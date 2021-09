–

De parte de Indymedia Argentina September 16, 2021 40 puntos de vista

La interna del Frente de Todos sigue abierta. A la catarata de renuncias presentadas por funcionarios ligados a Cristina Kirchner le sucedi贸 un operativo clamor en torno a Alberto Fern谩ndez.

Por Gimena Fuertes @gimenafuertes

Sin definiciones. El gobierno nacional atraves贸 su peor d铆a hasta el momento. Tras la falta de acuerdo entre el presidente Alberto Fern谩ndez y la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez sobre el rumbo a tomar post derrota de las PASO, una parte del gabinete nacional -ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner- hizo visible su malestar a trav茅s de la puesta a disposici贸n de sus renuncias como expresi贸n de la fractura m谩s profunda que atraviesa al Frente de Todos.

La crisis de la coalici贸n de gobierno se desat贸 luego de que el presidente y la vice no llegaran a un acuerdo en la reuni贸n que mantuvieron el martes por la noche. Este mi茅rcoles, Alberto Fern谩ndez sigui贸 con la agenda habitual, tal como lo hab铆a hecho el lunes y el martes. Adem谩s, en primera plana se mostr贸 en las actividades oficiales rodeado por los ministros cuestionados por el kirchnerismo: el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Mat铆as Kulfas de Desarrollo Productivo y Mart铆n Guzm谩n de Econom铆a.

La confirmaci贸n de que su socio en la coalici贸n no estaba dispuesto a procesar la derrota en las PASO como se esperaba desde el kirchnerismo -cambios profundos y renovaci贸n del gabinete- termin贸 convenciendo a la ex presidenta de la necesidad de realizar gestos contundentes, y pasado el mediod铆a dio la orden a los suyos de emprender la retirada del gabinete. Fue el ministro del Interior Eduardo 鈥淲ado鈥 De Pedro quien de forma escrita y p煤blica puso a disposici贸n su renuncia. Le siguieron su par de Justicia Mart铆n Soria, su segundo Juan Mart铆n Menna, el jefe de Ciencia y Tecnolog铆a Roberto Salvarezza, su par de Ambiente Juan Cabandi茅, Luana Volnovich directora del PAMI y Fernanda Raverta de la Anses. Se le sumaron Mart铆n Sabbatella de la Acumar y Pablo Ceriani, presidente de Aerol铆neas Argentinas. Las 煤nicas renuncias que s铆 llegaron a los despachos oficiales para ser evaluadas son las de Cabandi茅 y Sabbatella, que ingresaron al sistema de Gesti贸n Documental Electr贸nica, por donde circula la documentaci贸n oficial. El resto comunic贸 su decisi贸n de manera p煤blica, pero sin papeleta.

Otro dato llamativo es que los ministros 鈥渃ristinistas鈥 Jorge Taiana, de Defensa, y Jorge Ferraresi de Desarrollo y H谩bitat, no se sumaron a la catarata de renuncias. Ferraresi s铆 cont贸 que el lunes todos los ministros y ministras pusieron a disposici贸n su dimisi贸n de manera verbal, pero no se incluy贸 en la movida de este mi茅rcoles por la tarde.

La catarata de renuncias se produjo minutos despu茅s de que el presidente terminara el acto de presentaci贸n de un proyecto de ley para promover inversiones hidrocarbur铆feras. El presidente corri贸 para Casa Rosada donde se reuni贸 de urgencia con los funcionarios fieles: el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Juan Zabaleta de Desarrollo Social, Gabriel Katopodis de Obra P煤blica, Mat铆as Lammens de Turismo y Deporte, Carla Vizzotti de Salud, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, Mart铆n Guzm谩n de Econom铆a, Mat铆as Kulfas de Desarrollo Productivo, la secretaria Legal y T茅cnica Vilma Ibarra, el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello y el secretario de Comunicaci贸n Juan Pablo Biondi.

En el transcurso de la tarde lleg贸 a la Casa Rosada An铆bal Fern谩ndez y dijo que hab铆a ido a 鈥渉ablar de pol铆tica鈥. En el transcurso de la tarde, el titular de la C谩mara Baja Sergio Massa y el presidente del bloque de Diputados M谩ximo Kirchner, se reunieron en el Congreso, aunque no trascendi贸 el resultado del encuentro. Otro di谩logo, m谩s inesperado, que se produjo este mi茅rcoles por la tarde fue el que inici贸 Cristina con Guzm谩n para aclararle que no pidi贸 su renuncia. Fuentes de Rosada confirmaron el llamado, pero no el contenido.

Es que en Gobierno analizan que la movida de la vicepresidenta fue muy dura y grave. 鈥淪e pasaron鈥, deslizaban. Incluso algunos calificaron la movida pol铆tica de Cristina como una llana traici贸n. El conflicto no par贸 de escalar. De hecho, ya ca铆da la tarde comenzaron a llegar apoyos institucionales y pol铆ticos. Gobernadores como Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Bordet de Entre R铆os, Ra煤l Jalil de Catamarca, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Alberto Rodr铆guez Sa谩 de San Luis, Sergio U帽ac de San Juan, Oscar Herrera Ahuad de Misiones y Juan Manzur de Tucum谩n. M谩s tarde tambi茅n se sumaron al operativo apoyo los intendentes del conurbano: Mariano Cascallares de Almirante Brown, Andr茅s Watson de Florencio Varela, Fernando Moreira de San Mart铆n, Fernando Gray de Esteban Echeverr铆a y Gustavo Men茅ndez de Merlo.

En tanto, la CGT y el Movimiento Evita salieron a comunicar su sost茅n al presidente. Varios movimientos sociales anunciaron una movilizaci贸n a Plaza de Mayo para el jueves. Tambi茅n poste贸 su apoyo el embajador en Brasil Daniel Scioli. La tensi贸n creci贸 y no parec铆a haber soluci贸n debido a la intensidad de la movida pol铆tica de Cristina. 鈥淐on la pistola en la cabeza no hay unidad, as铆 no se puede negociar. Esto no le sirve a nadie鈥, se quejaban en Rosada. La noche cay贸 sin que Fern谩ndez anunciara una decisi贸n. Los ministros y funcionarios fieles dejaron la sede gubernamental en un mar de especulaciones cruzadas que nunca ces贸.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-presidente-termino-el-dia-de-furia-en-la-casa-rosada-sin-aceptar-renuncias-ni-realizar-anuncios/