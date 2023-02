–

February 16, 2023

Alejandra Matamoros, (abogada): 鈥淧ablo Has猫l, pese a los problemas de salud, sigue firme; la c谩rcel no le ha minado y, por supuesto, la amnist铆a es su bandera鈥

鈥淓stamos retrocediendo en el sentido en el que la represi贸n se extiende a unos niveles cada vez m谩s altos y se est谩 extendiendo a cada vez m谩s capas de los sectores populares鈥

鈥淓sta nueva reforma del c贸digo penal es un tipo de represi贸n preventiva, porque saben lo que les viene encima鈥

鈥淰amos para atr谩s porque no existe un movimiento de lucha fuerte y potente como ha existido en otras 茅pocas hist贸ricas鈥

Juanjo Basterra

Dos a帽os desde que a Pablo Has猫l (Pablo Rivadulla Dur贸) metieron en prisi贸n. Hablamos con su abogada Alejandra Matamoros. Nos dice que su salud no est谩 bien y reclama ser atendido de manera adecuada, sin presencia policial. 鈥淟e est谩n aplicando para determinadas cosas, como en este caso en el tema del m茅dico, un r茅gimen muy parecido al de los FIES, incluso en el r茅gimen FIES este tipo de derecho lo tienen garantizado鈥, explica y a帽ade que de 谩nimo, 鈥渆st谩 muy fuerte, muy decidido. No ha cambiado. La c谩rcel no ha minado su moral para nada. La amnist铆a es su bandera鈥. Dice sin tapujos que 鈥渆l Gobierno catal谩n lo que est谩 demostrando es que ellos van a ser los mercenarios del Estado espa帽ol si hace falta, y es lo que est谩n haciendo con Pablo鈥. Y avisa que 鈥渓a nueva reforma del c贸digo penal es un tipo de represi贸n preventiva, porque saben lo que les viene encima鈥.

驴Cu谩ntos a帽os tiene acumulado de prisi贸n Pablo Has猫l, se ha aclarado ya?

Ya est谩 actualizado. Como ha salido la absoluci贸n del 煤ltimo tema que ten铆a -por des贸rdenes p煤blicos-, le quedan m谩s o menos cuatro a帽os quedan por cumplir, m谩s los dos que ha cumplido. Cumplir谩 aproximadamente unos tres a帽os en prisi贸n.

驴Tiene que estar un a帽o m谩s, por lo menos?

S铆.

驴C贸mo est谩 de salud, que ha tenido problemas?

No paran los problemas. Esta misma ma帽ana (viernes 10 de febrero) me ha vuelto a llamar y estaba mal, realmente mal. Tiene v贸mitos. Sigue con dolores. Dificultades, incluso, para comer. Est谩 bastante mal. Va por rachas. Hay a lo mejor que hay semanas que est谩 bien y no tiene nada, pero son como dolores muy recurrentes que le suelen dar.

驴Es por alguna enfermedad?

Le est谩 dando problemas una bacteria, Helicobacter. Le hicieron un tratamiento para matar la bacteria, pero no surti贸 efecto. Por eso, le mandaron al especialista y le van a hacer esas pruebas de la colonoscopia, porque quieren descartar que no tenga nada m谩s, vamos otros problema, o que haya desarrollado una 煤lcera o nada por el estilo. Y antes de iniciar otro tratamiento, que son ser m谩s agresivo, quieren asegurarse bien.

驴Qu茅 es esa bacteria?

Es una bacteria que en realidad casi todos la tenemos, pero cuando tienes las defensas un. Poco m谩s bajas, como ocurre en el caso de Pablo, porque no tiene una alimentaci贸n adecuada en la c谩rcel, eso se puede desarrollar de manera agresiva y sufrir da帽o.

驴Se le suma al problema de estar en la c谩rcel?

Claro.

驴C贸mo le ves a 茅l de 谩nimo?

De 谩nimo, como siempre, est谩 muy fuerte, muy decidido. No ha cambiado. La c谩rcel no ha minado su moral para nada.

Teniendo en cuenta que va a tener que estar un a帽o m谩s, por los menos鈥

S铆 por eso est谩 peleando para que le hagan las pruebas. Porque, al final, tiene algo que, creemos que no es grave, pero va a tener que tratarse de forma adecuada. No puede hacerlo, si no le hacen las pruebas adecuadas con el especialista. Si no se garantiza que esas pruebas se har谩n garantizando sus derechos m谩s b谩sicos, no se las va a hacer, y punto. Es la pescadilla que se muerde la cola.

驴Por qu茅 no le hacen la revisi贸n m茅dica con un especialista?

Le han sacado dos veces para hacerse las pruebas con un especialista. El tema es que se niegan a garantizar su derecho a la intimidad. Al final, es una prueba invasiva, una colonoscopia que, obviamente tienes que estar desnudo, es una situaci贸n inc贸moda que la Polic铆a no tiene que estar delante. No es un capricho nuestro, sino que es un derecho que tiene toda persona, y los presos tambi茅n, de que las visitas m茅dicas son reservadas.

驴Tampoco es una persona superpeligrosa para exigir presencia policial, no?

Lo que le est谩n haciendo, le est谩n aplicando para determinadas cosas, como en este caso en el tema del m茅dico un r茅gimen muy parecido al de los FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), incluso en el r茅gimen FIES este tipo de derecho lo tienen garantizado. No porque est茅s en ese r茅gimen carcelario se te quita el derecho a la intimidad, a las visitas m茅dicas reservadas, pero a Pablo se lo est谩n quitando. Es una contradicci贸n porque a 茅l no le han clasificado en ning煤n momento en FIES, pero determinadas cosas como las visitas m茅dicas o como vimos en el juicio que tuvo en noviembre, le est谩n aplicando medidas que son de FIES que, incluso, como te digo no se aplican a veces.

驴Las c谩rceles catalanas quieren un referente en dureza, en represi贸n?

Creo que tiene m谩s que ver, como ya lo he comentado alguna vez, con que el Gobierno catal谩n, al final, no deja de ser un lacayo del Estado espa帽ol. Pablo, que tiene gran relevancia p煤blica, que tiene muchos seguidores y ha armado el revuelo que arm贸 cuando le encarcelaron, obviamente, no te van a tratar entre algodones. Y el Gobierno catal谩n lo que est谩 demostrando es que ellos van a ser los mercenarios del Estado espa帽ol si hace falta, y es lo que est谩n haciendo con Pablo.

Tu ves que vamos para atr谩s en cuanto a libertad de expresi贸n, libertad individual y colectiva鈥

S铆. Y en las c谩rceles, tambi茅n. Si es cierto que hay algunas cuestiones que s铆 han mejorado en t茅rminos generales, pero tambi茅n es cierto que en el caso, como en el caso de Pablo, algunas otras cosas, se siguen vulnerando de manera sistem谩tica. Y eso ocurre, simple y llanamente, porque no existe un movimiento de lucha fuerte y potente como ha existido en otras 茅pocas hist贸ricas, y que en el Estado antes de enfrentarse constantemente al movimiento revolucionario organizado que estaba en las calles, que estaba presionando d铆a y noche, antes que eso鈥 no es que estemos pidiendo concesiones. No estamos pidiendo nada que est茅 fuera de la ley, pero s铆 que cumplan m谩s la ley. Insisto que es una falta del caso particular de Pablo y con el tema de las pruebas m茅dicas, que son cosas que por desgracia han pasado mucho, que han sido a muy pocos o casi ninguno los presos que no han tenido que luchar para que se respetaran sus derechos m谩s b谩sicos en la prisi贸n. Pero, bueno, no deja de sorprendente, al final, estemos bajo un Gobierno que se dice progresista y que est茅, sobre todo, Pablo en Catalunya, que el Gobierno catal谩n que tanto se le llena la boca con que ellos tienen especial consideraci贸n con los presos, que, al final, ha habido independentistas catalanes que han estado en las c谩rceles y que se debieran de haberse sensibilizado un poco, me refiero a los presos, en general. Es mentira. Ni los de Madrid son progresistas ni los de Barcelona respetan los derechos y libertades de los presos ni absolutamente nada. Aqu铆 cada uno tiene que pelearse hasta el m谩s m铆nimo derecho.

Entonces, 驴ha cambiado poco?

S铆, ha cambiado poco, s铆.

Cambiando un poco de tema, aunque est谩 relacionado, dec铆an que iban a derogar la Ley Mordaza, que no la van a derogar; han hecho una reforma del c贸digo penal, con. El tema de secesi贸n para impedir manifestaciones, etc, 驴estamos retrocediendo a pasos agigantados?

Estamos retrocediendo en el sentido en el que la represi贸n se extiende a unos niveles cada vez m谩s altos y se est谩 extendiendo a cada vez m谩s capas de los sectores populares. Represi贸n ha habido siempre, siempre, una de las cosas que decimos es que en el Estado espa帽ol no ha habido ni un solo d铆a sin presos pol铆ticos, ni sin represi贸n desde 1939, pero la represi贸n en determinados momentos se centraba en determinadas organizaciones, que eran m谩s revolucionarias que se plantaban en contra del Estado.

Ahora estamos viendo un fen贸meno que hay gente que por ir a una manifestaci贸n, y que en muchos casos ni la polic铆a reporta partes de lesiones significativos, hay gente que le han pedido seis o siete a帽os de prisi贸n. La reforma del c贸digo penal es una vuelta de tuerca m谩s. Ir a la c谩rcel por una manifestaci贸n es una cosa que por desgracia el Estado espa帽ol ha podido hacer siempre. Y lo hemos visto con el juicio de los 11 de la Subdelegaci贸n, que les ped铆an seis a帽os de c谩rcel; lo hemos visto en Catalunya que hay 3.000 manifestantes que est谩n a las puertas de entrar en prisi贸n porque tienen much铆simos de ellos peticiones fiscales superaltas, pero ahora con esta reforma del C贸digo Penal lo que va a hacer es que esta situaci贸n se extienda y se agrave a煤n m谩s. No es un momento en el que hubiera derecho a manifestaci贸n y con esta reforma nos la hayan quitado, no es eso. Nunca ha existido, lo que ocurre es que ahora va a estar peor.

驴Nos quieren acojonados para no salir a la calle?

Claro. Al final lo que el Estado est谩 haciendo con esta reforma del c贸digo penal es un poco prevenir y adelantar a lo que viene. Es un tipo de represi贸n preventiva. Ellos saben perfectamente que m谩s pronto que tarde va a volver una oleada de movilizaci贸n, de empuje social hacia las mejoras que el Estado no nos van a dar mejores condiciones de vida. Las vamos a tener que arrancar. O sea, las condiciones de vida de las clases populares son cada d铆a peores, cada d铆a van a ser mucho peores y esto no va a mejorar y ellos lo saben. Como saben lo que se viene, se est谩n armando antes de que no les pille con el pie cambiado simplemente.

驴Qu茅 nos toca? 驴Tendremos que quitar el miedo, porque al final a d贸nde nos llevan?

S铆. Hay una cosa que yo con mi organizaci贸n nos encargamos de decir y difundir siempre es que enfrentarte a un Estado, cualquiera, pero especialmente a un Estado fascista, como es el Estado espa帽ol, tiene un coste por desgracia. Y tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que prepararnos para enfrentarnos a ese coste porque no nos queda otra. Es o esto o aguantar que nos sigan machacando, machacando y machacando cada d铆a mas. En segundo lugar, una de las cosas que se dice mucho y la historia lo ha demostrado: no tienen c谩rceles para todos. Es decir, si al final la movilizaci贸n, el movimiento de protesta se centra en un grupo de gente, n煤cleos reducidos o una organizaci贸n concreta, la represi贸n se va a montar ah铆, va a cargarse todo ah铆 y van a poder encarcelar a mucha gente de ese entorno. Sin embargo, si la movilizaci贸n se extiende a todos los rincones, a todos los sectores populares y se extiende de una forma con una movilizaci贸n consecuente no van a poder encarcelar a todo el mundo, aunque quieran. Las c谩rceles ya est谩n saturadas.

驴Pablo sigue reclamando la amnistia para todos los presos?

Claro, por supuesto. Es una de las reivindicaciones m谩s importantes suyas. Es su bandera, es su m谩xima y va a seguir si茅ndolo. Conseguir, al final, la amnist铆a total de los presos pol铆ticos es una victoria no solamente para los presos pol铆ticos sino para el conjunto del movimiento popular. Al final, se trata de conseguir doblar el brazo al Estado. Es una lucha importante que no va a bajar los brazos y no va a apartarse de ello nunca.

Te lo digo porque en Euskal Herria, al final, la amnistia no es una reclamaci贸n de todos, mientras que los socios del Gobierno espa帽ol de S谩nchez (EH Bildu) se han quedado en el acercamiento, pero que no es la amnistia. Les acercan a las c谩rceles vascas, pero no salen.

En Euskal Herria la situaci贸n es un poco particular y est谩 pasando eso que dices, pero tambi茅n es cierto que fuera de Euskal Herria, especialmente en Catalunya, y yo soy de Madrid y tambi茅n lo veo, la reivindicaci贸n de la amnist铆a ha ganado mucho. Est谩 avanzando much铆simo y est谩 siendo una consigna cada vez m谩s popular. Cada vez hay mas gente que la defiende y cada vez hay m谩s gente que se manifiesta por la amnist铆a. En Catalunya se debe a que han vivido una oleada represiva muy grande. En Euskal Herria puede estar pasando eso, pero en Catalunya, afortunadamente, creo que es lo contrario.

Antes todo el mundo pensaba en la amnist铆a, pero ahora no lo es. 驴Ahora es menor ese sentimiento?

En Catalunya eso no ha ocurrido afortunadamente, y la reacci贸n que est谩 teniendo el pueblo catal谩n respecto a la traici贸n que ellos tambi茅n han sufrido por parte de los que antes iban a llevar a la Independencia al pueblo catal谩n. Creo que el pueblo catal谩n est谩 reaccionando bastante bien con el rechazo a los partidos institucionales como Esquerra (ERC), Junts x Cat y CUP, mientras que las organizaciones populares independientes cada vez tienen mas fuerza.