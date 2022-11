–

De parte de Acracia November 4, 2022 196 puntos de vista

A prop贸sito de ciertas tendencias, en la actualidad, de devastadora cr铆tica al progreso, y a otros conceptos propios del proyecto de la modernidad como es el de 芦revoluci贸n禄, resulta importante y revitalizador revisar el pensamiento de autores libertarios al respecto.

La cr铆tica, obvia, a toda visi贸n teleol贸gica de la historia (es decir, a buscar un proceso lineal en la misma que nos conducir谩 hacia un futuro 贸ptimo) no debe llevarnos al cinismo ni a la simplificaci贸n. Una cosa es el pensamiento cr铆tico, siempre necesario, y otra la falta de an谩lisis hacia los mecanismos (no meramente la dominaci贸n, que sigue siendo evidente por muy sutil que se presente) que han hecho triunfar una determinada noci贸n de progreso, solo vinculada a un sistema pernicioso como es el capitalismo, cuyos efectos son desastrosos a muchos niveles, tanto en el aspecto sociol贸gico, como en el sicol贸gico. Es una etapa confusa la que vivimos, por lo que es m谩s primordial que nunca ser l煤cidos y coherentes en la cr铆tica a la dominaci贸n (estatismo), a un sistema econ贸mico devastador (aunque la industrializaci贸n puede adoptar otras formas racionales, no depredadoras) y tratando de dar sentido a una noci贸n del progreso emancipadora (la libertad negativa ser铆a solo un primer paso, liberaci贸n de las ataduras, para construir una libertad positiva, crear el contexto adecuado para ejercerla, el cual solo pasa por el principio de solidaridad como cohesi贸n social y como garante de la libertad individual). Repasemos ahora la visi贸n que autores denominados libertarios ten铆an sobre estos importantes conceptos, ya que jam谩s la cr铆tica pasa por una simple tabla rasa, y el conocimiento contin煤a siendo una poderosa herramienta de emancipaci贸n (y de innovaci贸n).

El desarrollo hist贸rico e individual

Puede considerarse el hecho de la revoluci贸n social como una de las ideas esenciales del siglo XIX, y Proudhon es uno de los autores que no deja en toda su obra de definir ese concepto. Naturalmente, todo anarquista sabe que esa revoluci贸n no cambiar谩 a unos pol铆ticos por otros ni tampoco se har谩 modificando una Constituci贸n, solo puede realizarse transformando los fundamentos econ贸micos de la sociedad y organizando las relaciones sociales sobre nuevas bases. Desde un punto de vista sociol贸gico, el acto revolucionario para Proudhon es el punto donde convergen todos los conceptos necesarios para transformar la sociedad. Pierre Ansart distingue al menos tres actitudes en el franc茅s sobre la revoluci贸n y su necesidad hist贸rica1: en sus primeros escritos, parece no conciliar bien entre ese determinismo hist贸rico que debe conducir a la transformaci贸n social y a la existencia de un proyecto que la propicie; a medida que insiste en esa necesidad hist贸rica, es posible que reduzca el car谩cter y la importancia de la acci贸n revolucionaria; en sus 煤ltimos escritos, parece aminorar el car谩cter dram谩tico e incierto de la evoluci贸n y tiende a limitar el determinismo hist贸rico y a considerar la revoluci贸n como una pr谩ctica innovadora (no tanto el resultado de un devenir). Hoy, somos ferozmente cr铆ticos con toda visi贸n teleol贸gica que supuestamente nos conduzca a un futuro 贸ptimo, en aras de elaborar un proyecto antiautoritario, sin renuncia alguna al deseo y la voluntad, con mayor horizonte para la raz贸n y la 茅tica en la pr谩ctica.

No obstante, Proudhon tiene una confianza enorme en la revoluci贸n como fen贸meno ineludible, incluso llega a considerar que se encuentra permanentemente en la historia, por lo que no habr铆an existido varias revoluciones y s铆 una constante que no puede ser tampoco frenada. La revoluci贸n ser铆a una fuerza imparable que se fortalece y aumenta ante cualquier resistencia que encuentre. Incluso, considera Proudhon que la m谩s prudente de las pol铆ticas solo deja que 芦la evoluci贸n eterna de la humanidad禄 avance insensiblemente y sin ruido en lugar de a grandes zancadas. La revoluci贸n, pese a todos los obst谩culos, siempre avanza. Como ocurre en otros conceptos en el pensamiento del autor de 驴Qu茅 es la propiedad?, como es su idea de la justicia, hay que observar una intenci贸n casi trascendente cuando habla de la revoluci贸n, la cual parece tomar el lugar de la providencia2. Proudhon concibe la sociedad del ma帽ana, naturalmente, como una sociedad sin gobierno con m谩s facilidad que cualquier otro modelo. La humanidad vendr铆a de un estado similar al de una cris谩lida que debe, de forma casi ineluctable, convertirse en mariposa para alcanzar el vuelo y la luz. Pero el ataque a los gobiernos del pensamiento proudhoniano es un ataque a toda f贸rmula preconcebida, por lo que resulta necesario atajar ese prejuicio mediante la cr铆tica directa a la instituci贸n gubernamental. La revoluci贸n francesa, por ejemplo, solo habr铆a promovido cambios pol铆ticos, cayendo de nuevo en el error de fundar un nuevo gobierno, sin concluir los cambios econ贸micos que demandaba la muerte del feudalismo. La sociedad futura ideal, en la que el hombre habr谩 alcanzado una mayor铆a de edad, ser谩 una sociedad sin gobiernos y sin partidos. La revoluci贸n es identificada por Proudhon con la anarqu铆a, pero siempre construida 芦desde abajo禄. De hecho, conocida es su denuncia de aquellos que desean ser revolucionarios 芦desde arriba禄, formando parte de un gobierno e imponiendo el 芦progreso禄. Naturalmente, su visi贸n es que solo la revoluci贸n hecha por la base, por iniciativa de los trabajadores y sin autoridad externa, es la aut茅nticamente progresista. Es la oportunidad que obtienen las personas para aprender a organizarse ellas mismas.

Podemos ser cr铆ticos con la esta visi贸n proudhoniana de la revoluci贸n como algo inevitable, cuestionando los efectos nocivos del avance cient铆fico, como instrumento del poder, y de la industrializaci贸n, aunque existan ciertas se帽as de identidad que forman parte ya del anarquismo. De igual modo, la ausencia de teor铆as r铆gidas en el anarquismo, de sistematizaci贸n y de dogmatismo, ayuda tambi茅n a contemplar las visiones en el pasado, contextualiz谩ndolas adecuadamente, con nuevo ox铆geno. Uno de los conceptos generales del anarquismo cl谩sico nos habla de la sociedad humana como parte del mundo de la naturaleza, y es el hombre el que construye la libertad gracias al trabajo y la cooperaci贸n, solo limitado por las propias leyes naturales. Otros autores posteriores, como Kropotkin, trataron de demostrar cient铆ficamente que la sociedad libertaria pod铆a ser una realidad3. 驴Es este tipo de sociedad algo que se alcanzar谩 mediante una evoluci贸n o gracias a una revoluci贸n?, 驴alcanzar谩 la humanidad esa deseada 芦mayor铆a de edad禄?, 驴siguen existiendo meramente obst谩culos que dificultan ese progreso? 脡sta 煤ltima cuesti贸n es tal vez uno de los pensamientos m谩s recurrentes en el hombre com煤n, eminentemente conservador. Hay motivos para ser muy cr铆ticos con una noci贸n del progreso insertada en el imaginario de las sociedades industriales, estatistas y capitalistas; igualmente con la consideraci贸n de un futuro halag眉e帽o para la humanidad siguiendo por este sendero, e incluso con proyectos revolucionarios de dudosa naturaleza. Lo que no deber铆a faltar nunca es nuestra voluntad y nuestro deseo 芦revolucionarios禄, de una sociedad sin dominaci贸n de ninguna clase4.

Bakunin aceptaba que, observando la historia como una guerra de dominio permanente, las teor铆as de Darwin sobre el mundo org谩nico eran correctas. Pero si esa ley, la de la lucha por la existencia, pod铆a ser determinista en la vida animal la gran pregunta es si de igual modo lo es en el mundo humano y social. Por supuesto, la respuesta es negativa. Al igual que Marx, Bakunin pensaba que todas las guerras tienen una motivaci贸n primordialmente econ贸mica. Sus palabras tienen una innegable actualidad, a comienzos de un siglo XXI en el que los conflictos b茅licos permanecen, cuando afirma que encubiertas bajo la apariencia de la humanidad y del derecho existe la tendencia detr谩s de ellos, por parte de algunas personas, de vivir y prosperar a expensas de otros. La apropiaci贸n de la riqueza y la explotaci贸n del trabajo ajeno est谩 detr谩s de los hombres que dirigen los Estados, y una masa de personas se ven persuadidas por una ch谩chara de ayuda humanitaria o de instauraci贸n de un r茅gimen pol铆tico m谩s ben茅volo. Curiosamente, esto que se puede llamar 芦idealismo pol铆tico禄 lo equiparaba Bakunin con el 芦idealismo religioso禄, ya que era su aplicaci贸n mundana terrenal, ambos igualmente perniciosos5.

Las fases del desarrollo hist贸rico, para el anarquista ruso, habr铆an comenzado con un estado de salvajismo, en el que se daba incluso el canibalismo, como animal carn铆voro que es el hombre, y habr铆a llegado hasta una 茅poca en que la gran aspiraci贸n ser铆a la asociaci贸n universal, la producci贸n colectiva y la participaci贸n de todos en el consumo de la riqueza. Entre ambos polos, se produce una gran tragedia que todav铆a perdura, con las etapas de la esclavitud, la servidumbre y la servidumbre a sueldo. Solo al final llegar铆a la era de la fraternidad universal. Este comienzo del hombre, insertado en una lucha animal, debe atravesar diversos grados durante el desarrollo hist贸rico hasta desembocar en una organizaci贸n humana de la vida. La guerra es una conquista constante de los medios de existencia, y al igual que la civilizaci贸n, pasa por diversas fases marcada por el desarrollo de las necesidades humanas y de los medios para satisfacerlas6.

Si en un determinado momento, el hombre se afirm贸 como un animal pensante gracias al uso de la t茅cnica y a la construcci贸n de herramientas, tambi茅n us贸 esta capacidad para perfeccionar sus armas. Desgraciadamente, el tiempo que nos separa de Bakunin ha sido el m谩s sangriento de la historia de la humanidad, con una ciencia puesta al servicio de la destrucci贸n. El ruso, no tan optimista como otros pensadores socialistas, vaticin贸 que habr铆a una era de oscuridad antes de poder transformar la sociedad. Bakunin observaba, y ah铆 le hace de nuevo un pensador de indudable actualidad e importancia, que la raz贸n humana era progresiva, que pod铆a ampliar constantemente su horizonte gracias al poder de la palabra y dar lugar a nuevas soluciones para mejorar la existencia humana7. Ser cr铆tico con una noci贸n de progreso establecido en fases r铆gidas y en condiciones objetivas, no implica renunciar a la confianza en la capacidad del hombre para innovar, para ser capaz de lograr las mejores condiciones sociales para potenciar su raz贸n y su conciencia.

Bakunin quer铆a observar una demanda en la historia, lo que constituye una bonita met谩fora adem谩s de una necesidad 茅tica perentoria, para transformar a los millones de desheredados en seres libres y sujetos a igual derecho, de lograr en definitiva una sociedad humana y libre. Lo que el anarquista ruso considera m贸viles de desarrollo hist贸rico son las capacidades de rebeli贸n y de pensamiento. Si observamos tres fases: la primera ser铆a la animalidad humana; la segunda, el pensamiento, y la tercera la rebeli贸n (identificada con la libertad). Existe una idea de progreso evidente cuando insiste en el desarrollo de la humanidad, cuando habla Bakunin de 芦negaci贸n revolucionaria del pasado禄, aunque se den fases en que domine la apat铆a y la indolencia, y otras sean pasionales y poderosas. En esta visi贸n hist贸rica se encuentra el pensamiento dial茅ctico bakuniano en el que todo desarrollo implica una negaci贸n del punto de partida, comenzar en lo simple para llegar a lo complejo; un comienzo pobre, materialista y abstracto conduce a la concreci贸n del ideal emancipatario8. La adscripci贸n de Bakunin a la escuela materialista de pensamiento solo puede observarse de esa manera, como una contin煤a ascensi贸n o desarrollo en busca de la perfecci贸n. Si existe un objetivo en la historia, ese es la humanizaci贸n y la emancipaci贸n.

La lucha de clases o las condiciones econ贸micas como motores hist贸ricos son ya, siempre con una visi贸n cr铆tica y no dogm谩tica, patrimonio de la humanidad. Aceptarlas de manera acr铆tica, sin tener en cuenta otros muchos factores, parece tan pobre como negarlas sin m谩s. No existen, a nuestra manera de ver las cosas, inamovibles leyes hist贸ricas ni est谩 escrito nuestro futuro, todo est谩 por construir y, por supuesto, es posible una organizaci贸n social nueva que requerir谩 hombres diferentes, ya que la vida es constante cambio. Ser谩n hombres conscientes capaces de otorgarse mejores condiciones de vida y de llegar a nuevas metas. Porque si atravesamos una etapa pobre, decadente y seudohedonista en las sociedades industriales y capitalistas, las cosas pueden cambiar de paradigma, adquirir un nuevo vigor y fuerza que, como dec铆a Bakunin, conduzca a conquistar nuevos horizontes. Las diversas clases de servidumbre que se han dado en la historia, de forma progresiva o no, no tienen por qu茅 permanecer en formas m谩s sutiles, el fin de la dominaci贸n del hombre sobre el hombre que los pensadores socialistas observaban como una fase a alcanzar, aunque los anarquistas fueran los menos proclives a rigideces de pensamiento, es y debe ser una realidad que construir. De igual modo, a nivel individual, nadie deber铆a renunciar en su vida a partir de la mayor de las indefensiones (la infancia) para obtener la consciencia, entrar en un desarrollo permanente e ir alcanzando las m谩s diversas metas ideales. En este sentido, el pensamiento de Bakunin deber铆a formar parte tambi茅n del imaginario humano.

Revolucionar las ideas y los temperamentos

No esta dem谩s recordar siempre que Kropotkin, frente a la suerte de determinismo, biol贸gica y/o social, que pod铆a implicar la darwiniana 芦ley de la supervivencia del m谩s fuerte禄, sostuvo que un factor tan o m谩s importante que esa ley a lo largo de la historia hab铆a sido el 芦apoyo mutuo禄 entre individuos de la misma especie9. La obra de Kropotkin es hoy m谩s reconocida que en su tiempo, incluyendo en ello a la importante disciplina de la 芦sicolog铆a social禄. En oposici贸n a una sociedad gubernamental y jerarquizada, Kropotkin considera que el anarquismo ha existido siempre, de manera m谩s o menos desarrollada, en la historia de la humanidad. Seg煤n las 茅pocas, una u otra tendencia puede tomar la delantera, y es el ideal libertario el que promueve la evoluci贸n. Pero Kropotkin no observa las sociedades primitivas 煤nicamente como germen de una sociedad evolucionada y sujetas a una mera econom铆a de subsistencia; en un comentario que agradar铆a al antrop贸logo Pierre Clastres, estudioso de las sociedades primitivas sin dominaci贸n, el ruso reconoce que hubo un tiempo en que observaba a los 芦salvajes禄 de esa manera, pero sus estudios le hicieron cambiar maravillosamente su opini贸n etnocentrista y ver sociedades de la abundancia con tiempo para el ocio y el placer. Solo gracias al desarrollo del poder pol铆tico y religioso, o a periodos beligerantes, pudieron caer en la indigencia. Kropotkin solo admite como una sociedad evolucionada aquella en que, gracias al desarrollo de los medios productivos, pueda crear una abundancia de productos agr铆colas e industriales y cubrir as铆 las necesidades de todos los individuos. Los cr铆ticos del presente a la sociedad industrial hablan de los l铆mites del crecimiento, pero la gran cuesti贸n es si es posible una organizaci贸n m谩s racional de la sociedad y de la econom铆a junto a un desarrollo industrial sostenible. La respuesta solo puede ser positiva, y las dificultades al respecto no deber铆an implicar la negaci贸n taxativa. La cr铆tica hacia esa concepci贸n del progreso y de la sociedad industrial deber铆an estar dirigidas hacia el capitalismo, de Estado o liberal, que prima el beneficio econ贸mico, insiste en abstracciones frente al producto real del trabajo y supone la explotaci贸n y la expoliaci贸n global.

Insistiremos, frente al socialdarwinismo, en que Kropotkin dio a la luz una importante teor铆a cient铆fica y social. Los paradigmas pueden ser muy diferentes a los de esa 茅poca en la que exist铆a plena confianza en los postulados de la modernidad, pero igualmente los modelos pueden cambiar gracias al pensamiento, el trabajo y la innovaci贸n en ciertos campos. La posmodernidad no puede ser esa visi贸n simplista que pretenden algunos, en la que todas las verdades son equiparables, ni por supuesto la mera negaci贸n de toda pretensi贸n de conocimiento. Solo resulta admisible el hecho de que no puede existir una verdad con substrato cient铆fico para imponer un modo de vida a otros seres humanos, lo que no implica que una ciencia con un horizonte amplio y humanista, sin generar nuevos dogmas, no se ponga al servicio de las personas. Se dice que Kropotkin, y su gran obra cient铆fica, demostr贸 que la sociedad anarquista es posible. La sociedad anarquista, con su falta de rigidez te贸rica ni de asideros de ninguna clase, aunque con sus propuestas 茅ticas en todos los 谩mbitos humanos como gran ense帽a, es una posibilidad m谩s que puede concretarse sin renunciar al pasado ni insistir en 茅l, aprendiendo de todo ello y creando hilos conductores. No podemos estar de de acuerdo (como afirman algunos) con que el bueno de Kropotkin, o cualquier otro 谩crata cl谩sico, sea un lastre, es un poderoso punto de partida.

Kropotkin, junto al resto de los grandes anarquistas, solo observa (si acaso) una ley hist贸rica: la fortaleza de la sociedad civil en detrimento del Estado. No hay una concepci贸n de la historia en ning煤n sentido, s铆 una confianza extrema en la revoluci贸n y en el progreso, pero con unas propuestas muy concretas de sociedad a edificar. Porque las sociedades humanas, igual que ocurre en la naturaleza, est谩n sujetas a cambios lentos y tambi茅n a periodos de revoluci贸n r谩pida en una direcci贸n u otra. Lo m谩s importante son las propuestas transformadoras, como recuerda Kropotkin cuando habla de 芦revolucionar las ideas y los temperamentos禄, una bella expresi贸n. No hay sujeci贸n a ninguna condici贸n objetiva ni ley hist贸rica, es posible realizar cambios e innovar en cualquier 茅poca, transformarnos gracias al pensamiento y encontrando nuevos caminos para la acci贸n. Los que podr铆an acusarnos de tener la vista en el pasado, son tal vez los mismos que critican o niegan cualquier concepci贸n de progreso, o aquellos que pretenden conservar el presente y diferir los cambios para un inescrutable futuro. Si la acusaci贸n es la de portar 芦ideas ya superadas禄, el desprop贸sito es a煤n mayor, 驴somos nosotros los 芦reaccionarios禄, lo que criticamos al progreso? Son acusaciones, y juegos de palabras, para las que hay que estar fortalecidos, las propuestas libertarias son eminentemente 茅ticas y racionales, algo que mira indiscutiblemente hacia el futuro.

Si hay alguien opuesto a toda suerte determinismo hist贸rico, ese es Errico Malatesta. Cuando alguien habla de condiciones objetivas, de leyes fatales e incontrarrestables en la historia, para que se produzca una revoluci贸n, el italiano se esforzaba en hablar de 芦excitar las voluntades禄 en el movimiento anarquista10. L煤cidamente, Malatesta se帽alaba la hipocres铆a de aquellos que afirmaban que algo es imposible, recurriendo a la ciencia y a la filosof铆a para ello, para cuando algo interesa olvidar toda esa teor铆a y apelar, primero a la voluntad y el deseo de los dem谩s, m谩s tarde exhaltando el poder. El determinismo, del tipo que fuere, con su principio de causalidad, resultaba rechazable, ya que inserta al hombre en un encadenamiento necesario de hechos sin que se vea capaz de modificarlos y lo acaba convirtiendo en una aut贸mata consciente, su voluntad en una ilusi贸n y la libertad en algo improbable. Malatesta es un hombre que, pensador original o no, se atreve a corregir a los grandes autores y denuncia esos sistemas que parten de la naturaleza y de la necesidad, siguen los m茅todos racionales y cient铆ficos, y acaban llegando a terrenos similares a los de los antiguos con su fatalismo y a los de los te贸logos con su providencia. No es posible aunar necesidad con libertad, y cualquier intento al respecto hace aparecer irrisoria cualquiera de las dos nociones.

Malatesta desea la revoluci贸n, no se detiene en disquisiciones filos贸ficas para ello, ni recurre a visiones trascendentes ni idealizadas11. Si la transformaci贸n social es necesaria, lo es porque el mundo sociopol铆tico que ha creado el hombre es cruel e injusto, y hay que recurrir a la voluntad y a la acci贸n humanas para modificarlo. El c贸mo se producir铆a esa revoluci贸n, seg煤n Malatesta, lo dejaremos para otro texto, centr茅monos ahora en la nociones de progreso y de supuestas leyes hist贸ricas. El gran motor revolucionario solo puede ser moral, el deseo de liberaci贸n y confraternizaci贸n de todos los seres humanos, un ideal que puede considerarse intemporal; es decir, puede haber mejores o perores condiciones para motivarlo, puede tener sus altibajos, no es lineal, pero permanece siempre en la historia. Tampoco tiene Malatesta una visi贸n determinista o idealizada de la naturaleza; si se producen graves perjuicios sociales no es por la suspensi贸n de unas ben茅volas leyes naturales, pueden y deben buscarse causas humanas en una forma distorsionada de organizaci贸n social, la cual puede reproducirse una vez destruida y solo edificando una nueva puede lograrse su erradicaci贸n. En definitiva, la historia y la sociedad la construyen los hombres, los cuales no son nunca espectadores pasivos, solo hay que reunir las fuerzas para determinar los acontecimientos m谩s favorables a una causa.

Es Rudolf Rocker, en su monumental obra Nacionalismo y cultura12, el que m谩s insiste en la voluntad de poder como una de los est铆mulos hist贸ricos m谩s poderosos para conformar las diversas formas de la sociedad humana. Rocker refuta de forma l煤cida ya hace m谩s de 70 a帽os al marxismo, hace in煤til cualquier r铆gida interpretaci贸n hist贸rica y se帽ala lo absurdo de explicar todo acontecimiento pol铆tico y social solo como resultado de las condiciones econ贸micas eventuales. No se niega la importancia de las mismas, algo que ya se conoc铆a antes de Marx, solo se rechazan las 芦necesidades hist贸ricas禄. No hay que equiparar, seg煤n Rocker, las leyes del mundo f铆sico con los acontecimientos de la vida social y humana, ya que no existe ninguna necesidad en ella y, por lo tanto, no es posible calcularla e interpretarlas con m茅todos cient铆ficos. Las intenciones y prop贸sitos de los hombres no pueden confundirse con la necesidad mec谩nica que habr谩 en un desarrollo natural, aquellas solo pueden valorarse como resultados de los propios pensamientos y voluntades humanas. No hay ninguna necesidad en lo social, ya hablemos de nociones religiosas, de 茅tica, costumbres, h谩bitos, tradiciones, leyes, formaciones pol铆ticas, concepciones de la propiedad o formas de producci贸n, todo ello son resultados de nuestras finalidades preconcebidas. Por lo tanto, y en palabras textuales de Rocker, toda finalidad humana 芦es una cuesti贸n de fe, y 茅sta escapa al c谩lculo cient铆fico禄13.

El fortalecimiento espiritual como motor hist贸rico

芦La historia禄, en palabras de Rudolf Rocker, 芦no es otra cosa que el gran dominio de los prop贸sitos humanos禄. Por lo tanto, cualquier interpretaci贸n hist贸rica resulta una cuesti贸n de creencia, puede basarse en probabilidades, pero nunca en certezas. Provocativamente, la idea de una especie de 芦f铆sica social禄 se coloca al nivel de cualquier seudociencia con aspiraciones precognitivas. No obstante, y como es l贸gico, una interpretaci贸n hist贸rica puede tener ideas importantes, pero la oposici贸n se hace a una visi贸n de la marcha de la historia semejante a la de los hechos f铆sicos o mec谩nicos. Incluso, esa obstinaci贸n en buscar una causalidad fundamental al devenir y al desarrollo hist贸rico, similar a la de las ciencias f铆sicas, es por definici贸n reduccionista al dejar de lado muchas otras causas, junto a sus influencias rec铆procas, que han dado lugar a las sociedades. Con Rocker, damos con una cr铆tica feroz a toda visi贸n teleol贸gica de la historia, un paso m谩s en las ideas libertarias para afirmar su amplio concepto de la libertad. La mejora de las condiciones sociales obedece a una anhelo humano solo probable, no hay ninguna medici贸n cient铆fica a la que tengamos que subordinarnos ni capaz de mostrarnos un camino hacia ning煤n para铆so.

Solo existe determinismo para el hombre en las leyes f铆sicas, nunca en la vida social, la cual no est谩 sometida a ning煤n proceso de obligatoriedad y s铆 a la voluntad y la acci贸n humanas. Si no existen leyes hist贸ricas, resulta absurda cualquier teor铆a sobre el 芦fin de la historia禄, que hay que ver 煤nicamente como una confirmaci贸n de un determinado statu quo (nueva artima帽a del capitalismo para negar idea alguna que le cuestione). La existencia social es obra del hombre, no est谩 fundada en ninguna instancia que le supere, es una herencia del pasado digna de ser modificada a mejor gracias a la voluntad y acci贸n humanas, y tambi茅n susceptible de buscar nuevas finalidades. Rocker reconoce como aut茅nticamente revolucionario ese conocimiento, que podr铆a estar inspirada por los nuevos tiempos. El fatalismo, tenga la naturaleza que tenga (pol铆tica, econ贸mica o religiosa), supone siempre lo mismo, una interpretaci贸n de los fen贸menos sociales seg煤n un desarrollo ineludible y, por lo tanto, sacrificar el porvenir al pasado. Rocker denuncia tambi茅n este fatalismo cuando est谩 revestido de la ciencia, ocupando as铆 el lugar de la teolog铆a y cumpliendo la misma finalidad14.

El materialismo hist贸rico, sin negar la importancia de las condiciones econ贸micas en una determinada 茅poca, no puede apartar muchos otros factores en la conformaci贸n de los fen贸menos de la vida social. Las fuerzas econ贸micas no son la 煤nica causa motriz de los movimientos, existen m煤ltiples factores entrelazados que pueden ser reconocidos, aunque dif铆cilmente calculados por m茅todos cient铆ficos. Para Rocker, la voluntad de poder de individuos y de minor铆as aparece en la historia con un papel numerosas veces m谩s importante que las condiciones econ贸micas, y de gran influencia en la formaci贸n de todos los 谩mbitos de la vida social. Las conquistas de Alejandro Magno parec铆an m谩s originadas en la voluptuosidad de poder, que condicionadas por causas econ贸micas; del mismo modo, extendidas durante siglos, las Cruzadas no pod铆an estar solo motivadas por lo econ贸mico, millones de personas se dejaron arrastrar por una fe obsesiva, sin desde帽ar las razones pol铆ticas de dominio; numerosos ejemplos pueden ponerse en Occidente con la Iglesia y su af谩n de dominio espiritual, pol铆tico y tambi茅n econ贸mico, pero nunca solo por 茅ste 煤ltimo factor, y del mismo modo no pueden buscarse solo causas econ贸micas en el mundo isl谩mico a la hora de lanzarse a la invasi贸n de Espa帽a durante siglos.

Rocker demuestra l煤cidamente que las condiciones econ贸micas, en el mundo contempor谩neo, no son determinantes. El capitalismo, con sus c铆clicas crisis, no termina por sucumbir ante la falta de empuje de un nuevo esp铆ritu socialista. Son necesarias en los hombres las condiciones sicol贸gicas y espirituales adecuadas para poder mover la historia, sin que sean suficientes las condiciones econ贸micas por s铆 solas. Cuando escribe Nacionalismo y cultura, Rocker conoc铆a ya el avance del fascismo, y analizaba las actuaciones de los partidos progresistas y de las organizaciones sindicales provocando el retroceso en derechos y libertades. Las motivaciones en aquellos convulsos tiempos no fueron nunca solo econ贸micas. Y es esa obsesi贸n fatalista por buscar una causa econ贸mica en todos los fen贸menos sociales la que ha paralizado su fuerza de resistencia y les ha preparado espiritualmente para aceptar el mundo que tienen ante sus ojos y las condiciones en que viven. Rocker reclama una apelaci贸n a los sentimientos 茅ticos y de justicia de los hombres, tantas veces distorsionados en la historia y sucumbidos a alguna clase de papanatismo, aunque hayan servido de motor, para poder transformar la sociedad.

Incluso, en la era capitalista moderna considera Rocker que el af谩n de sometimiento y de dirigir imperios pueden ser m谩s evidentes que las consideraciones puramente econ贸micas o el incremento de las ventajas materiales. Si hay un dicho sobre nuestra 茅poca es el de 芦la falta de valores禄, el simple anhelo del lucro como motivaci贸n humana, que ha ocupado el lugar de cualquier otra inquietud espiritual en el ser humano; la visi贸n de Rocker, sin embargo, resulta tan l煤cida como original al se帽alar a los grandes se帽ores del capitalismo, no solo como representantes del monopolio econ贸mico, tambi茅n con aspiraciones de dominio e influencia y de ejercer el papel de providencia sobre la vida del resto de las personas. En el anarquismo, el fortalecimiento de la conciencia, de un fortalecido y humano sentido de la 茅tica y de la justicia, quiere ayudar a acabar con ese nefasto motor hist贸rico que es la 芦voluntad de poder禄.

Herbert Read se cuestionaba cu谩l puede ser la medida del progreso humano. Estar o no en esa l铆nea de perfeccionamiento no apartaba el hecho de establecer esa medida, ya que hasta para llegar a una conclusi贸n negativa es necesario tenerla. Read s铆 consideraba que se hab铆a producido cierta coherencia social en la evoluci贸n humana. En los albores, la especie humana se organizaba en grupos que fueron transform谩ndose: hordas primitivas, tribus n贸madas, poblaciones sedentarias, comunidades, ciudades, naciones鈥 A medida que esos grupos incrementaban su n煤mero, riqueza e inteligencia iban subdividi茅ndose en agrupaciones especializadas como clases sociales, sectas religiosas, asociaciones eruditas y gremios profesionales. No quiere decir Read que esta complejidad en la articulaci贸n de la sociedad constituya un s铆ntoma de progreso, ya que se trata de marcar un camino cuantitativo, pero s铆 implica una divisi贸n de los hombre acorde con sus facultades innatas (bien dirigidas a tareas f铆sicas, bien a labores que demanden habilidad o sensibilidad) con el fin de una vida comunitaria cualitativamente mejor15.

Los grupos dentro de una sociedad puede distinguirse buscando la analog铆a con un ej茅rcito o con una orquesta, siendo en ese caso un cuerpo 煤nico constituido por unidades impersonales, o como una asociaci贸n temporal de individuos separados para defender unos intereses comunes. El primer tipo de grupo, el que puede compararse m谩s explicitamente con un ej茅rcito, es el m谩s primitivo. El segundo tipo, el compuesto por individuos activos y conscientes que desean defender sus intereses comunes, aparece m谩s tarde en la historia de las sociedades humanas. Est谩 muy clara la tesis de Herbert Read: en las formas m谩s primitivas de la sociedad, el individuo es simplemente una unidad, y en las m谩s evolucionadas constituye una personalidad independiente. Por lo tanto, Read propone una medida del progreso seg煤n el grado de diferenciaci贸n dentro de una sociedad: para el individuo la vida solo puede ser gris, limitada y mec谩nica si 煤nicamente es una unidad en una masa colectiva; el caso contrario es si supone por s铆 mismo una individualidad con el espacio adecuado para desarrollar sus potencialidades, aunque pueda ser m谩s v铆ctima del azar o de la eventualidad, s铆 puede al menos expresarse y expansionarse.

Al d铆a de hoy, esta sencilla divisi贸n de Read, aunque muy bellamente expresada, se mantiene y muchos hombres parecen ser contradictorios entre sus deseos de una personalidad independiente y una pr谩ctica gregaria de lo m谩s elemental. La explicaci贸n no parece tampoco muy compleja, un determinismo econ贸mico, aunque en parte tambi茅n sicol贸gico, hace caer a las personas en una vida rutinaria y servil, y se busca refugio y seguridad en el n煤mero. Es una cuesti贸n que nos remite a la ya antigua cuesti贸n del porqu茅 de la servidumbre voluntaria, el aparente deseo de formar parte de un reba帽o dirigido, pudiendo encontrar m谩s respuestas al d铆a de hoy. La respuesta a la que llega Read en la cuesti贸n de la medida del progreso humano es clara: solo puede hablarse de progreso en la medida en que el esclavo es liberado y la personalidad diferenciada. Una felicidad, solo aparente y f煤til, que puede ser la del esclavo, no es suficiente. Por ello, el progreso se mide por un incremento cualitativo de la experiencia humana, por una profundizaci贸n en el significado y perspectiva de la existencia humana, por otorgar una mayor horizonte a los valores de los seres humanos. Si podemos hablar de una civilizaci贸n avanzada, no lo ser谩 por su riqueza material o su poder铆o militar, lo ser谩 por la calidad y la obra de sus fil贸sofos, poetas y artistas.

Read hila todav铆a m谩s fino y establece la medida del progreso en la diferenciaci贸n cualitativa del individuo en el seno de de una sociedad, que se establece gradualmente hasta convertirlo incluso en la ant铆tesis del grupo (que, por otra parte, es necesario para el bienestar y la seguridad sociales). Este progreso no se habr铆a producido de forma l铆neal en la historia, solo en algunos momentos y a pesar de los errores y la confusi贸n de la 茅poca, como en la Antigua Grecia o en el Renacimiento europeo, se despertaba la conciencia de que el valor de una civilizaci贸n depende de la libertad y diversidad de los individuos que la componen. La relaci贸n entre el individuo y el grupo, sobre ella pivota la historia y la existencia humanas, y solo se bloquea cuando se establecen c贸digos en la vida social y org谩nica, y se establecen la convenci贸n, la conformidad y la disciplina16.

Nuevos horizontes en la pr谩ctica revolucionaria

El capitalismo, tal y como afirmaba Murray Bookchin17, utilizar谩 la noci贸n de progreso con objetivos autoritarios y destructivos. El sistema social contempor谩neo se refugia en palabras como 芦libertad禄, 芦igualdad禄 o 芦felicidad禄 para seguir manteniendo la fe en el progreso y el supuesto ascenso de la civilizaci贸n. Si en el segundo conflicto mundial, la ciencia se aplic贸 a la guerra, a la industria y al control social con unos efectos sin precedentes en la historia de la humanidad, posteriormente se han transformando las relaciones sociales gracias a los nuevos descubrimientos cient铆ficos y t茅cnicos. Nuestra voluntad de resistencia a la dominaci贸n puede estar debilit谩ndose progresivamente gracias a esta revoluci贸n tecnol贸gica. No estamos en una situaci贸n de aut茅ntico progreso, en la que la tecnolog铆a se haya puesto al servicio de la liberaci贸n humana; muy al contrario, el orden existente se alimenta de ella para formas m谩s o menos sutiles de dominaci贸n. Bookchin considera que todos los grandes cambios tecnol贸gicos producidos a partir de la segunda mitad del siglo XX suponen el fin de la historia anterior, aunque con matices como es l贸gico. Si la creencia cl谩sica, del marxismo y del sindicalismo, de que el proletariado ser谩 el sujeto protagonista del derrocamiento del capitalismo es ya algo cuestionable, hay que preguntarse el porqu茅 de este pronto declinar de una teor铆a.

Lo que quiere decir Bookchin es que todo movimiento radical que base su teor铆a de cambio social sobre un proletariado revolucionario (obreros y, si se quiere, empleados) se mantiene en un mundo que ya no existe, suponiendo que alguna vez lo haya hecho. Naturalmente, todo proyecto emancipador necesita a la clase trabajadora, aunque es necesario atraerse a un espectro m谩s amplio de poblaci贸n: estratos sociales emergentes que pueden ser determinantes del cambio social, todo suerte de marginados y oprimidos, personas con estilos de vida cultural y sexual alternativos鈥 Bookchin no se mostraba optimista con el paso del tiempo, nuestras posibilidades de penetraci贸n intelectual, de capacidad de praxis y de organizaci贸n, est谩n reducidas debido a esa innovaci贸n tecnol贸gica al servicio del poder establecido. Se pide que no se ignore la transformaci贸n del mundo, la inevitable e imponente transformaci贸n del mundo de trabajo que afecta a tantas personas, cuya cabida en el sistema capitalista est谩 por decidir, y se demandan nuevas respuestas ante el nuevo marco. El Estado y la sociedad industrial ha acabado con el antiguo mundo social y descentralizado, la percepci贸n del mundo que tienen las personas es el reproducido por las im谩genes televisivas (ilusorias, figuradas, unidimensionales鈥), las cuales substituyen a la imaginaci贸n. En definitiva, el progreso t茅cnico, en la l铆nea de lo afirmado por Erich Fromm ya en los a帽os 50 del siglo XX18, ha provocado que factores externos al individuo sustituyan a cualquier idea formada en su interior, las figuras y el entretenimiento surgidas de la electr贸nica toman el lugar del pensamiento y de la experiencia. Otra gran preocupaci贸n de Bookchin se hallaba en el medio ambiente, la cuesti贸n ecol贸gica no ser铆a secundaria respecto a la crisis pol铆tica y econ贸mica19. La pretensi贸n de 芦progreso禄, indisociable del af谩n hist贸rico de dominio, se ha convertido en una burla de la realidad.

Pero esta situaci贸n actual, en la que podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida desde una perspectiva libertaria, no se queda en un mero pesimismo, ni conduce a la inacci贸n ni al cinismo. A pesar de que mundo se transforma a marchas forzadas y con la intenci贸n de buscar nuevo caminos para nuestros deseos de una sociedad sin dominaci贸n, indiscutiblemente humana, podemos encontrar elementos valiosos en todos estos pensadores anarquistas. No podemos estar m谩s de acuerdo con Bookchin, cuando dice que la tarea pertinaz de continuar organizando a la clase trabajadora, la supuesta protagonista de un cambio revolucionario, es digna de poner en cuesti贸n; no obstante, hay que recordar que siempre el campo de acci贸n del anarquismo fue m谩s amplio que el econ贸mico, busc谩ndose la liberaci贸n en todos los 谩mbitos humanos. El anarquismo debe seguir siendo el movimiento m谩s activo e innovador, es propio de sus se帽as de identidad; las ideas de autogesti贸n, descentralizaci贸n, federalismo y apoyo mutuo van unidas a cualquier marco de acci贸n humana, resultan intemporales y aplicables a cualquier proyecto local, alternativo y libertario, sujeto tal vez en gran medida a una determinada cultura, que cuestione la noci贸n de progreso impuesta desde el poder. Nuevas condiciones requieren nueva imaginaci贸n y aunque nuestro ansia de conocimiento y de valores humanos nos hace recurrir tantas veces al pasado, se realiza esa tarea como forma tambi茅n de encontrar nuevos horizontes para combatir una realidad que no nos satisface. Al igual que la vida, el movimiento libertario est谩 en continua evoluci贸n, y de nosotros depende dar un sentido humano y aut茅ntico a nociones pervertidas por la dominaci贸n, como es el caso del tan nombrado progreso. Consinderamos que el anarquismo est谩 cargado de futuro, por lo que resulta inadmisible renunciar a una idea del progreso emancipadora, y solo cabe trabajar para materializar en lo que se pueda ese deseo, y no por un ingenuo optimismo antropol贸gico, sino porque no reconocemos otras ideas capaces de acercar la 茅tica a cualquier otro 谩mbito de acci贸n de la humanidad, de otorgar un mayor horizonte a la raz贸n y de generar una nueva y fortalecida conciencia.

Capi Vidal



1.- V铆ctor Garc铆a, El pensamiento de P. J. Proudhon (Editores Mexicanos Unidos, M茅xico D.F. 1981).

2.- Anibal D鈥橝uria, 芦Introducci贸n al ideario anarquista禄, dentro El anarquismo frente al derecho (Libros de Anarres, Buenos Aires 2007).

3.- 脕ngel J. Cappelletti, El pensamiento de Kropotkin. 脡tica, ciencia y anarqu铆a (Ediciones Zero Zyx, Madrid 1978).

4.- Eduardo Colombo, El imaginario social (Nordan-Comunidad, Montevideo 2002).

5.- Mijail A. Bakunin, Escritos de filosof铆a pol铆tica (Ediciones Altaya, Madrid 1994).

6.- Ib铆dem.

7.- Ib铆dem.

8.- Ib铆dem.

9.- Piotr Kropotkin, El apoyo mutuo (Ediciones Madre Tierra, Madrid 1989).

10.- Errico Malatesta, Escritos (Fundaci贸n Anselmo Lorenzo, Madrid 2001).

11.- Vernon Richards (compilador), Malatesta. Pensamiento y acci贸n revolucionarios (Tupac Ediciones, Buenos Aires 2007).

12.- Rudolf Rocker, Nacionalismo y cultura (Reconstruir, M茅xico).

13.- Ib铆dem.

14.- Ib铆dem.

15.- Herbert Read, Anarqu铆a y orden. Ensayos sobre pol铆tica (Editorial Tupac, Buenos Aires 1959).

16.- Ib铆dem.

17.- Murray Bookchin, Historia, civilizaci贸n y progreso (Nossa y Jara Editores, Madrid 1997).

18.- Erich Fromm, El miedo a la libertad (Paid贸s, Buenos Aires 1971).

19.- Janet Biehl con Murray Bookchin, Las pol铆ticas de la ecolog铆a social: municipalismo libertario (Virus Editorial, Barcelona 2009).