Las crisis de refugiados en la frontera sur de EEUU no son consecuencia de ninguna invasi贸n exterior que pone en peligro la Seguridad Nacional. Ni siquiera son la consecuencia de 鈥減ol铆ticas blandas de Washington鈥, tal como repiten hasta el hast铆o los pol铆ticos y los grandes medios de este pa铆s. Son consecuencia de la intersecci贸n de diferentes contradicciones del capitalismo hegem贸nico actual.

Por un lado, tenemos la ley de la oferta y la demanda y, por el otro, una larga tradici贸n de intervencionismos por parte de la superpotencia que, desde el siglo XIX, sin tregua y en nombre de la lucha contra la corrupci贸n, promovi贸 la corrupci贸n en 鈥渓as ca贸ticas rep煤blicas de negros鈥. En nombre de la libertad, de la democracia, de la paz y de los derechos humanos impuso una prol铆fica lista de protectorados, de dictaduras civico militares, de terrorismo paramilitar y de escuadrones de la muerte hasta en las llamadas democracias. La crisis de la frontera, como la repiten y magnifican la prensa y los pol铆ticos, no es una crisis para EEUU. Es una crisis s贸lo para los pobres y desplazados por el mismo sistema del capitalismo hegem贸nico que los demoniza.

Para resolver las contradicciones del capitalismo, los efectos indeseables de la venerada Ley de la oferta y la demanda est谩n las leyes de los pol铆ticos al servicio de las corporaciones y en nombre de la defensa de todo un pa铆s. En este sentido, todas las leyes son anticapitalistas, ya que contradicen, limitan o impiden la expresi贸n inmediata de la oferta (el trabajo inmigrante) y la demanda (el consumo nacional). Es aqu铆 donde el imperialismo aparece para intentar resolver las contradicciones de su propia ideolog铆a y, aparte de sus leyes, aparecen las narrativas de 鈥渘uestras fronteras鈥 que hay que 鈥渄efender de la invasi贸n鈥 de los pobres y la altruista 鈥渓ucha desinteresada por la libertad鈥 a trav茅s de intervenciones m谩s all谩 de las fronteras ajenas.

En la ficticia libertad del mercado, la libertad s贸lo es aceptada cuando aquellos que tienen poder imponen su libertad sobre sus liberados. Por estas mismas razones, en pa铆ses como EEUU, desde hace m谩s de un siglo las leyes son escritas por las corporaciones capitalistas, para protegerse de las consecuencias no deseadas de la libertad del libre mercado y, sobre todo, para protegerse de la libertad de los de abajo, es decir, de los pobres, de las razas inferiores, de los pa铆ses perif茅ricos.

Terminada la excusa del comunismo (ninguno de esos 鈥減a铆ses de mierda鈥 es comunista sino m谩s capitalistas que EEUU), se vuelve a las excusas raciales y culturales del siglo anterior a la Guerra fr铆a. En cada trabajador de piel oscura se ve un criminal, un violador; no un ser humano, no una oportunidad de desarrollo mutuo. Las mismas leyes de inmigraci贸n tienen p谩nico a los trabajadores pobres. Cualquiera que haya solicitado una visa sabe que antes de presentarse a una embajada de EEUU, en cualquier parte del mundo, debe eliminar la palabra trabajo del vocabulario personal. Se puede ser un perfecto z谩ngano con dinero, y presumir de ello, pero nunca un trabajador pobre.

Mientras en EEUU la Seguridad social y la Salud p煤blica contin煤an bajo ataque medi谩tico, bajo la progresiva desfinanciaci贸n de los gobiernos con el objetivo de transferir sus recursos al Pent谩gono y para promover la cobertura privada de salud y de seguridad, m谩s de 60.000 estadounidense mueren cada a帽o por adicciones a las drogas, la mayor铆a por prescripciones m茅dicas de opioide. En 2017, seg煤n el National Institute on Drug Abuse del Gobierno de EEUU, 47.000 personas murieron por sobredosis de opioides. La epidemia de esta droga se hab铆a iniciado en los a帽os 90 cuando las poderosas farmac茅uticas le aseguraron a los m茅dicos que su producto no produc铆a adicci贸n, pese a estudios que contradec铆an esta afirmaci贸n. La campa帽a de propaganda y manipulaci贸n de los m茅dicos se pareci贸 mucho a la inventada por Edward Bernays medio siglo antes para vender cigarrillos, huevos, tocino y golpes de Estado.

Pero nadie recuerda nada. S贸lo ven unos pocos miles de pobres de a pie, amenazando con destruir con sus penes y vaginas al pa铆s m谩s poderoso del mundo. Mientras el negocio de las c谩rceles privadas (que reciben millones de d贸lares del gobierno federal) florece en el borde sur del pa铆s, la inmigraci贸n ilegal y los refugiados legales son criminalizados por pobres y por el pecado de no ser cauc谩sicos.

El negocio, como cualquier otro negocio, tiene como 煤nico objetivo aumentar el n煤mero de clientes. El problema es que aqu铆 los clientes son hombres y mujeres pobres en b煤squeda de una vida decente, en b煤squeda de un poco de paz y de trabajo duro, que es lo 煤nico tan terrible que saben hacer. Cuando no son refugiados. Como la desesperaci贸n ajena y la indignaci贸n propia es un negocio, las empresas carcelarias inflan los d铆as y las semanas y los meses y los candidatos a criminales, aunque sean ni帽os, que deben pasar detenidos sin necesidad, contra las leyes internacionales, pero en cumplimiento de las leyes del pa铆s de las leyes.

Desde 1980, la emigraci贸n desesperada desde el Tri谩ngulo norte se ha multiplicado por diez. No porque las fronteras se hayan abierto o porque las condiciones de viaje ahora sean mejores, ya que los migrantes siguen usando sus piernas como principal medio de transporte y las fronteras se han militarizado exponencialmente. El terrorismo paramilitar financiado por las corporaciones del norte, las guerras de Washington en los ochenta y sus golpes de Estado 2.0 en el nuevo siglo han producido un efecto inmediato y persistente. Para 2020 el flujo de migrantes que intentan escapar a la violencia y la miseria de los neoprotectorados ultracapitalistas de Am茅rica Central (Guatemala, El Salvador y Honduras), sumar谩n casi el 90 por ciento del total.

Como no se puede culpar al comunismo (para peor, del 鈥渞茅gimen de Nicaragua鈥 s贸lo procede el siete por ciento de los migrantes) y los neoprotectorados ultracapitalistas no son pa铆ses bloqueados, se culpa a su cultura enferma. Cuando no directamente a la raza maldita. Como respuesta, Washington se resiste a recibir esos peligrosos refugiados, sean ni帽os o mujeres pobres. No por mero accidente, la superpotencia de los compasivos cristianos recibe cien veces menos refugiados por cada mil habitantes que L铆bano e, incluso, seis veces menos que la empobrecida y bloqueada Venezuela.

Sin indicios de cambio, los pol铆ticos en EEUU contin煤an alertando del peligro de terroristas entre los pobres que buscan asilo. Nada mejor que asustar al pueblo con una invasi贸n inexistente para no hablar de la violencia y de las hist贸ricas matanzas del terrorismo de los supremacistas blancos. Nada mejor que asustar a la clase media con el peligro de los pobres de piel oscura para no ver que dos hombres, Jeff Bezos y Elon Musk, ya poseen m谩s riqueza que el cuarenta por ciento de la poblaci贸n de la superpotencia, mientras los sintecho y la precarizaci贸n del trabajo de los esclavos asalariados contin煤a creciendo.

Todo lo que produce la defensa furiosa de los de abajo a los benefactores de arriba con clich茅s como 鈥渓os holgazanes quieren invadirnos para vivir del gobierno鈥, 鈥渓os pobres me roban con los impuestos鈥 y 鈥渓a soluci贸n no est谩 en sacarle a los ricos sino en ayudarlos a prosperar鈥, como si los ricos no hubiesen secuestrado suficiente de todo el progreso de la historia y de todo el trabajo de los de abajo que los sostienen y los defienden como si fuesen dioses.

El racismo, el negocio de explotar a los de abajo no se crea ni se destruye; solo se transforma.

P谩gina 12 / La Haine