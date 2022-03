El lobby armament铆stico est谩 contento con el programa de armamento de 100.000 millones de euros previsto por el gobierno federal. Pero se est谩 formando una oposici贸n de izquierdas y sindical.

隆Vaya cambio de orientaci贸n!: el canciller Olaf Scholz aprovech贸 la conmoci贸n causada por la guerra de agresi贸n contra Ucrania para hacer limpieza de los principios mantenidos hasta ahora en la pol铆tica de seguridad alemana y, al mismo tiempo, anunciar el mayor programa de rearme desde la fundaci贸n del Bundeswehr (Fuerzas Armadas alemanas) en 1955. M谩s del 2% del producto interior bruto debe invertirse en defensa. Con una econom铆a de 3,57 billones de euros, esto supone m谩s de 71.400 millones de euros, casi 25.000 millones m谩s que el a帽o pasado.

Con el reajuste de la pol铆tica exterior y de seguridad alemana, se est谩 produciendo el mayor impulso de militarizaci贸n desde el final de la guerra fr铆a. En los 煤ltimos a帽os, la crisis ucraniana ya result贸 ser una bendici贸n para el presupuesto de armamento, que aument贸 en m谩s de 14.000 millones entre 2014 y 2021.

La coalici贸n del sem谩foro quiere que los “activos especiales” de 100.000 millones de euros est茅n disponibles en el actual presupuesto federal. El objetivo es un Bundeswehr eficiente y de vanguardia “que nos proteja de forma fiable”. Scholz nombr贸 algunos proyectos: La pr贸xima generaci贸n de aviones de combate y tanques se construir谩 en particular junto con Francia. Proyectos como el “Eurodron” tendr谩n la m谩xima prioridad. Hasta que el Eurodron vuele, los drones armados ser谩n suministrados por Israel. Para la “cuota de participaci贸n nuclear”, “se proporcionar谩 a tiempo un sustituto moderno para los obsoletos aviones Tornado”.

Scholz, Habeck y Lindner -canciller, ministro de econom铆a (verde) y ministro de finanzas (liberal), respectivamente- aprovechan la oportunidad para desviar sumas gigantescas de los ingresos fiscales a la industria armamentista. Al hacerlo, est谩n privando a la sociedad de enormes fondos que se necesitan urgentemente para la transformaci贸n ecol贸gica, la educaci贸n, la sanidad, las infraestructuras y la ampliaci贸n del estado del bienestar. El plan de militarizaci贸n se complementa con la petici贸n de reintroducir el servicio militar obligatorio o una conscripci贸n general.

La mentira de los lobbies de las armas

El aplauso un谩nime que recibi贸 Scholz por su golpe recuerda el 4 de agosto de 1914, cuando el Reichstag vot贸 por unanimidad a favor de los “cr茅ditos de guerra”. El l铆der del grupo parlamentario de la CDU, Friedrich Merz, que ofreci贸 espont谩neamente una “gran coalici贸n armament铆stica”, atiz贸 al movimiento pacifista en el parlamento: “Las cadenas humanas con velas, las oraciones por la paz y las marchas de Pascua por la paz son cosas bonitas. Pero la moral por s铆 sola, no har谩 que el mundo que nos rodea sea pac铆fico”. Los que tambi茅n echan una parte de culpa de la situaci贸n a la OTAN se est谩n convirtiendo en una herramienta de la propaganda de Putin, dijo el l铆der de la CDU.

La ministra de Defensa, Christine Lambrecht (SPD), tambi茅n ve una “necesidad de actuar con la mayor urgencia”. Para ello cuenta con la ayuda de los grupos de presi贸n del complejo militar-industrial, que subrayan hist茅ricamente en los programas de entrevistas que el Bundeswehr ha sido recortado hasta los huesos tras la guerra fr铆a. Una parte importante del equipamiento de defensa, incluidos los aviones de combate, los tanques y los submarinos, no est谩 operativo debido a las reparaciones y a los problemas para conseguir piezas de repuesto. El inspector del ej茅rcito alem谩n (m谩ximo rango del ej茅rcito alem谩n despu茅s de inspector general), el teniente general Alfons Mais, se quejaba el d铆a de la invasi贸n rusa de que el Bundeswehr estaba “m谩s o menos desnudo”. El presidente de la Asociaci贸n del Bundeswehr (DBwV), la asociaci贸n de ex militares, familiares y funcionarios del ej茅rcito, Andr茅 W眉stner, a帽adi贸 en el programa informativo ZDF: “Tenemos problemas masivos en el 谩mbito de las municiones, los veh铆culos, los barcos, los aviones y las piezas de recambio”. El ministro de Econom铆a, Lindner, est谩 en l铆nea con ellos y afirma: “La disminuci贸n del gasto en defensa ya no se ajusta a los tiempos”.

Los informes alarmantes sobre la situaci贸n “desoladora” del Bundeswehr ya se sucedieron al comienzo de la crisis de Ucrania en 2014. Apenas pasaba un d铆a sin que se hablara del “caos de la chatarra”: La mitad de los aviones de combate y de transporte tuvieron que permanecer en tierra debido a defectos t茅cnicos, y pr谩cticamente ninguno de los helic贸pteros de la Marina estaba operativo. El discurso de una amenaza catastr贸fica fue en aumento: La potencia econ贸micamente m谩s fuerte de la Uni贸n Europea mantiene un ej茅rcito que no puede ni moverse, ni volar, ni flotar. Esta leyenda, fomentada por los grupos de inter茅s militares-industriales, debe ser contrarrestada con decisi贸n.

Clima de fiebre del oro entre los fabricantes de armas

El anuncio de una gran “demostraci贸n de fuerza” nacional desencaden贸 un ambiente de b煤squeda de oro en los departamentos ejecutivos de las grandes empresas armament铆sticas alemanas. La industria de las armas forma parte de los ganadores de la guerra en Ucrania. Tras la declaraci贸n del gobierno de Scholz, las acciones de armamento subieron por momentos hasta un 85%.

Seg煤n los medios de comunicaci贸n, el gobierno alem谩n ya ha dado los primeros pasos para iniciar la adjudicaci贸n de nuevos contratos de armas. El Ministerio de Defensa invit贸 inmediatamente a los directivos de las empresas de defensa m谩s importantes a una reuni贸n de urgencia. Entre otras cosas, se est谩 hablando de la compra de nuevos helic贸pteros militares en Airbus, nuevos buques de guerra en ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y nuevos sistemas de radar en Hensoldt.

Rheinmetall, cuya cotizaci贸n subi贸 un 40% tras el discurso de Scholz, present贸 recientemente un nuevo carro de combate, el “Lynx 120”. Este modelo quiere responder a la amenaza de los “sistemas de combate de alta tecnolog铆a”. Las soluciones y conceptos convencionales “han alcanzado su m谩ximo de prestaciones”, predice la empresa. El contrincante de alta tecnolog铆a al que nos referimos aqu铆 ser谩 probablemente, sobre todo, el nuevo tanque ruso T-14 Armata. Seg煤n el director general de Rheinmetall, Armin Papperger, la producci贸n de munici贸n para tanques podr铆a multiplicarse por seis en muy poco tiempo y crear 3.000 nuevos puestos de trabajo. A medio plazo, la empresa de defensa con sede en D眉sseldorf dijo que ve un potencial anual de hasta 2.000 millones de euros en ventas adicionales en Alemania.

Otro ganador de la guerra es el Grupo Hensoldt, especializado en tecnolog铆a sofisticada de defensa. “Ahora es posible hacer lo que era impensable hasta hace unos a帽os: con un solo radar TwInvis, podemos vigilar hasta 200 aviones en un radio de 250 km en 3D”, dijo el director general Thomas M眉ller en la presentaci贸n de este nuevo sistema de radar pasivo. Las acciones han subido alrededor del 80%. Y con ello el gobierno federal tambi茅n se est谩 sacando un sueldo. No solo tiene acciones en la multinacional aeron谩utica y de armamento Airbus, sino que desde el a帽o pasado tambi茅n tiene una minor铆a de bloqueo del 25,1% en la empresa de armamento Hensoldt.

La reconversi贸n de la producci贸n de armas pende de un hilo

El debate sobre producci贸n de armas versus reconversi贸n armament铆stica (es decir, la reconversi贸n de la producci贸n de armas a la producci贸n civil) se ha reavivado en los sindicatos a la vista de la propagaci贸n de los focos de conflicto a nivel mundial. Los ramos del IG Metall reafirmaron las posiciones de pol铆tica de paz en el congreso del sindicato: reducci贸n del gasto en armamento, ning煤n apoyo a las guerras y acciones b茅licas, reconversi贸n de la producci贸n de armas. A largo plazo, solo se puede conseguir un buen empleo duradero con una conversi贸n gradual hacia bienes civiles.

Pero ahora es de temer que la “bomba armament铆stica de los 100.000 millones de euros” de la Canciller铆a le quite terreno a este debate sindical. El paquete de est铆mulo econ贸mico prometido para las empresas de defensa ser谩 probablemente acogido por el conjunto de los comit茅s de empresa de las empresas afectadas como un programa de aseguramiento de los puestos de trabajo. Es poco probable que las sedes de IG Metall con empresas de armas en su 谩rea organizativa, as铆 como los distritos territoriales de IG Metall donde se encuentren grandes grupos de empresas de armamento, entren en conflicto con los sindicalistas de empresa para oponerse a las demandas de desarrollo y producci贸n de drones, tanques y fragatas para preservar los puestos de trabajo. Los programas de reconversi贸n ya fracasaron en la d茅cada de 1980 debido a que las empresas y los defensores de intereses particulares no estaban dispuestos a cambiar su orientaci贸n empresarial.

Mientras tanto, especialmente los diputados j贸venes del SPD y de los Verdes han recuperado la compostura tras la conmoci贸n inicial, y no quieren dejar pasar sin m谩s una modificaci贸n a la Ley Fundamental de 100.000 millones de euros para el rearme. En una declaraci贸n conjunta con asociaciones extraparlamentarias, la Izquierda Parlamentaria del grupo parlamentario del SPD (el ala izquierda del SPD organizada en el Parlamento) afirma: “Rechazamos el fondo especial para el rearme propuesto por el canciller Scholz, que asciende a 100.000 millones de euros, y un presupuesto en armamento permanente superior al 2% del producto interior bruto”. La decisi贸n es “un cambio de paradigma sin precedentes” que los firmantes rechazan claramente. El problema del Bundeswehr no es la falta de financiaci贸n, sus problemas son estructurales. En su lugar, el debate deber铆a versar sobre c贸mo ayudar a la poblaci贸n de Ucrania lo antes posible. Frank Bsirske, ex presidente de Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, el sindicato m谩s importante del sector servicios y el segundo m谩s grande en afiliaci贸n por detr谩s del IG Metall, con cerca de 2,1 millones de afiliados) y actual portavoz de pol铆tica social de Los Verdes en el Bundestag, tambi茅n se帽ala que el presupuesto de armamento ha aumentado en m谩s de un tercio desde 2015. “Si 50.000 millones de euros de gasto en armamento no son suficientes, hay que preguntarse en primer lugar qu茅 es lo que va mal, pero no seguir arrojando m谩s dinero”.

Peter Wahl, periodista y cofundador de Attac – Alemania, tiene raz贸n cuando subraya que, si existiera la voluntad pol铆tica, ciertamente hay una alternativa a una mayor escalada. Una “oferta seria de neutralidad para Ucrania y un compromiso con el principio de seguridad completa frente a Rusia” podr铆a suponer incluso todav铆a ahora un cambio de rumbo decisivo.