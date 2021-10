–

Coinciden este fin de semana dos c贸nclaves mundiales que se concentran en el debate sobre el 鈥渃alentamiento global鈥, la COP 26 en Glasgow, Escocia y el G20 en Roma, Italia.

La preocupaci贸n com煤n es el clima, en un marco de crisis econ贸mica evidente, con desigualdad social creciente, precios en alza preocupante y el deterioro ambiental derivado de la emisi贸n de gases de efecto invernadero producido por la forma de producci贸n contempor谩nea. El impacto sobre el ambiente es un problema acelerado desde tiempos de la revoluci贸n industrial (1750), agigantada luego de la segunda posguerra (1945) y de manera descontrolada en las 煤ltimas tres d茅cadas (1990-2021). La forma capitalista de producci贸n conlleva estos resultados.

Un resumido y did谩ctico an谩lisis nos presenta Michael Roberts en su blog , graficando las estad铆sticas de las responsabilidades en la emisi贸n de CO2, con China a la cabeza en la actualidad y EEUU lejos, en el acumulado hist贸rico del desarrollo capitalista. Se帽ala el autor brit谩nico que China 鈥渆s el mayor emisor de CO2 del mundo鈥 desde su lugar de pa铆s con mayor poblaci贸n en el planeta y fabricante exportador del mundo. Agrega que 鈥渓as emisiones acumuladas en la atm贸sfera en los 煤ltimos 100 a帽os provienen de los ricos anteriormente industrializados y ahora consumidores de energ铆a del Norte鈥. Destaca que EEUU es responsable de acumular la emisi贸n 鈥渄el 鈥20% del total mundial. China ocupa un segundo lugar relativamente distante, con un 11%, seguida de Rusia (7%), Brasil (5%) e Indonesia (4%).鈥 En esa estad铆stica aparece Argentina en el 14掳 lugar.

El tema es importante y en el blog del FMI se puede leer un an谩lisis relativo al tema y am茅rica Latina y el Caribe. En el texto se帽alan que 鈥淟as emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de la regi贸n concuerdan con su tama帽o econ贸mico y poblaci贸n, alrededor del 8 por ciento del total mundial. Pero la composici贸n de las emisiones en ALC es muy diferente que la de otras regiones.鈥 Se enfatiza a continuaci贸n que 鈥淓l sector energ茅tico contribuye mucho menos a las emisiones totales en ALC (43 por ciento) en comparaci贸n con la media mundial (74 por ciento). La agricultura, en cambio, contribuye 25 por ciento, frente a una media mundial de 13 por ciento. El uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) contribuyen 19 por ciento, mucho m谩s que la media mundial apenas superior a 1 por ciento.鈥

Ultima oportunidad

Pueden utilizarse otras fuentes informativas y queda claro que no se puede ocultar la cat谩strofe que amenaza a la humanidad, y los Estados nacionales y sus articulaciones globales transitan de cumbres en cumbres para definir compromisos que no cumplen. El resultado es alarmante al punto que el Secretario General de Naciones Unidas sostiene que 鈥淪i no se act煤a con determinaci贸n, nos estamos jugando nuestra 煤ltima oportunidad, literalmente, de cambiar el rumbo de las cosas鈥.

La alarma es un llamado de atenci贸n al orden productivo, sustentado en la explotaci贸n creciente de la fuerza de trabajo, con menos seguridad social, y en el recurrente y extendido saqueo de los bienes comunes en el orden global, estimulando un consumo en las 茅lites que afecta las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. No hay soluci贸n al 鈥渃alentamiento global鈥 si no se asumen medidas sobre 谩mbitos estrat茅gicos de la producci贸n mundial, caso de la energ铆a, la agricultura, el transporte, los servicios p煤blicos esenciales, la salud, la educaci贸n, tendientes a limitar y reducir la emisi贸n de gases de efecto invernadero, algo que no puede quedar en manos del 鈥渕ercado鈥, es decir de los inversores privados, las corporaciones transnacionales, en busca de ganancias y rentabilidad de sus capitales.

El cometario apunta tanto hacia el poder de las transnacionales petroleras y gas铆feras, de la alimentaci贸n y la biotecnolog铆a, entre muchas otras, como a la discusi贸n sobre las pol铆ticas de los Estados naci贸n y los organismos mundiales relativos al para qu茅, c贸mo y cuanta energ铆a y producci贸n, orientada a que necesidades satisfacer. Son comentarios extensivos hacia la alimentaci贸n y, por ende, m谩s pensamiento y acci贸n en satisfacer demandas sociales y derechos a la alimentaci贸n y a la energ铆a que estimular mercados, precisamente en un momento donde el alza de precios se concentra en ambas producciones estrat茅gicas para la reproducci贸n de la cotidianeidad social y natural.

La soluci贸n provendr谩 m谩s de las luchas y resistencias populares, especialmente de formas alternativas de producci贸n y reproducci贸n socioecon贸mica que, de decisiones p煤blicas de los Estados Capitalistas, en cumbres como las del G20 en donde se proponen discutir sobre las desigualdades y el aceleramiento de la recuperaci贸n econ贸mica. Ambas cuestiones son resultado de la forma capitalista de organizaci贸n de la sociedad. Es l贸gico que el r茅gimen del capital promueva el restablecimiento de la tasa de ganancia antes que la satisfacci贸n de millones de empobrecidos en los pueblos del mundo. Eso es la desigualdad, producto del orden capitalista. Cambiar el modelo productivo y de desarrollo es la base para organizar un orden econ贸mico y social que remedie el da帽o ecol贸gico y asegure la reproducci贸n metab贸lica del planeta.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2021