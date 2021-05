–

De parte de Indymedia Argentina May 31, 2021 84 puntos de vista

La inflaci贸n preocupa en la Argentina y empieza a aparecer como problema en otros pa铆ses, especialmente en EEUU.

El registro mensual de la inflaci贸n en el pa铆s sudamericano equivale a la proyecci贸n anual del norteamericano, pero la suba de precios, manifestaci贸n de la inflaci贸n, supone un problema para la parte mayoritaria de la sociedad que percibe menores ingresos, aqu铆, all谩 y donde sea.

Los manuales de econom铆a explican la igualdad entre producto (o valor agregado) e ingreso, entre el flujo real de bienes y servicios, y el flujo nominal, el dinero que se usa para retribuir a los factores de la producci贸n: Tierra, Capital y Trabajo.

El producto no incluye a los medios de producci贸n, s贸lo al valor agregado, que en t茅rminos de distribuci贸n son la remuneraci贸n a la propiedad de la fuerza de trabajo(salarios) y a la propiedad de los medios de producci贸n (ganancias diversas o rentas).

Por eso, con aumento o reducci贸n del 鈥減roducto鈥, importa considerar como se distribuye el resultado en materia de 鈥渋ngresos鈥 de los factores de la producci贸n: renta, ganancia o salario. Los precios expresan la valorizaci贸n del producto, por lo que la reducci贸n de salarios supone el incremento de la ganancia (incluida las rentas) y viceversa.

En la coyuntura argentina se discute la suba del precio de la carne, hoy por encima del promedio de los alimentos y del conjunto de precios medidos por la estad铆stica oficial. No siempre ocurre as铆, pero es lo que motiva hoy el conflicto entre las grandes centrales empresarias del agro versus el gobierno, el lockout del campo. La motivaci贸n de la respuesta empresaria es la suspensi贸n temporal por 30 d铆as de las exportaciones dispuesta por el gobierno. La r茅plica del lockout en la comercializaci贸n de la carne acontece mientras transcurre la negociaci贸n, en un intento de flexibilizar la pol铆tica oficial y la respuesta empresaria.

El problema es la suba del precio de la carne, la suba de los alimentos y/o de los bienes y servicios de la canasta de consumo, junto a la realidad de una menor capacidad de compra de la mayor铆a de la poblaci贸n que percibe ingresos fijos. Este debiera ser el problema central en la discusi贸n. Aludimos a los asalariados en relaci贸n de dependencia o no, con seguridad social o flexibilizados, precarizados, o simplemente aquellos que obtienen ingresos por trabajos circunstanciales (changas); tanto como jubilados/as, o beneficiarios/as de planes sociales.

Son los perjudicados por el alza de los precios. El 鈥渋ngreso鈥 se distribuye al conjunto social, es decir, tambi茅n a los propietarios de medios de producci贸n. Entre estos, a los pocos que monopolizan la gran propiedad de la tierra, o aquellos que concentran como propiedad privada, lo principal de las instalaciones, m谩quinas, herramientas, materiales y materias primas, elementos necesarios para encarar el proceso de producci贸n. Estos propietarios perciben rentas o ganancias.

Por esto, m谩s all谩 de la inflaci贸n, el crecimiento o la recesi贸n, el 鈥減roducto鈥 se distribuye como rentas, ganancias o salarios. La renta es del suelo, petrolera, gas铆fera, financiera; como la ganancia es industrial o comercial, evidenciando dos fuentes de ingresos derivadas de la propiedad de los medios de producci贸n, o de la fuerza de trabajo.

El problema esencial hoy es la suba de precios, s铆, pero, sobre todo, la baja de los ingresos populares. Lo que existe es inequidad en la distribuci贸n del ingreso, confirmando una tendencia a la desigualdad socioecon贸mica. La canasta b谩sica total para una familia de 5 integrantes, seg煤n el INDEC, requiere de 66.217 pesos al mes.[1]

Pensando en una jornada laboral de 8 horas diarias y por 21 d铆as al mes, se requerir铆a una retribuci贸n del orden de los 395 pesos por hora. Otro c谩lculo sencillo podr铆a ser el equivalente entre una hora de trabajo y un kg de carne, que podr铆a, seg煤n el corte, elevarse a 450/600 pesos por hora. As铆 calculado, el salario m铆nimo debiera oscilar entre lo necesario para cubrir la canasta total del INDEC, m谩s de 66.000 pesos y unos 100.000 pesos mensuales. Valores alejados del salario o la jubilaci贸n m铆nima y ni hablar de los planes sociales. Incluso lejos del promedio de los ingresos populares.

驴Qui茅n se defiende de la inflaci贸n o le gana a la suba de los precios?

Se defienden los que perciben ingresos superiores, en general los grandes propietarios de los medios de producci贸n. Incluso, aquellos que perciben ingresos fijos que est谩n muy por encima del promedio de los salarios, los gerentes y elencos gerenciales de las grandes empresas.

El aumento de la producci贸n puede favorecer la discusi贸n sobre la apropiaci贸n equitativa de los ingresos, aunque no siempre, mientras que la disminuci贸n, la recesi贸n, exacerba la lucha por la apropiaci贸n de quienes dominan el orden econ贸mico desde la propiedad de los medios de producci贸n. Por eso abominan de cualquier pol铆tica econ贸mica que restrinja la apropiaci贸n de ganancias o rentas, entre ellas las retenciones.

Un tema adicional a considerar es el destino de la producci贸n de carne o de alimentos, algo que interviene en la distribuci贸n del ingreso y en el impacto inflacionario. Es que la exportaci贸n porta un precio que es apropiado por el 煤ltimo eslab贸n de la cadena comercial y productiva, no siempre asociado al productor en origen del bien exportado. El resultado de la exportaci贸n es apropiado por el gran acopiador y exportador y no socializa en el colectivo necesario para su producci贸n. Por eso, el precio internacional, ahora en alza, como las commodities en general, supone una defensa en los ingresos de esos grandes productores y exportadores en desmedro del conjunto que produce la riqueza social, incluso en contra de peque帽os y medianos empresarios que participan de la cadena de valor de la carne u otras producciones.

Es cierto que existe una menor ingesta de carne vacuna en Argentina. Hay razones culturales en el cambio de la dieta de la poblaci贸n. Por ello, el menor consumo de carnes remite, por ende, a los menores ingresos de la mayor铆a de la poblaci贸n que percibe ingresos fijos, pero tambi茅n a razones culturales. Por la misma raz贸n se puede explicar la mayor ingesta de carne vacuna de la poblaci贸n en China. No solo hay razones culturales en el cambio de la dieta alimentaria del gigante asi谩tico, sino tambi茅n un crecimiento de los ingresos de la poblaci贸n, derivados a su vez de la expansi贸n del producto.

Ese cambio en la dieta o la mejora en la distribuci贸n del ingreso es resultado de un objetivo de pol铆tica econ贸mica. La pol铆tica econ贸mica, sea para favorecer un orden social o para modificarlo, es lo que importa, y en general, es lo que no se debate. 驴Por qu茅 en China puede existir una mayor propensi贸n social al consumo de carne vacuna y no en la Argentina? Incluso, para el debate y en t茅rminos relativos, que ser铆a lo adecuado, all谩 o ac谩.

Un importante comprador de carne argentina es China, pa铆s que planifica su econom铆a y el cambio de la dieta alimentaria de su poblaci贸n. Como nadie en el mundo, China ha contribuido a mejorar el ingreso per c谩pita en su territorio y contribuido globalmente a disminuir la pobreza, se piense lo que se piense en materia pol铆tica, econ贸mica, o cultural, del modelo productivo y de desarrollo chino.

Ese gran comprador estimula la suba de precios de la carne o de la soja, entre otros bienes. En ese marco, los vendedores desde la Argentina o de cualquier pa铆s, pretenden cobrar en el mercado interno el precio internacional, en las condiciones de la demanda actual. Por eso sube el precio de las carnes en el mercado local y afecta a los sectores sociales empobrecidos con p茅rdidas relativas en sus ingresos.

Por eso, defenderse de la inflaci贸n supone discutir el modelo productivo y de desarrollo. No se trata de no vender al mercado mundial, sino de planificar la producci贸n y su distribuci贸n, en el mercado mundial y en el local, asociado a definiciones estrat茅gicas. La carne y el trigo son esenciales en la din谩mica cultural del consumo local, no as铆 de la soja. Por ellos es que se requieren definiciones espec铆ficas sobre cada uno de los procesos productivos y de circulaci贸n de bienes y servicios, lo que incluye la planificaci贸n de la distribuci贸n del ingreso y de la riqueza.

驴Bajar谩n los precios con la suspensi贸n temporaria de las exportaciones de carne vacuna? Dif铆cil responder, y en rigor, habilit贸 una nueva ronda de negociaciones que no modifican la cuesti贸n de fondo, que remite al r茅gimen de propiedad y dominaci贸n. Las patronales pretenden el precio internacional en las ventas locales, y si no, lo m谩s que puedan. La pol铆tica gubernamental disputa el consenso, en un a帽o electoral de medio turno presidencial. La esencial que remite al modelo productivo y de desarrollo aparece escamoteado en el debate p煤blico.

Resulta adecuado defender la vinculaci贸n del pa铆s con el mercado mundial, pero desde la premisa necesaria de satisfacer la demanda local en una proporci贸n adecuada al tipo de inserci贸n internacional y perspectiva de civilizaci贸n pretendida. Hace falta un consenso extendido sobre qu茅 producir y para qui茅n, sea en el mercado local o mundial, lo que debe resultar de un debate ampliado en el conjunto social.

M谩s all谩 de la inflaci贸n

Las retenciones no debieran estar en el eje de las discusiones, sino la necesaria reflexi贸n sobre qu茅 tipo de relaciones econ贸micas se requieren para la sociedad en nuestro tiempo. Igual que las retenciones, el escamoteado debate sobre los tributos tiene el mismo sentido.

驴Qui茅n debe financiar el gasto p煤blico y con qu茅 objeto? Los empresarios, especialmente los grandes, tienen como objetivo la ganancia, la que se logra al mayor precio posible y evitando toda contribuci贸n al sostenimiento del Estado.

El precio es el 鈥渇en贸meno鈥 por el que disputan ingresos, y en 鈥渆sencia鈥, detr谩s de los precios est谩 el 鈥渧alor鈥. Ese valor, o esa producci贸n de valores est谩 subordinada en el capitalismo a la inversi贸n en origen. Inversiones realizadas con el objetivo de 鈥済anar y acumular鈥, con el prop贸sito en 煤ltima instancia de 鈥渄ominar鈥 y reproducir la l贸gica capitalista. Al inicio est谩 el dinero acumulado, que comienza un ciclo productivo desde la propiedad de los medios de producci贸n en la contrataci贸n de fuerza de trabajo y la creaci贸n de m谩s valor (plusvalor o plusval铆a). Ese plusvalor es fuente de los ingresos de los propietarios de la tierra, las instalaciones, las maquinarias, los materiales, las herramientas, etc. El objetivo final pasa por las ganancias, la acumulaci贸n y la dominaci贸n.

La ganancia es ingreso, como la renta del suelo. Ganancia y renta es plusval铆a transfigurada, como el inter茅s o la renta financiera. El gran debate es el origen de esa renta, que en la escuela cl谩sica y en la cr铆tica de Marx se concentra en el trabajo como generador de la riqueza, en el trabajo social en general, no solo producto del trabajo directo en la producci贸n de carne, o de soja. Es que buena del trabajo industrial o de servicios es necesario para esas producciones, incluso con poca contrataci贸n de fuerza laboral. Entre otros aspectos, aludo a la producci贸n de computadoras, de tecnolog铆a, de la qu铆mica, de las redes e interconexiones de la era digital, entre muchas formas del trabajo social que son necesarias para producir autos, alimentos, o productos de la fantas铆a, el arte, la literatura, la m煤sica o cualquier forma de producci贸n social.

De hecho, lo concreto hoy es la tendencia al crecimiento de los ingresos por renta. Renta financiera y del suelo como eje del capitalismo actual, en donde esa renta proviene de la plusval铆a o trabajo no pagado, no solo en un pa铆s, sino en el capitalismo mundial.

Volviendo a la inflaci贸n, la corriente hegem贸nica sostiene que los precios suben por la elevada emisi贸n monetaria, omitiendo que el dinero no solo se emite para transacciones, sino tambi茅n para atesorar o especular, compra de divisas o bonos incluidos. En la coyuntura, el precio de las divisas est谩 contenido y entonces no se puede explicar la inflaci贸n por la emisi贸n, cuando parte de esta tiene destino en la especulaci贸n m谩s all谩 del proceso de circulaci贸n mercantil. Hace falta discutir estos temas m谩s all谩 del precio tal o cual, porque lo que se discute es el proceso de producci贸n y circulaci贸n, los beneficiarios y perjudicados, y que tipo de Estado se requiere para resolver los problemas de la cotidianeidad de una mayor铆a empobrecida.

Adem谩s, en momentos donde la emergencia sanitaria muta hacia una cat谩strofe agigantada por la miseria del orden econ贸mico, la situaci贸n se descarga con crueldad sobre la mayor铆a empobrecida de la sociedad. En v铆speras de la revoluci贸n de mayo de 1810 vuelve a demandarse un grito de libertad para una vida adecuada a los tiempos en este transcurrir del primer tercio del Siglo XXI.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2021

[1] INDEC, abril 2021, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_05_2127E333520E.pdf