May 29, 2023

Pienso鈥 pero no me hagas mucho caso. Lo hago desde mi percepci贸n al interactuar con quienes comparto un mismo espacio llamado Madrid.

El principio de Identidad (cultural), ese humano derecho de formar o el de reivindicar una, es un asunto de vital importancia para los pueblos del mundo entero y, sobre todo, tal vez, para los que han sido subyugados por otros, para esas v铆ctimas del Occidente Blanco e Imperial que ha expoliado la vida y los recursos de tantos miles.

El problema (si entendemos problema como interrogante, como eso completo que no termino de ver a plenitud) para m铆, est谩 o estar铆a en creer/suponer que el 100% de lo que compone tu identidad/cultura 鈥攃omo individuo y a煤n m谩s como ciudadano鈥 es exclusiva y por tanto excluyente hacia los que no forman parte de aquel territorio que ocupas dentro de tus formadas 芦fronteras禄. Se deber铆a entender que no todo lo que creemos nuestro/煤nico lo es. Puede tener, es verdad, un componente propio 鈥攎谩s cercano鈥, pero no de exclusividad, y menos cuando los pueblos que se disputan alg煤n derecho sobre tal o cual asunto comparten un mismo ecosistema, frontera, lengua, o de historias que se encuentran y se apartan a lo largo del tiempo. M谩s a煤n si hablamos de ejemplos sabidos como la gastronom铆a, las danzas o el baile, la m煤sica, o la oralidad, por decir algo. Casi todo, hoy, ha sido ya compartido, impuesto o adoptado, rar铆simo pero no inexistente es algo solitario.

Los discursos de identidad, entiendo, ayudan a cimentar un proyecto en com煤n (sobre todo del Estado-Naci贸n, que mira a su vecino con desconfianza, y por lo cual en tiempos de paz se arma hasta los dientes, esperando aniquilarlo; pero para eso, para que alguien mate por una idea hay que lavar las mentes y decir que 鈥渆l enemigo鈥 es un ser ajeno a nosotros y que nada tenemos que ver con ellos. Nada nos une, nada nos duele), una unidad frente a algo o alguien, los h茅roes frente a los villanos, las colonias frente al reino espa帽ol, todo suma para seguir su construcci贸n. Es como una barrera muy fina entre lo sano y lo enfermo. Pero ahora pienso m谩s en su lado peligroso, pues si esta es muy alta nos termina por aislar, por confundir, por enga帽ar.

Esta distancia a los otros de nosotros no deber铆a ser o representar un peligro (en el buen sentido de la expresi贸n), sin embargo lo ser铆a o lo es, cuando estos discursos (en su mayor铆a pol铆ticos) son alimentados por la clase dominante/ privilegiada (dominante por su color de piel [blanco/a], sexo [hetero 鈥 machista], econ贸mica [de pensar clasista y de tufo olig谩rquico], racista, etc.). Discursos que se recrean no solo de cara al exterior, sino tambi茅n en contra de sus propios ciudadanos (barrios, provincias, costa-sierra, etc.).

La formaci贸n de nuestra identidad/es deber铆an ir acompa帽adas de una historia en com煤n con los otros pueblos, de pensarnos permeables, de pensar que lo 鈥渕铆o鈥 es, puede o ya es tuyo, de que la expresi贸n de mi cultura necesita dar y recibir en un proceso de injertaci贸n que se da por ambos lados de maneras no medibles, y que nunca acaba. Salvaguardando, eso s铆, su desarrollo cambiante a hacia un futuro que no podemos conocer y menos encasillar. Salvaguardando, digo, de cara a los que buscan colocar en el escaparate inamovible ese algo que a la postre terminan por ahogar.

Apostemos por aquella identidad que est茅 libre de odios y ego铆smos. Diversidades que se encuentran para hacerse 煤nicas sin dejar de ser, a su vez, tambi茅n permeables en lo micro y en lo macro de los pueblos y sus gentes.

Samir

