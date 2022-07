–

El tema m谩s comentado estos d铆as es la catastr贸fica cumbre de la OTAN en Madrid, el 28 de junio. Los medios muestran im谩genes de Jens Stoltenberg, claramente satisfecho, d谩ndole palmaditas en el hombro a su aliado Recep Tayyip Erdogan, mir谩ndolo con admiraci贸n. Ciertamente, no se trata solo de jugar a la galer铆a; a lo largo de los a帽os, como secretario general de la OTAN, ha construido una relaci贸n s贸lida con Erdogan. Stoltenberg, ex pol铆tico socialdem贸crata rebelde y algo joven, ha construido una s贸lida carrera pol铆tica en el Partido Laborista desde 1990, hasta que en 2014 fue nombrado como 13潞 Secretario General de la OTAN. Su s贸lida base en el estado de bienestar socialdem贸crata hace que sea a煤n m谩s dif铆cil entender qu茅 motivaci贸n ha tenido para celebrar acuerdos con Erdogan.

Stoltenberg era primer ministro cuando 鈥淯t酶ya鈥 se convirti贸 en el escenario del peor ataque terrorista en la historia de Noruega, cuando el campamento de verano de la Liga de la Juventud Obrera (AUF) fue atacado por el terrorista de extrema derecha Anders Behring Breivik, y 69 j贸venes fueron asesinados a tiros. En un servicio conmemorativo que sigui贸, Stoltenberg dijo: 鈥淣uestra respuesta es m谩s democracia, m谩s apertura y m谩s humanidad. Pero nunca la ingenuidad鈥 (Vox P煤blica, 24 de julio de 2011). Pero su noci贸n de democracia se ha desvanecido claramente en el esfuerzo por complacer a Erdogan y lograr un posible acuerdo. Sin embargo, no creo que Stoltenberg sea ingenuo, conoce muy bien las atrocidades de Erdogan, su uso de armas qu铆micas contra el pueblo kurdo, la limpieza 茅tnica, los arrestos ilegales y docenas de violaciones de derechos humanos. Y esta es la peor traici贸n: el hecho de que 茅l sabe tan profundamente y a煤n as铆 elige poner un clavo en el ata煤d del pueblo kurdo.

Suecia y Finlandia se han arrodillado ante probablemente el peor dictador y criminal de guerra de nuestro tiempo. 驴C贸mo llegaron a este punto? La guerra en Ucrania se usa como argumento para la candidatura a la membres铆a, pero 驴Finlandia y Suecia realmente temen una invasi贸n rusa? En ese caso, pensar铆a que la pertenencia a la OTAN proporciona una falsa sensaci贸n de seguridad. La alianza ya no es la defensora de la paz y de una comunidad de valores democr谩ticos como dice ser; por el contrario, el Acuerdo de Madrid demuestra que la OTAN se ha convertido en un instrumento para un r茅gimen autoritario que dictar谩 las pol铆ticas de los pa铆ses n贸rdicos y otros estados miembros. No es inconcebible que el gobierno noruego muestre solidaridad con sus vecinos n贸rdicos y tambi茅n levante el embargo de armas contra Turqu铆a. De esta forma, los peligrosos tent谩culos de Erdogan podr谩n intervenir tambi茅n en la pol铆tica exterior noruega (Moxnes in Klassekampen, 2 de julio de 2022).

En Suecia, Pierre Schori, ex Ministro de Ayuda al Desarrollo y estrecho colaborador del difunto Olof Palme, afirm贸 que en Suecia se habla de 鈥渦n antes y un despu茅s de la invasi贸n rusa del 24 de febrero, pero actualmente tambi茅n hay un antes y un despu茅s del 28 de junio鈥 (Expressen, 29 de junio de 2022). Schori y otros socialdem贸cratas veteranos protestan y afirman que Suecia se ha alejado mucho de la tradici贸n de la libertad de alianza. Sin embargo, Erdogan ha usado su veto y exigi贸 a los dos nuevos miembros de la OTAN que levanten el embargo de armas a Turqu铆a. En lugar de un equilibrio de poder, esto probablemente aumentar谩 la militarizaci贸n de Europa, as铆 como la relaci贸n conflictiva con la Rusia de Vladimir Putin.

Stoltenberg es conocido como un l铆der pol铆tico comprensivo y carism谩tico, y tiene reputaci贸n de ser un buen mediador. Pero el proceso que hemos presenciado y el resultado que se obtuvo de 茅l puede denominarse manipulaci贸n m谩s que negociaci贸n. De todos modos, en este proceso Suecia y Finlandia han vendido sus valores antiguos a un r茅gimen con el que nunca hab铆an imaginado colaborar y a un precio que sufrir谩n durante mucho tiempo. Como parte del acuerdo, los dos pa铆ses deben cooperar con el temido servicio de inteligencia de Turqu铆a (MIT) y, al mismo tiempo, renunciar a toda ayuda a las fuerzas kurdas YPG/YPJ (Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres) y PYD (Partido de la Uni贸n Democr谩tica), y abstenerse de todos los proyectos de ayuda en Rojava y el noreste de Siria.

La fuerte solidaridad de larga data con la lucha kurda parece ser historia y ser谩 arrojada por la borda. Los dos pa铆ses han prometido extraditar a una larga lista de personas que han sido tildadas de terroristas en Turqu铆a. Sin embargo, se permite que florezca el terrorismo de Estado de Erdogan. 脡l est谩 protegido, mientras que los kurdos se definen como los forajidos de nuestro tiempo.

Suecia ha sido un 铆cono de los derechos humanos, sin embargo en la negociaci贸n reciente da un giro completo y coopera con un r茅gimen que es conocido por violar los mismos derechos. La OTAN ha orquestado esto, y es indignante ver que los gobiernos de Suecia y Finlandia han sido demasiado d茅biles para resistir.

Pero el PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n), el movimiento de liberaci贸n kurdo y el l铆der encarcelado Abdullah 脰calan, que ha pedido repetidamente negociaciones pac铆ficas con Turqu铆a y que se mantuvo firme en la lucha contra ISIS, han estado en medio de tormentas en innumerables ocasiones a lo largo de su historia.

El Acuerdo de Madrid es un rev茅s grave y peligroso, pero es poco probable que los aplaste; han demostrado repetidamente que se levantar谩n de nuevo y luchar谩n junto con innumerables seguidores en todo el mundo. Continuar谩n haci茅ndolo hasta que alguien finalmente tenga sentido y despeje un espacio en la mesa de negociaciones. No importa cu谩nto tiempo pase antes de que este objetivo est茅 al alcance, continuaremos luchando con medios pac铆ficos junto con los kurdos.

