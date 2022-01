–

January 19, 2022

Rosario, Mar铆a Jos茅 y Mercedes -tres mujeres que padecen EPOC, fibrosis qu铆stica y neumon铆a- han tenido que compartir la misma habitaci贸n que otra enferma contagiada de COVID-19, hasta la madrugada de hoy, en que ha sido trasladada. La mujer, de edad elevada, no estaba vacunada y se bajaba la mascarilla en cuanto desaparec铆an las enfermeras porque 鈥測o no le tengo miedo al bicho鈥, confes贸 a sus acompa帽antes en la planta de traumatolog铆a del Hospital La Paz, presuntamente 鈥渓ibre de covid鈥.

鈥淓n ning煤n momento nos comunicaron oficialmente que la se帽ora hab铆a dado positivo en la PCR. Nos preocupamos cuando las enfermeras comenzaron a entrar con los trajes EPI y una de ellas, ante mis preguntas, me confirm贸 que en esta habitaci贸n hab铆a una persona contagiada鈥, explica una de las hospitalizadas, sin olvidar ni por un segundo la angustia en la que han vivido y viven, ahora a la espera de los resultados de las PCR de ellas tres.

La enferma contagiada recib铆a visitas y las enfermas tampoco entienden que, mientras que ellas no han podido recibir ninguna visita, esta se帽ora haya sido la 煤nica en disfrutar de la compa帽铆a de sus familiares en diferentes momentos de los 煤ltimos d铆as. Resultado: los antivacunas o negacionistas han estado entrando en una habitaci贸n donde estaban internadas otras tres enfermas, con dolencias respiratorias de alto riesgo. Los pr贸ximos d铆as ser谩n determinantes. En esa misma planta de traumatolog铆a hay otra habitaci贸n, al menos, con id茅ntica situaci贸n.

Estamos obligados a atender tambi茅n a los negacionistas

Roc铆o Buend铆a, directora de Comunicaci贸n del Hospital La Paz

鈥淓l hospital no puede pedir ni exigir el pasaporte covid a esas visitas. En Madrid es as铆鈥, explica Roc铆o Buend铆a, directora de Comunicaci贸n de La Paz, quien a帽ade que la situaci贸n de trabajo es tal que 鈥渉ay dos d铆as para hacer el traslado de un paciente contagiado a otra habitaci贸n. En este caso est谩 aprobado llevar a la persona contagiada a otra habitaci贸n鈥. La enferma ha estado al menos 24 horas contagiada con las otras tres compa帽eras, compartiendo ba帽o y zonas comunes, adem谩s de que al ser la que m谩s edad ten铆a, ha recibido ayuda de las compa帽eras.

鈥淣o es f谩cil imaginar c贸mo est谩 la situaci贸n. Llegan enfermos continuamente y es dificil铆simo encontrar una habitaci贸n para aislar a los enfermos contagiados. Y nosotros estamos obligados a atender tambi茅n a los negacionistas鈥, defiende Buend铆a, la directora de prensa de La Paz.

No puede ser el mismo protocolo para un enfermo de 30 a帽os ingresado con una cadera rota, que para una persona con patolog铆a respiratoria de alto riesgo

Testimonio de una paciente afectada

Y es cierto. Las enfermas saben que los equipos m茅dicos est谩n desbordados, que hay personal que dobla turnos sin descanso, porque los compa帽eros contagiados y las bajas entre ellos son muchas, pero eso no es 贸bice para que se revise un protocolo que tiene agujero enormes, tan grandes que pueden costar la vida a otros pacientes.

鈥淣o puede ser el mismo protocolo para un enfermo de 30 a帽os ingresado con una cadera rota, que para una persona con patolog铆a respiratoria de alto riesgo.驴Para qu茅 quieren el Isabel Zendal? Si aqu铆 no hay camas, que lo trasladen urgentemente al Zendal鈥, reflexiona una de las enfermas que ha vivido esta delirante y angustiosa situaci贸n durante un d铆a y medio. Aunque en la puerta de su habitaci贸n por fuera avisaban de que hab铆a un contagiado de COVID-19, a ellas no les dijeron nada oficialmente hasta que no insistieron en sus preguntas.

Otro de los misterios a despejar en las pr贸ximas horas -adem谩s de conocer las PCR de las tres que siguen en la habitaci贸n- son las razones por las que la paciente contagiada de covid, que estaba sin vacunar, recib铆a visitas. 鈥淎 las dem谩s nos dijeron que no pod铆amos recibir ni una. La excepci贸n, seg煤n me explicaron, era: con pacientes a punto de fallecer y con pacientes desorientados. Nuestra compa帽era de habitaci贸n, aunque es mayor, ni estaba desorientada ni a punto de fallecer鈥, puntualiza la enferma.

