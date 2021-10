–

ZAPATEANDO

– 19/10/2021

Hotel Abismo

Javier Hern谩ndez

Alp铆zar

A Alfredo L贸pez Austin,

in memoriam

Apenas 500 a帽os despu茅s,

El pr铆ncipe de Nicol谩s Maquiavelo es un cl谩sico, pero como

buen cl谩sico puede tener diferentes lecturas. Maurice Joly lo lee

como el te贸rico de los tiranos, por eso pone en sus labios la

descripci贸n c铆nica de la pol铆tica bonapartista, maquiav茅lica y

dictatorial de Luis Bonaparte, en el Di谩logo en el infierno entre

Maquiavelo y Montesquieu.

En la primera mitad del

siglo XX, en un mundo en llamas por la segunda guerra mundial,

Maquiavelo es le铆do, desde el poder, por el duce Benito

Mussolini y, desde las mazmorras del fascismo, por el preso pol铆tico

Antonio Gramsci. Para el dictador, El Pr铆ncipe es un manual

para tiranos, pero para el fil贸sofo de la praxis, Maquiavelo

escribi贸 su cl谩sico no para los hombres del poder, que ya lo

conocen, incluso sin leerlo, porque lo practican de toda la vida y

por generaciones, sino para el que no sabe, es decir: para el pueblo.

Las reflexiones de

Antonio Gramsci sobre la pol铆tica de Maquiavelo fueron escritas en

sus Cuadernos de la C谩rcel y publicadas tambi茅n en volumen

aparte, en t铆tulos como La pol铆tica y el Estado e incluso

como Maquiavelo y Lenin. Las notas de Gramsci son una lectura

creativa, propositiva, de Maquiavelo. Para el autor de los Cuadernos

de la c谩rcel, El pr铆ncipe es un manifiesto, un libro que

quiere motivar a la acci贸n, como el Manifiesto comunista, el

驴Qu茅 hacer? o, diremos nosotros, la Sexta Declaraci贸n de la

Selva Lacandona.

Nicol谩s Maquiavelo usa

no solamente la l贸gica, sino la capacidad literaria (recordemos que

es el autor de La mandr谩gora), dram谩tica, para generar un

mito (en el sentido de George Sorel, que escribi贸 sobre el mito de

la huelga general), es decir, una utop铆a movilizadora. Maquiavelo

quiere movilizar pasiones, patriotismo, energ铆a para luchar por la

unidad italiana.

En su tiempo, Maquiavelo

no lo logr贸. Pero la l贸gica capitalista burguesa necesitaba

Estados-naciones y finalmente Italia fue una naci贸n en el siglo XIX.

Curiosamente, Luis Bonaparte fue protagonista en favor de la unidad

italiana, desde Francia, y con su derrota, de la unidad alemana bajo

la hegemon铆a prusiana.

Sin embargo, en el inicio

ca贸tico y violento del siglo XX, Antonio Gramsci piensa que el

pr铆ncipe ya no puede ser un individuo, una persona, el pr铆ncipe

moderno tiene que ser colectivo: una organizaci贸n. En los t茅rminos

del marxismo y el leninismo de su tiempo: el partido.

Sumando los saberes

heredados de Maquiavelo, Marx, Lenin e incluso de autores que no son

de izquierda como el idealista Benedetto Croce (con quien establece

una relaci贸n an谩loga a la de Marx con Hegel) y George Sorel

(Reflexiones sobre la violencia), Antonio Gramsci propone un

pr铆ncipe colectivo.

El partido o, para

decirlo de un modo m谩s amplio: la organizaci贸n tiene que ser capaz

de revolucionar la sociedad, hacer una reforma intelectual que incida

en un cambio en la econom铆a, hacer que sus ideas e ideales se

conviertan en un nuevo sentido com煤n, una narrativa triunfante, una

nueva hegemon铆a ideol贸gica-pol铆tica-social-moral-cultural-econ贸mica.

Para ello, el partido

estar谩 formado por un n煤cleo central generador de las ideas-fuerza,

un c铆rculo de revolucionarios capaces de movilizar pasiones

alrededor de ese ideario revolucionario y una muy amplia masa de

seguidores apasionados y movilizados por ese mito movilizador: la

revoluci贸n.

Como Maquiavelo, como

Marx, como Lenin, Antonio Gramsci no escrib铆a desde la soledad del

cub铆culo acad茅mico, sino desde la militancia, pues estaba preso por

participar en la creaci贸n y organizaci贸n de los consejos de

f谩brica, con los que los obreros italianos lucharon por el control

del proceso de producci贸n. Los consejos eran los soviets de los

italianos. El fascismo de Benito Mussolini, como el nazismo en

Alemania, el franquismo en Espa帽a o el pinochetismo y las dictaduras

militares en el Cono Sur, era la respuesta, la reacci贸n contra el

ascenso de la organizaci贸n y la lucha obrera.

Gramsci aport贸 valiosas

reflexiones (con conceptos originales como filosof铆a de la praxis,

hegemon铆a y bloque hist贸rico) sobre la organizaci贸n, la lucha, no

s贸lo con las ideas, sino con la pasi贸n (pesimismo de la raz贸n,

optimismo de la voluntad) y el mito (la utop铆a, el mesianismo

colectivo, ojo: colectivo).

De sus aportaciones, no

es la menor apropiarse de Maquiavelo para la izquierda, para el

pueblo, en defensa de un jacobinismo-leninismo que tenga la fuerza

intelectual, pasional y fuerza a secas para cambiar a la sociedad. El

pr铆ncipe no puede ser ya un hombre providencial, un individuo, una

persona: tiene que ser un sujeto colectivo, un nosotros. Y el

intelectual org谩nico de ese pr铆ncipe colectivo tiene que ser

tambi茅n un intelectual colectivo: una organizaci贸n que lee, piensa,

debate, escribe, publica y vence, no s贸lo en el debate de ideas,

sino en todos los 贸rdenes.

La obra de Antonio

Gramsci fue siendo publicada poco a poco despu茅s de su muerte, y m谩s

lentamente, introducida en castellano en Nuestra Am茅rica. Ya Roque

Dalton se burlaba de la falta de madurez del Partido Comunista

salvadore帽o para leer a Gramsci, con una canci贸n de la italiana

Gigliola Cinquetti: 鈥淣o tengo edad, no tengo edad para amarte鈥濃

El optimismo de mi voluntad me dice que ya tenemos la edad

suficiente, apenas 500 a帽os despu茅s de Maquiavelo y menos de 100

a帽os despu茅s de Gramsci.

Ser铆a importante superar

la ret贸rica de la intransigencia que asegura que si nos organizamos,

seremos presas de un centralismo autoritario, que nos hegemonice,

homogenice y pasteurice. El reto es c贸mo lograr la solidez y fuerza

de una organizaci贸n, sin el autoritarismo, ni la rigidez ni la

muerte del pensamiento que generan dictaduras y totalitarismos. Sin

embargo, no organizarnos nos hace presas de la derecha capitalista,

pues ella s铆 se organiza y hace uso de toda su fuerza.

