereal mezclados con tierra, la macaco cog铆a un pu帽ado y lo llevaba igualmente al agua, donde la arena se hund铆a y el grano flotaba, de manera que ya solo ten铆a que recogerlos limpiamente con la mano para llev谩rselos directamente a la boca. Indudablemente, la inteligencia de Imo es sorprendente, especialmente cuando nos preguntamos si, en particular en el segundo caso, a nosotros se nos hubiera ocurrido una soluci贸n tan eficaz para separar de una sola vez el grano de la arena.禄

En el parque zool贸gico Lincoln, en Chicago, a煤n disponiendo de agua cerca, los macacos inventaron tres formas de retirar la tierra; sacudi茅ndola con la mano, frot谩ndosela contra el cuerpo, o contra otra pieza de comida. El acto de limpiar la comida s铆 debe de ser algo innato, pero hab铆a el punto importante es otro: 芦Naturalmente ser铆a de esperar que una conducta tan sabia se extendiera con rapidez por toda la comunidad. Y hasta cierto punto es as铆, ya que al parecer ese comportamiento no era exclusivo de Imo. De todas formas, los cient铆ficos observaron que tras dos a帽os de ejecutar esas acciones, los macacos m谩s allegados a Imo comenzaron a realizarlas, tard谩ndose tres a帽os en total para que tan solo un 40 por 100 del grupo lo hiciera. En el 60 por 100 restante hay que incluir a la totalidad de los individuos m谩s viejos de la comunidad, los m谩s reticentes, como en cualquier sociedad humana o no humana, a aceptar cambios en su vida. Es importante recalcar que la velocidad de adquisici贸n del nuevo comportamiento no se aceler贸 con el incremento de individuos que lo realizaban. 芦驴Por qu茅? Cuando se registr贸 el primer lavado de grano fue en 1953; en 1962, la poblaci贸n de macacos ya mostr贸 tres maneras diferentes de realizar esta operaci贸n. En 1972 hab铆a seis tipos de lavado y en 1983 se registraron ocho. Y es que la diferencia est谩 en que los seres humanos no solo emulamos, sino que somos expertos imitadores. Los chimpanc茅s son mucho m谩s creativos e innovadores que los seres humanos.

En un experimento, proporcionaron a los chimpanc茅s y a ni帽os de dos a帽os una herramienta semejante a un rastrillo y un objeto situado fuera de su alcance. Pero antes de manejar esa herramienta, deb铆an observar a una persona que realizaba una serie de pruebas para alcanzar ese objeto, unas veces errando o con m谩s torpeza, y otras de manera eficaz. Los ni帽os no hac铆an otra cosa que copiar a esa persona imitando su m茅todo (aprendizaje imitativo), a煤n cuando consist铆a en el m茅todo torpe y poco eficaz. Los chimpanc茅s, sin embargo, no imitaban exactamente al experimentador, sino que trataron de obtener el objeto de muchas maneras diferentes (aprendizaje por emulaci贸n). Lo interesante es que muchos ni帽os, al reproducir la conducta del adulto incluso en el caso en que este hab铆a empleado el m茅todo menos eficiente, ten铆an menos 茅xito que los chimpanc茅s, que inventaban nuevas maneras de hacerlo. Estos primates no humanos eran mucho m谩s creativos. Ellos elud铆an la torpeza del experimentador y probaban nuevas maneras de atraer el objeto con el rastrillo. Pero, concluye el psic贸logo Michael Tomasello, la imitaci贸n, para los seres humanos, es fundamental para la transmisi贸n cultural de informaci贸n v谩lida. El aprendiz no necesita que pruebe una y otra vez nuevas maneras creativas para lograr el 茅xito. Gracias a la imitaci贸n, cuantos m谩s individuos realizan un m茅todo que tiene ya cierto 茅xito, m谩s oportunidades hay para los aprendices de observarlo, imitarlo y adquirirlo, y mucho m谩s r谩pida es su difusi贸n. (Social cognition, joint attention, and communicative competence from 9 to 15 months of age. Nagell, Olguin y Tomasello).

Y es as铆 que la cultura de los humanos est谩 basada en la acumulaci贸n de conocimiento. Cuando un ni帽o nace en una cultura determinada, autom谩ticamente, de forma gratuita, se le dan una serie de conocimientos. Nuestra evoluci贸n futura estar谩 m谩s condicionada que nunca por esta acumulaci贸n sociocultural.

芦Si un chimpanc茅 ve a su madre levantar un tronco debajo del cual hay hormigas, al verlo, acabar谩 levantando el tronco 茅l mismo para conseguir algunas hormigas. Pero si ve que su madre levanta un tronco y no hay hormigas, no lo imitar谩. Cuando se realiza una acci贸n in煤til, algo que no produce ning煤n resultado, los chimpanc茅s nunca imitan esta acci贸n. Los ni帽os, en cambio, imitan el comportamiento, incluso cuando ni siquiera es necesario, a menudo tambi茅n lo imitan. Si te ven dar vueltas sobre ti mismo, ellos lo har谩n, por curiosidad. Est谩n realmente preparados para copiar lo que hacen otros, as铆 que el potencial es enorme. El hecho de centrarse en los procesos y no s贸lo en los resultados hace que sean posibles las convenciones sociales (saludar, dejar salir antes de entrar, como utilizar las utensilios para comer鈥), que de hecho no cambian el resultado en el entorno f铆sico. Son cosas que uno tiene que hacer igual que los dem谩s, por los dem谩s禄, explica Tomasello.

驴Pero qu茅 importancia tienen entonces estas convenciones sociales?

Al nacer, el cerebro de un macaco ha completado ya el 70 por 100 de su desarrollo, mientras que el de un chimpanc茅 solo ha completado un 40 por 100 y el de un ser humano 煤nicamente un 25 por 100. El cerebro humano presenta tambi茅n un desarrollo mucho m谩s lento que el de los primates no humanos.El desarrollo de algunas 谩reas de asociaci贸n cerebral, especialmente los l贸bulos prefrontales, puede prolongarse en el ser humano hasta bien entrada la tercera d茅cada de la vida. El cerebro de los simios antropoides, y especialmente el humano, est谩, por lo tanto, expuesto a un mayor n煤mero de est铆mulos durante su etapa de desarrollo.

芦La desventaja adaptativa de este largo periodo de inmadurez es que requiere de un constante cuidado y alimentaci贸n, pero la ventaja est谩 en que permite al organismo en desarrollo la incorporaci贸n de una gran cantidad de conocimientos, el desarrollo de su cognici贸n, sintonizada con el medioambiente social y natural circundante. Esta ventaja es especialmente adaptativa para los humanos, g茅nero notablemente flexible a escala ecol贸gica, ya que somos capaces de adaptarnos a h谩bitats muy diferentes oque var铆an con cierta rapidez.禄

Y adem谩s, podr铆a facilitar la producci贸n de un mayor n煤mero de conexiones sin谩pticas, que se produjeran mejoras en el procesamiento de la informaci贸n, en las memorias operativa y a largo plazo, en la capacidad de imaginaci贸n y de crear posibles escenarios alternativos, en las capacidades de planificaci贸n y ejecuci贸n y en la flexibilidad de la conducta. Mejoras en la memoria, la imaginaci贸n, la previsi贸n y la planificaci贸n. La vida social compleja propici贸, adem谩s, el desarrollo de la Teor铆a de la Mente.

芦Comenzaron a adquirir importancia las capacidades de detectar que otros seres humanos poseen estados mentales propios, la necesidad de inferir cu谩les eran dichos estados mentales y predecir, en consecuencia, sus posibles conductas futuras. A estas capacidades se las conoce como Teor铆a de la Mente y parecen ser una especializaci贸n propia del ser humano, aunque los grandes simios manifiestan los precursores esenciales de dicha capacidad, si bien en forma rudimentaria. La posesi贸n de una Teor铆a de la Mente constituy贸 una condici贸n indispensable para el desarrollo del lenguaje. La mejora de la capacidad ling眉铆stica ampli贸, a su vez, la Teor铆a de la Mente en nuestros antepasados.禄

La generalizaci贸n de la cultura simb贸lica se tradujo en cambios biol贸gicos, como el aumento de la longevidad y de la neuroplasticidad.

芦El simbolismo es una representaci贸n de algo realizada mediante un c贸digo aceptado por la comunidad. Por tanto, el lenguaje es una de las m谩s claras formas de simbolismo que existen. De entrada, porque se utiliza para representar y expresar representaciones (del mundo, de uno mismo, de cualquier cosa); en segundo lugar, porque lo hace a trav茅s de un sistema de s铆mbolos (letras, por ejemplo), cuyo uso y combinaci贸n responden a una convenci贸n socialmente aceptada.禄

芦En 1980, Seyfarth y colaboradores publicaron un interesant铆simo estudio en el que se estudiaban los gritos de alarma que emit铆an un grupo de monos pertenecientes a la especie Cercopithecus aethiops. Lo interesante del estudio era que, al parecer, estos monos emiten un grito diferente, dependiendo del peligro que se avecine. As铆, el mono que divisaba a un leopardo, un 谩guila o una serpiente cerca del grupo avisaba a sus cong茅neres mediante sonidos simples o compuestos emitidos a frecuencias diferentes, dependiendo del depredador divisado. De esta manera, cuando los vecinos percib铆an el sonido correspondiente al leopardo, corr铆an a trepar a los 谩rboles cercanos; si el sonido representaba al 谩guila, miraban hacia el cielo y buscaban cobijo, mientras que cuando el sonido correspond铆a al peligro de la serpiente, se alzaban sobre dos patas y observaban detenidamente la hierba circundante.禄

Y en este mismo a帽o 2022, de las casi 900 horas de grabaciones de llamadas de chimpanc茅s adultos salvajes en el Parque Nacional Ta茂 en C么te d鈥橧voire, un equipo de cient铆ficos se sorprendieron al encontrar 390 secuencias vocales 煤nicas, muy parecidas a diferentes tipos de oraciones, ensambladas a partir de combinaciones de diferentes tipos de llamadas. Y es que, en realidad, nunca hab铆amos cuantificado sus capacidades de comunicaci贸n de manera tan completa.

Los animales se comunican, pero no a trav茅s de un lenguaje propiamente dicho, sino a trav茅s de una serie peque帽a de se帽ales, usualmente vocalizaciones, restringidas a unos contextos muy limitados. El lenguaje, dentro de la comunicaci贸n, es especial porque es generativo. Es decir, no contiene un l铆mite ni en el n煤mero de ideas o proposiciones a expresar, ni en la creaci贸n de nuevas combinaciones o palabras. Precisamente por tal potencial ha sido necesaria la gram谩tica. Con el uso del lenguaje tuvieron que aumentar considerablemente la memoria a largo plazo y de trabajo. Mientras que cualquier ser humano normal aprende, sin necesidad de ense帽anza formal, entre 50.000 y 100.000 palabras durante la infancia, los bonobos y chimpanc茅s m谩s dotados logran aprender 煤nicamente unos centenares, que expresan mediante la utilizaci贸n de gestos o s铆mbolos visuales, y ello solo tras largos periodos de entrenamiento. Dicho aumento de memoria asociado al lenguaje tuvo que traducirse sin duda en cambios gen茅ticos que condujeron a un incremento de la conectividad y tama帽o de los l贸bulos prefrontales y de la neuroplasticidad.

Pero, aparte del lenguaje, existen otros sistemas simb贸licos, todos los cuales implican una enorme complejidad cognitiva. El arte. Los p谩jaros pergoleros son capaces de construir una caba帽a con arreglos art铆sticos con flores, hojas y setas, una especie de alfombra para recibir a su pareja. 驴Eso es arte tambi茅n? Quiz谩s para nosotros nos parezca art铆stico y hasta le demos sentido, 隆pero no al p谩jaro! 驴Es necesariamente el arte un sistema simb贸lico? Pues no. Solo cuando la obra de arte incluye elementos que pretenden informar al espectador sobre algo que no est谩 expl铆cito, lo es. Una met谩fora. El arte simb贸lico es una maravillosa manera de salir de la v铆a l贸gica, otro 谩ngulo o v铆a de analizar de un modo distinto la realidad.禄La capacidad de pensamiento simb贸lico implica la representaci贸n dual, es decir, la capacidad de considerar un sonido, signo u objeto, en s铆 mismo y como representaci贸n de otra cosa. Ello impuso al cerebro de los hom铆nidos una carga que ning煤n otro animal hab铆a tenido que afrontar y que, sin duda, indujo importantes cambios en la funci贸n y conectividad neuronal.禄 芦Sin negar la importancia para nuestra conducta de las pulsiones, emociones, necesidades y propensiones que constituyen nuestra memoria filogen茅tica, una porci贸n considerable de la informaci贸n imprescindible para un desarrollo cerebral y conductual normales, proviene en nuestra especie de la informaci贸n simb贸lica procedente del medio social禄, recalcan el paleoantrop贸logo y la arque贸loga.

La generalizaci贸n de la cultura simb贸lica est谩 relacionada con el aumento de la longevidad, dec铆amos. La longevidad humana creci贸 en m谩s de un 20 por 100 en los 煤ltimos 30.000 a帽os, en especial durante el siglo XX, gracias a los avances terap茅uticos y a medidas sanitarias como la vacunaci贸n y una mayor higiene. La selecci贸n de la longevidad pudo tener relaci贸n con la creciente importancia de las relaciones entre distintas generaciones, que supuso el aumento de complejidad de la cultura simb贸lica, la cual requer铆a la transmisi贸n social y almacenamiento en la memoria de gran cantidad de informaci贸n. En dichas condiciones, la experiencia de los ancianos pudo llegar a ser m谩s necesaria que nunca.

Explican: 芦Una gran parte del desarrollo cognitivo humano se produce mediante la socializaci贸n del conocimiento. Solo mediante ello ha logrado el ser humano alcanzar su elevada inteligencia. Somos humanos gracias a nuestro excepcional cerebro y a la comunicaci贸n entre m煤ltiples cerebros mediante la cultura simb贸lica. La coevoluci贸n gen-cerebro-cultura se repite en cada uno de nosotros durante nuestro desarrollo individual.禄

驴Y cu谩l es, pues, el precio de la inteligencia, que da t铆tulo al libro?

La extremada complejidad de los cerebros los hace a la vez m谩s vulnerables, ya que parece haber llevado a la aparici贸n de diversas enfermedades psiqui谩tricas y neurodegenerativas exclusivamente humanas, como el autismo, la esquizofrenia o la enfermedad de Alzheimer. Existen otras desventajas asociadas a la inteligencia, entre las que destaca la conciencia de la muerte, pero el libro se ha centrado en las ciencias biom茅dicas y su relaci贸n con el retraso gen贸mico. El retraso gen贸mico, es decir, el desfase entre nuestro genoma, seleccionado en gran parte para adaptarse a las condiciones ambientales del Pleistoceno, y el medio artificial en el que habitamos actualmente:

芦Hemos construido un entorno sociocultural tambi茅n muy complejo y r谩pidamente cambiante, muy diferente de aquel en el que nuestros organismos fueron seleccionados.禄 芦A pesar de nuestra capacidad de lenguaje y pensamiento abstracto, de nuestra flexibilidad conductual y de los impresionantes logros alcanzados por la cultura y la tecnolog铆a, estamos condicionados por pulsiones, necesidades y emociones adaptadas, no al entorno actual, sino al medio ancestral en el que evolucion贸 la especie humana. Desde el punto de vista anat贸mico, fisiol贸gico, instintivo y emocional, Homo sapiens sigue siendo b谩sicamente un primate cazador-recolector, adaptado evolutivamente a la vida en grupos compuestos por un peque帽o n煤mero de individuos. Si fu茅ramos capaces de asumir este hecho quiz谩 llevar铆amos vidas m谩s tranquilas y saludables. 芦Por ejemplo, 芦nuestras emociones ancestrales, como la reacci贸n de lucha-huida que compartimos con el resto de los vertebrados, pueden tambi茅n resultar da帽inas en el medio actual. Ante cualquier amenaza, en la naturaleza existen solo dos opciones: luchar o huir. 芦Pero del jefe, ni se puede huir, ni se puede luchar contra 茅l.

La adrenalina que se produce ante una amenaza, reduce la irrigaci贸n intestinal y aumenta el riego sangu铆neo en el coraz贸n, pulmones, m煤sculos y cerebro, que se preparan para la acci贸n, un intenso esfuerzo f铆sico鈥 que ya no se da. Lo que impide eliminar las grasas que tan 煤tiles habr铆an sido en el medio en que evolucionamos y que acaban deposit谩ndose en nuestros vasos sangu铆neos.

芦La mayor parte de los miembros de las sociedades desarrolladas llevan una vida sedentaria y ya no se enfrentan a peligros concretos que requieren el despliegue de actividad f铆sica, como depredadores o enemigos, sino a otro tipo de amenazas, como la tensi贸n laboral, la inseguridad econ贸mica, la monoton铆a, la soledad, las aglomeraciones, el ruido excesivo o los continuos atascos de tr谩fico, ante los cuales ya no cabe luchar o huir.禄禄Mientras que en el medio ancestral las amenazas sol铆an ser espor谩dicas, en la sociedad moderna un alto porcentaje de personas vive en condiciones de estr茅s permanente, lo que puede acabar da帽ando su sistema cardiovascular.禄 芦Las enfermedades cr贸nicas degenerativas no son una simple consecuencia de la edad avanzada. La vida sedentaria, el exceso de grasas, sodio y az煤car, la exposici贸n a diversos t贸xicos y el estr茅s sostenido se encuentran entre los principales factores causantes de las enfermedades cr贸nicas propias del mundo desarrollado. Adem谩s, 芦el ser humano, gracias a su capacidad de lenguaje simb贸lico y su gran imaginaci贸n, es capaz de percibir como estresantes situaciones que ning煤n otro animal interpretar铆a como tales, ser afectado por posibles escenarios futuros que pueden no llegar a producirse e incluso por peligros inexistentes.禄 芦El sistema emocional arcaico de Homo sapiens, unido a su poderosa imaginaci贸n, le impide una correcta adaptaci贸n al medio artificial que ha creado. Dado que no parece posible cambiar nuestra fisiolog铆a y emociones en un futuro cercano, tal vez ser铆a 煤til imitar, en cuanto a ejercicio, dieta y redes de apoyo social se refiere, a los pueblos cazadores-recolectores, dentro de las posibilidades que nuestra sociedad permite.禄 芦Quiz谩 uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el ser humano sea el haber pasado, en el breve espacio de cinco mil a帽os, con la aparici贸n de las primeras ciudades, de una sociedad tribal y personal a una sociedad supertribal y despersonalizada.禄 Se han rebajado conductas tan esenciales en el humano como la ayuda mutua e indicios de empat铆a, que se han observado tambi茅n en otros animales sociales, como cet谩ceos, elefantes y primates no humanos, lo que indica que dichos impulsos tienen una base biol贸gica.

芦La comprensi贸n de la naturaleza humana, m谩s urgente que nunca, no es un problema estrictamente acad茅mico sino que puede tener important铆simas consecuencias pr谩cticas禄, advierten.

芦Es importante una comprensi贸n cada vez mejor de la naturaleza humana, mediante la cual ser谩 posible construir un entorno m谩s adecuado a nuestras necesidades. El problema del retraso gen贸mico podr铆a ser amortiguado mediante la aplicaci贸n de medidas basadas en el conocimiento de nuestra naturaleza.禄