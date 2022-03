–

El PSOE con toda la derecha ha votado en contra impidiendo una reforma que abrir铆a la posibilidad de juzgar los cr铆menes del franquismo.

El Congreso ha rechazado hoy la toma en consideraci贸n de una proposici贸n de ley que tiene como objetivo que los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista puedan ser investigados por los juzgados espa帽oles.

Concentraci贸n de Ceaqua, Amnist铆a Internacional y grupos parlamentarios que han impulsado la proposici贸n de ley para la reforma del C贸digo Penal en el Congreso e los Diputados. ELVIRA MEG脥AS

El Congreso ha rechazado hoy la toma en consideraci贸n de una proposici贸n de ley para una reforma del C贸digo Penal que habr铆a facilitado la investigaci贸n y enjuiciamiento de los cr铆menes del franquismo. Lo ha hecho con los votos en contra de Ciudadanos 鈥攓ue ha acusado de 鈥渜uerer convertir al C贸digo Penal en una g眉ija鈥, en palabras de Guillermo D铆az G贸mez鈥, de Vox y del Partido Popular 鈥攓ue ha aprovechado para, no se sabe bien a cuento de qu茅, lanzar pestes contra el comunismo y pedir la persecuci贸n de cr铆menes cometidos por ETA鈥 y PSOE, que ha argumentado su rechazo afirmando que la reforma violar铆a el principio de legalidad del ordenamiento jur铆dico espa帽ol, en palabras del diputado Indalecio Guti茅rrez, quien ha a帽adido que la legislaci贸n internacional no lo ampara, a pesar de que desde la ONU han reclamado a Espa帽a que act煤e en esta direcci贸n y obviando que los juicios de N煤remberg se llevaron a cabo siguiendo la misma argumentaci贸n que la que mantiene la proposici贸n de ley presentada.

La propuesta de ley tiene como objeto a帽adir un art铆culo al C贸digo Penal para explicitar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles sin importar si se cometieron antes de que fueran cometidos o reconocidos como imprescriptibles en la legislaci贸n estatal.

La proposici贸n de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Plural, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Mixto, tiene como objetivo introducir un nuevo art铆culo, el 2 bis, con el texto siguiente: 鈥淟o dispuesto en los dos art铆culos precedentes no impedir谩 el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisi贸n, constitu铆an, seg煤n el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos se帽alados en los cap铆tulos II, II bis, III y IV, del T铆tulo XXIV del Libro II de este C贸digo Penal鈥.

Y es que, esos dos art铆culos precedentes 鈥攅l 1 y 2 del C贸digo Penal鈥攅stablecen que no se puede condenar por un hecho que no estaba tipificado como delito cuando este tuvo lugar, un principio que ha sido se帽alado en decenas de resoluciones dictadas por los juzgados espa帽oles para no investigar los cr铆menes del franquismo, a pesar de que la legalidad internacional deja fuera de este principio los cr铆menes de lesa humanidad.

Cuando la Audiencia Provincial de Valencia archiv贸 la investigaci贸n sobre los fusilados de la fosa 113 de Paterna, donde ya se han encontrado 77 cuerpos de personas asesinadas entre 1940 y 1941 por el r茅gimen franquista, se帽al贸 como una de las causas que imped铆a el proceso el principio de legalidad e irretroactividad de las leyes. Tambi茅n este principio de legalidad se mencionaba en la circular que en septiembre de 2016 emiti贸 la Fiscal铆a General del Estado y con la que prohibi贸 a los fiscales ejecutar comisiones rogatorias procedentes de Argentina en relaci贸n a la querella por los cr铆menes del franquismo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n煤mero 1 de Buenos Aires investiga desde 2010.

鈥淟os hechos estar铆an claramente prescritos. Es solo en fecha mucho m谩s avanzada cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad鈥, afirmaba la circular, que apunta el 1 de octubre de 2004 como la fecha en la que los delitos de lesa humanidad dejaron de ser prescriptibles en Espa帽a. Sin embargo, seg煤n destacan desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA)y las organizaciones de memoria hist贸rica, la legalidad internacional obliga a Espa帽a a investigar los delitos de lesa humanidad incluso si estos no estaban tipificados en la legislaci贸n espa帽ola cuando tuvieron lugar.

鈥淪upondr铆a remover una los principales obst谩culos que impiden la investigaci贸n y el enjuiciamiento de cr铆menes franquistas, el principio de legalidad, y que ha sido invocado en todas y cada una de las resoluciones judiciales que han dictado los juzgado y tribunales espa帽oles en el orden jurisdiccional penal para inadmitir a tr谩mite las querellas presentadas鈥, explica Jacinto Lara, abogado de Ceaqua.

El delito de genocidio, tipificado en los art铆culos 607.1 y 607 bis, ya estaba contemplado en el derecho internacional

鈥淒esde el prisma del derecho internacional, la garant铆a y el principio de legalidad e irretroactividad en la aplicaci贸n de la ley penal desfavorable no queda vulnerado con la aplicaci贸n de un tipo penal no existente en nuestro derecho interno en el momento de su comisi贸n, pero s铆 existente en el derecho penal internacional鈥, explica la exposici贸n de motivos de la propuesta de ley, en la que se se帽ala que el delito de genocidio, tipificado en los art铆culos 607.1 y 607 bis, ya estaba contemplado en el derecho internacional.

鈥淟a proposici贸n de ley lo que pretende es modular el principio de legalidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos鈥, contin煤a Lara. 鈥淓sto es, si bien en nuestro C贸digo Penal no se incorpor贸 como tipo penal hasta 2004 el crimen de lesa humanidad y, por tanto, no puede resultar aplicable a hechos anteriores a esa fecha, lo cierto es que conforme a diferentes tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado espa帽ol, el principio de legalidad se modula considerando que, m谩s all谩 de la fecha en la que se reconozca el tipo penal de crimen contra la humanidad en el c贸digo penal interno, hay que atender si dicho crimen ya estaba considerado como tal conforme a los principios generales reconocidos por la comunidad internacional, y el hecho es que el crimen contra la humanidad, al menos desde Nuremberg ya estaba reconocido como tal por la comunidad internacional y, por tanto, es aplicable a los cr铆menes franquistas denunciados鈥.

El principio de legalidad e irretroactividad penal es uno de los argumentos principales por los que la justicia espa帽ola ha ido archivando sistem谩ticamente las causas sobre los cr铆menes del franquismo. A 茅l se suman la muerte de los culpables y la Ley de Amnist铆a. Respecto a este 煤ltimo punto, una enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democr谩tica podr铆a evitar que los cr铆menes de lesa humanidad y genocidio dejaran de estar amparados por la Ley de Amnist铆a.