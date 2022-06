–

De parte de Kurdistan America Latina June 23, 2022 256 puntos de vista

Fragmento del libro “Sociología de la libertad”, del líder kurdo y fundador del PKK, Abdullah Öcalan, que se encuentra encarcelado en la isla-prisión de Imrali, en Turquía, desde 1999.

Soy consciente de los peligros que se derivan de la partición del problema social en problemas individuales. Este enfoque metodológico desarrollado por la ciencia eurocéntrica que utiliza incondicionalmente la razón analítica puede parecer haber conducido a algunos logros, pero no se puede subestimar el peligro de perder la totalidad de la verdad. No obstante, utilizaré esta metodología, teniendo siempre en cuenta sus defectos y el riesgo que conlleva tratar un problema social singular como si fuera una serie de “problemas” discretos. Y en la sección de epistemología discutiré otros enfoques.

Hay una razón para que el poder y el Estado sean los primeros problemas sociales abordados, entre otras cosas porque están en el origen principal de todos los problemas sociales. Las relaciones y los aparatos de poder y de Estado que, con toda su gravedad, se hicieron efectivos inicialmente sobre la sociedad, y desde el siglo XVI dentro de la sociedad, funcionan esencialmente para preparar a una sociedad debilitada, privada de su capacidad de defensa, para la explotación monopolística. Por eso es importante definir correctamente el papel del poder y del Estado. Describir el poder y el Estado como el conjunto de aparatos y relaciones de coerción es gravemente inadecuado. Creo que el papel más importante que desempeñan estos aparatos es dejar a la sociedad débil y privarla de su capacidad de defenderse, asegurando que el tejido moral y político de la sociedad, es decir, sus propios medios de “existencia”, se debiliten continuamente hasta que ya no puedan desempeñar su papel. La sociedad no puede mantener su existencia si no puede formar las áreas clave de la moral y la política.

El papel fundamental de la moral es dotar a la sociedad de las normas necesarias para seguir existiendo y proporcionar la capacidad de aplicarlas. Cualquier sociedad que pierda las normas que rigen su existencia y la capacidad de aplicarlas se convierte en una mera manada de animales, de la que se puede abusar y explotar fácilmente. El papel de la política, en cambio, es proporcionar a la sociedad las normas morales necesarias y, mediante un proceso de debate continuo, decidir los medios y métodos necesarios para satisfacer las necesidades materiales e intelectuales fundamentales de la sociedad. La política social conduce a una sociedad más viva y abierta al desarrollar continuamente el debate y la capacidad de decisión necesarios para satisfacer estas necesidades; esto constituye el ámbito más esencial de la existencia de la sociedad, que le da la capacidad de gobernarse a sí misma y manejar sus propios asuntos. Una sociedad sin política se deslizará de un extremo a otro, corriendo como un pollo con la cabeza cortada antes de morir. La manera más eficaz de dejar a una sociedad disfuncional y débil es privarla de la política (incluida su capacidad para desarrollarla, el término islámico es Sharia), un factor imperativo para la discusión y la toma de decisiones necesarias para la existencia y para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales fundamentales. Nada podría ser peor para la sociedad.

Por eso, históricamente, el poder y los aparatos y relaciones estatales siempre han instituido la “ley” en lugar de la moral social y han impuesto la “administración estatal” en lugar de la política social a la primera oportunidad. El deber fundamental del poder y del Estado es impedir que la sociedad utilice su poder moral y político, las dos estrategias fundamentales para su existencia, y sustituirlos por la ley y los gobernantes en todo momento. Esto es necesario para garantizar la acumulación de capital y el monopolio de la explotación. Cada página de la historia de cinco mil años de la civilización rebosa de ejemplos de cómo romper la capacidad moral y política de la sociedad y sustituirla por la ley y la administración de los monopolios del capital. Esta es la historia de la civilización en su forma más cruda y con sus verdaderos motivos y, para que tenga sentido, debe ser escrita correctamente desde este punto de vista. Esta es la verdad que se esconde en el corazón de todos los conflictos sociales a lo largo de la historia. ¿Vivirá la sociedad según su propia moral y política, o se convertirá en un rebaño subyugado a la ley y a la administración impuesta por los monopolios explotadores sin control? Cuando digo las reglas principales de la nobleza y la monarquía que la precedieron. No tiene capacidad de auto-creación. El efecto cancerígeno de las relaciones de poder y de Estado en la sociedad proviene de la naturaleza de clase de la clase media, que está impregnada de fascismo.

En consecuencia, uno de los problemas más fundamentales es que la burguesía paraliza y hace disfuncional el tejido moral y político de la sociedad. Obviamente, el tejido moral y político de la sociedad no puede ser eliminado por completo. Mientras la sociedad exista, también lo harán la moral y la política. Pero como el poder y el Estado ya no son áreas de experiencia y competencia, la moral y la política ya no pueden cumplir con su capacidad creativa y funcional. Está claro que hoy en día el poder y los aparatos y relaciones estatales (como los medios de comunicación, los servicios de inteligencia y unidades operativas especializadas, enseñanzas ideológicas, etc.) se han infiltrado en todos los rincones de la sociedad, asfixiándola. La sociedad ha caído tanto que ya no se reconoce a sí misma y ya no puede aplicar ninguno de sus principios morales, ni entablar ningún debate político sobre sus necesidades más básicas, ni tomar ninguna decisión (la esencia de la política democrática). Además, el hecho de que las “corporaciones globales”, los monopolios de la “eternidad y post eternidad” -los tan discutidos y verdaderos poderes dominantes de nuestro tiempo- hayan experimentado el mayor auge de capital de la historia en esta época, está estrechamente relacionado con el hecho de que la sociedad se haya puesto en esta situación. Sin la decadencia y la fragmentación de la sociedad, no sería posible ganar dinero del dinero por medios virtuales, es decir, sin involucrar de ninguna manera los medios de producción. Las ganancias obtenidas por los monopolios a lo largo de la historia y las exorbitantes ganancias actuales obtenidas sin trabajar, como si el dinero creciera en los árboles, se consiguen extrayendo de la existencia y la fuerza de trabajo de la sociedad, porque, de hecho, “¡el dinero no crece en los árboles!”.

Debo subrayar que no es sólo la expansión ilimitada del poder y del aparato y las relaciones estatales lo que pone a la sociedad en esta situación. Los medios de comunicación son la otra fuente eficaz de hegemonía, que facilita la conquista ideológica de la sociedad. La sociedad no puede ser abatida sólo por la imposición del poder y del aparato y las relaciones estatales; necesita ser aturdida con distracciones como el nacionalismo, el religionismo, el cientificismo (positivismo) y la industrialización de las artes y los deportes, en particular. En ausencia de corporaciones globales virtuales (es decir, el capital financiero, o el capital-dinero, se refiere aquí), los monopolios históricos serían incapaces de impedir que la sociedad sea ella misma y de someterla a una explotación ilimitada, hasta el punto de que se produjera el sociocidio.

FUENTE: Abdullah Öcalan (de su libro “Sociología de la libertad”) / Nuçe CIwan / Rojava Azadi Madrid

