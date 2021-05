–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos May 19, 2021 44 puntos de vista

La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, entrevist贸 durante el Cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia a Pietro Alarc贸n y Cristian Reyes de la Uni贸n Patri贸tica (UP). La Uni贸n Patri贸tica UP es un movimiento pol铆tico que a finales de los a帽os 80 y principios de los a帽os 90 sufri贸 un genocidio (6mil militantes fueron asesinados) por parte del Estado colombiano ya que fue la primera opci贸n democr谩tica de izquierda que logr贸 esca帽os en el Congreso y una verdadera opci贸n presidencial en el pa铆s hermano. Actualmente la UP sigue siendo alternativa de poder.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina: 驴Por qu茅 se produce la crisis actual en Colombia?

Pietro Alarc贸n: En funci贸n de intereses geopol铆ticos, oriundos de Estados Unidos, que tienden poner a Colombia en una posici贸n subalterna, se desarrollan contradicciones que hoy colocan al gobierno de Iv谩n Duque contra la pared. Tiene que ver con una sucesi贸n de hechos de exclusi贸n y estreches del r茅gimen pol铆tico, un Estado para pocos que coloca al pueblo colombiano en condiciones de miseria.

Cristi谩n Reyes: Hay dos motivos fundamentales:

Hist贸ricos M谩s all谩 del 2019, aprendimos a conquistar nuestros derechos en las calles. Con el proceso estudiantil de la MANE rechazamos el neoliberalismo en la educaci贸n, en el 2013 con un escenario campesino, en el 2016 un escenario en defensa de la paz con las FARC y el Estado colombiano, y recientemente en 2018 para decidir hacia d贸nde ir con la educaci贸n superior colombiana.

Hay condiciones que destacan desde 2019 cuando salen los barrios a las calles, donde la juventud no tiene nada que perder y todo que ganar. Actualmente nos enfrentamos al escenario de movilizaci贸n m谩s grande del pa铆s. El 42% de la poblaci贸n es pobre y por eso estamos en las calles, no tenemos con qu茅 comer y mucho menos para acceder a la educaci贸n. A puertas de las elecciones presidenciales se augura que la juventud defender谩 en primera l铆nea no solo las calles sino las urnas.

RNMA: 驴C贸mo ser谩 la movilizaci贸n de ma帽ana?

CR: Esperamos que se reafirme la capacidad de la movilizaci贸n que continuamos. No hay d铆a en la ciudad de Bogot谩 que no haya movilizaciones, tenemos el sistema masivo de transporte colapsado. La mejor forma de afectar el capital privado es hacer que los trabajadores lleguen a los sitios de trabajo del capital.

RNMA: 驴Qu茅 perspectivas hay en el Comit茅 Nacional de Paro?

PA: Todas estas jornadas han permitido mostrarla verdadera cara de Duque, se cay贸 la m谩scara de la democracia. El cuadro para el Gobierno no es favorable, se resume a la militarizaci贸n de la vida nacional. Los puntos del Comit茅 Nacional de Paro se pronunciaron y en ese momento Duque decret贸 la militarizaci贸n en las ciudades, esa no es la actitud para un proceso de di谩logo. Mientras tanto, las fuerzas del movimiento popular vienen acumul谩ndose, otros sectores plantean sus reivindicaciones y el movimiento juvenil adquiere un protagonismo importante, as铆 como los ind铆genas. Hay mucha gente en la calle. Hay que traducir todo eso en un pliego para que se lleguen a puntos de acuerdo y mecanismos de seguimiento de cada compromiso. Es una pelea que va para largo plazo.

RNMA: 驴Se puede pensar un avance en el marco de la pol铆tica de Estado de Colombia?

CR: Venimos de un proceso importante de disputa pol铆tica, la votaci贸n a Gustavo Petro gener贸 condiciones de cambio generacional en escenarios de movilizaciones organizadas, necesarias en la confrontaci贸n con la Polic铆a y el Ej茅rcito: hay brigadas de salud, calles de car谩cter humanitario, entre otras.

Cuando no hay alimentos en nuestras casas en el punto de resistencia se come mejor, los vecinos y vecinas colaboran en la olla comunitaria y para todo el mundo alcanza.