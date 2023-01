–

El crimen de Fernando nos duele, nos atraviesa el cuerpo. Creemos que las estelas de su asesinato y los conflictos a los que nos enfrenta, nos abren posibilidades. A partir de nuestras experiencias y pr谩cticas aprendimos a encontrar vitalidad en lo m谩s doloroso. En medio del dolor y el desconcierto es imprescindible crear espacios para elaborar colectiva y socialmente lo acontecido y lo que est谩 sucediendo.

Todxs hablamos, todxs creamos una opini贸n sobre lo que est谩 pasando, algunos repetimos, otres intentamos deslizar las capas que este caso condensa. Insistimos en que no alcanza, no nos alcanzan ni las palabras, ni los imaginarios para narrar este hecho.

No queremos que la discusi贸n sea la que intentan imponer los medios masivos de comunicaci贸n, con la espectacularidad del relato que aviva el morbo, reafirma el punitivismo que nos corre en la sangre, recrea una y otra vez la violencia y naturaliza la muerte como parte del paisaje al que algunas coporalidades est谩n 鈥渄estinadas鈥, casi, de modo inexorable. Nos revelamos ante esta maquinaria de producci贸n de sensibilidades y afectaciones.

A Fernando lo mataron y s铆, fue un crimen racista porque lo mataron al grito de 鈥渘egro de mierda鈥. Ocho pibes blancos y de familias ricas est谩n siendo enjuiciados, un hecho pocas veces visto. Porque el color que habita el banco de los acusados pocas veces es el blanco. Este crimen racista no fue producto s贸lo de estos pibes, ellos son parte de un orden simb贸lico que los excede y los contiene, una cadena de complicidades impl铆citas que funcionan legitimando la eliminaci贸n del otre. Vivimos en una sociedad racista, dig谩moslo de una vez, y hag谩monos cargo.

Nosotrxs no tenemos dudas sobre el car谩cter racista, clasista y patriarcal del sistema judicial, penal y carcelario, tenemos afirmaciones y es que son los cuerpos racializados y empobrecidos los que mayoritariamente habitan nuestras c谩rceles.

La familia delega la 煤ltima palabra al juez, muchos periodistas ya prev茅n que no hay posibilidad de perpetua para los 8 j贸venes agresores, los testigos siguen pasando, alrededor de 140 personas, el detalle menor del que nadie se hace cargo es que todos vieron c贸mo pateaban a Fernando y nadie intervino para evitarlo. Nadie dijo nada, ahora son todos testigos de lo que no quisieron ni se comprometieron a evitar.

Cr铆menes suceden todos los d铆as en todos lados, nos interesa pensar sobre las responsabilidades colectivas que tenemos frente a cada situaci贸n, 驴de qu茅 modo nos implicamos?

Del mismo modo que consideramos que es necesario separar la justicia del castigo, creemos que debemos separar la idea de justicia de la de reparaci贸n. Son muchas las formas de reparaci贸n, tantas como sus acepciones: el verbo reparar viene del lat铆n reparare, (preparar de nuevo, restaurar, devolver a su estado anterior a algo, restablecer y tard铆amente dar algo a cambio de un da帽o). A lo largo de nuestro caminar como colectivo fuimos aprendiendo que las reparaciones no las provee este sistema de justicia, que mandar a alguien a帽os en cana no repara. Que las reparaciones pueden ser tantas y tan diferentes como las personas que habitamos esta tierra. Para algunos reparar no es volver al mismo lugar previo al da帽o, reparar tendr铆a m谩s que ver con c贸mo reelaborar el da帽o, relanzarlo. Las c谩rceles son provocadoras de da帽o. Entonces, nos preguntamos 驴Es posible la reparaci贸n al intercambiar un da帽o por otro da帽o?

Si la impunidad es el hecho por el cual, alguien que cometi贸 alg煤n tipo de 鈥渁cto criminal鈥, no recibe un castigo, entonces creemos que es hora de modificar las palabras y herramientas con las que narramos las sensaciones que nos provocan estas circunstancias. Sabemos que la c谩rcel no sirve para nada, no van a dejar de existir estas situaciones si se encierra a mas personas en c谩rceles, o como preferimos decirles, Centros de Tortura Contempor谩neos Legalizados.

Nuestra propuesta es insistir en la discusi贸n sobre la justicia, 驴Qu茅 ser铆a pensar en distintas justicias para distintos tipos de situaciones y conflictos? Una discusi贸n que sea abierta a todxs quienes se sientan interpeladxs a pensar y reflexionar sobre c贸mo nos vinculamos, sobre c贸mo nos relacionamos entre nosotrxs. Una discusi贸n en una lengua com煤n y heterog茅nea, no en una lengua herm茅tica, en una lengua solo para 鈥渆ntendidos鈥.

Creemos que para que esto no vuelva a suceder, debemos revisar en profundidad los modos de justicia que tenemos y las violencias estructurales, de las que somos parte por acci贸n u omisi贸n, que permiten que esto sea moneda corriente. Pensar en la responsabilidad como sociedad es pensar en qu茅 hacemos con nuestras pr谩cticas y c贸mo intervenimos en los conflictos.

El asesinato de Fernando nos fuerza a encontrar otras palabras y otros modos de convivir. Su muerte nos duele porque nos refleja como sociedad.

