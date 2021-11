–

Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadan铆a en general estamos convocados a manifestarnos el pr贸ximo d铆a 13 de noviembre en las capitales de los distintos Pueblos y Comunidades del Estado, para defender nuestras Pensiones P煤blicas y demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria y a los Planes Privados de Empresa.

Expresamos nuestro desacuerdo con e l Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escriv 谩 que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace m谩s de tres a帽os y que no pueden esperar ni un d铆a m谩s Reclamamos la dimisi贸n de Escriv谩 y la reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones P煤blicas, dignas justas y suficientes y hacer efectivas nuestras reivindicaciones

Esta nueva reforma (la tercera en 10 a帽os) al dictado de la banca y el poder financiero, se traducir谩, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones y en un plan de privatizaci贸n del Sistema P煤blico de Pensiones Adem谩s, y ent re otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de c 谩 lculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 a帽os.

Instamos a todos y cada uno de las y los parlamentario s del Congreso de los Diputados a rechazar la reforma contenida en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso y votar en contra de 茅l.

Una vez m谩s, insistimos en que

las pensiones m 铆 nimas deben elevarse hasta equipararse al Salario M铆nimo Interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, seg煤n recomienda la Carta Social Europea

deben derogarse las reforma s de pensiones del 2 011 y del 2013 y las reformas laborales de 2010 y 201 2 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales

el 鈥淔actor de Sostenibilidad鈥 debe ser eliminado, sin ser sustituido por ning煤n otro coeficiente reductor como el 鈥淢ecanismo de Equidad Intergeneracional鈥

la jubilaci贸n debe volver a los 65 a帽os para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de ge nero

los coeficientes reductores de la jubilaci贸n anticipada con 40 a帽os cotizados deben ser eliminados;

hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de g茅nero en salarios y pensiones

la capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a trav茅s de revisiones anuales que recojan como m铆nimo el incremento del coste de la vida

en caso de ser necesario, y como establece la legislaci贸n actual, el pago de las pensiones p 煤 blicas debe garantizarse a trav茅s de los Presupuestos Generales del Estado, sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social

Frente a las falsedades que desde hace a帽os se difunde n interesadamente en los medios de comunicaci贸n las pensiones p煤blicas son sostenibles y por eso exigimos que las cuentas est茅n claras.

Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a Planes Privados de Empresa, as铆 como a ning煤n Macrofondo que fomente las Pensiones Privadas medidas que rompe n el car谩cter solidario del Sistema P煤blico de Pensiones cuando lo necesario es reforzar y mejorar el sistema p煤blico de reparto.

Nuestras reivindicaciones van acompa帽adas de nuestra voluntad de di谩logo Los firmantes d emandamos una vez m谩s interlocuci贸n directa con el Gobierno en todo aquello que ata帽e a las pensiones

Este es un problema que se est谩 planteando en toda la Uni贸n Eur opea, que mediante el PEPP (Plan Europeo de Pensiones Privadas) propone avanzar hacia sistemas de privatizaci贸n de la s pensiones p煤blicas. Por ello llamamos a compartir esta lucha a todos los pensionistas europeos desarrollando conjuntamente acciones para hacer frente com煤n a las intolerables pretensiones de Bruselas.

El d铆a 13 de Noviembre nadie puede faltar a la cita hacemos un llamamiento a que todas las plataformas de pensionistas, y organizaciones sociales, se sumen a esta convocatoria. Parar la reforma Escriv谩 no solo es un problema de los pensionistas, sino de toda la sociedad. Ese s谩bado 13 N en las ciudades m 谩 s importantes de los Pueblos y Comunidades del Estado tenemos una cita para conseguir nuestras reivindicaciones y echar atr谩s los planes d el Gobierno de privatizar y reducir a煤n m 谩 s las pensiones La movilizaci贸n es nuestra garant铆a.

隆 Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden !

25 de octubre de 2021

鈻 ASJUBI40:: Asociaci贸n Jubilaci贸n Anticipada sin penalizar

鈻 COESPE: Coordinadora Estatal de Pensionistas

鈻 EHPM: Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria

鈻 MADPP: Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones P煤blicas

鈻 MODEPEN: Movemento Galego en Defensa das Pensi贸ns e os Servizos P煤blicos.

鈻 PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Alcoy, Badajoz, M贸stoles, 鈥

鈻 UNIDAD-COESPE