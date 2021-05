–

Cert progressisme moderat espanyol sembla haver descobert el perill que representa l鈥extrema dreta durant l鈥actual campanya de les eleccions a la Comunitat de Madrid. Ara que Vox truca a la porta del govern de l鈥Assemblea de Madrid com a possible soci d鈥Isabel D铆az-Ayuso, els discursos d鈥odi, l鈥agressivitat en les formes i els plantejaments antidemocr脿tics del partit de Santiago Abascal a alguns els toquen m茅s de prop. S贸n els mateixos que van trobar la mar de normal que Vox, quan ni tan sols tenia representaci贸, ocup茅s hores i hores als mitjans com a acusaci贸 particular en el judici al Proc茅s. Se鈥ls demanava l鈥opini贸, se鈥ls escoltava, se鈥ls promocionava. Se鈥ls considerava un actor pol铆tic v脿lid abans i tot de tenir cap esc贸. Ning煤 no va q眉estionar-los la legitimitat del lloc que ocupaven i la funci贸 que exercien. I, tanmateix, la ferum feixista era tan perceptible aleshores com ara.

Les reaccions d鈥esglai i d鈥un sonor 芦Aix貌 d鈥on baixa?禄 al debat a la SER que la candidata de Vox va rebentar s贸n molt reveladores. Segons la moderadora i directora del programa, 脌ngels Barcel贸, el problema principal 茅s que 芦en aquest pa铆s, ni els mitjans ni la gent ni els pol铆tics han afrontat el debat de qu猫 fer amb la ultradreta禄. Per a Barcel贸, el debat va significar 芦un punt d鈥inflexi贸禄 i va posar en evid猫ncia que 芦Vox 茅s neofeixista i d鈥ultradreta禄. Per a uns quants, ha representat adonar-se finalment que existeix un problema.

Som un bon grapat els periodistes 鈥a m茅s dels col路lectius que, pel sol fet d鈥existir, pateixen de forma directe el feixisme鈥 que ens dediquem a investigar l鈥extrema dreta i que fa temps que alertem del perill que representa per a la democr脿cia. A M猫dia.cat, sense anar m茅s lluny, fa anys que s鈥hi denuncien les males pr脿ctiques dels mitjans amb l鈥檈xtrema dreta i s鈥hi debat sobre com cal informar-ne. Aneu a dir-li a qui m茅s ha furgat en les entranyes de l鈥extrema dreta del nostre pa铆s, el fotoperiodista Jordi Borr脿s, que fa anys que rep agressions i amenaces de mort per alertar del perill i la perviv猫ncia del feixisme espanyol, que tot just ara hi comen莽a a haver un problema.

Si analitzem els discursos de bona part dels mitjans espanyols durant la campanya a les eleccions a la comunitat de Madrid veiem que, respecte a Vox, ha prevalgut el discurs pervers d鈥櫬els extrems es toquen禄, comparant el partit d鈥extrema dreta amb Podemos. El problema 茅s de base i rau a considerar el feixisme una opci贸 pol铆tica m茅s. I no, amb qui pret茅n abolir els drets humans no hi ha res a debatre, si es vol preservar la democr脿cia de qui voldria destruir-la. El discurs d鈥櫬els extrems es toquen禄 no 茅s nom茅s la m脿xima expressi贸 del cunyadisme. Aplicat al feixisme, 茅s la millor forma de minimitzar-lo i blanquejar-lo. I 茅s, tamb茅, una de les coartades intel路lectuals de la Transici贸.

N鈥櫭s un bon exemple l鈥exministre socialista Jos茅 Bono, que va apar猫ixer dijous al programa 芦Al rojo vivo禄 de La Sexta per fer un elogi de la moderaci贸 i de l鈥statu quo. 芦Ser antifeixista no et fa dem貌crata禄, va etzibar Bono, que, obstinat a construir una oraci贸 on sortissin junts Hitler i Stalin, va oblidar-se de pronunciar la frase que realment importa, que 茅s que per ser dem貌crata cal ser antifeixista. Des d鈥aquest punt de vista a It脿lia estem molt m茅s avan莽ats: es tracta d鈥un discurs que ha estat assumit fins i tot per la dreta democr脿tica; dreta que, ara mateix, des de l鈥aparici贸 en escena de Silvio Berlusconi, 茅s minorit脿ria, per貌 que en el seu moment va ajudar a bastir la Rep煤blica.

La democr脿cia italiana, amb tots els seus greus problemes actuals i amb l鈥auge d鈥un feixisme desbocat i desacomplexat, t茅 uns fonaments diferents de l鈥espanyola: l鈥antifeixisme. A It脿lia, el mot antifeixista no sona a vailet amb caputxa sospit贸s de cremar contenidors desvalguts, com volia insinuar Bono. Pot sonar fins i tot a respectable cap d鈥estat: el president de la Rep煤blica es declara antifeixista. La Constituci贸 diu que aix铆 ha de ser. Aix貌 a la monarquia espanyola no ho veurem mai.

芦La poblaci贸n est谩 hasta el mo帽o de los extremos禄, repetia Bono. 芦A mi Vox no me pone. Pero hay que echarles con votos禄, deia l鈥expresident de la Junta de Castella-la Manxa i del Congr茅s dels Diputats. De fet, no. El feixisme no hi ha de pintar res, en unes eleccions democr脿tiques. Els drets humans no poden posar-se a debat. Aquest hauria de ser el pilar d鈥una democr脿cia sana: tenir clar que el feixisme s鈥ha d鈥aturar abans que pugui assaltar les institucions.

Sobre les amenaces de mort rebudes per Pablo Iglesias, Bono va dir: 芦Locos, trastornados, fascistas鈥 Ponga usted la definici贸n que quiera: mala gente que pone balas en sobres禄. Pam. Aix铆, d鈥un sol tret, l鈥exministre de Defensa banalitzava el feixisme, estigmatitzava les malalties mentals i minimitzava les amenaces, desideologitzant-les. Per貌 la cirereta del past铆s va arribar al final. Bono va recon猫ixer que va donar les gr脿cies a Fraga quan aquest es va retirar perqu猫 芦supo embridar a la extrema derecha禄. I va anar al moll de l鈥os. Va dir que el que calia per sortir d鈥aquesta 芦crispaci贸禄 era prendre d鈥exemple la mod猫lica Transici贸: 芦En la Transici贸n con quien se tuvo que hablar fue con los ministros de Franco. Esto es actitud patri贸tica. Deber patri贸tico禄. D鈥aqu铆 plora la criatura. Per entendre鈥ns: all貌 patri貌tic a It脿lia va ser penjar-los, al seu moment, els feixistes i els nazis. Acabem de passar el 25 d鈥abril. Se鈥n diu Festa della Liberazione i 茅s festa nacional perqu猫 es celebra aix貌: que el pa铆s es va alliberar del feixisme i el nazisme.

All貌 que Bono considera exemplar de la Transici贸 茅s, en canvi, la prova que la democr脿cia espanyola ja va n茅ixer torta, sense haver fet net. Sense ni un bri de just铆cia, amb l鈥extrema dreta franquista i feixista a les institucions, a la magistratura, a les forces i cossos de seguretat. (A It脿lia tamb茅 es van omplir de feixistes que van canviar de camisa de la nit al dia, per貌 almenys no de forma oficial.) Que Vox, costella d鈥un partit d鈥origen franquista com el PP, acab茅s separant-se i cobrant vida pr貌pia era nom茅s q眉esti贸 de temps. La conjuntura mundial, amb tots els vents bufant a favor de l鈥extrema dreta, li ha acabat de donar l鈥embranzida necess脿ria.

La Transici贸 鈥aquesta no-just铆cia per antonom脿sia, aquest acceptar el franquisme vestit de democr脿cia d鈥un dia per l鈥altre鈥 explica per qu猫 no s鈥ha donat import脿ncia al feixisme i al franquisme incrustats a les costures de la democr脿cia espanyola: perqu猫 van ser-ne tamb茅 fonaments. I el pitjor 茅s que aquesta postura 茅s la que defensa, en el fons, bona part del mainstream progressista espanyol. En una entrevista feta per la periodista Neus Tom脿s a elDiario.es, l鈥escriptor Javier Cercas deia el 20 de mar莽 passat que 芦ni el comunisme ni el feixisme s贸n avui cap perill禄. De nou, la teoria dels dos extrems que, a m茅s, no s贸n un 芦problema real禄. Considerar que en l鈥actualitat el feixisme no 茅s cap perill nom茅s 茅s possible des del privilegi. Adonar-se鈥n tard, que ho 茅s, tamb茅. El feixisme no ser脿 mai un problema per a tu鈥 si tu no representes cap problema per al feixisme.

