January 31, 2022

Eva por fin puede respirar tranquila, ha dado positivo en coronavirus. Hace unos días que sus dos hijos de 3 y 7 años lo son y ella, profesora en un colegio público, tenía que seguir trabajando porque no estaba contagiada. “Es muy duro decirlo, porque además no me encuentro bien, pero me he alegrado cuando he visto el resultado“. Es lo que les está pasando a muchos padres con hijos pequeños. Contagiarse es la única manera de conciliar y sobre todo de cuidarlos sin miedo.

“Es muy difícil aislarte de un bebé, ¿como le explicas que no le puedes dar besos porque te puede contagiar?, comenta María. Ella ha optado finalmente por quitarse la mascarilla y confiar en que, gracias a las dos dosis de vacuna que le ha dado tiempo a ponerse, ómicron no le ataque muy fuerte.

Oficialmente si una persona está contagiada de coronavirus tiene que permanecer aislada, es decir evitar el contacto con los demás hasta que deje de ser contagioso, pero ¿cómo se aísla a un niño pequeño? ¿quién le explica que tienes que atenderle con mascarilla y tratar de mantener distancia social?.

“El 95 por ciento de las familias que han tenido un menor de 10 años positivo se han contagiado todos”, confirma el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Y el problema es que ahora hay muchos niños pequeños contagiados, demasiados según Armenteros. “Se ha mantenido por encima de todo que los colegios tenían que estar abiertos dando una falsa apariencia de normalidad y están siendo un foco de contagio para toda la familia”, insiste.

En las tres últimas semanas de enero se calcula que han caído al menos 700.000 menores de 9 años, según el análisis epidemiológico de Sanidad. (273.050 con menos de cinco años). Menores que se han tenido que aislar en casa, otra cosa es que sus padres se hayan podido aislar de ellos.

“Olvidémonos, es imposible mantener aislado a un niño pequeño”, comenta el doctor Javier Arranz, portavoz de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), quien confirma que con esta variante se está viendo más niños contagiados que con las anteriores.

“Con ómicron ha cambiado todo bastante. En el virus original, el de Wuhan, los contagios a partir de niños eran rarísimos, los mas afectados eran los adultos. Ahora está siendo al revés, por varios factores: ómicron es muy contagiosa, los niños tienen un nivel de vacunación menor y además, los más pequeños no llevan mascarilla (que por otro lado es imposible que la lleven)”, explica.

Con los positivos en niños disparados los padres se encuentran perdidos. No solo no pueden aislarse ellos, ademas tienen que trabajar hasta que se contagien ellos también.

“No hay mucho interés en la defensa de los padres con niños pequeños ante una situación así, hay una absoluta incomprensión total de la administración. Los padres se encuentra perdidos, tienen que trabajar y atender a los niños enfermos. La única solución posible es el plan MECUIDA (baja sin sueldo) que no todas las empresas conocen. En muchos casos estamos viendo que para ellos contagiarse es casi una liberación”, comenta Armenteros,

Viendo lo que está pasando la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha reactivado su recogida de firmas a favor de medidas de apoyo a las familias, una campaña que sacaron inicialmente en 2020 para pedir ayudas a la conciliación. Básicamente piden bajas laborales para madres o padres de menores contagiados o en cuarentena preventiva.

“Lo llamativo es que las peticiones siguen siendo las mismas ahora que cuando sacamos la campaña, en dos años no se ha solucionado nada. Nos reunimos con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y prometió hacer algo pero aquí seguimos. En estos momentos tenemos 290.000 firmas”, explica Carolina Martínez de Malas Madres “España está a la cola” en materia de conciliación en pandemia, ya que “no se contemplan ni bajas ni ayudas económicas, denuncian.

Maitane tiene también a su hija de 4 años positiva, ella de momento no lo es, pero ya no lleva medidas de protección en casa. “¿Para qué?, esta mañana mi hija se ha metido en mi cama porque tenía miedo, ¿cómo voy a dormir con mascarilla?. Espero no ponerme muy mal porque somos familia monoparental y no tengo quien me ayude, pero si tengo que cuidar de ellos prefiero estar contagiada para no tener que trabajar al menos“, comenta.

“Hay que tener cuidado, podemos estar relajando las medidas de protección pensando que si el niño es positivo mejor contagiarnos todos y así se solucionan los problemas, pero ojo, no sabemos cómo nos va a afectar el virus. Ómicron parece más leve pero nunca se sabe, no hay que banalizar, ni el contagio de los padres ni el de los niños”, explica Arranz.

“Claro que tengo miedo, ¡cómo no tenerlo!, pero ¿qué hago?, si alguien tiene una solución que me la explique, comenta Maitane mientras a través del teléfono se escucha el llanto de su hija.

