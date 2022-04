–

Entrevista realizada por Ángel Ferrero a Gabriela Serra en el marco del cuarenta aniversario de la incorporación del estado español a la OTAN.

El próximo 30 de mayo se celebra el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Cuatro años después, en marzo de 1986, se celebraba el referendo de permanencia. ¿Qué recuerdos tiene del movimiento contra la OTAN y de esa campaña en concreto?

Fue una experiencia muy bonita y muy unitaria. De las protestas anteriores existía el Casal de la Pau, primero en la calle Bruc y después en la calle Cervantes, que reunía a los grupos pacifistas, no violentos y antimilitaristas históricos, como Artesans per la Pau o el Comitè Antinuclear de Catalunya (CANC). Había cierta vida desde el punto de vista antimilitarista. Gracias a ello fuimos capaces de crear la Coordinadora para el Desarme y la Desnuclearización Totales (CDDT), que era la que aglutinaba todo lo que se movía en torno a la desmilitarización, el pacifismo y la OTAN posteriormente. En ese momento se crean los comités anti-OTAN, que eran básicamente una creación de la izquierda extraparlamentaria, en concreto del Movimiento Comunista (MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). También algunos sectores del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), pero el PSUC nunca se acabó de integrar muy bien: el posicionamiento de la CDDT era «OTAN no, bases fuera» y ni el PSC ni el PSUC tenían claro, lo de las bases.

La pluralidad nos enriqueció muchísimo. Los comités fueron centros de debate político en los que se discutía sobre antimilitarismo, sobre los gastos militares, sobre otras experiencias europeas, como las protestas contra la instalación de misiles en Alemania. Esto nos ayudó mucho, por eso nuestra campaña era por la desmilitarización y la desnuclearización total. Políticamente, el movimiento tenía así más fuerza: no era sólo un «no» en la OTAN, sino que había toda una reflexión mucho más elaborada sobre el antimilitarismo. La coordinadora nos dio mucha capacidad de acción en Cataluña y nos dio mucha fuerza a nivel estatal cuando, llegado un momento, tuvimos que pedir que los grupos de Madrid se reunieran y se organizaran aparte, porque sus reuniones terminaban siendo discusiones entre los grupos de Madrid. Que en Cataluña fuéramos con una postura unitaria nos ayudó muchísimo. Hicimos cadenas humanas, marchas a Radio Liberty en Pals, muchísimos actos, un concierto en el Poble Espanyol, actuaciones de Lluís Llach, Quico Pi de la Serra… Todo esto fue evolucionando, de por medio vimos la escisión del Partido de los y las Comunistas de Catalunya (PCC) del PSUC, que tenía ciertos problemas cuando hablábamos de «ni OTAN ni Pacto de Varsovia», algo que estaba muy claro aquí en Catalunya. Manuel Sacristán estaba en el grupo de Mientras tanto y se había distanciado del PSUC. [Fernando] Claudín, que venía del Partido Comunista Español (PCE), apoyó al gobierno. De todas formas, en Cataluña la mayoría de la intelectualidad estaba con el movimiento anti-OTAN.

¿Qué posición tuvieron los partidos catalanes en la campaña?

ERC hizo campaña por el “no” y CiU pidió la abstención. Eso no debe menospreciarse porque no por nada en Catalunya ganó el «no». Si CiU hubiera hecho otro tipo de campaña, sus votantes quizás lo hubieran pensado mucho más. En los actos que organizamos siempre teníamos a alguien del PSC que nos decía: «quiero subir al escenario y romper el carné». Éramos conscientes de que mucha gente del PSC el referendo les hizo repensar su afiliación.

Menos recordado es que el PSOE pidió el «sí», pero prometió que España no se integraría en las estructuras militares de la OTAN, algo que también acabó haciendo.

Nosotros siempre reivindicamos una pregunta clara y certera, que es lo que no ocurrió. Nosotros queríamos el descuelgue total de la OTAN, no sólo de la estructura militar.

En el caso de CiU existe mucha especulación sobre por qué pidieron la abstención.

Yo creo que era un movimiento táctico. CiU después se arrepintió, de pedir la abstención. Lo sé por boca del propio presidente, que lo consideró un error. En ese momento les interesó hacer este juego ante la fuerza que tenía acumulada del PSOE, pero después se arrepintieron, sobre todo después de ver que en Cataluña había ganado el «no». Porque obviamente esto dejó una huella en Cataluña que todavía hoy reivindicamos. Cataluña dijo no a la OTAN, dijo no a las bases y no a los gastos militares.

¿Cómo se coordinó la campaña?

La CDDT era un movimiento asambleario, que organizaba reuniones de muchísimas personas. Piensa que había cientos de colectivos anti-OTAN en todo el territorio. Así como había movimientos y campañas muy barceloneses, la cuestión anti-OTAN fue a nivel de todo el territorio catalán, tal y como demostraron las movilizaciones. Llegamos a reservar trenes enteros para ir a las marchas de Madrid y autobuses, por supuesto. Con Arcadi Oliveras nos hicimos Cataluña de arriba abajo. En algunos pueblos pequeños hacíamos charlas con 20 personas. No había pueblo que no entraras que no tuviera un cartel contra la OTAN.

En la CDDT hicimos un decálogo de los motivos para salir de la OTAN donde hablábamos de las bases y gastos militares. No satisfacía a todos los que participaban, pero sentó las bases programáticas gracias a las cuales el movimiento salió adelante. Gracias a ello, cuando pasado el referéndum la izquierda entra en el momento de «desencanto», el movimiento pacifista y antimilitarista siguió teniendo un nivel de incidencia y presencia territorial grande, que permitió el movimiento de los objetores, primero, y los de los insumisos, después. Las organizaciones que se crearon entonces todavía siguen. Cataluña fue el primer gobierno que creó un consejo de fomento de la paz y el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). Todo esto no fue porque sí, era porque había un movimiento organizado. Pero no todo era miel sobre hojuelas, también había discusiones. Ahora bien, cuando se acordaba una acción o un manifiesto, se acordaba, nadie pensaba en escindirse o salir.

¿Cómo se vivieron en los resultados en Cataluña, dónde ganó el «no»?

El recuento de votos lo realizamos en la Plaza Real. A mí me tocó dar los resultados. Todo el mundo quería salir al escenario, pero en el momento en que el referéndum se había perdido, nadie quería salir. Me dijeron: «hazlo tú». Obviamente fue un momento muy jodido, muy duro. Muy duro. En Cataluñaa había ganado el no, pero eso no nos sacaba la tristeza por la derrota. En ese momento supimos también que el «no» había ganado también a Euskal Herria y Canarias. No era un consuelo. Fue muy doloroso.

Aquello marcó a muchísima gente. Nos hizo ver que el camino era mucho más largo que realizar un referéndum. Toda la campaña del referendo fue muy sucia. El gobierno fue capaz de copar a los medios de comunicación. Donde el PSOE dominaba, como ocurría en las zonas metropolitanas, ganó el «sí». Recuerdo los discursos de Felipe González: «No me castiguen en el referéndum, castíguenme en las elecciones». El discurso del miedo. Se utilizó muchísimo. «¿Qué haremos cuando vengan los tanques soviéticos?» ¡Caramba, para que lleguen los tanques soviéticos a la frontera deben cruzar media Europa! Ahora puede sorprender, pero esto influía en gente sencilla, que no tenía acceso a más información. Recuerdo tener que poner mapas en algunos talleres de los comités anti-OTAN para ilustrarlo.

Además, hoy sabemos que si los tanques soviéticos hubieran cruzado la brecha de Fulda, EEUU probablemente hubiera lanzado una bomba atómica sobre Alemania mismo para frenar su avance.

Esto no se decía. Esto lo decíamos nosotros. La gran suerte fue que las movilizaciones eran tan masivas que los medios de comunicación no tenían más remedio que reflejarlo y ponerlo. Entonces todavía estaba El Mundo Diario o TeleXprés, y teníamos medios de comunicación y revistas propias que hablaban de las acciones que llevábamos a cabo. Además, hablábamos con una sola voz. Esto es importante. La coordinadora fue capaz de elegir portavoces y estos portavoces hablaban en nombre de la coordinadora y de los acuerdos que existían.

En España el PCE abanderó la campaña del «no», junto a otros partidos de izquierdas con los que fundó Izquierda Unida (IU). Casi 40 años después, el gobierno español de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), con dos ministros del PCE, ha pedido a la OTAN que la cumbre de este año se celebre en Madrid con motivo de la entrada de España en el blog. ¿Se ha cerrado un ciclo de la izquierda española?

Por la parte que nos toca, protestaremos todo lo necesario. El problema es que nos encontramos en un momento de desmovilización. La pandemia ha sido terrible en lo que se refiere a la movilización. También ha servido para no hablar de otras cosas. Este año, en los presupuestos del Estado se ha aumentado la parte social, porque lo hace con los fondos europeos de la Unión Europea. Pero este fondo deberemos devolverlos, y cuando toque hacerlo, los niveles de pobreza serán terribles. Se hacen políticas sociales que, cuando se acabe el dinero, tendrán que recortarse, mientras que los fondos propios, que no deben devolverse a nadie, se dedicarán a financiar como nunca el gasto militar. No es un problema del Estado español. Todos los países están aumentando su gasto militar. Todo ello lleva a preguntarte hacia dónde vamos.

Resultados por provincia

Hagamos un ejercicio de especulación. ¿Qué cree que pasaría si se repitiera ese referéndum? ¿Volverían a repetirse los mismos resultados?

Sería más complicado. Pero también es cierto que la ciudadanía, al menos en Cataluña, ha estado desgarrando con el tema bélico y el tema guerra. Cuando yo era diputada, una de las propuestas que más me plació fue una propuesta de resolución para la desmilitarización de Cataluña, donde planteábamos el retorno de todos los inmuebles del ejército español, prohibir la participación del ejército en las ferias juveniles, no subvencionar a las empresas que realizan investigación militar, como Indra, que está subvencionada por la Generalitat, etcétera. Esto lo ganamos, pero de Junts sólo votaron a favor independientes como Lluís Llach, la gente que procedía de Convergència votó en contra o se abstuvo.

Cuando a Artur Mas le preguntaron cómo imaginaba una Catalunya independiente, dijo que sin ejército, pero dentro de la OTAN, algo que es imposible.

Cuando hablan de ejemplos como Costa Rica, que no tiene ejército, se olvidan de decir que no necesita porque está rodeada de bases militares de EEUU, con quienes tienen un pacto. Al presidente Puigdemont, al que tengo mucho respeto por otras cosas, le preguntamos en un plenario sobre la cuestión del ejército y Cataluña. Y el presidente me dijo: «Serra, usted y yo tenemos posiciones opuestas, yo pienso que hay que tener un instrumento que nos defienda», etcétera. Lo dijo públicamente, puedes encontrarlo en el diario de sesiones.

¿Cómo valora la evolución posterior del movimiento antiimperialista y contra la guerra en Cataluña? ¿Por qué parece que la oposición a la OTAN y lo que representa ha pasado a un segundo plano? ¿Cómo podría reconstruirse el movimiento anti-imperialista?

No puede entenderse el movimiento contra la guerra del 2004 sin el movimiento de los insumisos. No podemos entender el movimiento de los insumisos sin el movimiento contra la OTAN. No podemos entender el movimiento feminista sin el papel que desempeñaron las mujeres en el movimiento contra la OTAN. No puede entenderse la desnuclearización sin el movimiento contra la OTAN. Lo que debemos ser capaces ahora es de encontrar el ‘clic’ para que pueda volver a tener la expresión que necesita y que es necesario para que podamos asumir todo lo que habrá que asumir. Debemos debatirlo y pensarlo. La OTAN de hoy no es la de 1986. La Unión Europea piensa en crear un ejército propio. Existe toda una reconfiguración de alianzas militares. El mundo ha cambiado mucho desde ese referéndum. Ahora debemos reubicarnos y profundizar en lo que significan, hoy, en el siglo XXI, todos los peligros que tenemos, que se han multiplicado. Todo esto debe llevarnos a repensar, reflexionar e incluso redefinir conceptos que no quieren decir lo mismo para todos cuando hablamos de ellos. En Cataluña tenemos una parte de este camino ya realizado. Los insumisos nos enseñaron muchísimo. Las organizaciones nacidas de la campaña del referéndum y después siguen trabajando en este sentido.

Las pruebas que vamos hacia un cataclismo tanto social como económicamente son evidentes. No nos queda mucho tiempo, desgraciadamente. Veremos mucha más violencia de la que estamos viendo ahora. Ahora estamos acostumbrados a verla lejos de casa, pero como ocurre con los desastres naturales, la veremos en casa. La desesperación, el descontento, la rabia… Todo esto tendrá una traducción en nuestras sociedades. Veremos cómo se contesta y cómo se quiere controlar. Es muy importante no perder el tiempo para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, que nos permitan dar algo de esperanza con una lucha más organizada, con algo más de estrategia. Cuando ves al contrario organizarse y armarse, significa que quiere hacer algo. Cuando vemos que todos los gobiernos se están rearmando, y cada vez con armamento más sofisticado, esto quiere decir que están previendo que van a pasar cosas: que habrá descontento social, que las materias primas se agotarán y algunas se encontrarán en lugares muy concretos del planeta… Están alimentando a la bestia para cuando llegue el momento. Contamos con un aumento del gasto militar, un aumento de la conflictividad territorial y social, crisis energética y climática, recursos que se agotan, catástrofes naturales. También hay una militarización social: el ejército ahora está donde no estaba antes. Desgraciadamente, no tardaremos en ver estallidos de este tipo. La gente en el poder tiene un plan, saben qué puede pasar y saben hacia dónde quieren ir, y tienen todos los mecanismos para mover las piezas cuándo y cómo las quieren mover. Además, los ejércitos están pensados, y cada vez más, para una función de control interno de la sociedad. Este mundo comienza a sacudirse de forma muy fuerte. Y la única posibilidad que tienen los dueños del mundo para poner orden en casa siempre ha sido la misma: la fuerza.