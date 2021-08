–

De parte de SAS Madrid August 16, 2021 97 puntos de vista

El Covid-19 ya campaba a sus anchas meses antes de que empezara a inundar los telediarios y las conversaciones de todos. Un estudio dirigido por varias universidades brasileñas señala que circulaba entre los profesionales sanitarios hasta 6 meses antes del estallido y que, además, estos trabajadores tienen un 50 por ciento más de riesgo de contagiarse que el resto de personas.

Los resultados de ‘Análisis del tiempo de la dispersión del Covid-19 entre los trabajadores de la salud y la población general’ están basados en 8.990 pruebas PCR. El 42 por ciento de ellas a trabajadores sanitarios con contacto directo con el virus, el 11 por ciento a trabajadores sanitarios sin contacto directo y el 47 por ciento a personas que no estaban relacionadas con el ámbito sanitario. De todas esas pruebas, el 21,3 fueron positivas, correspondiendose con el 27, el 25 y el 19 por ciento de los tres grupos nombrados.

Por lo tanto, los autores de la investigación afirman que los profesionales de la salud -con y sin contacto directo- tenían más probabilidad de dar positivo en la prueba de Covid-19 que los que no lo eran. Asimismo, subrayan que no es ilógico que el contagio sea mayor entre sanitarios, ya que tienen contacto frecuente con personas infectadas y se encuentran en espacios cerrados, por lo que el riesgo aumenta.

La edad media de los participantes de este estudio era de 38 años, los más jóvenes tenían 16 y los mayores 95. Aunque no se hizo ninguna distinción por sexos, más del 80 por ciento de los trabajadores sanitarios (tanto con o sin contacto directo con el virus) eran mujeres. No obstante, el artículo especifica que “la probabilidad del resultado positivo no dependió significativamente del género”.

En este sentido, también concretan que la vacunación en Brasil comenzó a finales de enero de 2021 a baja velocidad y que el 85 por ciento del tiempo evaluado en este estudio es de antes de la vacunación.

Los sanitarios eran la mayoría de contagios al principio

Al comienzo de la pandemia, los trabajadores sanitarios eran la mayoría de los casos positivos, según apuntan en este análisis. Sin embargo, su proporción fue disminuyendo significativamente durante los primeros 10 meses.

“El gráfico de análisis muestra una rápida disminución en la proporción de pacientes relacionados con la atención médica a medida que el número de infectados aumentó en las primeras etapas de la pandemia. Es decir, una vez que la infección se extendió a la población general”, explican los investigadores.

Por último, este estudio detalla que el Covid-19 tiene un largo proceso de memoria, porque las ondas de infección tienen efectos residuales de hasta 6 o 7 meses. “Esta información es importante para construir políticas de salud que duren un largo período, mínimo 7 meses”, apuntan los autores. En esta misma línea y gracias a los resultados obtenidos, afirman que aunque las cuarentenas ayudan a reducir la propagación del virus, no lo detienen del todo.

Enlace relacionado RedaccionMedica.com (14/08/2021).