May 19, 2021

En un contexto in茅dito, la preocupaci贸n ha ganado la calle. El problema ya no es s贸lo que la velocidad a la que crece el valor de la canasta b谩sica va m谩s r谩pido que el nivel general de precios. En rigor, el fen贸meno que genera impacto es que la velocidad a la que crece el valor de la canasta b谩sica tambi茅n resulta muy superior al ritmo de los salarios registrados, arrojando lo que se denomina un mayor n煤mero de 鈥渢rabajadores formales pobres鈥.

La pobreza alcanza a cuatro de cada diez habitantes y la indigencia a uno de cada diez. En ese escenario, el INDEC dio a conocer la valorizaci贸n de la Canasta B谩sica Total (CBT) para el mes de abril. Calculada para una familia de cuatro integrantes (compuesta por un var贸n de 35 a帽os, una mujer de 31 a帽os, un ni帽o de 6 a帽os y una ni帽a de 8 a帽os) necesit贸 $62.958 para no ser considerada pobre, una cifra que equivale a casi tres salarios m铆nimos.

La CBT incluye los bienes y servicios para la satisfacci贸n de las necesidades m铆nimas de alimento, vestimenta, vivienda, transporte y esparcimiento. Paralelamente, la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA), que mide la l铆nea de indigencia, ascendi贸 un 3,9% desde los $8.312 hasta los $8.633. De esta manera, una familia 鈥渢ipo鈥 necesit贸 $26.677 para no ser considerada indigente.

Ahora bien. Al derrotero cr铆tico que signific贸 la crisis econ贸mica y social del mandato macrista, hubo que sumarle la pandemia. En paralelo, el aumento de la pobreza e indigencia y una inflaci贸n que se mantiene en niveles muy elevados, arrimaron un fen贸meno sumamente preocupante. Como se dijo, la p茅rdida del poder adquisitivo del salario trajo aparejado un fen贸meno complejo cuyo volumen se fue haciendo cada vez m谩s importante en los 煤ltimos a帽os: asalariados cuyos ingresos no permiten superar la l铆nea de pobreza, es decir, trabajadores con recibo de sueldo que, aunque mantienen un empleo formal, 茅ste no les permite afrontar el costo de la vida.

Ya en 2020, los salarios registrados treparon 31,6% al tiempo que la inflaci贸n marc贸 36,1%. Seg煤n datos del INDEC, 7 de cada 10 asalariados recibi贸 ingresos de hasta $40.000, lo que supon铆a una cifra menor a la canasta b谩sica de $47.000 para el mismo periodo. En los primeros meses de este a帽o, los sindicatos buscaron impulsar alg煤n ajuste alcista en los salarios v铆a paritarias, pero la velocidad a la que treparon los alimentos, energ铆a y transporte fue muy superior. Ergo, entramos en una nueva etapa social en nuestro pa铆s donde la pobreza ya no afecta solamente a aquellos hogares de adultos desempleados o que no tienen ingresos formales. En muchos sectores de la econom铆a local y formal, los salarios que se ubican en las categor铆as iniciales (bajo convenio colectivo y con aportes) han ido quedando por debajo de lo que precisa una familia tipo para no ser considerada pobre. De nuevo, suponiendo que la remuneraci贸n de la persona asalariada formal tuviese como 煤nico ingreso en el hogar su salario, 茅ste no llega a cubrir el costo de una canasta, es decir, se enfrenta a una situaci贸n de pobreza medida por ingreso.

Sectores como el de la construcci贸n, industria metal煤rgica, los trabajadores p煤blicos, entre muchos otros, registran categor铆as que se ubican por debajo de la l铆nea de pobreza. Adem谩s, tambi茅n van quedando en el olvido las condiciones necesarias para que esa situaci贸n cambie inmediatamente, ya que al no aumentar la demanda agregada de empleo y, por otro lado, afrontar un escenario magro por parte de las muchas pymes (que son mayoritariamente las que crean los puestos de trabajo), entonces se pierden dos factores que podr铆an contribuir a una mejor situaci贸n.

En definitiva, el valor real del salario de los trabajadores registrados (que evidenci贸 un fuerte descenso desde mediados 2017, se anuda con los aumentos de precios, pero sobre todo de la canasta alimentaria, lo que arroja una inflaci贸n que se reproduce m谩s r谩pido que las remuneraciones. Peor escenario a煤n para aquellos que trabajan en la informalidad. La aparici贸n de la pandemia gener贸 que el problema se volviese m谩s relevante a煤n. De mantenerse esta situaci贸n, cada vez habr谩 trabajadores m谩s pobres, porque las condiciones actuales garantizan que los segmentos bajos y medios bajos de ingreso vayan perdiendo la carrera contra el costo de vida.

