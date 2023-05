La m铆tica frase 鈥渟i viure 茅s un luxe, okupar 茅s un dret鈥 no sorgeix del no res. A la nostra ciutat, la situaci贸 de l鈥檋abitatge fa molts anys que 茅s un b茅 de mercat exclusiu: Barcelona s鈥檋a convertit en una ciutat per a ser admirada, per a ser habitada per treballadors n貌mades hiperqualificats i perqu猫 el turisme pugui visitar el que cada vegada s鈥檃ssembla m茅s a un parc tem脿tic. Mentrestant, cada dia hi ha desnonaments a tots els barris, sovint executats per enormes dispositius policials.

Enmig d鈥檃questa crua realitat, des de fa m茅s de 30 anys molts col路lectius emprem l鈥檕kupaci贸 com una eina d鈥檃cci贸 directa per garantit l鈥檃cc茅s a l鈥檋abitatge i a la cultura alternativa a un nombre inabastable de persones, posant remei a unes necessitats que cap administraci贸 ha aconseguit satisfer. Ha donat sostre a qui no podia accedir-hi per cap altra via i ha perm猫s obrir espais que, des de l鈥檃utogesti贸, ofereixen alternatives a l鈥檕ci capitalista, aix铆 com punts de trobada, d鈥檕rganitzaci贸 i de lluita pol铆tica.

Si s鈥檋a demonitzat l鈥檕kupaci贸 茅s perqu猫 constitueix un atac directe a la propietat privada i a la impunitat de qui mant茅 habitatges buits enmig d鈥檜na crisi de l鈥檋abitatge. L鈥檕kupaci贸 es coneix com a delicte d鈥檜surpaci贸, per貌 sempre que se鈥檔 parla, es fa buscant una deliberada confusi贸 amb el delicte de violaci贸 de domicili quan totes dues coses s贸n totalment diferents, tal com estipula el Codi Penal (parlem de l鈥檈xemple paradigm脿tic i gaireb茅 mitol貌gic de la hist貌ria de la senyora gran que surt a comprar pa i, quan torna, ja li han entrat a casa). La realitat 茅s que, des dels mitjans de comunicaci贸 i determinats partits pol铆tics, s鈥檋a generat una alarma social sobre l鈥檕kupaci贸 com si fos un dels problemes m茅s greus que afecten la societat. Per貌 si consultem les dades de l鈥橧NE, podem veure que hi ha 26 milions d鈥檋abitatges a l鈥橢stat i que les den煤ncies per okupaci贸 registrades s贸n 4.300: 茅s a dir, nom茅s el 0,07%. I segons dades de l鈥橝juntament de Barcelona, l鈥檕kupaci贸 va disminuir un 18% a la ciutat el 2021. Mentrestant, portem ja 300.000 desnonaments als Pa茂sos Catalans des de 2013, sense que se鈥檒s hi doni el mateix tracte preferencial. Una vegada m茅s, doncs, 茅s evident com els mitjans manipulen la informaci贸, minimitzant i invisibilitzant les problem脿tiques reals de l鈥檋abitatge.

Un altre factor que s鈥檕bvia 茅s la quantitat d鈥檋abitatges buits que pertanyen a grans empreses, fons voltors i bancs. No s鈥檜sen mai, mentre el preu del metre quadrat no para de cr茅ixer, dificultant encara m茅s l鈥檃cc茅s a una necessitat tan b脿sica com 茅s tenir un sostre sobre el cap. Justament, la campanya contra l鈥檕kupaci贸 est脿 despla莽ant el focus de l鈥檕pini贸 p煤blica del rendisme immobiliari i els fons voltors, que tenen moltes lleis a favor seu i tot el poder per a continuar ofegant les llogateres, apujant els preus i expulsant-nos de les nostres llars amb total facilitat.

Les llars de qui viu de rendes, en contraposici贸 a les de qui paga lloguer, s贸n les que acumulen m茅s renda de la ciutat 鈥攊 aix貌 no es deu a cap esfor莽 ni m猫rit personal, sin贸 a l鈥檈speculaci贸 i la bombolla del mercat d鈥檋abitatge fan que els rendistes cada cop acumulin m茅s a costa del treball ali猫. La realitat 茅s que, encara que treballis, si no arribes a pagar ni una habitaci贸 en un pis compartit, nom茅s et queda viure al carrer o okupar una casa buida que ning煤 fa servir i que, a m茅s, pertany a una gran entitat. La decisi贸 est脿 bastant clara, no?

I, aix铆 i tot, 茅s clar que tothom voldria poder accedir a un habitatge de forma regulada. Viure okupant significa viure en la inestabilitat: 茅s una situaci贸 dura i prec脿ria, a la qual moltes fam铆lies i persones han de rec贸rrer quan veuen que no poden arribar a final de mes o que, per racisme institucional i immobiliari, no poden accedir a un pis. I la situaci贸 no va a millor. Tot i les petites millores que ha proporcionat la nova Llei d鈥橦abitatge, continua havent-hi grans mancances: no oblidem que ens trobem en m脿xims hist貌rics de preu de l鈥檋abitatge, mentre que els salaris s鈥檋an mantingut gaireb茅 intactes i la inflaci贸 desbocada ha incrementat encara m茅s les desigualtats. A m茅s, tampoc prohibeix els desnonaments sense alternativa habitacional de fam铆lies vulnerables.

Per aix貌, quan viure no est脿 garantit, la soluci贸 que queda 茅s organitzar-se, participar en els sindicats dels nostres barris, implicar-se en espais autogestionats i lluitar pel dret a l鈥檋abitatge. Perqu猫 l鈥檕kupaci贸 茅s la lluita contra l鈥檃b煤s immobiliari, la manca d鈥檋abitatge assequible i el capitalisme.