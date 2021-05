–

Turqu铆a perdi贸 su papel como ala sureste de la OTAN contra la Uni贸n Sovi茅tica (URSS) con el final de la Guerra Fr铆a. Los pol铆ticos turcos intentaron buscar un papel en el mundo posterior a la Guerra Fr铆a, como el presidente Turkut Ozal, quien dijo que la esfera vital de Turqu铆a es el mundo turco, que se extiende desde el Mar Egeo hasta Turkest谩n, en el noroeste de China, donde vive el pueblo uigur. Una idea en consonancia con el turanismo, contradice el nacionalismo de Ataturk, que restringi贸 el nacionalismo turco a las fronteras de la Rep煤blica, que se estableci贸 en 1923.

Despu茅s de su acceso al cargo de primer ministro, en 1996, Necmettin Erbakan, el l铆der del Partido del Bienestar, propuso que el dominio de Turqu铆a est谩 en el sur y no en el oeste, como pensaba Ataturk desde la d茅cada de 1920. Erbakan propuso la idea de un mercado econ贸mico com煤n que inclu铆a a Turqu铆a, Siria, Irak e Ir谩n, y tal vez esto precipit贸 el golpe de Estado del 28 de febrero de 1997 en su contra. Esto fue m谩s que un golpe de Estado de oficiales seculares contra un primer ministro isl谩mico, ya que Washington no estaba satisfecho con levantar el bloqueo a Irak o con la idea de un mercado econ贸mico com煤n en Medio Oriente.

Cuando el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) lleg贸 al poder a trav茅s de las elecciones, en noviembre de 2002, qued贸 claro que Washington estaba satisfecho con los islamistas que pod铆an formar un muro contra al-Qaeda, que hab铆a golpeado las Torres Gemelas en Nueva York s贸lo 14 meses Antes. Hubo muchos indicios estadounidenses de que Recep Tayyip Erdogan era un modelo estadounidense para el mundo isl谩mico en el per铆odo posterior al 11 de septiembre de 2001, que coincidi贸 con el inicio de las negociaciones entre Washington y la Hermandad Musulmana, que apareci贸 en El Cairo y Bagdad, y particip贸 en las elecciones a la Asamblea Popular de Egipto. En 2005, ganaron el equivalente a una cuarta parte de los esca帽os, y el Partido Isl谩mico Iraqu铆 ingres贸 al gobierno de Nuri al-Maliki, en 2006, rompiendo el boicot de los 谩rabes sunitas al proceso pol铆tico que sigui贸 a la ocupaci贸n estadounidense de Irak.

Si la satisfacci贸n estadounidense con Erdogan produjo vientos para sus velas, por entonces Erdogan ten铆a su propio proyecto para Turqu铆a despu茅s de la Guerra Fr铆a, que es la tendencia neo-otomana, que se hizo evidente con el inicio de la llamada Primavera 脕rabe, en 2011. En ese momento, el sabor del Islam pol铆tico de los Hermanos Musulmanes lider贸 las oleadas contra reg铆menes desarraigados en T煤nez, Egipto, Yemen y Libia, con el apoyo de Estados Unidos y Turqu铆a. Washington y Ankara patrocinaron la edici贸n isl谩mica de la Hermandad en la oposici贸n siria, a trav茅s de la formaci贸n del Consejo Nacional y la Coalici贸n, en 2011 y 2012. Cuando Erdogan visit贸 Egipto, Libia y T煤nez, en el oto帽o de 2011, despu茅s de la ca铆da de Mubarak, Gaddafi y Zayn al-Abidin bin Ali, su apariencia recordaba la vista del sult谩n Selim en El Cairo despu茅s de la derrota de los mamelucos en la batalla de Ridania, en 1517. Y 茅l, a su vez, no ocult贸 que era la segunda venida del sult谩n.

Erdogan no celebr贸 por mucho tiempo, ya que el apoyo estadounidense al golpe de Abdel Fattah al-Sisi contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto, el 3 de julio de 2013, no fue solo un golpe contra el presidente Mohamed Morsi, sino contra los Hermanos Musulmanes. Parece que despu茅s tambi茅n se llev贸 a cabo una importante revisi贸n estadounidense. Luego de que los islamistas asesinaran al embajador de Estados Unidos en Libia, el 11 de septiembre de 2012, y tras descubrir que los islamistas de Mali hab铆an recibido armas de los islamistas libios durante la campa帽a francesa, a principios de 2013, Washington lleg贸 a la conclusi贸n de que el nuevo d铆a amanec铆a en la Libia posterior a Gaddafi. Esto es lo que hizo Washington a trav茅s de la campa帽a de la OTAN contra Gaddafi. Esto no es favorable a los intereses de Estados Unidos, si no es producto de una situaci贸n hostil a los Estados Unidos.

El apoyo de los Estados Unidos tambi茅n se evidenci贸 en el intento del golpe de Estado del 15 de julio de 2016 contra Erdogan por parte de un ej茅rcito turco. En ese momento, esta fue la mayor manifestaci贸n de tensi贸n entre Estados Unidos y Turqu铆a, desde el 9 de agosto de 2016, que es lo que llev贸 a construir una relaci贸n profunda, cuyo resultado fueron los misiles rusos S-400 que se vendieron a Turqu铆a y un gasoducto ruso que llega al continente turco a trav茅s del Mar Negro, para ser distribuir a pa铆ses europeos. Esta tensi贸n tambi茅n se manifest贸 en la cooperaci贸n turco-rusa en Siria, cuyo resultado fue el control turco apoyado por Rusia sobre las regiones de Jarabulus, Al Bab, Azaz, Afrin, Tel Abyad y Ser锚kaniy锚 entre 2016 y 2019.

A pesar de la convergencia con Mosc煤, y de las ganancias que los turcos obtuvieron de Putin, ahora tienen un dilema: es que Ankara no puede sostener su juego de hacer que la Casa Blanca y el Kremlin se enfrenten entre s铆. M谩s bien, debe eventualmente elegir uno de ellos; Erdogan no puede elegir a Rusia, ya que esto conducir谩 a importantes ataques estadounidenses que podr铆an ponerla de rodillas. Al mismo tiempo, hay muchos indicadores de tensi贸n con Estados Unidos y su potencial escalada con la administraci贸n Biden.

De hecho, Erdogan pudo interpretar a Mosc煤 y Washington mientras obten铆a ganancias de Putin en Siria y el C谩ucaso, durante el arreglo del conflicto armenio-azerbaiyano y, a cambio, Erdogan recibi贸 luz verde de Estados Unidos para su intervenci贸n en Libia desde el oto帽o de 2019, siempre que la intervenci贸n turca impidiera la expansi贸n rusa en Libia.

Ahora est谩 claro que Biden no permitir谩 la continuaci贸n de los juegos turcos entre Washington y Mosc煤, pero pondr谩 a Erdogan en la esquina estrecha para obligarlo a elegir entre dos opciones, Scylla o Charybdis.FUENTE: Muhammad Seyid Rasas / North Press Agency / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

