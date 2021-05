–

All谩 por los a帽os 1830, Thomas Peel decidi贸 migrar de Inglaterra a Swan River en Australia Occidental. Peel, que era un hombre de recursos, se llev贸, adem谩s de su familia, 鈥渁 300 personas de clase trabajadora, hombres, mujeres y ni帽os鈥, as铆 como 鈥渕edios de subsistencia y producci贸n por un total de 50.000 libras esterlinas鈥. Pero al poco tiempo de llegar, los planes de Peel estaban en ruinas.

La causa no fue la enfermedad, un desastre o la mala calidad del suelo. La fuerza de trabajo de Peel lo abandon贸, se consigui贸 sus propias parcelas de tierra en el desierto circundante e hizo 鈥渘egocios鈥 por su cuenta. Si bien Peel hab铆a tra铆do consigo mano de obra, dinero y capital f铆sico, el acceso de los trabajadores a alternativas implic贸 que no pudo traer capitalismo.

Karl Marx cont贸 la historia de Peel en El capital, Tomo I para argumentar que 鈥渆l capital no es una cosa, sino una relaci贸n social entre personas鈥. La par谩bola sigue siendo 煤til hoy a la hora de iluminar no s贸lo la diferencia entre dinero y capital, sino tambi茅n por qu茅 la austeridad, a pesar de su falta de l贸gica, sigue regresando.

Por ahora, la austeridad est谩 pasada de moda. Los gobiernos gastan como si no hubiera un ma帽ana 鈥搊, m谩s bien, para garantizar que haya un ma帽ana- y los recortes del gasto fiscal para frenar la deuda p煤blica no clasifican entre las principales prioridades pol铆ticas. El programa de est铆mulo e inversi贸n inesperadamente grande 鈥搚 popular- del presidente norteamericano, Joe Biden, ha logrado que la austeridad descendiera m谩s escalones en la agenda. Pero, al igual que el turismo masivo y las grandes fiestas de casamiento, la austeridad est谩 agazapada en las sombras, lista para regresar, azuzada por una conversaci贸n ubicua sobre una inflaci贸n inminente y rendimientos de bonos d茅biles a menos que los gobiernos vuelvan a adoptarla.

No cabe duda de que la austeridad se basa en un pensamiento equivocado, lo que conduce a una pol铆tica autodestructiva. La falacia reside en la imposibilidad de reconocer que, a diferencia de una persona, una familia o una empresa, el gobierno no puede apostar a que su ingreso sea independiente de su gasto. Si usted y yo elegimos ahorrar dinero que podr铆amos haber gastado en zapatos nuevos, conservaremos ese dinero. Pero esta manera de ahorrar no est谩 abierta al gobierno. Si el gobierno recorta el gasto durante per铆odos de gasto privado bajo o en ca铆da, entonces la suma de gasto privado y del gobierno caer谩 a煤n m谩s r谩pido.

Esta suma es el ingreso nacional. De manera que, para los gobiernos que quieren implementar la austeridad, los recortes del gasto implican un ingreso nacional m谩s bajo y menores impuestos. A diferencia de un hogar o una empresa, si el gobierno recorta su gasto en tiempos dif铆ciles, tambi茅n est谩 recortando sus ingresos.

Ahora bien, si la austeridad es una idea tan mala que les chupa la energ铆a a nuestras econom铆as, 驴por qu茅 es tan popular entre los poderosos? Una explicaci贸n es que, si bien reconocen que el gasto del estado en las masas insolventes es una excelente pol铆tica de reaseguro contra las recesiones, as铆 como contra las amenazas a su propiedad, son renuentes a pagar (impuestos) sobre las primas. Esto probablemente sea verdad 鈥搉ada une m谩s a los oligarcas que la hostilidad a los impuestos-, pero no explica la ferviente oposici贸n a la idea de gastar dinero del banco central en los pobres.

Si se les preguntara a los economistas cuyas teor铆as est谩n alineadas con los intereses del 0,1% m谩s rico por qu茅 se oponen al financiamiento monetario de pol铆ticas redistributivas que beneficien a los pobres, su respuesta girar铆a en torno del miedo a la inflaci贸n. Los m谩s sofisticados ir铆an un poco m谩s all谩: una generosidad de esas caracter铆sticas finalmente perjudicar铆a a sus potenciales beneficiarios porque las tasas de inter茅s se disparar铆an. Inmediatamente, el gobierno, frente a pagos de deuda m谩s altos, se ver铆a obligado a recortar sus gastos. Luego sobrevendr铆a una recesi贸n imparable que afectar铆a principalmente a los pobres.

脡ste no es el lugar para otra entrega de ese debate. Pero supongamos por un momento, y en aras de la argumentaci贸n, que todos coincidieran en que imprimir otro bill贸n de d贸lares para financiar un ingreso b谩sico para los pobres no impulsar铆a ni la inflaci贸n ni las tasas de inter茅s. Los ricos y los poderosos seguir铆an oponi茅ndose, debido al temor debilitante de que terminar铆an como Peel en Australia: con dinero, pero desprovistos del poder para someter a los menos adinerados.

Ya estamos viendo evidencia de esto. En Estados Unidos, los empleadores reportan que no pueden encontrar trabajadores ahora que se levantan las reglas de confinamiento por la pandemia. A lo que realmente se refieren es a que no pueden encontrar trabajadores que quieran trabajar por la miseria que les ofrecen. La extensi贸n de la administraci贸n Biden de un pago complementario semanal de 300 d贸lares a los desempleados ha significado que los beneficios combinados que los trabajadores reciben son m谩s del doble del salario m铆nimo federal 鈥搎ue el Congreso se neg贸 a mejorar-. En resumidas cuentas, los empleadores est谩n experimentando algo similar a lo que le sucedi贸 a Peel poco despu茅s de llegar a Swan River.

Si estoy en lo cierto, Biden ahora enfrenta una tarea imposible. Por la manera en que los mercados financieros se desacoplaron despu茅s de 2008 de la producci贸n capitalista real, cada nivel de est铆mulo fiscal que elija ser谩 demasiado bajo y excesivo a la vez. Ser谩 extremadamente bajo porque no generar谩 buenos empleos en cantidades suficientes. Y ser谩 excesivo porque, dada la baja rentabilidad y la alta deuda de muchas corporaciones, hasta el m谩s m铆nimo aumento de las tasas de inter茅s causar谩 una catarata de quiebras corporativas y rabietas del mercado financiero.

La 煤nica manera de superar este acertijo, y reequilibrar tanto los mercados financieros como la econom铆a real, es aumentando de manera sustancial los ingresos de los norteamericanos de clase trabajadora y condonando gran parte de la deuda 鈥損or ejemplo, los pr茅stamos estudiantiles- que los mantiene sumergidos. Pero, como esto empoderar铆a a la mayor铆a e invocar铆a el espectro del destino de Peel, los ricos y poderosos preferir谩n un retorno a la vieja y querida austeridad. Despu茅s de todo, su inter茅s m谩s importante no es conservar el potencial econ贸mico, sino preservar el poder de los pocos para someter a los muchos.