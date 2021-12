Se podr铆a aducir que en estos tiempos es la 煤nica opci贸n posible. Pero en eso consiste la trampa del progresismo. De lo malo, lo menos malo. Y as铆 nos va

Inaugurar un capitalismo con rostro humano, as铆 podr铆amos sintetizar su ideario. Sus integrantes, a t铆tulo individual han sido o son presidentes de gobiernos, jefes de Estado, dirigentes de partidos pol铆ticos, ministros, embajadores, etc茅tera, figuras cuyas opiniones y decisiones tienen peso en sus pa铆ses y en el contexto internacional. De reciente creaci贸n, 2019, tienen en su haber, despertar la fobia de la ultraderecha latinoamericana y espa帽ola. Pero ello no justifica otorgarles carta blanca, ni validar su argumentario, menos a煤n si entre sus miembros destacan figuras como Lula da Silva, Dilma Rousseff, Jos茅 Mujica o Rafael Correa.

Ellos no lavan la cara ni limpian el pasado de muchos de sus integrantes. Lo cual no es contradictorio con se帽alar que sus propuestas suscitan la aprobaci贸n de todo bien nacido. Es imposible negar su humanismo cristiano. Se pide m谩s democracia, un rol activo del Estado, reformas tributarias, combatir la desigualdad, salud universal o luchar contra el calentamiento global. Se podr铆a aducir que en estos tiempos es la 煤nica opci贸n posible. Pero en eso consiste la trampa del progresismo. De lo malo, lo menos malo. Y as铆 nos va.

Reunidos en la Ciudad de M茅xico el reciente primero de diciembre, han elaborado una propuesta bajo el enunciado: Un modelo de desarrollo solidario, levantado sobre seis ejes, pretende: la superaci贸n de la desigualdad social, la b煤squeda de valor, una nueva pol铆tica econ贸mica, la transici贸n ecol贸gica, la integraci贸n como construcci贸n de la regi贸n y una nueva institucionalidad democr谩tica.

Este modelo basado en un enfoque de g茅nero y diferenciado que proponemos como la hoja de ruta del progresismo latinoamericano y caribe帽o con miras al abandono definitivo del anacr贸nico modelo neoliberal. Este 煤ltimo con vocaci贸n extractivista ha dejado efectos dif铆cilmente reversibles sobre el medioambiente, ha significado alarmantes niveles de concentraci贸n de la riqueza que nos convierten en la zona m谩s desigual del planeta y ha atrofiado los circuitos de redistribuci贸n.

Nos sumamos a la declaraci贸n 驴Pero c贸mo se implementar谩n tales medidas, qui茅nes representan las fuerzas del cambio y d贸nde se ubican las resistencias? En todo el documento, no hay menci贸n, aunque s贸lo sea de pasada, al espacio tiempo en el cual se desarrolla la propuesta: el capitalismo. Tampoco se alude al poder de las trasnacionales, el complejo industrial militar, financiero y digital, en concreto al imperialismo. 驴Ser谩 el lenguaje inclusivo? 驴Pero c贸mo luchar contra el neoliberalismo sin cuestionar las formas de explotaci贸n capitalista? Algunos dir谩n que no hace falta mencionarlo, se sobreentiende. La explicaci贸n no es suficiente, hay que hacerlo expl铆cito, de lo contrario estar铆amos ante el dilema 驴es conveniente mentir al pueblo? Luego vienen las frustraciones: donde dije digo, digo Diego.

El progresismo del Grupo de Puebla acaba por remozar al capitalismo. Y no puede ser de otra manera. Si miramos con atenci贸n el nombre de algunos de sus fundadores, hasta completar la media centena, aflora cierta desaz贸n y perplejidad. Su diversidad podr铆a ser un plus, pero cuando unos y otros est谩n en las ant铆podas, la duda se abre camino.

Entre otros, nos encontramos con el chileno Jos茅 Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, el mismo que combati贸 y declar贸 la guerra a la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela y su presidente Hugo Ch谩vez, quien se opuso a la extradici贸n de Pinochet a Espa帽a, aval贸 las pol铆ticas estadunidenses para Am茅rica Latina y como ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos aplic贸 la ley antiterrorista de la dictadura para reprimir al pueblo mapuche.

Otro chileno de pro, Carlos Ominami, coordinador del programa de gobierno de la Concertaci贸n, tuvo el m茅rito de blanquear el proyecto neoliberal de la dictadura como ministro de Econom铆a y otro chileno, su ahijado, Marco Enrique Ominami, manch贸 su nombre al descubrirse que su partido recibi贸 dinero del ex yerno de Pinochet para su campa帽a.

En la lista figura el mon谩rquico espa帽ol Luis Rodr铆guez Zapatero, quien siendo presidente de gobierno pact贸 en 2011 la reforma del art铆culo 135 de la Constituci贸n para limitar el gasto social a la estabilidad presupuestaria. Un verdadero golpe de Estado judicial o lawfare. Adem谩s de ser art铆fice del acuerdo para la instalaci贸n en Espa帽a del escudo antimisiles de EEUU y los vuelos hacia Guant谩namo.

Pero tambi茅n tenemos a Beatriz Paredes, ex presidenta del PRI mexicano, diputada y senadora, quien mir贸 hacia otro lado ante la represi贸n pol铆tica en Chiapas y aval贸 las pol铆ticas neoliberales, las cuales hoy dice combatir. Destaca el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien poco hizo durante su gobierno para frenar a los paramilitares, enfrentarse a las pol铆ticas de la DEA o garantizar la vida y frenar los asesinatos de los dirigentes campesinos y sindicalistas.

En Uruguay vemos a Rafael Michelini, defensor a ultranza de la reforma de las pensiones y su privatizaci贸n en beneficio de los bancos. Junto a ellos, v铆ctimas de golpes de Estado: Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Evo Morales o Fernando Lugo. La lista de neoliberales conversos es grande y genera desaz贸n.

Por 煤ltimo, resulta significativo, la exclusi贸n de cubanos y venezolanos en la lista fundacional del Grupo de Puebla, cuando sus proyectos coinciden con los objetivos demandados por sus creadores. Eso s铆, el grupo de Puebla se vanagloria de tener el apoyo de la Internacional Socialista, quien reconoce al golpista Leopoldo L贸pez como l铆der de la oposici贸n venezolana a la par que pide democracia para Cuba. La esquizofrenia de estar a bien con Dios y el diablo. Despu茅s de lo dicho, cabe preguntarse: 驴De qu茅 progresismo hablamos?

