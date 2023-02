–

De parte de CGT February 28, 2023 222 puntos de vista

Ayer fuimos testigos de una nueva traici贸n del PSOE hacia la clase trabajadora. Los 鈥渟ocialistas鈥, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, han rechazado una moci贸n para recuperar la indemnizaci贸n por despido improcedente de 45 d铆as por a帽o trabajado previa a la reforma laboral del PP.

CGT no est谩 de acuerdo con la moci贸n ya que, desde la Confederaci贸n, consideramos que este tipo de despidos no deber铆a ni siquiera existir y que todos aquellos despidos denominados improcedentes se deber铆an de declarar nulos; pero no podemos dejar de denunciar p煤blicamente que la postura tomada por el PSOE en dicha moci贸n marca de manera bien clara su l铆nea en cuanto a la supuesta derogaci贸n total de la reforma laboral demostrando que la pantomima que hicieron hace ahora un a帽o junto a sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) no era m谩s que puro atrezo y que no tienen ninguna intenci贸n de revertir las medidas m谩s lesivas de las 煤ltimas reformas laboral es que van a seguir perjudicando a la clase trabajadora.

Una vez m谩s queda demostrada, con la postura del PSOE junto a la reiterada pasividad de sus compa帽eros de Gobierno, la necesidad que tiene la clase trabajadora de organizarse y defenderse ya que, gobierne quien gobierne, los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Estado espa帽ol est谩n en constante peligro. La CGT sigue apostando, ahora m谩s que nunca, por la unidad de la clase trabajadora, por la acci贸n directa, por el apoyo mutuo, por la movilizaci贸n鈥 en definitiva, apostamos por terminar con la paz social instaurada por los sindicatos del r茅gimen que solo est谩 trayendo retrocesos de derechos.

Ahora es el momento. Las conquistas conseguidas tras las huelgas en Inditex y en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Moger (Huelva) o la huelga indefinida que mantiene, desde hace m谩s de cien d铆as, la plantilla de la panificadora Butr贸n (Chiclana de la Frontera, C谩diz) demuestran que la 煤nica manera de conquistar derechos es plantando cara a aquellos que pretender recortarlos, ya sea desde las direcciones de empresa o desde el propio Gobierno.

Desde CGT nos seguimos movilizando: en las pr贸ximas fechas tenemos varias convocatorias importantes. El pr贸ximo domingo, d铆a 5 de marzo, las compa帽eras de los grandes almacenes saldr谩n a la calle en Madrid para luchar por mejorar sus condiciones laborales (C/Alcal谩 1, tienda Apple Store Sol, 12h.); el 11 de marzo, la CGT saldr谩 a la calle en Barcelona frente a la subida asfixiante de los precios (Delegaci贸n de Gobierno, C/Mallorca 278, 11h.).

Tambi茅n recordamos que, como todos los a帽os, el pr贸ximo 8 de marzo, CGT saldr谩 a la calle a reivindicar los derechos de las mujeres y ha convocado huelga general para ese d铆a en dos territorios, Catalunya y Andaluc铆a, al igual que a nivel estatal en el sector del Telemarketing, por lo que hacemos un llamamiento a la participaci贸n de toda nuestra militancia en las movilizaciones que se convoquen para ese d铆a a lo largo de todo el Estado. 隆Nos sobran motivos!

Secretariado Permanente del Comit茅 Confederal