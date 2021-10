–

De parte de Indymedia Argentina October 14, 2021 6 puntos de vista

La iniciativa busca extender la zona de protecci贸n a 1500 metros, adem谩s de prohibir las aplicaciones a茅reas. En tanto, los efectos del uso de agrot贸xicos sobre las personas y el ambiente se agravan.

Por Luciana Rosende. @lucianamagali

El 30 de noviembre es la fecha tope. Si no se trata hasta entonces, el proyecto para modificar la Ley de Agrot贸xicos (formalmente llamada de Productos Fitosanitarios) y alejar las fumigaciones de zonas habitadas, casas y escuelas en Santa Fe volver谩 a perder estado parlamentario. Por sexta vez. 鈥淟o venimos pidiendo desde hace a帽os. Pero esta vez ni siquiera pas贸 de la primera comisi贸n鈥, lamentaron desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que particip贸 de una reuni贸n con la Comisi贸n Bicameral donde s贸lo encontraron una respuesta 鈥渧ac铆a鈥.

鈥淟o venimos pidiendo hace a帽os, pero este a帽o tuvo un par de agravantes. No pas贸 de la primera comisi贸n; generalmente avanza y se traba en otras o llega a recinto y se traba en el Senado. Esta vez el proyecto ni siquiera sali贸 de la Comisi贸n de Ambiente. Siempre trabado por intereses econ贸micos, es lo que vemos. No solo no avanza a nivel provincial sino que las comunas, los municipios, no respetan ni siquiera la vieja ley de 500 metros de distancia para las fumigaciones鈥, advirti贸 Sergio Gorosito, miembro de la Multisectorial.

Vecino de Pueblo Andino, Gorosito sufri贸 durante a帽os fumigaciones 鈥渁 30 metros de casa鈥. Reci茅n este a帽o, por una ordenanza local, se alejaron a 100 metros. Mucho menos de lo que pide el proyecto de ley estancado en el Congreso provincial, que exige 1500 metros de resguardo para las fumigaciones terrestres, proh铆be las a茅reas y plantea otras cuestiones como que los bidones usados para cargar agrot贸xicos solo puedan ser reutilizados para el mismo fin. 鈥淭ambi茅n pedimos sanciones m谩s severas para quien incumple y que los menores no manipulen agrot贸xicos: en algunos lugares los hacen lavar los bidones antes de tirar o reutilizar鈥.

鈥淟a reforma a la ley de agrot贸xicos provincial no es un reclamo de libre disponibilidad para los representantes pol铆ticos del parlamento santafesino. Est谩n literalmente obligados por la constituci贸n nacional y los tratados de derechos humanos y ambientales, a actualizar la normativa vigente a los fines de que guarde congruencia no solo con las disposiciones legales vigentes sino tambi茅n con las recomendaciones e informes de situaci贸n de Comit茅s Consultivos, Relatorias de la ONU o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Ambientales, que realizan no solo una feroz y fundada cr铆tica al modelo agroindustrial hegem贸nico, sino que adem谩s insisten con la implementaci贸n urgente de un sistema de producci贸n de alimentos soberanos bajo el discurso, saberes y pr谩cticas vinculadas a la agroecolog铆a鈥, remarc贸 Rafael Colombo, co-fundador de Capibara-Naturaleza, Derecho y Sociedad, integrante del equipo legal de la Asociaci贸n Argentina de Abogades Ambientalistas y quien particip贸 en la reuni贸n como abogado de Paren de Fumigarnos. 鈥淒e lo que se trata 鈥揳帽adi贸- es de garantizar el derecho humano a la alimentaci贸n adecuada, al disfrute del nivel m谩s alto posible de salud, la protecci贸n especial de los ni帽os, ni帽as y adolescentes y el respeto y protecci贸n del ambiente y los derechos de la naturaleza鈥.

En la reuni贸n con legisladores, adem谩s de presentar estudios cient铆ficos que dan cuenta del efecto nocivo de los agrot贸xicos sobre la salud y el ambiente, vecinos y vecinas de los pueblos fumigados pudieron contar c贸mo sufren el tema en carne propia. Gustavo, por caso, vive en 脕lvarez y cont贸 que padece de Linfoma no Hodgkin, una enfermedad 铆ntimamente ligada al uso de los agrot贸xicos: 鈥淒esde el 2011 esta enfermedad se manifest贸 m谩s agresiva hasta el punto en que tuvo que realizarse un autotrasplante de medula 贸sea entre otros tratamientos. Coincide con el tiempo en que se dieron mayor cantidad de fumigaciones en la zona en donde vive鈥, cont贸 Gorosito. Norma, de Ca帽ada G贸mez, dio cuenta de las diversas patolog铆as que sufre, entre ellas 鈥渄eformidad de rostro cada vez que fumigan鈥. Durante muchos a帽os estuvo expuesta a fumigaciones a 15 metros de su casa, que luego se ampliaron a 150, sin que las dolencias disminuyeran.

鈥淟a respuesta fue general, muy vac铆a, como para conformarnos. Que est谩n interesados en que la vieja ley se reforme, que hay que seguir conversando. Pero estamos a menos de dos meses de que pierda estado parlamentario. Antes de invitarnos se reunieron con el Inta, con el Senasa, con la c谩mara que produce agroqu铆micos y el gremio de productores. No s茅 qu茅 m谩s quieren seguir conversando, est谩 claro que no tienen buenas intenciones鈥, concluy贸 Gorosito. Alert贸 que all铆 鈥渓os casos de c谩ncer han aumentado en estos a帽os, y los abortos espont谩neos. Pero hay mucha gente que no se anima a denunciar, a ponerse en contra del campo, porque en los pueblos cuando te pon茅s en contra de algo la persecuci贸n pol铆tica se hace pesada鈥.

Carlos Manessi, tambi茅n referente de Paren de Fumigarnos, remarc贸 que 鈥渄esde 2010 venimos tratando de modificar la ley, que est谩 totalmente desactualizada porque fue dictada en un momento donde no exist铆a la soja por ejemplo. No contempla la agricultura como hoy la conocemos鈥. La Ley Provincial 11273, de hecho, fue sancionada en 1995. 鈥淟o que pensamos es que definitivamente va a perder estado parlamentario. Por sexta vez鈥, lament贸. Aunque guarda alguna expectativa de la mano de la visibilizaci贸n y la concientizaci贸n. 鈥淓s un tema transversal en la sociedad. En muchos pueblos apoyan hasta las iglesias, hemos conseguido que los agrot贸xicos sean vistos como venemos que impactan en la salud de las personas. Hoy en Santa Fe mucha gente sabe que son nocivos para la salud, cosa que hace seis o siete a帽os era imposible鈥. Record贸, adem谩s, los fallos judiciales de 2009 en San Jorge y de 2020 en Sastre que ordenaron alejar las fumigaciones de los pueblos.

鈥淣uestra campa帽a comenz贸 el 27 de septiembre de 2006, el D铆a de la Conciencia Ambiental. Desde ese momento venimos bregando para que cambie esta situaci贸n. Llegamos a la conclusi贸n de que la 煤nica manera iba a ser modificar las leyes vigentes, que permiten que fumiguen frente a las casas en los pueblos 鈥揹ijo Manessi-. Primero, necesitamos la ley. Despu茅s, hacerla cumplir鈥.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/el-proyecto-para-alejar-las-fumigaciones-de-los-pueblos-en-santa-fe-sigue-cajoneado-por-sexta-vez-puede-perder-estado-parlamentario/