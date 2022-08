–

De parte de ANRed August 28, 2022 221 puntos de vista

Sonia S谩nchez es sobreviviente de la prostituci贸n y trata de personas y todos los a帽os, desde 2015 -con excepci贸n durante el periodo de pandemia-, se acerca a la capital pampeana para brindar una charla de prevenci贸n sobre nuevas formas de captaci贸n de adolescentes y j贸venes. Apunt贸 contra los y las gobernantes por no accionar los programas de rescate y no penalizar a los 芦puteros禄. Por La Arena

El encuentro se realiz贸 en la calle frente a la Universidad Nacional de La Pampa (Gil 353) y siempre re煤ne una importante cantidad de j贸venes que est谩n interesados en escuchar su historia de vida, c贸mo funciona y c贸mo logr贸 salir del sistema prostituyente y cu谩les son las nuevas formas de captaci贸n.

Luego de la charla abierta, nos reunimos con Sonia S谩nchez para entrevistarla. Tras un largo encuentro, la mujer hizo hincapi茅 en la importancia de llegar a escuelas primarias, secundarias, universidades y al barrio con herramientas de prevenci贸n. 芦Hoy las adolescentes est谩n siendo captadas desde las redes sociales. No vienen por m铆, sino por las chicas禄, alert贸.

En ese marco mencion贸 las nuevas plataformas digitales. 芦Muchas de las mujeres que est谩n en la televisi贸n promueven esas p谩ginas, dicen que se vende material hot pero en realidad es prostituci贸n禄, explic贸 y continu贸: 芦Como adolescente joven te est谩n vendiendo desnuda, y esa es la primera porque despu茅s presionan para que sumes otros actores como juguetes o personas. Es en ese momento cuando no te anim谩s y empez谩s a decir que no禄.

芦Te venden que haces dinero r谩pido y vas a terminar siendo rica cuando en realidad es mentira. Se enriquecen los due帽os de las plataformas que no los vas a conocer nunca como tampoco vas a conocer qui茅n es el consumidor. La foto que subiste te la pagan una vez, pero despu茅s no te pertenece m谩s porque el due帽o de la plataforma la puede revender y traficar como le d茅 la gana. Y de eso las adolescentes no se dan cuenta porque dicen 鈥榥adie me toca y gano plata r谩pida鈥, pero es explotaci贸n sexual禄, desarroll贸.

芦Violaci贸n p煤blica禄.

Hace 20 a帽os que Sonia, por 芦rabia禄, comenz贸 a brindar charlas en espacios p煤blicos. 芦Sostengo que la prostituci贸n es violaci贸n p煤blica y no ten铆a que quedarme con el dolor y la verg眉enza que me proyectaron los miles de puteros porque eso le pertenece a la sociedad, gobernantes, a los puteros. Como digo que es violaci贸n p煤blica, hago terapia p煤blica禄, describi贸.

Manifest贸 que a partir de los encuentros, los adolescentes 芦comprenden禄 el sistema prostituyente y se sorprenden de sus relatos. Pero alert贸 que 芦las mujeres en Argentina estamos teniendo un gran retroceso en nuestros derechos. Hoy a las mujeres nos venden, trafican, prostituyen, nos explotan sexual, laboral y reproductivamente. El 80% de las mujeres est谩n desocupadas y quienes tienen trabajo es precarizado. Como mujer te empujan a ser puta o alquilar el vientre禄.

芦La prostituci贸n no es trabajo, es violencia ps铆quica y emocional. La trata de personas con fines de explotaci贸n sexual existe porque existe la prostituci贸n, y eso sigue vigente porque hay puteros. El sistema prostituyente dice 鈥榯u cuerpo, tu decisi贸n鈥 pero no dice qu茅 hay de fondo, venden una falsa libertad que no existe禄, agreg贸.

Educaci贸n.

La sobreviviente explic贸 que lucha por la 芦educaci贸n sexual integral con perspectiva abolicionista en todas las escuelas y por la penalizaci贸n del putero禄. En ese sentido se帽al贸 que est谩 acompa帽ando un proyecto de ley por la abolici贸n del sistema prostituyente basada en la prevenci贸n y la penalizaci贸n del putero.

芦Se condena al proxeneta. No se penaliza al putero que es el socio del proxeneta, pero no se lo penaliza porque sino se terminar铆a la prostituci贸n y la trata. Quien sostiene a la prostituci贸n no es la puta, es el putero y ellos viven en nuestras casas, por eso nos cuesta penalizarlo. Los puteros son los jueces, curas, pastores evang茅licos, rabinos, todos los varones que hacen abuso y uso del shock de privilegio que tienen y uno de esos es el de prostituir禄, remarc贸.

-驴Con tus charlas has podido rescatar a alguna chica?

-No rescatar porque eso lo tiene que hacer el Estado porque para eso se le paga los impuestos y hay programas de rescate; sino los funcionarios se hacen bur贸cratas y no podemos hacer el trabajo como militante, debemos exigir y denunciar. En mis charlas abro un espacio amigable donde cuento mi historia de vida, pongo en cuestionamiento las leyes, nuestro Estado y las personas empiezan a hablar de las violencias que padecieron o est谩n padeciendo y ellos me dicen 芦si vos pudiste, 驴por qu茅 yo no?禄. Tambi茅n se le brinda herramientas d贸nde denunciar, como la l铆nea 145 que es gratuita y an贸nima. Adem谩s, las personas debemos denunciar si vemos a alguien siendo explotado laboral o sexualmente.

-Durante estos 20 a帽os que viajaste por todo el pa铆s para dar charlas de prevenci贸n, 驴te ha dado miedo o te han amenazado? 驴Viv铆s con miedo?

-S铆 y lo manejo porque sino no podr铆a viajar. Tengo amenazas de muerte, hice las denuncias correspondientes y por ello tomo las precauciones para salir. Hablo mucho, digo en voz alta que tengo miedo y no lo maquillo. Si tengo que pedir ayuda, lo hago. En las charlas, capacitaciones, libros que escribo digo que tengo miedo y cuento los dolores. S茅 que no estoy sola y como le digo a los adolescentes: el silencio en nuestra vida no es salud. Los 煤nicos que se benefician a trav茅s del silencio, son quienes nos abusan.

Sonia S谩nchez fue consultada sobre qu茅 le dir铆a a alguien que est谩 en situaci贸n de prostituci贸n y expres贸: 芦A esas hermanas, simplemente abrazarlas. A los varones que leen esto, les preguntar铆a por qu茅 necesitan violar para sentirse bien; el billete es solo la mordaza de las mujeres. A los gobiernos les dir铆a que no est谩n haciendo un carajo contra la prostituci贸n, siendo que Argentina es abolicionista; a la ministra de Mujeres, G茅nero y Diversidad Elizabeth G贸mez Alcorta, como mujer sobreviviente de prostituci贸n y trata, le digo por qu茅 no incluye la prostituci贸n como una violencia m谩s que sufrimos las mujeres, ni帽as y travestis. Su silencio en mi vida, es un silencio proxeneta禄.

Por otra parte, insisti贸 con que 芦la prostituci贸n no es trabajo禄 y apunt贸 contra acad茅micos de universidades que 芦hablan de trabajo sexual cuando jam谩s estuvieron paradas en una esquina, nunca vieron el rostro del hambre prostituido, cuando nunca escucharon lo que se padece diariamente禄. En tanto, indic贸 que 芦la explotaci贸n sexual deja mucho dinero, m谩s que la venta de drogas禄 mientras que la mujer 芦muere pobre y enferma禄.

-驴Te viste as铆?

-S铆 claro, cuando era prostituida.

-驴C贸mo pudiste salir?

-Luego de una gran golpiza que me dio un putero cuando me atrev铆 decir que no. Me salv贸 la vida el conserje de un hotel, vino la Polic铆a, arregl贸 las coimas con el putero y a m铆 me llevaron presa. Cuando me dieron la libertad, volv铆 al hotel donde viv铆a y entr茅 en un shock emocional profundo. Fue la noche m谩s larga y m谩s oscura pero termin贸 siendo liberadora porque dije basta. Pero para decirlo hay que mencionar todas las violencias que est谩s padeciendo, no se puede permitir que alguien te mienta y no mentirte m谩s tampoco. No es f谩cil pero es liberador. No se elige con libertad ser puta como se elige ser periodista, ministra de las Mujeres, diputada, ex presidenta de la Naci贸n o abogada. Esa libertad no est谩 en la prostituci贸n, siempre hay una elecci贸n coaccionada.