Por Muzan Alneel



Fuentes: Jacobin Mag [Foto: Unas mujeres en una manifestaci贸n en Jartum para exigir la vuelta al gobierno el 21 de noviembre de 2021 (AFP / Getty Images)]

Traducido del ingl茅s para Rebeli贸n por Beatriz Morales Bastos

Despu茅s de un golpe de Estado en octubre que se encontr贸 con una fuerte resistencia popular, el ej茅rcito de Sud谩n ha llegado a un acuerdo con los pol铆ticos civiles que deja intacto su poder. Pero los comit茅s de resistencia que han liderado la lucha por la democracia no aceptan esta traici贸n.

Los diplom谩ticos internacionales y los gobiernos que tienen relaciones con Sud谩n han estado repitiendo el mismo mensaje acerca de la necesidad de 鈥渞estaurar un gobierno dirigido por civiles鈥 desde el golpe militar del 25 de octubre, un mensaje que actualmente provoca en el pueblo sudan茅s las maldiciones y bromas contra los mediadores internacionales.

Una naci贸n que habitualmente est谩 obsesionada con comportase lo mejor posible ante extra帽os y con mantener la imagen del sudan茅s correcto est谩 recurriendo al sarcasmo y vulgaridad respecto a los tweets de esos diplom谩ticos. La reacci贸n ante el acuerdo anunciado el 21 de noviembre entre el primer ministro civil, Abdalla Hamdok, y los l铆deres del golpe fue similar, ya que quienes hab铆an estado protestando en las calles contra el golpe condenaron la voluntad de Hadok de negociar con sus instigadores.

Las cosas han cambiado mucho en Sud谩n en las pocas semanas transcurridas desde el golpe, aunque ha sido la culminaci贸n de un viaje de tres a帽os. El 煤ltimo intento de contener la lucha por la democracia y la justicia se va a encontrar con una fuerte resistencia del pueblo sudan茅s, que ya ha demostrado su capacidad para organizarse en circunstancias dif铆ciles y peligrosas.

De la Revoluci贸n al golpe

La ma帽ana del 25 de octubre el pueblo sudan茅s amaneci贸 con un apag贸n total de Internet. Las emisoras internacionales de radio estaban interferidas mientras circulaba el rumor que se hab铆a detenido a los miembros del gobierno civil.

Estos acontecimientos supon铆an el fin de un acuerdo de reparto de poder que hab铆a durado dos a帽os entre altos cargos del aparato militar y de seguridad del expresidente de Sud谩n Omar al-Bashir y los l铆deres de la oposici贸n, despu茅s de que una revoluci贸n popular derrocara la dictadura de tres d茅cadas de Al-Bashir. Actores regionales e internacionales como Estados Unidos, la Uni贸n Europea, Arabia Saud铆 y los Emiratos 脕rabes Unidos apoyaron este fr谩gil acuerdo y lo elogiaron. Quienes lo defend铆an lo promovieron como la mejor soluci贸n a las reivindicaciones de la Revoluci贸n sudanesa de diciembre de 2018, esto es, libertad, paz y justicia.

En diciembre de 2018 el pueblo sudan茅s hab铆a empezado a protestar por el aumento del precio del pan y la p茅sima situaci贸n econ贸mica bajo una corrupta dictadura militar. Las protestas duraron al menos cuatro meses alimentadas por las dificultades econ贸micas, las injusticias hist贸ricas y una ira renovada contra la violenta respuesta del Estado ante esas protestas. Para abril de 2019 las protestas hab铆an aumentado hasta convertirse en sentadas simult谩neas al rededor de los cuarteles militares de catorce ciudades sudanesas, incluida Jartum, su capital.

Los d铆as 28 y 29 de mayo de 2019 los trabajadores emprendieron una huelga general en todo el pa铆s contra el r茅gimen militar para exigir un gobierno civil. La fuerza y persistencia de los revolucionarios en aquellos d铆as era clara e innegable. Las amenazas de los militares no les hac铆an mella.

Uno de los ejemplos m谩s claros de esa fuerza fueron las pancartas en las que estaba escrito 鈥淒esp铆deme鈥 que aparecieron por todo Jartum en respuesta al discurso de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), jefe de la milicia Rapid Support Forces [Fuerzas de Apoyo R谩pido], que hab铆a amenazado con despedir a cualquier persona que hiciera huelga y sustituirla con sus soldados. El vigor revolucionario aument贸 a medida que esas amenazas se hac铆an realidad. Tras la detenci贸n de trabajadores de la Corporaci贸n Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en ingl茅s), la asociaci贸n de trabajadores de la NEC emiti贸 un comunicado en el que amenazaba con cortar el suministro de electricidad a todos los edificios e instituciones militares. Sus compa帽eros fueron puestos en libertad inmediatamente.

Ante esta fuerza revolucionaria los militares recurrieron a una violencia extrema. La masacre del 3 de junio de 2019 acab贸 con las catorce sentadas. El ej茅rcito mat贸 a m谩s de cien personas y los cad谩veres de muchas v铆ctimas fueron arrojados al Nilo tras lastrados con ladrillos. Hubo decenas de violaciones. A d铆a de hoy todav铆a hay cientos de personas desaparecidas.

Con todo, menos de un mes despu茅s de la masacre y en unas condiciones de apag贸n total de Internet hubo una manifestaci贸n de un mill贸n de personas contra los militares que demostr贸 que el pueblo sudan茅s segu铆a decidido a acabar con el r茅gimen militar.

Una transici贸n fallida

Sin embargo, dos meses despu茅s de la masacre de junio de 2019 los l铆deres de la oposici贸n firmaron un acuerdo de reparto de poder con los militares. Este giro de los acontecimientos hab铆a sido urdido por las potencias regionales e internacionales que recompensaron a los asesinos con su participaci贸n en el gobierno. Tambi茅n fue obra de unos l铆deres de la oposici贸n organizados en una coalici贸n llamada Forces for Freedom and Change (FFC, Fuerzas por la Libertad y el Cambio), formada sobre todo por partidos pol铆ticos.

La FFC foment贸 la idea 鈥渞ealista鈥 de que solo se podr铆a detener el derramamiento de sangre estableciendo una asociaci贸n con los asesinos. Semejante asociaci贸n no podr铆a cumplir las reivindicaciones de la revoluci贸n de libertad, paz y justicia. Para conseguirlo habr铆a sido necesario reducir al m铆nimo la autoridad de los militares, juzgar a sus l铆deres por sus cr铆menes y poner fin al control militar sobre los recursos nacionales sudaneses y sobre un gran complejo industrial no regulado por el Ministerio de Finanzas.

Los civiles que participaron en el gobierno, que fueron incapaces de cumplir las promesas que hab铆an hecho a los manifestantes, depend铆an del apoyo y legitimidad de la autodenominada comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Club de Par铆s de los pa铆ses ricos acreedores ofrecieron un alivio de la deuda y una modesta cantidad de ayuda, pero tambi茅n exigieron que se aplicaran pol铆ticas de liberalizaci贸n econ贸mica, incluido la devaluaci贸n de la moneda, la supresi贸n de las subvenciones de los productos b谩sicos y privatizaciones.

As铆 pues, las pol铆ticas econ贸micas del nuevo gobierno no fueron diferentes de las de su antecesor Sin embargo, quienes las apoyaban denunciaron entonces que las protestas contra estas pol铆ticas debilitaba la 鈥渢ransici贸n a la democracia鈥. Los gobiernos occidentales estaba satisfechos con la imagen tecnocr谩tica del nuevo primer ministro, Abdalla Hamdok, que antes hab铆a trabajado para la ONU y ahora implementaba sus pol铆ticas preferidas y preparaba el camino a las inversiones.

Estas pol铆ticas llevaron a un nivel aterrador de inflaci贸n y a un aumento del coste de la vida que super贸 el 300% solo el a帽o pasado. Los l铆deres del reciente golpe de Estado utilizaron esta situaci贸n econ贸mica y el fracaso de los dirigentes 鈥渃iviles鈥 para justificar su golpe. Puede que los militares y sus aliados de la milicia consideraran que el nivel de frustraci贸n de la poblaci贸n respecto a la situaci贸n del pa铆s era un indicio de que su golpe ten铆a posibilidades de triunfar.

Resistir al golpe

Pero se equivocaban. El pueblo de Sud谩n se manifest贸 en las calles ya a las 6 de la ma帽ana del d铆a del golpe para exigir la vuelta a la revoluci贸n o reanudar 鈥渓a batalla postergada禄, como afirmaban muchas personas en Sud谩n. Las masas, dirigidas por los comit茅s de resistencia, levantaron barricadas. Cuando se produjo el golpe varios sindicatos estaban preparados para emprender la huelga, encabezada por los empleado de la banca.

El pueblo sudan茅s estaba preparado para el golpe que se avecinaba. El gobierno de Estados Unidos, en cambio, afirm贸 no haber recibido 鈥渁viso alguno de los militares鈥, a pesar de que el enviado especial de Estados Unidos, Jeffrey Feltman, se hab铆a marchado de Sud谩n solo unas horas antes del golpe.

Sud谩n contin煤a protestando bajo el liderazgo de los comit茅s de resistencia de los barrios y a pesar del apag贸n de Internet en todo el pa铆s desde hace semanas. A principios de 2019 la Sudanese Professionals Association (SPA, Asociaci贸n de Profesionales de Sud谩n) promovi贸 la idea de estos comit茅s de resistencia como una herramienta para frenar la violencia estatal por medio de protestas descentralizadas. Desde entonces los comit茅s se han convertido en la voz de las calles y han hecho frente a la falta de voluntad del gobierno de transici贸n de crear las herramientas de participaci贸n democr谩tica en la toma de decisiones pol铆tica.

En este momento los comit茅s lideran el movimiento de protesta en Sud谩n y han ocupado la posici贸n que ocupaba la SPA hace dos a帽os. Los comit茅s est谩n m谩s conectados que la SPA con su base popular en los barrios, por lo que est谩n m谩s comprometidos con mejorar las condiciones materiales de sus bases que con las alianzas pol铆ticas o los donantes internacionales. Reflejo de ello son las t谩cticas que han elegido, lo mismo que su negativa rotunda a establecer compromisos con los militares y a negociar a puerta cerrada con el club pol铆tico de Sud谩n.

La naturaleza geogr谩fica de los comit茅s ser谩 una debilidad en las futuras batallas que requieren un marco ideol贸gico m谩s claro. Estas batallas solo las podr谩 ganar un partido pol铆tico revolucionario, algo que no son los comit茅s. No obstante, estas organizaciones del movimiento popular han devuelto la pol铆tica a la realidad popular y fuera de reuniones a las que el pueblo no tiene acceso. Esto ha significado basar la respuesta al golpe en el impacto que este tiene sobre el avance de la justicia para el pueblo, tanto penal como econ贸mica, al margen de la reacci贸n de la comunidad internacional.

Los comit茅s de resistencia han seguido utilizando barricadas, huelgas y desobediencia civil contra la violencia de los militares, que en las 煤ltimas cuatro semanas han asesinado una cantidad confirmada de cuarenta y dos civiles, y herido a m谩s de 500 personas. Se ha detenido de forma arbitraria a cientos de activistas y ha habido ataques indiscriminados contra personas j贸venes en las calles, que han sido detenidas y golpeadas, y a las que los militares han afeitado la cabeza para humillarlas.

La violencia lleg贸 incluso al extremo de que las fuerzas de seguridad invadieron y asediaron hospitales, lo que impidi贸 que ofrecieran la atenci贸n m茅dica necesaria a las personas heridas y provoc贸 unas muertes que se podr铆an haber evitado.

Los tres 鈥渘o鈥

Los actores internacionales y regionales que pretenden que el pa铆s vuelva a la fallida asociaci贸n de 2019 han ignorado estos cr铆menes. Los diplom谩ticos estadounidenses han calificado de no realista la exigencia de un gobierno totalmente civil. El embajador brit谩nico foment贸 otro llamamiento al di谩logo con los asesinos. Los diplom谩ticos han repetido las palabras 鈥渄irigido por civiles鈥 para tratar de enga帽ar a los manifestantes y atenuar su rechazo de cualquier injerencia militar.

Los mediadores externos reciclan sus herramientas del acuerdo de 2019, y tienden la mano a l铆deres de la oposici贸n y a figuras p煤blicas respetadas para dome帽ar las calles, al tiempo que fomentan negociaciones a puerta cerrada y el di谩logo con los asesinos militares como la 煤nica manera de evitar el ba帽o de sangre. Pero el pueblo sudan茅s no se deja enga帽ar.

Los comit茅s de resistencia que lideran las protestas est谩n profundamente unidos a sus comunidades. Representan a una poblaci贸n que durante dos a帽os ha sufrido directamente c贸mo los gobiernos occidentales elogiaban 鈥渓a asociaci贸n de sangre鈥 (como la llaman los manifestantes) a cambio de 鈥渆stabilidad鈥 y de la 鈥渞eintegraci贸n鈥 de Sud谩n en la comunidad internacional, a costa de ignorar tanto la justicia penal para los m谩rtires de la revoluci贸n como la justicia econ贸mica para las personas que est谩n vivas.

Por lo tanto, no es de extra帽ar que los comit茅s de resistencia rechazaran las invitaciones tanto del entonces detenido primer ministro, Abdalla Hamdok, como del representante especial del secretario general de la ONU, Volker Perthes. Las declaraciones de respuesta a la invitaci贸n rechazaron la idea de mantener negociaciones al margen del escrutinio p煤blico y confirmaron la consigna de los 鈥渢res no鈥: no a las negociaciones, no a la asociaci贸n y no a dar legitimidad a los militares. Los comit茅s se comprometieron a organizar reuniones para el primer ministro en las calles si quer铆a hablar con el pueblo.

Esta valent铆a y determinaci贸n ante una m谩quina de matar militar y un frente contrarrevolucionario internacional cambiar谩 para siempre la historia pol铆tica de Sud谩n. Al negarse a quitar a los manifestantes de la ecuaci贸n, los comit茅s de resistencia de Sud谩n redefinen la estabilidad como una situaci贸n en la que el pueblo est谩 satisfecho y los asesinos est谩n bajo control, y no al contrario.

Rechazo del acuerdo

Cuando el 21 de noviembre se anunci贸 el acuerdo entre el primer ministro y los militares golpistas hab铆a cientos de miles de sudaneses en las calles en una manifestaci贸n que los comit茅s de resistencia hab铆an convocado previamente como parte de su programa semanal de protestas. Los manifestantes hab铆an empezado coreando el nombre del primer ministro, pero r谩pidamente corearon consignas maldic茅ndolo, lo que dejaba claro el rechazo de la vieja l贸gica de priorizar la lealtad a las marcas pol铆ticas y a los individuos por encima del compromiso con los objetivos de la revoluci贸n.

El nuevo acuerdo ten铆a mucho en com煤n con los planes del l铆der del golpe, el general Abdel Fattah al-Burhan, anunciados en una rueda de prensa al d铆a siguiente del golpe. Destituy贸 al gobierno civil que hab铆a antes del golpe, volvi贸 a nombrar a Abdalla Hamdok primer ministro y le encarg贸 nombrar un nuevo 鈥済obierno tecnocr谩tico鈥, al tiempo que manten铆a a los generales como miembros del consejo de gobierno. Se trata de un montaje que legitima el golpe de Estado, elimina cualquier posibilidad de que los l铆deres militares comparezcan ante la justicia por sus cr铆menes y aumenta su poder en el proceso pol铆tico en Sud谩n.

La revoluci贸n sudanesa rechaz贸 el acuerdo y en ese momento aument贸 su fuerza. No obstante, el frente contrarrevolucionario internacional sigue siendo un enemigo tenaz. Solo puede detenerlo un frente revolucionario internacional de personas que rechazan estas acciones de sus gobiernos. Los comit茅s de resistencia necesitan el apoyo de los compa帽eros revolucionarios de todo el mundo. Como corean los manifestantes en todo Sud谩n: 鈥淓l pueblo es m谩s fuerte, la retirada es imposible鈥.

Muzan Alneel es cofundadora de Innovation, Science and Technology Think Tank for People-Centered Development (ITSinaD) – Sudan y profesora no residente en el Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), que se centra en un enfoque orientado al pueblo de la economía, la industria y el medio ambiente en Sudán.





