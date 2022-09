Entrevista al fil贸sofo italiano Antonino Infranca

La extrema derecha a las puertas de formar gobierno en Italia

Mario Hernandez

-Damos comienzo a 鈥淔e de Erratas鈥 en comunicaci贸n con Antonino Infranca en Italia. Te quer铆a leer Toni para comenzar: ante la crisis energ茅tica que vive Europa las autoridades francesas han dado a sus ciudadanos nuevos consejos para ahorrar gas, electricidad y agua. Se espera que las recomendaciones las cumplan los habitantes de las ciudades y la gente de zonas rurales. Algunos de los trucos proporcionados por el gobierno destacan por su novedad, uno de ellos pide a los franceses que permanezcan en casa con abrigos de plumas, desconecten el wifi y hagan sus necesidades mientras se duchan para evitar el uso del inodoro.

-Exactamente, las mismas cosas, las mismas precauciones se dijeron en Italia. Me recuerda cuando en Venezuela Ch谩vez aconsejaba de hacer una ducha de 10 o 20 segundos donde nos re铆amos y ahora pasamos a tenerlo aqu铆. Cada vez la historia se repite, dec铆a Marx, la segunda vez como farsa.

-Claro, como comedia. Toni, el motivo del llamado es muy puntual. El pr贸ximo domingo hay elecciones en tu pa铆s. Se prev茅 el triunfo de los Fratelli d鈥橧talia, de Giorgia Meloni. Uno de cada tres italianos no sigue la campa帽a electoral, el 55% de los j贸venes posiblemente no voten. 驴Este proceso nos estar铆a hablando solamente de un giro electoral o de un giro reaccionario hacia la derecha de la poblaci贸n italiana?

-Debemos distinguir las dos cosas. Primero, hay un nivel de abstenci贸n al voto alt铆simo, se habla que el 45% de los electores no ir谩n a votar, entonces seguramente el pr贸ximo gobierno, de cualquier formaci贸n que sea, no ser谩 un gobierno de la mayor铆a del pa铆s.

En particular son los j贸venes porque el mayor inter茅s que tienen los j贸venes es el medio ambiente, despu茅s el trabajo. Ning煤n partido habla del medioambiente. A pesar de que el pr贸ximo viernes volver谩n las manifestaciones en toda Italia, al igual que en toda Europa, del 鈥楩ridays for future鈥. Pero parece que a nuestros pol铆ticos no les importa nada el medio ambiente.

-Bueno, a pesar de que hubo un acontecimiento hace una semana en la Regi贸n de las Marcas. Creo haber le铆do que un fen贸meno clim谩tico provoc贸 la muerte de 10 personas.

-La verdad es que son 13 las personas que murieron. Se est谩 descubriendo en las 煤ltimas horas que los pol铆ticos por cinco horas no atendieron el pedido de socorro que llegaba de la gente. La regi贸n es gobernada por Francesco Acquaroli de los Hermanos de Italia. Eso ya manifiesta el inter茅s que tiene este partido de extrema derecha por las necesidades de la gente, del pueblo.

-Ahora bien, Toni. Un fen贸meno que se repite porque en Suecia se impone un nuevo partido de extrema derecha fundado por neonazis que se denominan Dem贸cratas de Suecia.

-Exactamente. Atr谩s de esos fen贸menos seguramente est谩n las maniobras de Putin, de Rusia. Est谩 invirtiendo dinero, como descubri贸 la CIA, en partidos de extrema derecha en Europa. La CIA sabe muy bien c贸mo se hacen esas operaciones porque las hizo en los 煤ltimos 70 a帽os. Putin est谩 repitiendo lo que los norteamericanos hicieron por decenas de a帽os. Parece que ning煤n partido italiano fue pagado ahora por el simple motivo, por la simple raz贸n que la Liga Norte ya tom贸 50 millones de d贸lares de Rusia hace 3 a帽os. Eso fue denunciado por los diarios. La magistratura de justicia italiana entr贸 a investigar, pero Rusia lo neg贸 as铆 que no se puede seguir la investigaci贸n porque no hay manera de seguir las pruebas de ese pago.

-Vos mencion谩s a Rusia, y la guerra de Ucrania, el aumento de la gasolina, el aumento del costo de vida en Europa est谩 produciendo manifestaciones en distintos pa铆ses. He visto que en los 煤ltimos d铆as ha habido una manifestaci贸n muy importante en Viena y en otras 8 ciudades austr铆acas, hubo una movilizaci贸n de 70.000 personas en Praga. 驴C贸mo se est谩 viviendo esta situaci贸n en Italia?

-No hay manifestaciones de ese tipo en Italia, por ahora la atenci贸n est谩 puesta en la campa帽a electoral. La 煤nica represi贸n que te puedo comentar fue ayer en Palermo contra algunos que manifestaban contra Fratelli d鈥橧talia. La polic铆a intervino con mucha violencia porque la misma Giorgia Meloni pidi贸 intervenci贸n del ministerio del Interior italiano. Es una clara se帽al de c贸mo ser谩 considerada la democracia en nuestro pa铆s.

Pero, claramente, hay mucha insatisfacci贸n de la gente porque el costo de la vida est谩 subiendo much铆simo, principalmente por la energ铆a, porque el aumento de la energ铆a no es solo para la calefacci贸n de la casa y los transportes, entra tambi茅n el precio de los bienes de primera necesidad por el transporte de estos bienes. No hay una perspectiva de superar el problema porque para eso tiene que terminar la guerra.

-Toni, para ir cerrando 驴qu茅 significa para Italia un gobierno de los Fratelli d鈥橧talia a 100 a帽os de la asunci贸n de Benito Mussolini?

-Seguramente un aislamiento por parte de la Uni贸n Europea, en particular en los 煤ltimos 15 d铆as Giorgia Meloni hizo grandes maniobras para acercarse a la OTAN, a los EE UU y a la Uni贸n Europea. Est谩 prometiendo que no va a mudar nada de la pol铆tica europe铆sta de Italia. Pero no hay mucha confianza en sus palabras. El gobierno socialdem贸crata de Alemania que, por supuesto, es el pa铆s l铆der de la Uni贸n Europea, dijo que no quiere colaborar con un gobierno de extrema derecha en Italia porque piensa que repite el peligro de hace 100 a帽os como dijiste vos, un peligro fascista en Italia.

-Toni, muchas gracias. Nos volvemos a comunicar con los n煤meros en la mano.

-Exactamente, el pr贸ximo mi茅rcoles.