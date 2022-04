–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga

Al final dels anys 90 va sorgir una revolució cultural. Era una època on tots els gèneres tenien lloc. Uns anys on internet era sols una entelèquia i se socialitzava als bars i els fanzins, conta Nerea Sanfe en començar el tercer programa de La maskletà , que pots veure ací, dedicat al mític pub Maskletà d’Alacant.

Jorge Villar, especialista del panorama musical, propietari del pub Maskletà (1999) així com del fanzín amb el mateix nom del pub -a més de copresentador del programa La Maskletà - ha explicat que si volem parlar del punk rock, “el moviment punk rock va ser molt més important a la Comunitat Valenciana del que sembla”.

Com ha contat l’especialista, un exemple es troba el 1982, quan es va fer el primer recopilatori de punk espanyol. El va editar la discogrà fica Dro (Discos Radioactius Organitzats) -segell fundat el 1982 per Servando Carballar, líder del grup de tecno pop Aviador DRO- “i de les poques bandes que eixien en aquell disc, tres bandes eren de la Comunitat Valenciana: Seguridad Social, quan eren punk, Carne de Psiquiátrico, d’Alacant; i Urgente, d’Elx. Villar ha puntualitzat que “abans de Comerranas, Seguridad Social va ser punk”.

En el programa La Maskletà dedicat al punk rock acudeixen a plató dos clà ssics del punk d’Alacant. D’una banda, Javi Chispes, membre fundador de Maniática -banda de punk rock llegendà ria a tot Espanya- i que el 1996 va fundar la banda Hachis. I Pito Karcoma, fundador, vocalista i baixista de la banda de punk rock Karcoma d’Elx. A més, Pito Karcoma va ser el fundador del fanzín La Carretilla. “Un fanzín sense el qual La Maskletà no hauria existit. Va ser un referent absolut”, ha explicat Jorge Vilar.

Com ha dit Pito Karcoma en el programa: “Jorge se la va jugar amb mi, perquè el meu espectacle mesclava teatre, humor, música i pirotècnia… que jo aquells anys cremava bars per tot Espanya. En la Maskletà no vaig cremar cap paret, però en altres llocs sí”. Pito Karcoma s’ha confessat: “Jo no he sigut mai un gran músic, però sí un gran pallasso, la qual cosa em permetia riure’m dels que ens oprimien”.

Quan naix el punk rock?

Jorge Vilar ha contat que el punk rok té una data de naixement “molt marcada”, l’any 1977, que és quan Sex pistols publica el seu primer i únic disc, Never Mind the Bollocks. “Era la part més nihilista i destroier del punk”. Al mateix temps, una altra banda, anglesa, anomenada The clash, molt influent en el panorama internacional, també va publicar el seu disc. “Aquesta altra (The clash) era més complexa, amb un sentit més militant i polític de les lletres, i estaven influenciades pel rockabilly”, un subgènere del rock&roll nascut als anys 50.

En el programa també han entrevistat Javier Ordoñez, productor de No Tomorrow Records i Coky, guitarrista de Shock Treatment.





Font: https://www.apuntmedia.es/programes…