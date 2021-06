–

El Congreso Nacional de Kurdist谩n (KNK, Kongreya Netewey卯 ya Kurdistan锚), una de las principales instancias dentro del Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n, critic贸 con dureza una supuesta investigaci贸n del denominado Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT), que pertenece al Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata.

En el informe publicado por el OUT en mayo pasado, que se titula 鈥淧KK en Europa: pasado, presente y 驴futuro?鈥, se articulan una serie de afirmaciones sobre la historia y la actualidad del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), como tambi茅n sobre el pueblo kurdo, las cuales caen en inexactitudes, tergiversaciones y, principalmente, la ausencia total de fuentes escritas, orales y bibliogr谩ficas para respaldar el trabajo.

El KNK 鈥搎ue tiene su sede en Bruselas, B茅lgica- est谩 compuesto por 46 organizaciones pol铆ticas, sociales y civiles, entre ellas el PKK. Debido a la publicaci贸n del OUT, el KNK envi贸 una carta a las autoridades de la UNLP en la que indicaron que la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 presentada es ofensiva e irresponsable, ya que apunta contra 鈥渦n pueblo que ha decidido organizarse y establecerse a trav茅s de sus distintos partidos y de cientos de organizaciones, como un aut茅ntico movimiento de liberaci贸n nacional.

Al recordar que Kurdist谩n es una naci贸n habitada por 45 millones de personas y fragmentada a principios del siglo XX en cuatro partes (Irak, Ir谩n, Siria y Turqu铆a), desde el KNK se帽alaron que el pueblo kurdo defiende sus derechos culturales, identitarios, pol铆ticos y sociales, en base a la 鈥減az y la democracia鈥.

En la carta enviada a la UNLP se record贸 que en el Kurdist谩n sirio (Rojava), en la actualidad 鈥渟on millones de kurdas y kurdos -entre los que, por supuesto, debido a una larga historia de luchas en com煤n, se encuentran miembros y simpatizantes del Partido de Trabajadores de Kurdist谩n- junto a 谩rabes, asirios, turcomanos, armenios, persas y chechenos, arameos, circasianos, musulmanes, cristianos, alev铆es y yezid铆es, entre otros, los que se han visto por primera vez respetados e incluidos en el paradigma del Confederalismo Democr谩tico, y por esta raz贸n han decidido adoptarlo como modelo 茅tico para sus vidas y pol铆tico para el gobierno de sus territorios, muy alejado e incluso en las ant铆podas de cualquier pensamiento y pr谩ctica fundamentalista que se les pretenda imputar y menos a煤n, basado en el terror que esta 鈥榠nvestigaci贸n鈥 les atribuye鈥.

Para el KNK, los 鈥渆rrores hist贸ricos y anal铆ticos鈥 del informe de la OUT tienen la finalidad de justificar 鈥渓a decisi贸n de Estados Unidos y de la Uni贸n Europea (UE) -a pedido expreso de Turqu铆a en el a帽o 2004- de incluir al Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n en la lista de 鈥榦rganizaciones terroristas鈥; una decisi贸n que ha costado la vida de miles de personas y que se sigue sosteniendo pese a las reiteradas demandas a nivel nacional e internacional 鈥搃ncluso desde varios pa铆ses que integran la UE- para que sea excluido de dicha lista鈥.

Al respecto, indicaron desde el Congreso Nacional de Kurdist谩n, 鈥渆xiste una vasta jurisprudencia acumulada en base a los fallos de las Cortes Internacionales que considera infundada esta medida, no s贸lo por las caracter铆sticas y el enmarque geogr谩fico del conflicto, sino por considerarla una decisi贸n que responde a objetivos espec铆ficos de la pol铆tica interior del Estado turco y a objetivos geoestrat茅gicos en el contexto de las guerras que las principales potencias de Occidente est谩n librando indirectamente en la regi贸n鈥.

Como ejemplo, tanto el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, como el Tribunal de Casaci贸n de Bruselas, B茅lgica, desestimaron las presentaciones judiciales que acusaban al PKK de ser una organizaci贸n terrorista, 鈥渞echazo compartido en reiteradas ocasiones y a trav茅s de distintas acciones y recursos por otros organismos internacionales competentes en la materia鈥.

鈥淓sta informaci贸n es de acceso p煤blico y se puede obtener con una simple b煤squeda por internet 鈥揳gregaron desde el KNK-. Lamentamos que trat谩ndose de una 鈥榠nvestigaci贸n acad茅mica鈥 hecha p煤blica鈥 se mencione esto de forma superficial 鈥渆n una peque帽a nota al pie de p谩gina sin ninguna otra especificaci贸n鈥.

La investigaci贸n de la OUT remarca de forma permanente que el PKK es una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥, basada en la 鈥渧iolencia y el terror鈥, y especula que la organizaci贸n 鈥渉a intimidado y eliminado cualquier otra entidad pol铆tica que no comparta sus propuestas鈥. Adem谩s, sostiene que el PKK se financia a trav茅s de una 鈥渆conom铆a criminal鈥 y, sin presentar prueba alguna, acusa a la organizaci贸n fundada hace cuatro d茅cadas de secuestrar turistas para luego pedir recompensas. Como si fuera poco, tambi茅n se acusa al PKK de 鈥渋ntimidar a gobiernos extranjeros, traficar con personas, estar vinculado al narcotr谩fico y de tener 鈥榗ampos de entrenamiento鈥 en Alemania, Suiza y B茅lgica鈥.

鈥淓stamos perplejos ante semejantes acusaciones 鈥搈anifestaron desde el KNK-. Nos resulta habitual 鈥揳unque no menos indignante- recibirlas por parte de los estados y los gobiernos que nos someten y utilizan esos mismos argumentos para asesinar a nuestro pueblo, pero no podemos aceptar ni dejar de expresar nuestro repudio, cuando estas mismas afirmaciones enmascaradas de 鈥榠nvestigaci贸n鈥 universitaria, son generadas desde una Alta Casa de Estudios y avaladas por una Universidad Nacional que se destaca no s贸lo por su prestigio acad茅mico, sino por la promoci贸n de valores democr谩ticos, pensamiento cr铆tico y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Una Universidad que de muchas maneras nos ha recibido con los brazos abiertos y nos ha brindado sus espacios e infraestructura para dar a conocer nuestra situaci贸n, estrechar v铆nculos fraternos con su comunidad y que incluso, desde distintas Facultades, a trav茅s de sus miembros directivos, ha manifestado p煤blicamente su solidaridad y el apoyo a la causa de nuestro pueblo鈥.

En la carta dirigida a la UNLP adem谩s se apunt贸 que la 鈥渋nvestigaci贸n鈥 del OUT s贸lo hace menci贸n 鈥渁 informaci贸n clasificada propia de los servicios secretos de inteligencia y no de una investigaci贸n acad茅mica sobre un conflicto internacional鈥. A esto, se agreg贸: 鈥淎 partir de la lectura profunda del trabajo presentado, hemos observado con mucha preocupaci贸n y tambi茅n con curiosidad, que toda esta serie de afirmaciones, se帽alamientos y conclusiones se han hecho pr谩cticamente sin citar referencia alguna a fuentes escritas u orales ni bibliograf铆a ad hoc que permitan cotejar el origen y la veracidad de la informaci贸n proporcionada, a excepci贸n de un estudio al que hemos podido acceder en la web 鈥搉o sin dificultad- luego de apelar a m煤ltiples par谩metros de b煤squeda y que corresponder铆a a un trabajo realizado por un ex jefe de polic铆a de inteligencia criminal y antiterrorista de Turqu铆a, sobre el cual parece haberse estructurado esta 鈥榠nvestigaci贸n鈥 y al cual se la ha asignado categor铆a de verdad鈥.

Al reiterar las inexactitudes en el trabajo de la OUT, el KNK se refiri贸 a las 鈥渁preciaciones鈥 realizadas con respecto a Abdullah 脰calan, l铆der kurdo y fundador del PKK, que se encuentra encarcelado en Turqu铆a desde 1999. Por esta raz贸n, desde la organizaci贸n kurda invitaron a las autoridades de la UNLP 鈥渁 leer los libros de Abdullah 脰calan 鈥搈uchos de ellos de libre circulaci贸n y f谩cil acceso en espa帽ol- o rastrear los cientos de an谩lisis y art铆culos 鈥搕ambi茅n en espa帽ol- que abordan el Confederalismo Democr谩tico, la historia del PKK, y la actual lucha de los pueblos de Kurdist谩n鈥.

En el texto, el KNK apel贸 鈥渁 la responsabilidad 茅tica al momento de hacer p煤blicos trabajos de este tipo, para evitar generar aquellos da帽os irreparables que produce la generaci贸n y reproducci贸n de informaci贸n sesgada, maliciosamente tergiversada e incluso err贸nea, que termina respondiendo a intereses alejados e incluso opuestos a una instituci贸n de la excelencia acad茅mica鈥 de la UNLP-

Por 煤ltimo, el Congreso Nacional de Kurdist谩n solicit贸 a las autoridades acad茅micas 鈥渞espuestas concretas sobre la 鈥榠nvestigaci贸n鈥 en cuesti贸n鈥, y que se adopten 鈥渓as medidas y acciones necesarias para compensar el perjuicio y reparar, de alg煤n modo, lo que consideramos un agravio鈥. A su vez, se demand贸 que la direcci贸n de la universidad manifieste su posici贸n p煤blicamente 鈥渇rente a los dichos impartidos en esta y otras publicaciones relacionadas y elaboradas por el 鈥極bservatorio鈥欌.

Para finalizar, en la carta se estim贸 que 鈥渆n la convicci贸n profunda de que solo la uni贸n y la hermandad entre los pueblos nos acercar谩 a la posibilidad de transformar el mundo en el que vivimos, castigado por la violencia extrema, las injusticias y la explotaci贸n en todo los 贸rdenes de la vida, es que hacemos este pedido, ya que consideramos que las publicaciones que se han hecho en torno a este tema, conducen exactamente hacia caminos contrarios鈥.

FUENTE: La tinta

