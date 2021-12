–

Hay un anarquismo intransigente, no dispuesto para nada a renegar de los principios, a dejar atrás a lxs compañerxs, a abandonar las prácticas. Y hasta ese anarquismo es profundamente práctico, despojado de los principios abstractos para bajar al barro y ensuciarse las manos, equivocándose, rehaciéndose y volviendo a la calle una y otra vez…

Hay un anarquismo no dispuesto a rendirse, a no alcahuetear, a no doblegarse en las trincheras del miedo, la incertidumbre o el posibilismo de la política. El que empieza será un nuevo año de lucha…

Hace veinte años nos despertaba un sueño de piedras en la calle. En Argentina nacía el grito anárquico de que «se vayan todos». La autoorganización social, contraria a toda autoridad, a todo dirigentismo sigue siendo el camino, de abajo a arriba siempre.

Mucha agua pasó debajo de los puentes pero nadie que nos quite del camino.

R.