November 11, 2021

La presidencia de la COP26, en manos de Reino Unido, ha publicado durante la madrugada del mi茅rcoles un texto preliminar fruto de las negociaciones entre pa铆ses. Las mayores novedades son obviedades y se siguen sin establecer planes concretos para la mitigaci贸n ni para la financiaci贸n de los pa铆ses en desarrollo.

Por Eduardo Robaina.

Habemus primer borrador oficial de la COP26. En la madrugada del mi茅rcoles, con nocturnidad y alevos铆a, la presidencia de la cumbre del clima, a cargo de Reino Unido, ha publicado el texto de decisi贸n. Sobre 茅l, ahora, deber谩n opinar y trabajar los gobiernos hasta llegar a un acuerdo definitivo.

A pesar de los m煤ltiples efectos y desastres que ya ocurren por la crisis clim谩tica, y de los diversos an谩lisis que apuntan a un calentamiento cercano a los 3 潞C, el documento difundido deja para el a帽o que viene la tarea de que las naciones establezcan objetivos m谩s fuertes de reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2030. Esto tiene un nombre: retardismo.

Una de las grandes novedades del borrador es, sorprendentemente, la referencia al carb贸n y a los combustibles f贸siles, t茅rminos que ni siquiera menciona el Acuerdo de Par铆s. En concreto, el texto de la COP26 hecho p煤blico hoy insta a los pa铆ses a 鈥渁celerar la eliminaci贸n del carb贸n y de las subvenciones a los combustibles f贸siles鈥. Sin embargo, no se alude de forma expl铆cita ni al gas ni al petr贸leo, los otros grandes responsables del calentamiento de la atm贸sfera.

El texto de siete p谩ginas reconoce 鈥搕al y como se viene repitiendo durante a帽os鈥 que 鈥渓os impactos del cambio clim谩tico ser谩n mucho menores con un aumento de la temperatura de 1,5 掳C en comparaci贸n con un aumento de 2 掳C鈥. Por ello, apela a 鈥減roseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 掳C, reconociendo que esto requiere una acci贸n significativa y eficaz por parte de todas las Partes en esta d茅cada cr铆tica鈥. Asimismo, el borrador se帽ala, 鈥渃on gran preocupaci贸n鈥, el hecho de que las emisiones mundiales van camino de aumentar un 13,7% para finales de la d茅cada.

Es por eso que el borrador insta a los pa铆ses que a煤n no han presentado contribuciones nacionales 鈥揷onocidas como NDC, es decir, los planes clim谩ticos鈥 nuevas o actualizadas a que lo hagan de forma urgente, 鈥渁ntes de la COP27 (prevista para noviembre de 2022)鈥. Adem谩s, se hace un llamamiento a celebrar una cumbre de alto nivel previa a la pr贸xima COP para elevar la ambici贸n. Otro ejemplo, por tanto, de dejadez en cuanto a acci贸n clim谩tica: las NDC mejoradas deber铆an haberse presentado a finales de 2020.

La financiaci贸n sigue estancada en la COP26

La presidencia de la COP26 pide a los pa铆ses desarrollados a que 鈥渁l menos dupliquen鈥 la financiaci贸n para ayudar a los llamados pa铆ses en desarrollo. Hasta ahora, este punto sigue encallado en unas promesas de dinero que no terminan de materializarse 鈥搉i para adaptarse ni para mitigar el cambio clim谩tico, pero tampoco para hacer frente a los da帽os y p茅rdidas por eventos extremos que ya ocurren鈥. Por ejemplo, se prometieron 100.000 millones de d贸lares al a帽o a partir de 2020 y esto no se la logrado.

Con la COP26 en sus 煤ltimos d铆as, que el primer texto sea ya de por s铆 tan descafeinado preocupaba a organizaciones y especialistas. Ahora, claro, auguran un acuerdo final mucho peor. 鈥淭ras m谩s de diez d铆as de negociaci贸n, el borrador que presenta la Presidencia no dice nada que no supi茅ramos antes de venir. Ya sab铆amos que los compromisos y la financiaci贸n eran insuficientes. Lo que se esperaba de los pa铆ses es que solucionaran eso en esta cumbre y, a la luz de los textos presentados, no lo est谩n haciendo鈥, lamenta Javier Andaluz, responsable de cambio clim谩tico en Ecologistas en Acci贸n.

Tambi茅n ha sido muy cr铆tica con el documento difundido Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional: 鈥淓l texto debe ser mucho m谩s s贸lido en cuanto a la financiaci贸n y la adaptaci贸n, y debe incluir cifras reales de cientos de miles de millones, con un plan de entrega para que los pa铆ses m谩s ricos apoyen a las naciones menos desarrolladas鈥. Adem谩s, ya avisa: 鈥淎unque el texto pide que se acelere la eliminaci贸n de las subvenciones al carb贸n y a los combustibles f贸siles, los demoledores gobiernos de Arabia Saud铆 y Australia se esforzar谩n por eliminar esta parte antes de que se cierre la conferencia鈥.

La realidad es que este borrador 鈥揷entrado en los art铆culos 4, 7 y 9鈥 hace referencia a cuestiones obvias que ya deber铆an estar m谩s que asimiladas, como que los malos a combatir son los combustibles f贸siles. Por el contrario, no figura en 茅l nada sobre fechas y acciones concretas en cuanto a la financiaci贸n, eje central de la justicia clim谩tica, tan abandonada. Tampoco sobre los mercados de carbono, una cuesti贸n que recoge el ep铆grafe 6 del Acuerdo de Par铆s y que deber铆a definirse de una vez en esta cumbre.

Por 煤ltimo, llama la atenci贸n la insistencia en no superar los 1,5 潞C de calentamiento, un objetivo ahora mismo irreal y lejos de cualquier proyecci贸n. Este martes, 9 de noviembre, Climate Action Tracker publicaba su habitual an谩lisis desgranando los planes clim谩ticos de los pa铆ses. En 茅l se reafirma lo anunciado hace unas semanas por la ONU: incluso teniendo en cuenta los anuncios de la COP26 鈥搚 suponiendo que se cumplan a rajatabla, algo bastante improbable鈥, la temperatura subir谩 para finales de siglo entre 2,4 y 2,7 潞C.

Fuente: https://rebelion.org/el-primer-borrador-de-la-cop26-sigue-retrasando-la-accion-necesaria-y-la-justicia-climatica/ / https://www.climatica.lamarea.com/primer-borrador-texto-decision-cop26/