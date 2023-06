–

De parte de A Las Barricadas June 10, 2023 320 puntos de vista

Son tantos a帽os escuchando a los izquierdistas afirmar que el votar no vale para nada, para a continuaci贸n afirmar que quien no vota hace que gane la derecha (es decir, la abstenci贸n sirve para algo), que esta vez, para variar, y dado el mapa pol铆tico creado, hay que explicar a la izquierda, a qui茅n hay que votar. Porque la gente de los partidos no quieren que votes. Quieren que les votes.

Votar a una candidatura que no va a salir, por ejemplo, al partido nacionalista ecol贸gico marxista cristiano queremos-una-diputada-por-favor, va a beneficiar a la candidatura que gane, que en este caso se dice que va a ser el PP. O sea, que si un izquierdista extremo, ecol贸gico, social, comunista, va y vota a su grup煤sculo, en realidad lo que hace es dar su aval a la derecha. Es as铆, porque a los candidatos con posibilidades, les va a costar m谩s votos sacar su diputado. O sea: mientras m谩s gente vote, en virtud del sistema electoral, m谩s caro (en n煤mero de votos) es sacar un diputado a los partidos secundarios.

Por lo tanto, si eres un izquierdista sensato, lo suyo es que votes al PSOE. Y si lo que quieres es frenar al fascismo, tienes que votar al PP. Porque si el PP gana por mayor铆a absoluta, no necesitar谩 a VOX para gobernar. Y siempre ser谩 menos malo un gobierno del PP, a quienes ya estamos acostumbrados (realismo le llaman) que a uno del PP con VOX. Esto no es ninguna locura, ya se hizo en Francia cuando los socialistas votaron al candidato de derecha para evitar que fuera presidente la extrema derecha.

Claro, esto es discutible. En el cap铆tulo anterior comentaba un colega que ahora est谩 despedido, que lo suyo es que Podemos no se presentase a las elecciones y que pidiese el voto para el PSOE. Los motivos que me daba eran que Podemos hab铆a cosechado unos resultados nefastos, que en las siguientes elecciones iban a quedar como Ciudadanos o peor, y que como no iban a salir, lo mejor era apoyar a la candidatura m谩s grande: el PSOE, y a Yolanda y Sumar (el PCE en realidad), que les diesen por saco. Y para mayor abundamiento me dec铆a que:

1.- Que el PSOE al recibir esos votos 芦prestados禄 tendr铆a una obligaci贸n moral de mantener las leyes progresistas.

2.- No se sabr铆a hasta las siguientes elecciones el potencial electoral de podemos, o sea, se frenar铆a la ca铆da en picado de los de Pudimos.

3.- Ser铆a un sacrificio por el bien com煤n que aplaudir铆a una parte de la poblaci贸n.

4.- Sumar no partir铆a su techo electoral, y ser铆a una lecci贸n de humildad para pr贸ximos acuerdos.

Lo que pasa es que a m铆 me parece que a esta pe帽a de la pol铆tica, las obligaciones morales les importan un comino. Y lo mismo se podr铆a decir que votando la izquierda al PP, podr铆a quitarse ese partiducho algo de lastre reaccionario. El sacrificio izquierdista ser铆a aplaudido por la reacci贸n moderada, y le dar铆an una lecci贸n de humildad a IU y al PSOE.

Como Podemos ha cerrado su acuerdo con Sumar, es decir, se han rendido y entregado las armas a cambio de alg煤n puestecillo de salida, solo queda en materia de voto realista, para impedir que avance el fascismo, votar al PSOE, o votar al PP. Cada cual, que vote lo que prefiera, porque no quieren que votes. Quieren que les votes. Y adem谩s quieren que si no les votas, te abstengas de votar. Eso es, realismo pol铆tico.