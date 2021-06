–

El casco antiguo de Sevilla se ahoga en el cemento. Faltan espacios verdes, parques, 谩rboles, zonas para las mascotas, bancos que no cuesten una consumici贸n鈥 aire para respirar. PERO Todav铆a hay alg煤n enclave que podr铆a dar ese servicio y, adem谩s, es municipal: el 芦Pulm贸n Verde禄, el hist贸rico solar entre Array谩n y Divina Pastora. Pero el Ayuntamiento prefiere venderlo para levantar pisos y que se macice a煤n m谩s el barrio

El centro hist贸rico de Sevilla est谩 superpoblado, si se tienen en cuenta numerosos par谩metros e indicadores dotacionales, medioambientales, habitacionales, de provisi贸n de espacios libres y de verde urbano que le corresponden por su volumen de habitantes. Un problema antiguo, constatado tambi茅n por el vigente plan general de ordenaci贸n urban铆stica (PGOU) de Sevilla, aprobado en 2006, que estableci贸 un buen conjunto de actuaciones para paliar dichos d茅ficits.

Pero de todas aquellas actuaciones pr谩cticamente no se ha realizado ninguna. Tampoco la prevista en el solar que hemos bautizado como Pulm贸n Verde; un gran vac铆o que existe hace decenios entre las calles Array谩n y Divina Pastora, en el barrio de San Luis. Un suelo que se calific贸 como dotacional educativo p煤blico por el planeamiento urban铆stico (Plan Especial Alameda-Feria) 隆en 1983! 隆Hace casi 40 a帽os!

Pero todo un rosario de dejaciones y dislates de las administraciones competentes, que entidades vecinales como La Revuelta han venido denunciando por a帽os, han conducido a la inaudita situaci贸n actual, en la que, si desde la ciudadan铆a no conseguimos evitarlo, perderemos en breve y para siempre la posibilidad de que este espacio, este recurso importante y 煤nico del barrio, llegue a dar finalmente servicio comunitario.

En pocas palabras, este suelo, compuesto por seis parcelas que suman cerca de 2.400 m虏, fue expropiado en su d铆a para albergar el equipamiento all铆 planificado. Pasaron a帽os y a帽os sin que este se construyera. Ello dio pie a que algunos de los antiguos propietarios demandaran en los tribunales recuperar su parcela y ganaran, teniendo que ser adem谩s indemnizados por el Ayuntamiento. A fecha de hoy, este ha mantenido la titularidad de cinco de las parcelas, las cuales abarcan algo m谩s de la mitad de la superficie del suelo; mientras que de la parcela restante es copropietario en proindiviso con un particular. Y ambas partes est谩n negociando para que dicha parcela pase por completo a manos municipales, otra vez. 隆Pero, ojo, con la idea de revender todo el conjunto a continuaci贸n para la construcci贸n de viviendas!

驴Espacio verde para el barrio o negocio privado?

Casi 2.000 firmas electr贸nicas ya (firma en bit.ly/PulmonVerde), y creciendo, reclaman este espacio como pulm贸n verde para el barrio. La Junta

Municipal de Distrito, en su sesi贸n plenaria de febrero, aprob贸 pedir al Ayuntamiento que no venda este

solar y que lo califique urban铆sticamente como 芦zona verde, de servicios y esparcimiento禄 para el vecindario.

El Ayuntamiento, no obstante, aboga por vender y que alg煤n promotor llene de pisos el 煤nico solar municipal del barrio y del casco antiguo en su conjunto, que puede dar cabida a una zona verde con espacio para actividad f铆sica y de ocio variada (futbito, baloncesto, voleibol, petanca, roc贸dromo. aparatos de gimnasia, etc.) para j贸venes y mayores, al aire libre, entre 谩rboles y a coste cero. Un lugar que d茅 servicio a las familias con peques y tambi茅n a la gran cantidad

de mascotas que habitan el barrio, ahora hacinadas en la plaza Jos茅 Lu铆s Vila; 煤nico espacio p煤blico que hay por la zona con una relativa amplitud y que no est谩 lleno de veladores.

Venderlo para construir m谩s viviendas en ese solar implicar铆a, adem谩s, m谩s congesti贸n, menor proporci贸n de espacio libre y verde por habitante en un barrio ya superpoblado e infradotado.

Conflictividad social

El barrio es un polvor铆n que, sin m谩s ox铆geno ni espacios verdes, puede explotar. Ya hemos visto c贸mo,

a consecuencia del hacinamiento, residentes de la citada plaza Jos茅 Lu铆s Vila han promovido el vallado de la misma (隆y el Ayuntamiento hasta les delega la gesti贸n de su cierre y apertura!). Una actuaci贸n costeada, con 47.000 euros municipales, tambi茅n por quienes estamos en contra del cierre y privatizaci贸n de los espacios p煤blicos. Unos fondos que se podr铆an haber invertido en empezar a habilitar el pulm贸n verde que tanto beneficiar铆a al vecindario.

La gente m谩s joven del barrio tampoco tiene alternativas de ocio sano, ni un lugar donde jugar, bailar o hacer deporte al aire libre. Por eso rondan plazas y calles pasando las horas, inici谩ndose incluso, demasiado pronto, en botellonas y pasatiem-pos similares, que tanta inquietud nos generan a sus madres y padres.

Si los diferentes colectivos, familias, mascotas, adolescentes, mayores鈥 tuvieran m谩s espacio, m谩s espacios, un nuevo y gran espacio para disfrutar en y de su barrio, convivir铆an m谩s gustosa y menos conflictivamente entre ellos y con los residentes.

驴Un alcalde que no cumple su palabra?

En casi todos los barrios hay parques m谩s o menos adecuados para el disfrute de sus residentes. 驴Por qu茅 en el centro se nos veta un pulm贸n verde habiendo posibilidad de crearlo? Aqu铆 vivimos contribuyentes y familias que no queremos que nos penalicen por vivir en el casco antiguo. La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un 谩rbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un m铆nimo de entre 10 y 15 m2 de zona verde por habitante. Nuestra salud y la de nuestras familias es importante y merece ser defendida.

Conviene recordar tambi茅n que el Gobierno local (PSOE) firm贸 un acuerdo con el grupo pol铆tico Adelante Sevilla en octubre de 2019, con objeto de posibilitar la aprobaci贸n del presupuesto municipal de 2020, que inclu铆a el 芦desarrollo de nuevas 谩reas que configuren pulmones verdes especialmente en distritos con mayores carencias en este sentido禄, para lo que 芦se realizar谩 un an谩lisis espec铆fico de la situaci贸n del Casco Antiguo con el desarrollo de un primer proyecto en este distrito禄. Pues bien, resulta que el solar que nos ocupa es el 煤nico que podr铆a acoger ese 芦nuevo pulm贸n verde禄 para un distrito que, adem谩s, es el peor dotado en espacios libres, zonas verdes y arbolado.

Desde la plataforma Pulm贸n Verde llevamos m谩s de dos a帽os sensibilizando, reclamando, intentando hablar y convencer de la realidad de nuestro barrio. No queremos m谩s cemento. Queremos y necesitamos urgentemente este Pulm贸n Verde en el barrio. Y con la colaboraci贸n que cada cual buenamente pueda y quiera aportar, seguro que lo conseguiremos.