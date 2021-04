–

El jueves 8 de abril un 55% no acudi贸 a vacunarse, y el domingo 11 s贸lo un 8,7%

Tras unos d铆as de cambio de criterio y de informaciones abundantes sobre la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, los madrile帽os est谩n recuperando su confianza en el compuesto anglo-sueco. O eso parece si se tienen en cuenta los datos.

El viernes 9 el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, hizo saltar las alarmas afirmando que el 55% de los citados a vacunarse el jueves no hab铆an acudido. M谩s tarde, se elev贸 ese porcentaje en el viernes hasta el 70%. Tres d铆as despu茅s el rechazo a la vacunaci贸n ha ca铆do al 10% en Madrid.

Este fin de semana se han administrado las siguientes vacunas en la regi贸n:

–S谩bado 10 de abril: 17.710 vacunados sobre 29.000 citados. Esto es, se vacun贸 el 61%. Un 39% de los convocados a vacunarse no acudi贸.

-Domingo 11 de abril: 26.480 personas se vacunaron, sobre los 29.000 citados. No acudi贸 un 8,7%. No es posible discernir cu谩ntos no se presentan por rechazo a la vacuna y cu谩ntos por otros problemas burocr谩ticos.

En todo caso, el supuesto rechazo a la vacunaci贸n ha bajado de en torno a un 60% a menos de un 10%. Estos datos no est谩n desglosados por compuestos (ahora mismo se administran Pfizer, Moderna y AstraZeneca, seg煤n grupos de edad y perfiles).

Otras comunidades han ofrecido datos de la cantidad de personas que no ha querido vacunarse:

-El 20% de la poblaci贸n de Andaluc铆a no ha acudido a su cita con la vacuna anglo-sueca.

-Un porcentaje similar al de Galicia, donde el “dato de adherencia a la vacuna es, desde que empez贸 a administrarse, del 77%“, aseguran a NIUS fuentes de la Xunta. El jueves se citaron en grandes recintos a 1.574 personas y acudieron 1.264, el 80%.

-El cambio en el plan de vacunaci贸n con la soluci贸n de AstraZeneca tampoco se ha traducido en un aumento del rechazo en otras comunidades como Arag贸n, donde “no ha llegado informaci贸n de que hayan fallado las personas que ten铆an que vacunarse con esta vacuna”, sostienen responsables del proceso.

