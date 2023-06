–

June 14, 2023

Sabri Ok, integrante del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), habló en un programa especial emitido por Stêrk TV. Ok se refirió a la situación del líder Abdullah Öcalan –encarcelado desde 1999 por el Estado turco-, las elecciones en Turquía , el asedio del ejército iraquí al campo de refugiados de Makhmur (en Bashur, Kurdistán iraquí), y la realidad de la región de Shengal, de mayoría yezidí, en Irak.

-Hace más de dos años que no hay noticias del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan. El bufete de abogados Asrin ha pedido al CPT (Comité contra la Tortura) que cumpla con su deber de poner fin a esta situación ilegal. ¿Cómo valora el actual aislamiento de Abdullah Öcalan?

-La situación de Rêber Apo (Öcalan) está siempre en la agenda de nuestro partido y de nuestro pueblo. Los ocupantes y las fuerzas implicadas en la conspiración internacional (proceso que comenzó con el encarcelamiento ilegal de Öcalan el 15 de febrero de 1999) también siguen de cerca la situación de Rêber Apo y el sistema de Imrali. Sabemos que nada se hace en Imrali de manera imprevista, sin objetivo o inconsciente. Pretenden agravar el sistema Imrali día a día. Juegan así con la psicología del pueblo kurdo y de sus amigos internacionales. Su objetivo es romper el vínculo entre Rêber Apo y el pueblo kurdo. Intentan alcanzar sus objetivos aumentando la presión sobre Rêber Apo. Lo que está ocurriendo en Imrali no puede explicarse en términos de humanidad, política o derecho. Si lo consideramos en términos de derechos humanos, a Rêber Apo se le debería permitir vivir su vida con comodidad. Pero sabemos que la situación en Imrali no es normal. Como pueblo y como partido, es evidente que tenemos derecho a sospechar de esta situación. No sabemos lo que está pasando en Imrali. Pero lo que sí sabemos es que Rêber Apo no tiene derecho a vivir su vida en condiciones humanas. Esta situación es, a la vez, causa de cólera y de recelo.

Rêber Apo conoce muy bien a las fuerzas de ocupación. El enemigo es consciente de lo que puede cambiar con una sola palabra de Rêber Apo. Desde la conspiración internacional, cientos de militantes del PKK han prendido fuego a sus cuerpos por la libertad física de Rêber Apo y en protesta contra esta conspiración. Dado que ha dedicado 50 años de su vida a la lucha, nadie puede tratar a Rêber Apo como a una persona corriente. El Estado turco está haciendo todo lo posible para vengarse de él. Desde el punto de vista jurídico, no hay explicación para esta situación anárquica. Yo mismo he estado en la cárcel durante años. Un preso tiene derecho a escribir cartas y a reunirse con sus abogados y su familia. Legalmente, existen este tipo de derechos, pero el Estado turco los viola. Hace unos días, sin que nadie supiera por qué, volvieron a impedir que Rêber Apo se reuniera con su familia y sus abogados. No quiero utilizar demasiado esa palabra, pero le impusieron un “castigo”. Esto significa que Rêber Apo no puede reunirse con su familia y sus abogados ni enviar cartas. ¿Qué había hecho cuando decidieron “castigarle”? La razón es claramente el hecho de que en Imrali sigue habiendo resistencia. Rêber Apo sigue resistiendo a la opresión de la que es objeto. Por lo tanto, el Estado está agravando el aislamiento tanto para vengarse como para continuar su opresión.

Tanto el pueblo kurdo como sus amigos internacionales, las fuerzas revolucionarias, socialistas y nuestro partido, tienen que seguir la situación de Rêber Apo las 24 horas al día, mostrar empatía, ser conscientes de sus deberes y responsabilidades, y mantener su lucha. Las fuerzas de ocupación continúan el grave aislamiento. Por lo tanto, nuestra máxima prioridad tiene que ser la libertad física de Rêber Apo. Es nuestro deber luchar por ello con valentía y un gran sentido de la responsabilidad. Una vez más, en lo que respecta a las cuestiones jurídicas, tanto en Turquía como a escala internacional, hay que trabajar sin interrupción. Y lo que es más importante: nuestra gente debe estar siempre en la calle. Todos se lo debemos a Rêber Apo. Si su libertad física es nuestro principal objetivo, nuestro pueblo debe actuar con fuerza, de forma organizada y eficaz contra el enemigo. Nuestro movimiento debe organizarse más. Todos debemos cumplir con nuestros deberes y aumentar la lucha para proteger los valores creados por Rêber Apo durante los 50 años de sus esfuerzos. Cuando hagamos todo esto, el enemigo no podrá resistir. Sólo así podremos cumplir los deseos de Rêber Apo. Esto no puede hacerse sólo con discursos. Hay que protestar, organizarse y aumentar la fuerza. En consecuencia, nuestra lucha continuará definitivamente de una manera más organizada y más fuerte a partir de ahora.

-Recientemente se han celebrado elecciones en Turquía y Kurdistán del Norte (Bakur). ¿Cómo podemos entender los resultados de las elecciones a la luz de todo el fraude que tuvo lugar? ¿Cuál es el significado de los diferentes mensajes emitidos durante las elecciones?

-Todo el mundo conoce y, en consecuencia, discute las condiciones en las que se celebraron estas elecciones. Estas discusiones aún continúan. Todo el mundo sabía también que estas elecciones no eran unas elecciones ordinarias. Si el gobierno fascista del AKP-MHP hubiera sido derrotado, esto habría provocado una ruptura en la mentalidad del Estado turco ocupante. El gobierno era consciente de ello, por lo que movilizó todas las fuerzas y medios del Estado. Fueron unas elecciones realmente históricas. Pero tenemos que aceptar que -Rêber Apo también lo ha dicho- el AKP se ha convertido en el Estado. Erdogan incluso se ha descrito a sí mismo como el segundo Atatürk. Atatürk desempeñó un papel en la fundación del Estado turco. Ahora, en el segundo siglo de Turquía, Erdogan dice que desempeñará un papel similar. Al mismo tiempo, el papel de Erdogan se parece al de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Las recientes elecciones se celebraron bajo un gobierno con este tipo de mentalidad.

Süleyman Soylu utilizó recientemente la expresión “mente de Estado” para el (partido) HÜDA PAR. No dio más detalles, pero todo el mundo sabe lo que quería decir. En ningún país del mundo se ha dado el caso de que un jefe de Estado Mayor desempeñe un papel en las elecciones. Pero el jefe del Estado Mayor de Turquía trabajó claramente para el AKP-MHP. Lo hicieron especialmente en Kurdistán. Movilizaron a todas las sectas y comunidades religiosas. Porque están unidas mental e ideológicamente al Estado que también las financia. También se movilizó a toda la burocracia del Estado. Se movilizó a los gobernadores de todos los niveles. Se trataba de una elección entre el Estado y otras fuerzas. El Estado también era consciente de ello. Sabía que si el AKP-MHP perdía, se produciría una ruptura en su mentalidad. Por eso hicieron todo lo posible para impedirlo. También utilizaron muy mal la demagogia y el racismo. Pusieron a los kurdos y también a Rêber Apo y al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) en el orden del día. Hicieron propaganda como si se tratara de unas elecciones entre el Estado y el pueblo kurdo, o entre el Estado y el PKK.

La Alianza Nacional sólo se había unido con grandes dificultades. Su fuerza, su inteligencia y su alianza no fueron suficientes. Pero el pueblo kurdo y las fuerzas democráticas resistieron todos los ataques. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente sobre los resultados de las elecciones: en primer lugar, estas elecciones no son legítimas. ¿Por qué? Porque ha sido una elección unilateral basada en la movilización de todos los medios del Estado y bajo fuertes presiones. Ha sido una elección que ha tenido muy poco que ver con la ley y la democracia. Por lo tanto, no es legítima. En segundo lugar, el AKP y Erdogan perdieron, especialmente en las elecciones presidenciales. Cientos de miles de inmigrantes sirios votaron. Sin embargo, no tenían derecho a votar. Cientos de miles de votos del HDP (Partido Democrático de los Pueblos) fueron invalidados y, en consecuencia, no aceptados. Es muy interesante ver que antes de las elecciones, muchas encuestas habían predicho que el MHP obtendría como máximo el 7% de los votos y que el HDP obtendría entre el 11% y el 12%. Sin embargo, el MHP (partido aliado en el gobierno de Erdogan) obtuvo el 10% y el HDP el 8%. En todas partes, especialmente en Kurdistán, registraron los votos del HDP como votos para el MHP. Así es como el AKP y Erdogan pudieron declararse vencedores. Pero en realidad esto no es cierto. Según los resultados de las elecciones, el AKP seguirá en el poder. El papel del pueblo kurdo, de los demócratas y de los socialistas fue también muy importante. A pesar de todos los ataques y la opresión del Estado, la resistencia y la postura del pueblo kurdo y las acciones unidas de las fuerzas democráticas fueron muy importantes. No cedieron, sino que se arriesgaron a la tortura, la muerte y la detención. Así, expresaron claramente su voluntad. En todas partes, especialmente en Kurdistán, hicieron perder a Erdogan en las elecciones presidenciales.

-El HDP participó en las elecciones como Partido de la Izquierda Verde (YSP). Tras las elecciones, el HDP compartió con el público qué tipo de camino seguirá en el futuro próximo. Por un lado, el partido ha iniciado una fase de auto-renovación, pero por otro los ataques contra el HDP aumentan día a día. ¿Cómo valora la nueva hoja de ruta del HDP y los ataques en curso?

-En primer lugar, permítanme decir que el HDP o el Partido de la Izquierda Verde han trabajado duro en estas elecciones y han logrado un resultado claro. El objetivo del AKP-MHP y de quienes están en contra de la democratización de Turquía y de la voluntad del pueblo kurdo es desmoralizar a todo el mundo. Pero las cosas no son como ellos dicen. Decenas de alcaldes del HDP están bajo arresto y cientos de dirigentes y miembros del partido están en prisión. Se está librando una guerra especial contra el pueblo kurdo y las fuerzas democráticas. Cualquier otro partido, en el lugar del HDP, no habría recibido ni unos pocos votos en estas elecciones. Pero el HDP tiene una cultura y una tradición. Sus miembros han pagado un precio y se han esforzado durante décadas. El pueblo kurdo es un pueblo organizado y consciente. Por eso, a pesar de todos los ataques, el Partido de la Izquierda Verde obtuvo un buen resultado. Por supuesto, era posible y habría sido necesario hacerlo mejor. Pero es importante no permitir que las fuerzas de ocupación reciban alegría y moral de la situación actual. Y aún más importante que eso es no permitir que jueguen con la psicología del pueblo kurdo y la política democrática legítima. Hay que impedirlo.

Todos los partidos están haciendo actualmente sus evaluaciones postelectorales. El AKP se encuentra en estado de embriaguez, pero el CHP y el partido IYI están celebrando debates internos. Es muy normal que el HDP también mantenga este tipo de discusiones. Ya han preparado cientos de procedimientos judiciales contra miembros del HDP. Hay una gran presión sobre el HDP. Sin embargo, se está librando una lucha. Nadie debe entender estos resultados como una derrota. Todos deben definir correctamente su agenda. En otras palabras, no deben dejarse influir por otras fuerzas. Deben crear una agenda que reconozca sus insuficiencias, carencias y realidades. Si superan todo esto, estarán mejor preparados para el próximo periodo. Sus mensajes más recientes apuntan en esta dirección. Consideramos positivo su planteamiento. La crítica, la autocrítica y el debate son importantes. Estas discusiones sobre cómo organizarnos más y cómo superar las deficiencias existentes son importantes. Lo que también es importante es cómo determinarán su hoja de ruta en el próximo periodo. El HDP y el Partido de la Izquierda Verde están pasando actualmente por un proceso de este tipo.

Hay otra cosa importante que hay que saber: cada voto que ha recibido el HDP o el Partido de la Izquierda Verde es muy valioso y honorable. Este valor se ha creado a base de trabajo y sangre. El pueblo kurdo apoya al Partido de la Izquierda Verde y al HDP, arriesgando muchas dificultades: muerte, tortura y encarcelamiento. Sin duda, debemos ser dignos de esto. Mucha gente habla ahora. Algunos hablan de que las cosas se limitaron sólo al Kurdistán, mientras que otros dicen que se dirigieron demasiado hacia Turquía. Ambas partes se equivocan. La perspectiva de una Turquía democrática es la correcta. Se ha intentado seguir esta perspectiva y se han dado pasos importantes. Es normal que haya algunas deficiencias e insuficiencias. No hay que darles demasiada importancia. No deben convertir su energía y su poder en negatividad. Deben ver sus defectos y responder al proceso con una nueva sinergia. Todas las críticas, autocríticas y discusiones deberían servir para esto. Algunas personas que no asumen ninguna responsabilidad sólo hablan de la aprobación de la gestión, otras sólo hablan para que se hable de ellas. Pero esto es lo que significa asumir la responsabilidad: deben establecer su verdadera agenda, llevar a cabo debates serios, darse fuerza unos a otros, no cansarse y llevar a cabo su trabajo de forma colaborativa.

No se ha perdido nada. Esto es política, esto eran unas elecciones. No se ha alcanzado el resultado deseado, pero hay un resultado claro. Hay razones para estos resultados fuera de nuestro control y hay otras razones relacionadas con el HDP. Ya se está hablando de ellas. Lo importante es sacar conclusiones de ellas y elaborar un plan correcto. Pero el mayor peligro es cansarse mutuamente, girar en torno a una agenda incorrecta bajo el nombre de crítica y autocrítica, gastar la energía en esto, que los ocupantes lo aprovechen y creen incredulidad. No hay ninguna razón para que esto ocurra. Se ha conseguido un buen resultado. Nadie ha cedido y todos han resistido. Por eso, queremos felicitar a todos y desearles éxito una vez más. Sobre esta base, deben mantener los debates adecuados, establecer el orden del día correcto y reforzarse mutuamente. De este modo se logrará el mejor resultado.

-En estas elecciones, tres alianzas pasaron a primer plano. El Estado turco entra en su segundo siglo con estas alianzas. ¿Hacia dónde se dirige Turquía? ¿Qué futuro le espera al país?

-Es evidente que la mente fascista del Estado quiere mantener su poder en el segundo siglo, siguiendo las mismas líneas del pasado y con la misma mentalidad. Todos sus esfuerzos y preparativos se hicieron en consecuencia. Hubo alianzas, pero sólo de nombre. La Alianza Nacional ya se ha desintegrado. Una alianza sin principios, sin criterios, sin valores se desintegrará igual que la Alianza Nacional y no obtendrá ningún resultado. Esta alianza ha cambiado de lenguaje y de estrategia con respecto a Rêber Apo, a nuestro movimiento y al pueblo kurdo, especialmente en las elecciones del 28 de mayo.

No es posible actuar de una manera tan poco pragmática, estrecha y sin principios. Esto no ofrecerá nada nuevo a la sociedad turca. Lo más importante es la Alianza Popular del AKP. Fíjense en los integrantes de la alianza: cada uno de ellos tiene una misión y un papel. Es una alianza basada en cómo continuarán con la mentalidad de ocupación, cómo rechazarán la voluntad del pueblo kurdo, incluso la romperán si pueden, y cómo destruirán la mentalidad de democracia. Se estableció especialmente contra el PKK, que representa la voluntad del pueblo kurdo. A HÜDA PAR se le dio un papel (en la alianza oficial) por esta razón. Desempeña el papel de una identidad kurda islamista, pero en esencia es un socio del AKP ocupante. Quieren allanar el camino a HÜDA PAR. En el pasado, a Hezbolá (organización terrorista turca, diferente a la libanesa) se le dio un papel, ahora a HÜDA PAR se le ha dado este papel político. Quieren influir en la sociedad kurda, obstaculizar al HDP y presentar a HÜDA PAR como una alternativa. Pero estos esfuerzos serán infructuosos.

El pueblo kurdo sabe muy bien quién ha estado trabajando, resistiendo y luchando por la existencia y la libertad de los kurdos. Los kurdos siguen en estado de resistencia las 24 horas del día y pagan el precio cada día. Está claro que el Estado no obtendrá resultados de esta manera. El PDK (Partido Democrático de Kurdistán, de Irak) también desempeñó un papel en este asunto. El PDK felicitó inmediatamente a Erdogan. Estaban claramente a favor del gobierno del AKP. Esta alianza se formó contra el pueblo kurdo. Nuestro pueblo es consciente de ello. Deben actuar y responder en consecuencia. En la historia política del Estado turco no hay tradición ni cultura de oposición radical, de salir a la calle contra la ocupación y el gobierno, de levantarse con la sociedad y luchar por la democracia como en otros países. Ni el CHP (partido nacionalista turco) ni otros tienen esta tradición. Hay cientos de razones para que la sociedad se levante, pero en lugar de eso están bloqueando a la sociedad. Impiden el desarrollo de una oposición radical. De hecho, sirven al Estado. Por desgracia, esta es la realidad de la política turca.

Lo más importante es que la posición geopolítica de Turquía y su pertenencia a la OTAN son una ventaja histórica, una oportunidad de oro para el gobierno y la están aprovechando bien. La política del Estado turco siempre ha consistido en jugar con los equilibrios existentes. En la Segunda Guerra Mundial, sólo un Estado no resultó perjudicado y ese fue el Estado turco. Mantuvo una política de neutralidad. Ahora, con su experiencia estatal, está jugando con el equilibrio entre la OTAN, Rusia, Oriente Medio, las potencias árabes e Irán. En otras palabras, está utilizando a todos ellos para sus propios intereses y seguirá haciéndolo en el futuro. Pero ahora la brecha también se estrecha para ellos. Ya dependen en gran medida de la OTAN y de Estados Unidos, militar y económicamente. Por eso sus relaciones con Rusia y China no son reales. No está claro a quién y cuándo darán la espalda. Tanto el Estado turco como Rusia lo saben, pero siguen aprovechándose de la situación actual. Por lo tanto, cuando se trata de la democracia y la libertad del pueblo kurdo, utilizan cualquier medio necesario.

Estados Unidos y Europa guardan silencio al respecto. En realidad, no están muy satisfechos con la mentalidad fascista del AKP. Pero el Estado turco tiene las ventajas que acabo de mencionar. Es miembro de la OTAN. Por eso, siguen saliendo adelante y no se oponen. En el próximo período, el Estado turco querrá promover una restauración en su política hacia Siria y Oriente Medio. En otras palabras, desarrollará nuevas relaciones con todos los países de Oriente Medio. Quiere recuperar algo de aliento en este ámbito. La única condición para el Estado turco en Siria será la destrucción de la Autonomía Democrática (Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, AANES) allí. Estarán dispuestos a todo si el Estado sirio acepta esta condición. Pero el Estado sirio tiene razones para no aceptarla. El ejemplo de Hatay sigue muy vivo. El Estado turco basará toda su política en cómo impedir una Turquía democrática y quebrar la voluntad del pueblo kurdo. Oprimirán y perseguirán aún más.

Otra alianza es la Alianza Trabajo y Libertad (en Turquía). Es la alianza más importante y honorable. Esta alianza determinará el papel, la misión y el futuro del pueblo kurdo y de los pueblos de Turquía juntos. Como su nombre indica, la Alianza Trabajo y Libertad es muy valiosa. Pero no hay que cometer errores en cuanto al crecimiento y el enfoque de esta alianza. Esto es importante. Existe una dialéctica entre el pueblo kurdo y los pueblos de Turquía: la democratización de Turquía depende de la solución de la cuestión kurda. Lo mismo vale para la inversión de esta ecuación: no es posible resolver la cuestión kurda sin democratizar Turquía. En otras palabras, tanto las fuerzas democráticas de Turquía deben reconocer esta realidad como el pueblo kurdo, incluso aquellos que se consideran nacionalistas, deben verlo también. Por eso, Rêber Apo ha calificado esta situación de nudo gordiano, y realmente lo es. Alejandro Magno cortó el nudo gordiano con su espada, lo que abrió las puertas de Asia, inició un nuevo periodo histórico y cambió así el curso de la historia. Si se corta el nudo gordiano y se resuelve el problema kurdo, todo Oriente Próximo se democratizará.

Por eso es tan importante la solución de la cuestión kurda. Por esta razón, el nudo gordiano no puede ser resuelto basándose en una perspectiva estrecha, considerando esto sólo como una cuestión kurda. Tampoco es posible resolver el problema si las fuerzas democráticas y socialistas de Turquía no ven este nudo gordiano. Por lo tanto, la Alianza Trabajo y Libertad es muy importante y significativa. Tanto el pueblo kurdo como las fuerzas democráticas y socialistas de Turquía deben participar en esta alianza. El futuro de Turquía está aquí, la libertad del pueblo kurdo está en esta alianza. Esta alianza no debe ser puesta en peligro por pequeños cálculos y perspectivas estrechas. Todo el mundo debe pensar en grande, trabajar más, hacer mayores esfuerzos y participar en el fortalecimiento de la alianza. Esta alianza no se estableció sólo para las elecciones. Se basa en la democratización de Turquía y en la solución de la cuestión kurda. No debe limitarse sólo a los partidos. Las ONGs democráticas, los obreros y trabajadores de Turquía y Kurdistán, y todos los que están a favor de la libertad y la democracia y sufren el daño del gobierno fascista, deben participar en la alianza. La lucha continúa. Habrá elecciones locales dentro de ocho meses. El gobierno fascista del AKP se enfrenta a una enorme crisis económica y está atrapado en una política estrecha. Así que no todo ha ido como ellos querían. Si la moral es alta, si hay una voluntad fuerte, un objetivo fuerte y una buena organización, hay oportunidades para acortar aún más la vida de este gobierno de ocupación.

-El Estado iraquí ha intentado sitiar el campo de refugiados de Makhmur, en Kurdistán del Sur. Shengal también es objeto de ataques regulares por parte del Estado turco. ¿Cuál es el concepto general que subyace tras este asedio y estos ataques?

-Nuestro pueblo de Makhmur y Shengal ha pagado un gran precio durante años. Nuestro pueblo de Makhmur tuvo que abandonar sus tierras y venir al Kurdistán del Sur hace años debido a los ataques del Estado turco. Cambiaron de lugar muchas veces hasta que finalmente llegaron a Makhmur. Los habitantes de Makhmur son un pueblo resistente que protege su identidad, su cultura y su lengua. No se han doblegado hasta hoy. Por lo tanto, quiero saludar a nuestro resistente pueblo de Makhmur, transmitirle mi respeto y desearle éxito. Como ya he dicho, el Estado turco es un Estado vengativo. Quiere vengarse de Makhmur y Shengal por culpa del ISIS. ISIS fue derrotado en Makhmur y Shengal. El Estado turco y el AKP financiaron y apoyaron al ISIS de todas las maneras posibles. Hay pruebas visuales de ello. Makhmur se posicionó en contra de los ataques del ISIS. Sin la resistencia de Makhmur, ISIS habría entrado en Hewler (Erbil, capital del Kurdistán iraquí). Barzani (líder del PDK) fue a Makhmur para saludar y felicitar a los guerrilleros. Este es el tipo de papel que ha desempeñado Makhmur. Durante los ataques del ISIS, ni el ejército iraquí, que hoy ejerce presión sobre Makhmur, ni los Peshmerga, estaban allí. Los habitantes de Makhmur resistieron basándose en su propio coraje y voluntad, y así obstaculizaron al ISIS.

El Estado turco está presionando al gobierno iraquí, amenazando con que si Irak no evacua Makhmur y presiona sobre el campo de refugiados, Turquía cortará el agua y pondrá fin al comercio con el país. En lugar de resistir, el Estado iraquí ha optado por ceder. Diez mil civiles, ancianos y niños viven en el campo de Makhmur. Al mismo tiempo, el Estado turco ha ocupado territorio iraquí y se ha anexionado decenas de lugares. El Estado iraquí calla ante todo esto, pero decide adoptar una postura contra Makhmur. Esto no está bien y no puede aceptarse.

De hecho, sabemos que el Estado iraquí no lo hace voluntariamente. Se debe a la presión del Estado turco sobre Irak. Pero el Estado iraquí también debe tener sus propios criterios. ¿Qué daño les ha causado el campamento de Makhmur? Al contrario, el pueblo de Makhmur ha luchado y pagado el precio por la humanidad, por el Estado iraquí y por el Kurdistán del Sur en la guerra contra el ISIS. La estrategia del Estado turco es desmantelar el campamento. Según Turquía, no debería existir tal campamento. No sabemos si el Estado turco será realmente capaz de hacerlo. Pero nuestra gente de Makhmur debe continuar definitivamente su resistencia. Y nuestro pueblo en general debe apoyar esta resistencia dondequiera que esté. El pueblo de Makhmur debe ser apoyado de todas las formas legales, políticas y humanitarias. El Estado iraquí también debe abandonar su intento de asedio. Sea cual sea el problema, está el Consejo Popular de Makhmur, están los administradores de Makhmur, deben sentarse con ellos y hablar para resolver los problemas mediante el diálogo. Cualquier intento que no sea este, no es correcto.

Lo mismo ocurre en Shengal. Recientemente, bombardearon el centro de la ciudad de Shengal con drones armados. Todo el mundo sabe cómo sería la situación hoy si no hubiera sido por la guerrilla y la resistencia del pueblo yezidí en Shengal. También en este caso, el Estado turco apoyó y financió al ISIS, y provocó así la masacre del pueblo yezidí al hacer que el ISIS atacara Shengal. Irak no pudo hacer nada en ese momento. Y todo el mundo sabe que el PDK huyó el primer día. Hoy hablan de que Shengal les pertenece y de que son los dueños de Shengal. ¿Cómo es posible? ¿Es que no hay justicia, ni derechos, ni leyes? Esa es la mentalidad del Estado turco. Están presionando a la ONU y están preparando un plan junto con el PDK. Y utilizan al PKK como excusa. Hemos dejado claro en repetidas ocasiones que el PKK no está ahí. Sí, el PKK luchó en Shengal. Luchó allí por la humanidad y por el Estado iraquí. Defendió a nuestro pueblo yezidí. Pero cuando el PKK cumplió con su deber, anunció públicamente que retiraba sus fuerzas. El pueblo yezidí ha sufrido 72 genocidios (a lo largo de su historia), por lo que se muestra escéptico ante todo, y con razón. Quieren garantizar su propia seguridad. Basándose en la ley iraquí, por supuesto.

Es una cuestión que puede resolverse mediante negociaciones. No con la presión y la violencia del Estado turco. Nuestro pueblo yezidí ha sobrevivido a una gran masacre y, por supuesto, defenderá sus derechos. Sin duda, se protegerán en el marco de la legislación iraquí y encontrarán una solución a este problema. Irak no debe aceptar la presión del Estado turco. La sociedad, la política y los partidos iraquíes deben protestar ante todo contra la ocupación del Estado turco. ¿A quién perjudica la comunidad yezidí? Sólo quieren protegerse y seguir existiendo. Hay que reconocer esta realidad.

FUENTE: Stêrk TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

