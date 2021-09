El Rechazo del Arte (Bob Black)

El arte se abstrae de la vida. La abstracci贸n es supresi贸n[1]. Cuando el primer artista pint贸 un muro en la pared de una cueva, el primer cr铆tico lo vio y dijo: 鈥溌so es un muro!鈥 Pero no era un muro, era una pintura. Desde entonces ha sido cuesta abajo para la cr铆tica de arte. El arte, como la ciencia, es iluminaci贸n por eliminaci贸n. Los artistas eliminan para mejorar. En este sentido, el minimalismo no es solo una escuela de arte m谩s, sino su esencia en evoluci贸n, y todo el arte moderno puede verse como un proceso de autodestrucci贸n progresiva. Los artistas a menudo se destruyen a s铆 mismos, ocasionalmente entre s铆, pero se dej贸 a un artista alem谩n relativamente desconocido, Gustav Metzger, dar a este impulso art铆stico su articulaci贸n m谩s sucinta cuando en 1959 anunci贸 su teor铆a del 鈥渁rte autodestructivo[2]鈥. No es sorprendente, entonces, que Metzger tambi茅n anticip贸 la propuesta Art Strike (Huelga del Arte)[3] 1990-1993.

El 1 de enero de 1990, si cumplen con las directivas del Grupo PRAXIS, todos los artistas dejar谩n sus herramientas durante tres a帽os. No habr谩 aperturas, ni proyecciones, ni lecturas. Los 鈥渢rabajadores culturales鈥, a menos que tengan costras, tambi茅n se ir谩n. Las galer铆as, los museos y los espacios 鈥渁lternativos鈥 se cerrar谩n o se convertir谩n para que sirvan a fines m谩s pr谩cticos. Seg煤n el liderazgo de la Huelga del Arte/Art Strike, todos se benefician. Los artistas, al salir de su carga de creatividad especializada, obtienen no solo un respiro sino la oportunidad de tener una vida. Y se espera a su vez que las masas plebeyas, que ya no se acobarden ante los 鈥渕atones talentosos鈥, se precipiten hacia el arte como el aire fresco en el vac铆o.

Aunque al principio apareci贸 como la supresi贸n del arte, la Huelga del Arte/Art Strike) es en esencia su realizaci贸n: la 煤ltima obra de arte, la culminaci贸n de su telos. En la Huelga del Arte/Art Strike, la abnegaci贸n art铆stica alcanza su expresi贸n final: el arte, habi茅ndose convertido en nada, se convierte en todo. Si el arte es lo que los artistas no hacen, 驴qu茅 no es arte ahora? La Huelga del Arte/Art Strike se convierte as铆 en un ejercicio de imperialismo. Despu茅s de todo, todos los dem谩s han estado en Huelga del Arte/Art Strike todo el tiempo. Con la Huelga del Arte/Art Strike, los l铆deres tienen la oportunidad de ponerse al d铆a con sus seguidores, que antes no sab铆an que ten铆an l铆deres, y mucho menos los necesitaban.

La renuncia ostentosa es la codicia en su forma m谩s retorcida e insidiosa. Con su ruidoso rechazo del arte, los Huelguistas del Arte/Art Strikers afirman su importancia y, por lo tanto, la suya propia, no muy diferente de los alcoh贸licos cuyas reuniones de AA (Alcoh贸licos An贸nimos) dan testimonio del poder de la droga y, por lo tanto, de su propio poder para renunciar colectivamente a ella. Pero ah铆 termina la analog铆a. Los Huelguistas del Arte /Art Strikers comparan su huelga con la huelga general sindicalista para apropiarse del glamour de esta t谩ctica obsoleta. Pero una huelga particular no es una huelga general; y la Huelga del Arte/Art Strike, dado que no incluye el rechazo de trabajo por parte de trabajadores asalariados (los artistas son generalmente aut贸nomos o contratistas independientes), no es una huelga en absoluto.

驴Qu茅 queda despu茅s de que los artistas renunciaran al arte? Artistas, por supuesto. La Huelga del Arte/Art Strike magnifica la importancia de los artistas incluso cuando elimina su trabajo. Liberado de la obligaci贸n de crear, el artista ya no debe intentar informar, agitar o incluso entretener. Se puede abandonar toda pretensi贸n de ser 煤til a otras personas. Pero eso no quiere decir que los artistas est茅n a punto de desaparecer entre la multitud; si lo hicieran, nadie se dar铆a cuenta de que hubo una huelga de arte. No, los artistas deben, en cambio, hacer una producci贸n de su negativa a producir, deben clamar por atenci贸n sobre lo que no hacen, aunque sus credenciales de inactividad sean precisamente su arte anterior. Esto es lo que hace elitista el rechazo del arte. La huelga de arte es una noci贸n vanguardista: solo los artistas pueden rechazar el arte, y solo los artistas pueden jactarse de que se interponen en el camino de un estallido de creatividad popular.

En realidad, la raz贸n por la que los hoi-poloi[4] no crean arte no es porque se sientan intimidados por 鈥渕atones talentosos鈥, sino porque su poder creativo ha sido tan reprimido -sobre todo por el trabajo- que dedican sus horas de ocio al consumo, no a la creaci贸n. La escuela, el trabajo, la familia, la religi贸n, el derechismo y el izquierdismo, frustran la creatividad. El tipo de 鈥渁rte鈥 creado por la direcci贸n de Huelga del Arte/Art Strike, sus diversas predicciones y pronunciamientos, es mucho m谩s opaco para los proles que el arte representativo de los tiempos premodernos, y no menos que el arte moderno, lo cual est谩 demasiado alejado de la experiencia cotidiana para que nadie sea intimidado por ella, a menos que sea por su reputaci贸n, que, por supuesto, crecer谩 durante los A帽os Sin Arte.

Los te贸ricos de la Huelga del Arte/Art Strike son ambiguos sobre el alcance de la huelga. Si representa el rechazo de la 鈥渃reatividad鈥 por parte de los especialistas, es solo para los artistas. Pero si la Huelga del Arte busca cerrar museos, bibliotecas y galer铆as, debe incluir a los trabajadores para quienes entonces ser铆a una verdadera huelga, los empleados del aparato cultural son incapaces de rechazar su creatividad, ya que nadie la ha reclamado en primer lugar. El conserje preferir铆a limpiar el museo como si fuera una planta de energ铆a nuclear, especialmente porque los intelectuales activistas lo acosar谩n para que salga de all铆 tambi茅n si pueden. Estos trabajadores ya saben de primera mano lo que los artistas necesitan para comprender las payasadas: trabajar para la industria cultural sigue funcionando. Solo para el artista, la Hulega del Arte/Art Strike es una obra de arte. Otros que se involucrar铆an ser铆an solo la pintura que los artistas impactantes aplican al lienzo, accesorios en una obra de arte de performance. Las vidas humanas y los medios de subsistencia como materia de arte鈥 隆Qu茅 artista, en su m谩s profunda interioridad, no ha deseado hacerse eco del grito de Ner贸n: 隆Qu茅 gran artista muere conmigo!

Dado que los A帽os sin Ingresos no son atractivos para el proletariado de la industria del arte o su burocracia, sin duda permanecer谩n en el trabajo. El impacto de la huelga ser谩 muy desigual. Los curadores y bibliotecarios estar谩n encantados de deshacerse de la parte m谩s dif铆cil de su tarea: mantenerse al tanto de las nuevas obras de arte y conjeturar cu谩les pasar谩n la prueba del tiempo. El arte se ha ido acumulando desde antes de la Edad del Bronce; tres a帽os no ser谩 tiempo suficiente para reevaluar, reorganizar y redistribuir el inventario existente. A煤n as铆, las presiones presupuestarias pueden disminuir. La m煤sica, que ya se ha entregado por completo a los 鈥溍﹛itos cl谩sicos鈥, tambi茅n vivir谩 en el pasado. En lugar de la m煤sica en vivo, la m煤sica disco volver谩, pr谩cticamente ya lo ha hecho. La mayor铆a de la gente ve televisi贸n, no obras de teatro; ahora todo el mundo lo har谩. 驴Los artistas van a la huelga para que, despu茅s de tres a帽os, les roguemos que vuelvan? Si el suyo era un lugar de privilegio antes, 驴qu茅 tan alto ser谩 su asiento en 1993? La verdadera inspiraci贸n de la huelga art铆stica no es, como se pretende, la huelga general del proletariado, sino algo ya representado en una obra de arte: la huelga general de los capitalistas en La Rebeli贸n de Atlas de Ayn Rand.

Pero los artistas no tendr谩n que esperar tres a帽os para beneficiarse de la Huelga del Arte/Art Strike. Las devoluciones ser谩n inmediatas y se incrementar谩n como inter茅s compuesto. La Huelga del Arte/Art Strike act煤a astutamente sobre la oferta, no sobre la demanda. El arte existente se apreciar谩 en valor, ya que no habr谩 nada que entre al mercado para competir con 茅l. Adem谩s, est谩 el recargo conferido por la m铆stica de la extinci贸n; posteriormente, el arte reciente liderar谩 la subida de precios como el 煤ltimo de su tipo. De hecho, no ser谩 el 煤ltimo sino la culminaci贸n, ya que la ideolog铆a del progreso influye tanto en la mente occidental que regularmente confunde lo 煤ltimo de cualquier cosa con la forma final de un supuesto proceso evolutivo. Lo 煤ltima se fabricar谩 primero, o al menos tendr谩 un precio de esa manera. No es de extra帽ar que algunos de los artistas contempor谩neos con menos 茅xito comercial est茅n liderando la Huelga del Arte/Art Strike, y no es de extra帽ar que otros los sigan. No proponen exactamente destruir obras de arte (aunque, si se hace de forma selectiva, tendr铆a casi el mismo efecto que una huelga de arte). Los a帽os sin arte no incluir谩n nada por el estilo, incluso si todos se unen a la huelga. En cambio, la Huelga del Arte/Art Strike crear谩 un cartel; su inspiraci贸n no es la IWW[5] o la CNT[6], sino la OPEP[7].

La Huelga del Arte/Art Strike no est谩, a pesar de toda su postura proletaria, en deuda con el movimiento obrero, excepto por el robo de lo que uno esperar铆a que los artistas robaran: sus im谩genes. Permite a los artistas dar importancia a su cansancio. El rechazo del artesolo certifica a los artistas como los int茅rpretes expertos de lo que nadie m谩s que los artistas hacen. El arte del rechazo, en cambio, act煤a contra lo que todos hacen pero nadie hizo alguna vez, contra el trabajo y la sumisi贸n al Estado. El arte del rechazo es el arte de vivir, que comienza con la huelga general que nunca termina.

鈥淎rtpaper鈥 vol. 9, n煤mero 4,

1989

(Recuperado el 5 de octubre de 2009 de http://www.inspiracy.com)

(Tomado de lib.anarhija.net/library/bob-black-the-refusal-of-art y traducido en 2021 por Anartista! para el blog conelfuegoenlaspupilas.wordpress.com)

[1]En psicolog铆a, la supresi贸n es un mecanismo adaptativo o estrategia de afrontamiento, en el cual deseos, impulsos o ideas son mantenidas a raya sin utilizar represi贸n. Por tanto, la supresi贸n se pone en juego de manera inconsciente, en la relaci贸n de lo interno con lo externo, para conseguir un fin positivo o sublimado, lo cual hace la diferencia con la represi贸n, que se encarga de producir un malestar en la insatisfacci贸n de los impulsos. [Nota de traducci贸n]

[2]El Arte autodestructivo es una forma de arte acu帽ada por Gustav Metzger, artista nacido en Baviera que se traslad贸 a Gran Breta帽a en 1939. Tiene lugar despu茅s Segunda Guerra Mundial, Metzger quer铆a mostrar la destrucci贸n creada por la guerra a trav茅s de su obra de arte. Este movimiento tuvo lugar en Inglaterra y fue lanzado por Metzger en 1959. Este t茅rmino fue inventado a principios de la d茅cada de 1960 y puesto en circulaci贸n por su art铆culo 鈥淢achine, Auto-Creative and Auto-Destructive Art鈥 en el n煤mero de verano de 1962 de la revista. Arca. [Nota de Traducci贸n]

[3]La primera referencia conocida a una huelga de arte aparece en un ensayo de Alain Jouffroy: 鈥溌縌u茅 hacer con el arte?鈥 (incluido en 鈥淎rt and Confrontation鈥, New York Graphic Society 1968). 鈥淓s fundamental que la minor铆a defienda la necesidad de realizar una 鈥榟uelga art铆stica activa鈥 utilizando las m谩quinas de la industria cultural para ponerla en total contradicci贸n consigo misma. En 1974, Gustav Metzger hizo un llamado a los artistas para que retiraran su trabajo por un m铆nimo de tres a帽os. La convocatoria critica doctrinas como 鈥渆l compromiso de los artistas con la lucha pol铆tica鈥 y 鈥渆l uso del arte para el cambio social鈥, as铆 como 鈥渆l arte al servicio de la revoluci贸n鈥 como reaccionario. En cambio, afirma que 鈥渓os artistas han atacado los m茅todos predominantes de producci贸n, distribuci贸n y consumo de arte鈥 y que 鈥渆l rechazo del trabajo es el arma principal de los trabajadores que luchan contra el sistema鈥. Tres a帽os citan como el 鈥減er铆odo m铆nimo requerido para paralizar el sistema鈥. Aunque la convocatoria no utiliza las palabras 鈥淎rt Strike鈥, Metzger ha llegado a asociarse con el concepto. [Nota de Traducci贸n]

[4]Hoi polloi es una expresi贸n del griego que significa los muchos o, en el sentido m谩s estricto, el pueblo. En ingl茅s, se le ha dado una connotaci贸n negativa para significar las masas. Los sin贸nimos de hoi polloi incluyen 鈥減lebeyos鈥 o 鈥減lebeyos鈥, 鈥渓a chusma鈥, 鈥渓as masas鈥, 鈥渓os grandes sucios鈥, 鈥済entuza鈥 y 鈥渓os proles鈥. [Nota de Traducci贸n]

[5]Industrial Workers of the World 鈥擳rabajadores Industriales del Mundo鈥 (IWW o los Wobblies) es un sindicato seguidor de la teor铆a sindicalista revolucionaria (democracia laboral y autogesti贸n obrera), que tiene su origen en Estados Unidos. [Nota de Traducci贸n]

[6]La Confederaci贸n Nacional del Trabajo es una confederaci贸n de sindicatos de ideolog铆a anarcosindicalista de Espa帽a, que desempe帽贸 un papel fundamental en la consolidaci贸n del anarquismo en Espa帽a en el primer tercio del siglo XX. [Nota de Traducci贸n]

[7]La Organizaci贸n de los Pa铆ses Exportadores de Petr贸leo (OPEP) es una organizaci贸n permanente e intergubernamental, creada en la Conferencia de Bagdad que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 1960, entre Ir谩n, Irak, Kuwait, Arabia Saud铆 y Venezuela. [Nota de Traducci贸n]