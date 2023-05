–

El 28 de abril pasado, el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP, por sus siglas originales) anunci贸 una de las jugadas m谩s arriesgadas en su historia. La organizaci贸n, que integra el amplio movimiento kurdo, llam贸 a votar al candidato presidencial Kemal Kili莽daroglu en las elecciones generales en Turqu铆a del pr贸ximo 14 de mayo. El HDP, que para los comicios integra junto a otros cinco partidos de la izquierda turca la Alianza Trabajo y Libertad, es la tercera fuerza en el pa铆s, acaparando entre el 10 y el 13 por ciento de los votos, sobre todo en Bakur (Kurdist谩n turco, sudeste de Turqu铆a).

El anuncio del HDP estuvo precedido por negociaciones con el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas originales), que postula a Kili莽daroglu, e integra la Alianza Nacional, un conglomerado de partidos de centro-derecha e islamistas que buscan, al igual que los kurdos, derrotar en las urnas al presidente Recep Tayyip Erdogan, que ya lleva 20 a帽os ininterrumpidos en el poder.

La t谩ctica del movimiento kurdo en Turqu铆a es, como m铆nimo, arriesgada. Las urgencias por detener la reelecci贸n de Erdogan llevaron al HDP y a sus aliados a declinar la presentaci贸n de un o una candidata presidencial. El anuncio se realiz贸 luego de la reuni贸n que mantuvieron los co-presidentes del HDP, Pervin Buldan y Mithat Sancar, con Kili莽daroglu. En ese encuentro, el candidato del CHP se comprometi贸 a resolver las profundas problem谩ticas del pa铆s a trav茅s del Parlamento, un espacio que fue perdiendo importancia en el pa铆s mientras el 鈥減residencialismo鈥 de Erdogan crec铆a. Kili莽daroglu tambi茅n asegur贸 que la 芦cuesti贸n kurda禄 y unas posibles negociaciones de paz con la insurgencia del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) deb铆an ser tratadas a nivel legislativo. Es necesario recordar que el CHP siempre aval贸 las operaciones militares lanzadas por Erdogan contra los y las kurdas, como las que se desarrollan actualmente contra el Kurdist谩n sirio e iraqu铆, en la que decenas de pobladores perdieron la vida.

Tras el encuentro con el postulante del CHP, la co-presidenta del HDP, Pervin Buldan, declar贸 que el objetivo de la Alianza Trabajo y Libertad y del YSP es obtener m谩s de 100 esca帽os en el Parlamento. Esta es la jugada t谩ctica m谩s importante por parte del movimiento pol铆tico kurdo que, desde hace d茅cadas, intenta que el Estado turco permita los plenos derechos a su poblaci贸n, conformada por m谩s de 20 millones de personas.

La persecuci贸n sostenida por el Estado turco contra el HDP llev贸 al partido 鈥搎ue tiene abiertos procesos judiciales en su contra que buscan ilegalizarlo鈥 a conformar una nueva organizaci贸n, el Partido de la Izquierda Verde (YSP, por sus siglas originales). La conformaci贸n de una nueva organizaci贸n no es un hecho caprichoso, sino que se enmarca en la persecuci贸n constante a las que son sometidas las expresiones pol铆ticas kurdas. En un informe de la agencia de noticias kurda ANF, se record贸 que las 鈥渋legalizaciones de partidos no son nada inusual en Turqu铆a y tienen m谩s bien una tradici贸n poco gloriosa鈥. 鈥淒esde principios de la d茅cada de 1960, el Tribunal Constitucional turco ha disuelto m谩s de 20 partidos por considerar que peligraba el principio de separaci贸n entre Estado y religi贸n o la unidad del Estado 鈥搃ndicaron desde el medio鈥. Las organizaciones islamistas y pro-kurdas se vieron especialmente afectadas. Pero en los 煤ltimos 13 a帽os no ha habido m谩s prohibiciones de partidos, por considerarse una reliquia de tiempos inestables y antidemocr谩ticos鈥.

Desde hace 25 a帽os hay un punto cr铆tico en la pol铆tica turca: la situaci贸n del l铆der kurdo y fundador del PKK, Abdullah 脰calan, encarcelado y aislado en la isla-prisi贸n de Imrali, una base militar en el mar de M谩rmara. Para el pueblo kurdo, 脰calan es la 煤nica llave que puede abrir un di谩logo de paz y la democratizaci贸n del pa铆s, con propuestas concretas dise帽adas a lo largo de los a帽os por el dirigente y materializada en sus libros, en especial aquel titulado 鈥淗oja de ruta. Hacia la paz en el Kurdist谩n鈥.

D铆as atr谩s, los y las abogadas que representan a 脰calan volvieron a denunciar la situaci贸n del l铆der kurdo. En una declaraci贸n escrita, recordaron que desde su creaci贸n, la prisi贸n en 陌mrali tiene como objetivo desgastar gradualmente a los reclusos, tanto mental como f铆sicamente. Los y las abogadas apuntaron que sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y los informes del Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT), confirmaron en varias oportunidades que las condiciones de reclusi贸n en la isla-prisi贸n constituyen una tortura.

Conocido como el bufete Asrin, el grupo de letrados se opusieron a que 脰calan 鈥搎ue hace 25 meses est谩 incomunicado鈥 sea objeto de debates especulativos de los pol铆ticos antes de las elecciones. En la declaraci贸n criticaron los debates preelectorales sobre una presunta reuni贸n entre el fundador del PKK y funcionarios del gobierno turco, que supuestamente era un intento del AKP de ganar el voto kurdo, el que va a ser definitorio en los comicios.

La 鈥渃uesti贸n 脰calan鈥 siempre est谩 latente en Turqu铆a. Los intentos de procesos de paz en 2013 y 2015 lo tuvieron como protagonista principal, aunque el gobierno turco los termin贸 descartando, en el marco del pragmatismo extremo que demuestra Erdogan de forma casi cotidiana.

***

La postulaci贸n de Kilicdaroglu como candidato del CHP despert贸 unas fr谩giles esperanzas en la salida de Erdogan del poder. Al mismo tiempo, algunos medios turcos, as铆 como buena parte de las cadenas de noticias extranjeras, se alinearon para presentar a Kilicdaroglu como el 鈥淕handi turco鈥.

De 74 a帽os, el postulante del nacionalismo turco (presentado como 鈥渟ocialdem贸crata鈥), tiene un largo historial como funcionario del Estado. Asesor del Ministerio del Tesoro y Finanzas en 1971, Kilicdaroglu tambi茅n se desempe帽贸 como director de la agencia de la Seguridad Social. En 2002 accedi贸 a una banca en el Parlamento, donde cinco a帽os despu茅s fue designado como portavoz del grupo legislativo del CHP. En 2009 fue candidato a los comicios municipales de Estambul, pero fue derrotado por el AKP. Entre 2015 y 2018 lider贸 a su partido en las elecciones legislativas. En 2017, Kilicdaroglu tuvo un momento de esplendor al encabezar una marcha a pie entre Ankara y Estambul (unos 450 kil贸metros) para denunciar el 鈥渁utoritarismo鈥 de Erdogan.

El descontento con Erdogan 鈥搎ue va desde importantes sectores de la poblaci贸n turca hasta ex presidentes o grandes medios de comunicaci贸n鈥 dejan en la nebulosa el hecho de que el candidato del CHP es un hombre que representa al statu quo del Estado turco. Las expresiones de apoyo de su partido a las operaciones militares ordenadas por Erdogan contra las regiones kurdas de Irak y Siria, o el apoyo del mandatario a la invasi贸n de Azerbaiy谩n contra Artsaj y Armenia, son una muestra preocupante de qui茅n podr铆a acceder a la presidencia.

El analista Matt Broomfield record贸 en un art铆culo publicado en Medya News que 鈥渆l CHP representa la tradici贸n kemalista que se remonta a la fundaci贸n de la Rep煤blica turca, y defiende un nacionalismo turco m谩s o menos autoritario, controlado centralmente sobre la base de una identidad nacional unitaria que es anatema para los llamamientos del movimiento kurdo a la descentralizaci贸n y el pluralismo. En particular, el CHP ha respaldado las mort铆feras operaciones militares transfronterizas de Erdogan contra el sistema democr谩tico dirigido por los kurdos en el norte y el este de Siria, que han causado cientos de muertos y cientos de miles de desplazados civiles, al tiempo que ha exigido la repatriaci贸n forzosa de los refugiados sirios, una medida que no har铆a sino consolidar la pol铆tica turca de limpieza 茅tnica y cambio demogr谩fico en el norte de Siria鈥.

A su vez, Broomfield estim贸 que 鈥渉ay elementos democr谩ticos y reformas progresistas en el programa propuesto por el CHP que ser铆an de gran ayuda para el movimiento kurdo, y bien podr铆a producirse una alianza t谩ctica con el bloque de oposici贸n m谩s amplio. Pero incluso si el HDP sobreviviera al caso del cierre y K谋l谋莽daro臒lu resultara elegido, Turqu铆a s贸lo estar铆a dando el primer paso en un largo camino hacia un acuerdo verdaderamente justo y democr谩tico para todos sus ciudadanos鈥.

El Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n est谩 enfocado en que Erdogan sea derrotado en las elecciones. Desde las expresiones m谩s vinculadas a la vida civil hasta las guerrillas en Bakur, Bashur y Rohjilat, manifestaron la necesidad de que el gobierno del AKP muerda el polvo en los comicios para, a partir de ese momento, intentar reconstruir unos di谩logos de paz en Turqu铆a que el propio Erdogan se dedic贸 a destruir.

La Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK, por sus siglas originales) es la 鈥渙rganizaci贸n paraguas鈥 donde se nuclean partidos pol铆ticos, asociaciones culturales, agrupaciones y espacios de mujeres y la insurgencia, entre otros. Luego de los terremotos de febrero, la KCK anunci贸 un alto el fuego unilateral, que s贸lo ser铆a levantado si las guerrillas kurdas eran atacadas por las fuerzas armadas de Turqu铆a, no s贸lo en suelo turco sino tambi茅n en Bashur, donde desde hace casi un a帽o reciben el fuego y los ataques qu铆micos de la aviaci贸n y el ej茅rcito. Bombardeos y acciones militares que al d铆a de hoy prosiguen en las monta帽as de Bashur.

El 27 de marzo pasado, la co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la KCK, Bes锚Hozat, anunci贸 que la insurgencia mantendr铆a el alto el fuego unilateral hasta despu茅s de los comicios. A finales de abril, Hozat brind贸 una extensa entrevista a Medya Haber TV, publicada en tres partes por la agencia de noticias ANF, en la que analiz贸 el proceso electoral en Turqu铆a y sus desaf铆os. Para la comandante de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG, por sus siglas originales), si el 鈥済obierno fascista gana las elecciones, se legitimar谩 y perpetuar谩 la pol铆tica fascista genocida鈥 contra los pueblos que habitan el territorio turco. Hozat alert贸 sobre la 鈥渋nstitucionalizaci贸n鈥 del fascismo en Turqu铆a y advirti贸 que ante su posible derrota, la administraci贸n de Erdogan podr铆a optar por 鈥渦na guerra total鈥. La co-presidenta de la KCK ejemplific贸 esto diciendo que los medios de comunicaci贸n estatales y afines a Erdogan 鈥渘o tienen otra agenda que la guerra y las armas鈥, y que sus discursos apuntan a 鈥渓a hostilidad contra el pueblo kurdo鈥.

Hozat tambi茅n se refiri贸 a la Alianza Nacional, de la cual dijo que 鈥渢ampoco tiene una pol铆tica democr谩tica鈥. Aunque la oposici贸n nacionalista anunci贸 su programa electoral, la lideresa kurda critic贸 que no existe 鈥渦na pol铆tica seria para la soluci贸n democr谩tica de la cuesti贸n kurda, para la democratizaci贸n de Turqu铆a, y para la construcci贸n de una Rep煤blica democr谩tica鈥. Hozat destac贸 que los profundos cambios que necesita el pa铆s pueden llegar de la mano de la Alianza Trabajo y Libertad, que impulsa el Partido de la Izquierda Verde. 鈥淓l YSP debe entrar en el Parlamento con mucha fuerza, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esto es lo que se espera de nuestro pueblo, de todos los ecologistas, del movimiento de mujeres, del movimiento juvenil y de todas y todos los que est谩n a favor de la paz, la democracia, la justicia, la igualdad y de un enfoque respetuoso con la naturaleza鈥, asever贸 Hozat.

La co-presidenta de la KCK tambi茅n dej贸 en claro que los cambios necesarios en Turqu铆a no se realizar谩n de un d铆a para el otro, ya que la 鈥渕entalidad鈥 del Estado turco y el sistema que impone hace ya 100 a帽os, est谩 鈥渕uy arraigada鈥 y se 鈥渟e basa en la negaci贸n y la aniquilaci贸n鈥. 鈥淧ero cuando el frente democr谩tico gane fuerza, formar谩 un frente de lucha muy fuerte sobre la base de la democratizaci贸n de Turqu铆a 鈥搑eflexion贸 Hozat-. Entonces surgir谩 una nueva din谩mica en el pa铆s. La base de la democracia se fortalecer谩. Para la democratizaci贸n de Turqu铆a, la construcci贸n de una Rep煤blica democr谩tica, de un gobierno democr谩tico y de un sistema democr谩tico ofrecer谩 una oportunidad muy importante y un terreno de lucha. En este sentido, todo el mundo debe desempe帽ar su papel en estas elecciones鈥.

***

En un reciente art铆culo publicado por el Instituto para la Paz de Kurdist谩n, Serhat Tutkal 鈥揹octor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia y m谩ster en Ciencias Pol铆ticas por la Universidad de Ankara鈥, revel贸 un mapa perfecto de los mecanismos del Estado turco (y del gobierno de Erdogan, en particular) para perseguir, deslegitimar y atacar al pueblo kurdo, en este caso puntual en referencia a los comicios de mediados de mayo. Tutkal record贸 que al igual que en las campa帽as electorales en 2015 y 2018, este a帽o en Turqu铆a se vive 鈥渦na campa帽a de ret贸rica incendiaria, represi贸n y violencia contra el movimiento pol铆tico pro-kurdo y sus candidatos, as铆 como contra la poblaci贸n kurda de Turqu铆a鈥. Para el polit贸logo, la 鈥渘aturalizaci贸n del racismo anti-kurdo, a trav茅s de los discursos oficiales, agrava el ambiente hostil en el pa铆s y provoca ataques violentos contra pol铆ticos y activistas pro-kurdos鈥.

Como ejemplo, Tutkal mostr贸 que la 鈥減谩gina web oficial de la Presidencia turca presenta 12 informes sobre las declaraciones p煤blicas de Erdogan, entre el 5 y el 17 de abril, en las que el presidente apunta a los partidos pol铆ticos pro-kurdos, es decir, el HDP y el YSP. El an谩lisis de estas declaraciones arroja informaci贸n importante sobre c贸mo deslegitima la pol铆tica pro-kurda鈥. Seg煤n el investigador, la principal estrategia discursiva de Erdogan es la criminalizaci贸n de las organizaciones kurdas legales, acus谩ndolas de 鈥渢erroristas鈥.

En el detallado ensayo de Tutkal se pueden observar los m茅todos oficiales para atacar al movimiento y al pueblo kurdo, como es el caso de Selahattin Demirtas, ex co-presidente y candidato presidencial del HDP, encarcelado injustamente desde 2016. 鈥淟as acusaciones infundadas de asesinato constituyen otra forma habitual de criminalizaci贸n鈥, explic贸 el investigador, que agreg贸 que 鈥渆n muchos de sus discursos p煤blicos, Erdogan acusa a Demirtas de asesinar a 51 kurdos, una afirmaci贸n que no est谩 respaldada por ning煤n hecho鈥. Esta acusaci贸n contra el dirigente kurdo se refiere a lo que se conoci贸 como 鈥渓as protestas por Kobane鈥, que se produjeron en varias ciudades de Bakur en octubre de 2014, cuando los kurdos de Siria encabezaban la principal resistencia contra el Estado Isl谩mico (ISIS). En ese momento, grupos de j贸venes kurdos se enfrentaron contra islamistas radicales, y las v铆ctimas, en su mayor铆a, fueron partidarios del movimiento pol铆tico kurdo.

Tutkal adem谩s apunt贸 que 鈥渃riminalizar al movimiento pol铆tico pro kurdo, legitima la violencia y la opresi贸n excesivas del Estado. Tambi茅n legitima la violencia de otros actores. Al criminalizar un movimiento pol铆tico, es posible presentarlo como una amenaza para la seguridad p煤blica y fomentar la polarizaci贸n social basada en la dicotom铆a 鈥榓migo-enemigo鈥. La criminalizaci贸n del HDP tiene como resultado su enemistad, provocando sentimientos de hostilidad y odio en sectores conservadores o nacionalistas de la sociedad. Como resultado, el di谩logo y las negociaciones con el HDP (u otros actores pol铆ticos pro-kurdos) son considerados imposibles por una parte de la sociedad. Esto, a su vez, conduce a la percepci贸n de que la violencia es el 煤nico medio para abordar la cuesti贸n kurda鈥.

Si bien la violencia estatal en Turqu铆a contra el movimiento kurdo es sistem谩tica, existen momentos en las que 茅sta recrudece. Y con unas elecciones presidenciales por delante, los mecanismos represivos se aceleran. Entre el 24 y 25 de abril, la polic铆a turca realiz贸 operativos de allanamientos y arrestos en 21 provincias del pa铆s, que desembocaron en la detenci贸n de al menos 150 mujeres y hombres, en su mayor铆a kurdos. Periodistas, dirigentes pol铆ticos, abogados, actores y actrices, m煤sicos, etc茅tera.

El mantra oficial para justificar las redadas es siempre el mismo: los supuestos v铆nculos de esas personas con una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥, en referencia al PKK. Seg煤n el Colegio de Abogados de Diyarbakir (capital de Bakur), la magnitud de los operativos 鈥渘o tiene precedente鈥. El titular de esa instituci贸n, Nahit Eren, asegur贸 a la agencia AFP que lo sucedido tiene conexi贸n directa con 鈥渓a agenda pol铆tica del pa铆s鈥 y es 鈥渦na intimidaci贸n a los votantes kurdos鈥.

En el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) tambi茅n alertaron que entre los detenidos hubo 鈥渁bogados que podr铆an vigilar la seguridad electoral, periodistas independientes que pueden denunciar fraude electoral, directores de campa帽a del Partido de la Izquierda Verde, y propietarios de imprentas que colaboran con campa帽as electorales鈥.

El 30 de abril se llevaron a cabo nuevos operativos, ordenados por las fiscal铆as de Estambul y Eski艧ehir, en los que se arrestaron a 23 personas, entre ellas los candidatos y candidatas del YSP Burcu Ayy谋ld谋z, M眉sl眉m Koyun y Meryem Y谋ld谋r谋m. Tambi茅n fueron detenidos el co-presidente del Partido Socialista de los Oprimidos (ESP) 艦ahinT眉m眉kl眉, la periodista de la Agencia de Noticias ETHA, Nadiye G眉rb眉z, adem谩s de integrantes de los Consejos Socialistas de Mujeres (SKM) y de la Federaci贸n de Asociaciones de J贸venes Socialistas (SGDF). Del total, la justicia decret贸 prisi贸n preventiva de seis de las personas arrestadas y, en el caso del candidato Koyun, este fue directamente enviado a prisi贸n. El resto de los y las detenidas fueron puestas en libertad bajo vigilancia judicial o quedaron bajo arresto domiciliario. El 3 de mayo se produjo una nueva ola de detenciones en al menos diez ciudades, entre las que se destacan Urfa, Batman, Mersin, Konya, Antalya, Bitlis y Estambul.

Pero la violencia desplegada por el gobierno de Erdogan en estos a帽os no solo es fronteras adentro. Las fuerzas militares y paramilitares turcas 鈥揺stas 煤ltimas a trav茅s de grupos mercenarios o yihadistas鈥 se mueven con total soltura en la provincia siria de Idlib y en el cant贸n kurdo de Afrin (en el norte sirio), el cual ocupan ilegalmente desde 2018. En Libia o en la 煤ltima guerra rel谩mpago de Azerbaiy谩n contra Armenia por el territorio de Artsaj, la administraci贸n del AKP llev贸 a la pr谩ctica algo que p煤blicamente anunciaron hasta bastante tiempo: su objetivo de reconstruir el poder otomano, en lo pol铆tico y territorial.

Con respecto a Kurdist谩n, el guerrerismo turco se sostiene con el armamento (y la impunidad) otorgado por la OTAN. Los bombardeos contra Bashur son moneda corriente, sin que nadie en la comunidad internacional se conmueva. Pese a las protestas del gobierno de Bagdad, Turqu铆a contin煤a con los ataques, as铆 como instalando peque帽as bases militares en un territorio que no le pertenece. Con la alianza f茅rrea de Erdogan y el Gobierno Regional de Kurdist谩n (GRK) en Irak, comandado por la familia Barzani, la fuerza a茅rea y los mortales drones turcos realizan bombardeos casi a diario con la excusa de combatir el terrorismo, encarnado en el PKK. Esos ataques, en muchas ocasiones, caen directo en las aldeas y asesinan a civiles.

El mismo 4 de mayo, las HPG 鈥揷on sus bases en Bahsur鈥 y las YRK (Unidades de Defensa en el Kurdist谩n Oriental) 鈥揺n Rojhilat鈥 difundieron comunicados en los que denunciaron, otra vez, los bombardeos e incursiones del Estado turco. Las HPG indicaron que entre el 28 de abril y el 2 de mayo el ej茅rcito turco realiz贸 ataques con obuses, tanques y drones en las regiones de Zap y Metina. En el mismo comunicado, las HPG recordaron el balance anual difundido por las guerrillas kurdas el mes anterior, en el que puntualizaron que las fuerzas armadas de Turqu铆a llevaron a cabo 3.730 ataques con bombas qu铆micas y otros armamentos no convencionales, 4.233 ataques con aviones de combate y 5.628 ataques con helic贸pteros. Por su parte, las YRK denunciaron que el Estado turco intensific贸 鈥渟us ataques contra las zonas de nuestras fuerzas con el fin de difundir propaganda en v铆speras de las elecciones que se celebrar谩n en Turqu铆a y el Kurdist谩n turco el 14 de mayo鈥. Seg煤n la declaraci贸n, los bombardeos turcos apuntaron a 鈥渓os vi帽edos y huertos de la poblaci贸n local en las proximidades del pueblo de Gelale, en la regi贸n de Asos, el 26 de abril y el 2 de mayo鈥. Aunque no causaron bajas en la insurgencia, los ataques destruyeron vi帽edos, huertos, campos y colmenas de abejas de los pobladores locales.

Los comicios en Turqu铆a se llevar谩n a cabo en un escenario de creciente inflaci贸n, de represi贸n sostenida contra las expresiones opositoras al Ejecutivo, y tras los dos terremotos que en febrero pasado sacudieron la regi贸n kurda de Turqu铆a, dejando como saldo m谩s de 50 mil personas fallecidas, miles de edificios destruidos y una catarata de denuncias contra el gobierno, que van desde la lentitud para brindar ayuda hasta los casos de corrupci贸n que rodean la construcci贸n de las infraestructuras colapsadas.

Alrededor de 20 millones de kurdos y kurdas se preparan para una elecci贸n que puede partir la historia del pa铆s en un antes y un despu茅s. Aunque una posible presidencia del candidato del CHP no cambiar谩 en profundidad los cimientos del Estado turco, para el movimiento kurdo es una posibilidad concreta de reagrupar y reforzar sus fuerzas 鈥揹uramente golpeadas por la represi贸n鈥 y ganar espacios y derechos democr谩ticos, adem谩s de llevar a la pr谩ctica su paradigma de confederalismo democr谩tico, basado en la liberaci贸n de la mujer, el ecologismo, el cooperativismo y la organizaci贸n comunal de la sociedad. Este 煤ltimo punto es un desaf铆o que convive hace muchos a帽os con el HDP: construir nuevos par谩metros sociales, econ贸micos y pol铆ticos dentro (y rodeado) del Estado turco no es una tarea f谩cil.

Desde el movimiento kurdo las propuestas son claras y conocidas, siempre basadas en la paz, el respeto de las minor铆as 茅tnicas y religiosas, la democracia, y una pol铆tica interna y externa que deje de lado el guerrerismo cong茅nito del Estado turco. Quien asuma la presidencia del pa铆s tendr谩 en su poder la posibilidad de tomar el camino hacia esa direcci贸n.

FUENTE: Leandro Albani / ALAI

