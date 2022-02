Es el mismo Claudio Lavazza a trav茅s de una entrevista telef贸nica con radiocane.info quien actualiza la situaci贸n personal y jur铆dica que est谩 atravesando en los juzgados y c谩rceles francesas donde lo mantienen recluido a la espera de que se le reconozca la libertad de la que deber铆a estar disfrutando. La transcripci贸n y la traducci贸n la tomamos del blog https://claudioaskatu.wordpress.com/

P: Probablemente quienes te escuchan ya han tenido la oportunidad de conocer a trav茅s de tu biograf铆a, los hechos que has vivido a lo largo de tu largo encarcelamiento en las c谩rceles espa帽olas. Comencemos ahora con el proceso que motiva su actual detenci贸n en Francia. 驴A qu茅 hechos se refiere este proceso?

R: Efectivamente, tengo una sentencia de 10 a帽os impuesta por el Tribunal de lo Penal de Par铆s el 8 de noviembre de 2019, por robo con armas y secuestro. Esta pena fue reducida hace poco, hace una semana, a cinco a帽os. Y mi fecha de liberaci贸n est谩 prevista para el 16 de mayo de 2025, as铆 que dentro de tres a帽os. Ello se debe a un c谩lculo de los cr茅ditos por reducci贸n de penas que hizo la Fiscal铆a de Mont-de-Marsan, partiendo de 30 a帽os en lugar de 25, como l铆mite legal de acumulaci贸n de condenas en el ordenamiento espa帽ol. Bueno, si procuradora de la R茅publica hubiera establecido este l铆mite, si hubiera hecho cumplir este l铆mite, habr铆a tenido que liberarme de inmediato. En cambio, cambi贸 de opini贸n, porque ahora considera que se debe aplicar la ley francesa. Un an谩lisis doblemente err贸neo, como ya le ha dicho mi abogado en una carta. T茅cnicamente, se explica de esta manera, solo para entender, de hecho, si el art铆culo 132-23-1 del c贸digo penal franc茅s dice que se deben tener en cuenta las condenas pronunciadas por las jurisdicciones penales de la Uni贸n Europea, a condici贸n de no agravar la situaci贸n de los condenados. El l铆mite legal, pues, de 30 a帽os de acumulaci贸n en la legislaci贸n francesa, ser铆a v谩lido, entre comillas, si hubiera sido condenado a cadena perpetua. Este l铆mite se reducir铆a a 20 a帽os si mi sentencia hubiera sido de 30 a帽os, 隆pero son 25 a帽os! As铆 que el error deliberado del fiscal es evidente. Es el art铆culo 362-2 del C贸digo de Procedimiento Penal franc茅s. T茅cnicamente es bastante sencillo de entender, pero cuando detr谩s hay una voluntad pol铆tica que se opone a la libertad, todo se vuelve reivindicativo.

P: 驴Nos actualiz贸 sobre su situaci贸n respecto a la condena residual a cumplir en Francia, precisamente, con su defensor qu茅 procedimiento ha acordado para enfrentar los intentos de la justicia francesa de prolongar esta odisea suya?

R: El procedimiento que hemos adoptado con el abogado es una carta presentada al Fiscal de la que le habl茅 anteriormente. Luego se interpuso un recurso ante la Fiscal铆a General de Pau, y ahora estamos a la espera de lo que digan los jueces. En definitiva, la procuradora se liber贸 de una carga, confiando la responsabilidad de mi liberaci贸n al Tribunal de Apelaci贸n de la Fiscal铆a General de Pau. Simplemente no ten铆a ganas de asumir la responsabilidad. Si lo hubiera hecho al comienzo de mi detenci贸n aqu铆 en Francia, en lugar de esperar 9 meses, nos habr铆a ahorrado muchos dolores de cabeza. S铆, porque al principio en un escrito de fecha 12 de noviembre de 2021, enviado al magistrado de enlace de Madrid, admit铆a que si el l铆mite legal de la acumulaci贸n de condenas en el derecho espa帽ol era de 25 a帽os, ten铆a que dejarme inmediatamente en libertad. Suponiendo que la ley espa帽ola tuviera ocasi贸n de ser aplicada. Claramente, como dije al principio de la entrevista, cambi贸 totalmente de opini贸n. Le enviar茅 el recurso presentado, la carta a la Fiscal铆a. Para agregar entonces est谩 la propuesta de mi abogado, que he considerado seriamente, de pedir en paralelo una medida de libertad condicional y tambi茅n una 芦continuaci贸n禄 de las penas. Pero primero esperemos lo que digan los jueces de la Audiencia de Pau, luego ya veremos.

P: Hemos visto por un lado los recursos y procesos judiciales, y por otro lado la movilizaci贸n solidaria de cuantos y cuantos te quieren en libertad de inmediato. 驴Crees que lo que se puede hacer aqu铆 influye en las decisiones de quienes a煤n te mantienen tras las rejas?

R: Movilizaci贸n solidaria鈥 隆es buena! 隆Muy bien! De lo contrario. Le铆 los escritos y los carteles impresos鈥 hicisteis un muy buen trabajo, 隆eh! Digamos que estamos en un terreno de demandas judiciales, de las cuales estoy de acuerdo con la estrategia a utilizar para lograr que se apliquen sus art铆culos de ley, ya reconocidos en un trato muy similar al m铆o, que mi abogado hab铆a obtenido no sin algunas dificultades para el Tribunal de Apelaci贸n de Versalles, el asunto 鈥淔rigerio鈥.Ayer mismo mi abogado encontr贸 una sentencia, la segunda, de otro asunto un poco como el m铆o, y la envi贸 a los jueces de Pau. Esta situaci贸n de demandas legales me da un poco de risa鈥 no est谩 en nuestra naturaleza la legalidad del sistema de dominaci贸n, que nos causa dolor de est贸mago como siempre. Pero aun as铆 le mostramos que los que se 芦saltan禄 las leyes son los que las hicieron y no nosotros

.P: Volvamos a Espa帽a por un momento. Al final de su encarcelamiento en ese pa铆s, fue alcanzado por un decreto de expulsi贸n. 驴Puede darnos algunos detalles sobre esta disposici贸n? 驴Ha emprendido acciones legales para oponerse o cancelarlo?

R: Al principio si, al principio cuando yo estaba todav铆a en Espa帽a tomamos unas iniciativas con un abogado de oficio, que me asignaron, pero despu茅s me mandaron aqu铆 a Francia y de momento no hemos hecho nada en ese sentido. Creo que se har谩n en su momento, de momento tengo otros quebraderos de cabeza.

P: Observamos que para los presos pol铆ticos impenitentes no s贸lo se aplican leyes especiales como ha sucedido en el pasado. El estado est谩 creando un r茅gimen de excepci贸n donde todas sus hostilidades est谩n permitidas. Lo hemos visto pasar recientemente tambi茅n en Grecia, con la huelga de hambre de Dimitris Koufondinas, lo vemos pasar de nuevo con tu caso. 驴Cu谩l crees que deber铆a ser la respuesta de los presos pol铆ticos y del movimiento anarquista? 驴C贸mo cree que se puede organizar una lucha internacional que asegure que al menos se apliquen los derechos reconocidos a los presos pol铆ticos?

R: Antes que nada hay que decir que hay que enfocarse en las protestas y movilizaciones, como dije antes, en mi caso particular est谩n bien, de hecho recibo muchas cartas, de solidaridad que me hacen sentir menos solo. De hecho, hay que decir que nunca he estado solo en todos estos a帽os en prisi贸n. Esta vez, sin embargo, la solidaridad que me dais es lo m谩s importante, porque se trata de libertad. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos. Son tantas cartas que al final, no s茅鈥, se cansar谩n de recibirlas, ser谩n las autoridades penitenciarias las que pedir谩n a los jueces que me manden fuera para que no me cabree nunca m谩s. En cuanto a las movilizaciones, en general, creo que cada uno de nosotros sabe, caso por caso, c贸mo moverse en este 谩mbito. Mi situaci贸n no es extrema, vale, hay a帽os, 25 a帽os y no est谩n reconociendo un art铆culo de la ley, eso es lo que generalmente hacen y por lo tanto鈥 cada uno de nosotros debe evaluar la situaci贸n personal. Yo creo que en un principio, las protestas, las movilizaciones desde este punto de vista legal, son perfectamente l贸gicas, 驴no? Y entonces bueno, entonces no estoy en una situaci贸n de peligro inminente de vida, no estoy en huelga de hambre, no estoy en el 煤ltimo minuto, no tengo una enfermedad grave. Entonces, digamos que no hay tal urgencia en mi caso. Solo queda esperar, tener paciencia y moverse en este terreno legal, de momento, claro. Entonces s铆, hay compa帽eros que no pueden esperar, su vida est谩 en peligro y por lo tanto, tal vez haya que hacer un poco m谩s de presi贸n pol铆tica. Pero bueno, en mi caso en particular creo que es muy bueno.

P: Escucha, para cerrar esta charla, volvamos por un momento al reino de la vida cotidiana reclusa que est谩s viviendo. 驴Qu茅 diferencias, si las hay, puede ver entre los sistemas penitenciarios franc茅s y espa帽ol? 驴Notas alguna diferencia en la composici贸n de la poblaci贸n penitenciaria que has tenido la oportunidad de conocer?

R: B谩sicamente las diferencias entre la c谩rcel francesa y la espa帽ola鈥 Actualmente estoy en un m贸dulo de respeto como lo estuve en Espa帽a, y no est谩 nada mal. La diferencia aqu铆 es la exagerada lentitud administrativa. Francia es el pa铆s en el que debes tener mucha paciencia para que se reconozcan tus derechos. Tanto aqu铆, como en todas partes del mundo, hablando de prisi贸n, la mejor manera de no ir a ella es no entrar nunca en ella, pero si est谩s en ella, como me gusta decir recordando los viejos tiempos, 芦el que pelea puede perder, quien no lo hace ya ha perdido鈥. Diferencias con los internos鈥 b谩sicamente no hay una gran diferencia. Hay situaciones personales donde hay personas, presos que se oponen a las injusticias con sus medios, pero siempre son situaciones individuales y aisladas. No hay presencia de grupo donde ante situaciones de injusticia todos se interesen, se bloqueen los radios, se hagan los paros de trolebuses鈥 por el momento aqu铆 donde estoy, no he visto nada por el estilo. Diferencias administrativas a nivel de control y represi贸n鈥 por ejemplo, aqu铆 las cartas se entregan abiertas, es decir que no se pueden cerrar, porque las leen y las fotocopian y se las env铆an al juez. Si est谩n en un idioma extranjero, lo traducen y luego lo env铆an al destinatario. En Espa帽a, sin embargo, s贸lo el juez puede autorizar la apertura de estas cartas. Desde el punto de vista forense, si tienes, no s茅, dolor de muelas, antes de que te la saquen鈥 buenas noches鈥, pasan los meses. En Espa帽a hay un servicio de pago, si te duele mucho puedes recurrir a este medio, con cincuenta euros te sacan la muela. Aqu铆, sin embargo, este servicio no existe y hay que esperar a que lleguen los analg茅sicos. Para casos urgentes, no hay problemas. Hubo un per铆odo de hacinamiento. Estaba en una celda solo, una celda peque帽a, cuando me dijeron que me pondr铆an con otro preso, obligado a dormir en el suelo, porque solo hay una cama en la celda. As铆 que todas las noches echamos suertes para ver qui茅n iba a dormir en la cama yqi茅n en el suelo. Le ped铆 al abogado que lo denunciara al director y al instituto que se ocupa de los jefes de la prisi贸n. A los cuatro d铆as tuve la respuesta, me cambiaron de m贸dulo y ahora vivo solo en una celda, como todo el mundo. Cuando consigues que el abogado se mueva, la administraci贸n te toma en consideraci贸n, pero si no tienes abogado, puedes hacer crecer la hierba鈥 te arriesgas a esperar meses con otro preso en una sola celda. Entonces hay que decir que yo ya hab铆a sido sentenciado y desde hac铆a m谩s de siete meses viv铆a en forma de cotizaci贸n, presos que a煤n no han sido juzgados. As铆 que el cambio de forma s贸lo ten铆a raz贸n para denunciar el hecho de ser dos en una celda de uno. Ahora aqu铆 est谩 un poco mejor, en el otro m贸dulo donde estaba antes, en cambio el problema es que todo el m贸dulo est谩 confinado por el virus. Hace un rato me cerraron la celda dici茅ndome que este m贸dulo de aqu铆, el CD 1, est谩 confinado por el momento. As铆 que ayer se difundi贸, por supuesto, como debi贸 ser, porque no tiene barreras.En general no hay mucha diferencia, de hecho aqu铆 en Francia han copiado el principio del 芦m贸dulo de respeto禄 de Espa帽a. El m贸dulo de respeto es un m贸dulo un tanto particular, donde tienes ciertas obligaciones, ciertos deberes, ciertos h谩bitos, comportamientos. Por ejemplo, la obligatoriedad de tener 25 horas de actividad a la semana, que t煤 eliges, las actividades que existen son infinitas. Estoy haciendo muchas horas de actividad por no quedarme en la celda. Hago deporte鈥 francamente, es mejor aqu铆 que en otros lugares, pero bueno, la prisi贸n es la prisi贸n鈥 隆Quer铆a agradecer sinceramente a todos por su presencia, dar un abrazo a todos y todas!