El barri m茅s densament poblat de Barcelona nom茅s compta amb un espai verd. Una Modificaci贸 del Pla General Metropolit脿 del 1996 i la posterior venda d’uns terrenys a capital privat el 2011, va ser el detonant perqu猫 el ve茂nat s鈥檕rganitz茅s. El s铆mbol de la lluita 茅s un hort popular a la finca on hi ha un dels primers refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola costejat amb diners p煤blics

La passada tardor, un grup de ve茂nes van ocupar un solar situat al carrer de Juan de Sada, al barri barcelon铆 de Sants-Badal. Es tractava d鈥檜na finca abandonada i desatesa des de fa molts anys que ara, amb el nom d鈥橢l Refugi, dona cabuda a un hort urb脿 i una zona de lleure i descans. M茅s enll脿 dels usos actuals, la complexitat de l鈥檈spai i la necessitat de donar vida a la zona venen de lluny.

Situat ben a prop de la rambla de Badal, en una zona que moltes ve茂nes consideren degradada, el subsol de la finca oculta el primer refugi antiaeri sufragat amb diners p煤blics a la ciutat de Barcelona, constru茂t durant la Guerra Civil espanyola. A banda, el barri esperava des de l鈥檃ny 1976 un pla de reurbanitzaci贸 que pretenia sumar espai verd a Sants-Badal, que nom茅s compta amb una 煤nica pla莽a en tota la seva extensi贸. Tot i ser aprovat aleshores, el pla mai es va implementar i l鈥檃ny 1996 va veure鈥檚 truncat per l鈥檃provaci贸 d鈥檜na Modificaci贸 del Pla General Metropolit脿 (MPGM). Aquesta modificaci贸 va provocar que el 2011 s鈥檃prov茅s un nou pla urban铆stic anomenat 鈥淣ou eix c铆vic Sants-Badal鈥, que compren des del carrer de Violant d鈥橦ongria fins al carrer de Sants. L鈥檃provaci贸 va passar per uns pressupostos participatius, per貌 des del ve茂nat es denuncia que es van tancar abans que les ve茂nes poguessin ni tan sols opinar.

Abans d鈥檃ix貌, l鈥檃ny 2008, l鈥橝juntament de Barcelona havia comprat al Ministeri de Defensa un solar al carrer de Roger per m茅s de sis milions d鈥檈uros, amb l鈥檈xcusa que serviria per regenerar el barri. Finalment, en l鈥檃ctualitat, en aquest espai es pot trobar un Centre d鈥橝tenci贸 Prim脿ria que es va aconseguir despr茅s d鈥檃nys de reclamacions. Aix铆 i tot, les ve茂nes van veure com, en la nova MPGM, les dues zones verdes contemplades l鈥檃ny 1976 queien a favor de dos grans propietaris: Germans Fisas Bosch SLU d鈥檜na banda, i l鈥檈mpresa Ferros Herms, de l鈥檃ltra.

Deu anys d鈥檌ncertesa sobre el solar

Aix铆, amb la MPGM de 1996 i el pacte aprovat l鈥檃ny 2011, la zona perdia els dos espais verds que contemplava el pla de 1976 i es quedava tan sols amb una petita rambla que, a m茅s, tindria 32 metres d鈥檃mple per 鈥渁ix铆 poder edificar m茅s alt鈥. Per poder aprovar el pla, a m茅s, es va canviar la requalificaci贸 de les zones verdes a constru茂bles i es va fixar que alguns edificis haurien de canviar la seva ubicaci贸 per cedir terreny p煤blic a canvi del privat. Cal destacar que l鈥檃rquitecta encarregada de la urbanitzaci贸 de la rambla, dels trams verds durant el seu recorregut i les voreres era Cristina Maragall, filla de l鈥檈xalcalde de Barcelona i expresident del govern auton貌mic catal脿 Pasqual Maragall.

鈥淰am comen莽ar primer a fer una neteja m茅s general, despr茅s vam fer la part de l鈥檋ort i vam preparar un espai amb joguines per a les criatures鈥, explica una de les impulsores d鈥橢l Refugi|脌LEX LOSADA

Tom脿s Gisbert, anterior portaveu de la plataforma Salvem Juan de Sada i encara vinculat a la lluita ve茂nal, explica que l鈥橝juntament va donar 鈥渢ot el pla lligat鈥, sense possibilitat d鈥檌ntervenci贸 per part de les ve茂nes. Va ser aleshores quan va comen莽ar la seva 鈥渞evolta鈥. Entre altres aspectes, assenyala que es va redactar el pla sense tenir en compte que la Masia Can Fisas, al carrer de Fisas, est脿 catalogada com a element patrimonial, ni que sota la zona hi havia el refugi antiaeri tipificat amb el n煤mero 1.513. El ve茂nat va rescatar els pl脿nols d鈥檃quest equipament d鈥檃utodefensa de l鈥橝rxiu Hist貌ric de la Ciutat de Barcelona i totes les factures que documenten el proc茅s de construcci贸 per demostrar-ho i aturar el pla, per貌 les reunions amb l鈥檃leshores regidora Inma Moraleda (PSC) no paraven de dilatar-se en el temps, segons que expliquen. Despr茅s de reivindicar durant un parell d鈥檃nys que es fes un estudi i, a m茅s, poder baixar al refugi i comprovar-ne l鈥檈stat, ho van aconseguir. Com a resultat, i tamb茅 conseq眉猫ncia dels canvis en el color pol铆tic del govern de la ciutat 鈥搎ue va passar de ser de Jordi Hereu a Xavier Trias鈥, i de les conseq眉猫ncies de la crisi econ貌mica, tot va quedar aturat.

鈥淟鈥橝juntament volia arreglar urban铆sticament tot aix貌, per貌 sense posar-hi ni un duro. Aleshores en comptes de fer una reforma, el que fa 茅s iniciar un projecte urban铆stic en el qual els promotors s贸n privats, marcant que aquests seran els qui pagaran la urbanitzaci贸 del carrer鈥, explica Gisbert, que afegeix que 鈥渁ix貌 vol dir que l鈥檃dquisici贸 els havia de donar beneficis per poder urbanitzar鈥. Fins avui, cap de les dues societats propiet脿ries dels terrenys ha dut a terme cap moviment. A Ferros Herms sembla que no els interessa perqu猫 la f脿brica que exploten segueix funcionant: 鈥淓s dediquen a fer ferro, no a fer promocions immobili脿ries i no tenen cap mena d鈥檌nter猫s a tirar-ho endavant鈥, apunta Gisbert. En canvi, per a Germans Fisas Bosch SL, que podria semblar en un inici m茅s interessat, el ve茂nat no ent茅n per qu猫 no fa cap moviment.

L鈥檃bril del 2018, Salvem Juan de Sada va fer una primera incursi贸 a l鈥檈spai per pintar un mural i plantar vegetaci贸. L鈥檃cci贸, per貌, no va perdurar

L鈥檈mpresa de Germans Fisas va adquirir els terrenys i van complir tots els terminis estipulats per entregar els pl脿nols, el projecte d鈥檜rbanitzaci贸, van participar tamb茅 a la junta de compensaci贸鈥 Per貌 tot i aix貌 no ha mogut res. Ni tan sols comptant que al seu solar hi havia una s猫rie de naus deteriorades que s鈥檈staven ensorrant. Despr茅s que la plataforma Salvem Juan de Sada es mobilitz茅s en diverses ocasions i es present茅s a l鈥橝juntament de Barcelona assenyalant que l鈥檈difici, amb tota la teulada feta d鈥檜ralita, s鈥檈stava ensorrant, finalment van aconseguir el seu enderrocament, no sense haver hagut de trucar abans als Bombers en alguna ocasi贸 denunciant despreniments i de denunciar el cas al s铆ndic de greuges.

Amb un estira-i-arronsa amb l鈥橝juntament i contra la Modificaci贸 del Pla General Metropolit脿, finalment va ser l鈥檃ny 2017 quan va quedar buit el solar, tot i que seguia sent propietat de Germans Fisas. Va ser uns mesos despr茅s, l鈥檃bril del 2018, quan Salvem Juan de Sada van fer una primera incursi贸 a l鈥檈spai per pintar un mural i plantar vegetaci贸. L鈥檃cci贸, per貌, no va perdurar. A la tardor del 2020, una nova acci贸, que aglutinava gent de les anteriors mobilitzacions i noves activistes, van prendre el relleu de la del de 2018 i va okupar el solar.

Hort urb脿 que dona vida i confronta el pla urban铆stic

Tom脿s Gisbert assenyala que l鈥櫭簄ic que esperen ara 茅s que l鈥橝juntament de Barcelona tiri enrere la MPGM i es torni a un pla semblant al del 1976: dues places o b茅 un espai obert, per貌 llum i aire, en definitiva, que ressegueixi totes les fa莽anes mitjaneres i respecti la via romana que creua la zona. Tocant a la rambla de Badal, hi ha una petita pla莽a d鈥檕n neix el carrer贸 de les 脌nimes. Aquest, amb el seu tra莽at sinu贸s, segueix el rastre d鈥檜na antiga via romana que s鈥檈stima que t茅 m茅s de 2000 anys. Una via que segueix pel carrer d鈥檈n Blanco i fins al carrer del Sant Crist.

Aix铆, comptant amb tot el passat hist貌ric que amaga la zona des d鈥櫭╬oca romana fins a la Guerra Civil, i la gaireb茅 nul路la quantitat de zones verdes al barri, moltes ve茂nes celebren que s鈥檋agi iniciat el projecte d鈥espai comunitari El Refugi. Aina Sans, membre d鈥橢l Refugi, explica que, a causa de l鈥檃bandonament del terreny, un grup de persones van contactar amb l鈥橝ssociaci贸 de Ve茂ns i Ve茂nes de la zona i van decidir reenganxar la idea d鈥檕kupar l鈥檈spai per defensar-lo. Durant les primeres setmanes dins, van dedicar-se a netejar el terreny i Sans recorda que s鈥檃nava ja amb la idea preestablerta de crear un hort, per貌 tamb茅 generar un espai de trobada on pogu茅s venir des de gent adulta a criatures.

Aina Sans, membre del col路lectiu impulsor d鈥橢l Refugi, recorda que s鈥檃nava ja amb la idea preestablerta de crear un hort, per貌 tamb茅 de generar un espai de trobada on pogu茅s venir des de gent adulta a criatures

Amb el projecte en ment, es va organitzar una assemblea oberta on es van decidir qu猫 es faria a cada espai i com es repartirien les tasques i les comissions de feina i que, m茅s enll脿 de mantenir el solar, tamb茅 es preocuparien de posar en marxa una estrat猫gia de comunicaci贸 o de pensar en com reformular el pla urban铆stic que afecta la zona. Les jornades de treball es duen a terme els diumenges i cada dimecres t茅 lloc una assemblea. La idea, comenta Aina Sans, 茅s obrir cada dia de 10 del mat铆 a 10 de la nit, encara que no hi hagi ning煤 a l鈥檈spai, perqu猫 la gent pugui passar quan vulgui. Ara es poden plantejar aix貌 perqu猫 ja tenen el terreny m茅s preparat: 鈥淰am comen莽ar primer a fer una neteja m茅s general, despr茅s vam fer la part de l鈥檋ort i vam preparar un espai amb joguines per a les criatures鈥. A banda, com que es tracta d鈥檜n solar on hi toca molt el sol, l鈥櫭簂tima tasca que s鈥檋a dut a terme per donar-hi m茅s vida 茅s instal路lar-hi una p猫rgola, at猫s que es pret茅n que sigui una pla莽a oberta al p煤blic. Sans assenyala que cal que hi hagi una assemblea que s鈥檕cupi del manteniment o de fer petites coses noves com posar una cistella per jugar a b脿squet o estar vetllant per la q眉esti贸 dels subministraments, per貌 es procura que aix貌 no xoqui amb el fet que sigui un espai totalment obert.

De l鈥檋ort al consistori

La Cathy, per exemple, 茅s una de les ve茂nes de la zona que s鈥檋a apropat a l鈥檈spai arran del naixement de l鈥檋ort. Ella comenta que no entenia a qu猫 venia el moviment, per貌 en veure els motius i pensar des de feia temps amb impot猫ncia sobre la deixadesa del barri s鈥檋a decidit a incorporar-se a El Refugi. La seva tasca es desenvolupa dins de la comissi贸 que pensa estrat猫gies contra el Pla Urban铆stic. I 茅s que valora que 鈥渆l barri de Sants-Badal 茅s un barri amb baix sentit de la identitat i de pertinen莽a鈥. I 茅s per aquest motiu que creu que la gent no sap res del projecte del pla urban铆stic ni tampoc que Sants-Badal 茅s el barri m茅s densament poblat de Barcelona i el que t茅 menys equipaments p煤blics.

Aix铆, la Cathy va endinsar-se en el projecte, i amb altres companyes, va aconseguir que fins a cinquanta persones s鈥檋i apropessin. Ara, parlant-ho i coordinant-ho amb Alfredo Mart铆nez, el president de l鈥Associaci贸 de Ve茂ns i Ve茂nes de Badal, Brasil i la Bordeta, estan intentant for莽ar una negociaci贸 amb el districte.

Les jornades de treball es duen a terme els diumenges i cada dimecres t茅 lloc una assemblea. La idea, comenta Aina Sans, 茅s obrir cada dia de 10 del mat铆 a 10 de la nit|脌LEX LOSADA

Mart铆nez assenyala que, des de l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal de Badal, celebren la iniciativa d鈥檃quest grup de ve茂nes que repr猫n el missatge de l鈥檃ntiga coordinadora per reivindicar el Pla General Metropolit脿 del 1976. Des de l鈥檃ssociaci贸, van convocar les ve茂nes per informar sobre qu猫 s鈥檋a fet fins ara: 鈥淔a molts anys que batallem d鈥檜na manera o una altra鈥, apunta Mart铆nez. 脡s ell tamb茅 qui denuncia que els acords es van prendre entre l鈥橝juntament, el govern catal脿 i particulars i que ning煤 va tenir en compte les ve茂nes.

Explica tamb茅 que les ve茂nes es troben animades per seguir lluitant perqu猫 creuen que hi ha la possibilitat d鈥檃turar el pla. 鈥淎quests senyors鈥, diu, referint-se a l鈥檈mpresa dels Germans Fisas, 鈥渢enen perm铆s d鈥檈dificaci贸, per貌 tot i tenir dret a fer-ho, no volen tirar endavant la construcci贸 dels pisos鈥︹. Sobre aix貌, la Cathy creu que el projecte de construcci贸 no comen莽a perqu猫 cal tornar a fer tot el clavegueram i aixecar murs de contenci贸 per no danyar el refugi i 鈥渁ix貌 茅s altament cost贸s鈥. Per貌 com assenyala Alfredo Mart铆nez, 鈥渘o sabem quant de temps aguantaran aix铆 i el problema vindr脿 si apareix de cop un fons de diners que els compri els permisos d鈥檈dificaci贸 als propietaris i tiri endavant el projecte tal com est脿 aprovat fins ara鈥.

鈥淓l problema vindr脿 si apareix de cop un fons de diners que els compri els permisos d鈥檈dificaci贸 als propietaris i tiri endavant el projecte tal com est脿 aprovat fins ara鈥, apunta el president de l鈥橝V de Badal, Alfredo Mart铆nez

Una de les idees del moviment ve茂nal per evitar que aix貌 passi 茅s demanar repetidament cites amb els responsables institucionals. Aix铆, a l鈥櫭簂tima reuni贸 que, com explica la Cathy, es va mantenir des de l鈥檈spai El Refugi amb l鈥橝ssociaci贸 de Ve茂nes i Ve茂ns, es van actualitzar les demandes: el pla del 1976 amb un espai verd per al barri, per貌 tamb茅 que es respecti l鈥檋ort urb脿, que es recuperi el refugi antiaeri i que es faci un centre d鈥檌nterpretaci贸. Tot, perqu猫 a l鈥檈ntendre de la Cathy, 鈥渆l barri est脿 caient a trossos i fa molta vergonya. No hi ha un lloc de reuni贸 ni conviv猫ncia i aix貌 fa que la gent no es vinculi鈥, afegeix.

Des de l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal de Badal s鈥檋a posat en contacte la comissi贸 de lluita contra el pla urban铆stic d鈥橢l Refugi amb la presid猫ncia de la Federaci贸 d鈥橝ssociacions de Ve茂ns i Ve茂nes de Barcelona. 鈥淧ensaven que des del 2011 que es va aprovar ja ho haurien edificat鈥︹, comenta la Cathy. A trav茅s de la FAVB que l鈥檈spai est脿 intentant mantenir una reuni贸 amb la tinent d鈥檃lcalde d鈥檜rbanisme, Janet Sanz. Segons que es comenta des de l鈥檈spai, l鈥橝juntament compta amb tres propostes per replantejar el pla urban铆stic de Sants-Badal, 鈥減er貌 de moment no ha mogut res鈥.

Conservar els refugis a la ciutat, lluitar per la mem貌ria

El refugi que es troba a la zona de Juan de Sada 茅s el n煤mero 1.513. La majoria de refugis antiaeris constru茂ts durant la Guerra Civil espanyola van sorgir de la iniciativa popular, per貌 aquest va ser dels primers que va sufragar amb diners p煤blics l鈥橝juntament de Barcelona. Les ve茂nes fins i tot van aconseguir trobar les factures. El soterrani s鈥檈st茅n des de l鈥檃vinguda Madrid fins al carrer de Roger i compta amb cinc entrades: alguna volta i algunes entrades a trav茅s d鈥檈scales de ferro a les boques de clavegueram.

Des de l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal de Badal s鈥檋a posat en contacte la comissi贸 de lluita contra el pla urban铆stic d鈥橢l Refugi amb la Federaci贸 d鈥橝ssociacions de Ve茂ns i Ve茂nes de Barcelona (FAVB)|脌LEX LOSADA

Amb la proposta del PGM de 1976, on es creaven dues places, es va proposar que, a banda d鈥檋abilitar una entrada al refugi, es busquessin trets per recon猫ixer-lo. Tom脿s Gisbert explica que l鈥檈nginyer que va firmar el disseny b脿sic usat per a la construcci贸 de tots els refugis no t茅 cap mena de reconeixement de la ciutat de Barcelona. El seu nom 茅s Ramon Perera i la proposta del ve茂nat 茅s que ocupi el nomencl脿tor d鈥檜na de les dues places. 鈥淧erera 鈥搒egueix Gisbert鈥 va fer tot aix貌 i despr茅s de la guerra va exiliar-se a Anglaterra, on va oferir tota la seva experi猫ncia durant la Segona Guerra Mundial, per貌 no li van fer cas. Li van dir que aix貌 d鈥檃magar-se sota terra minvava la moral鈥.

La majoria de refugis antiaeris constru茂ts durant la Guerra Civil espanyola van sorgir de la iniciativa popular, per貌 el de Juan de Sada va ser dels primers que es va sufragar amb diners p煤blics de l鈥橝juntament de Barcelona

Per altra banda, Gisbert narra que molts d鈥檃quests refugis es van fer amb la idea de poder-se aprofitar despr茅s com a part del sistema de clavegueram. I destaca, a m茅s de Perera, la figura de Manel Mu帽oz, que va ser regidor d鈥檜rbanisme durant la guerra, venia de la CNT i era tamb茅 el president de la junta de defensa passiva del moment. 鈥淣o pot ser que una persona que ha salvat milers de vides de barcelonins amb el seu treball no tingui cap carrer o pla莽a que preservi la seva mem貌ria鈥, apunta Gisbert. I afegeix: 鈥渁mb aix貌 tamb茅 estem reivindicant un regidor de l鈥橝juntament de Barcelona鈥 Que al final va ser cosa dels dos: un per dissenyar-ho i l鈥檃ltre per impulsar la seva construcci贸鈥.

Aix铆, la proposta ve茂nal implica construir una entrada al refugi amb el seu centre d鈥檌nterpretaci贸 corresponent. L鈥橝juntament ja ha verbalitzat que el conservar脿, per貌 les ve茂nes argumenten que 鈥渟i no s鈥檋i pot accedir, quina gr脿cia t茅?鈥. Alfredo Mart铆nez defensa aix铆 que es construeixi una nova claveguera per desviar totes les aig眉es brutes i que es preservi el refugi, que est脿 鈥渕olt ben preservat i molt ben fet鈥. En tot cas, el moviment ve茂nal defensa que els elements per seguir els consells de les ve茂nes hi s贸n, per貌 un conflicte que dura des de 1976 no es podr脿 resoldre d鈥檜n dia per l鈥檃ltre sense la participaci贸 activa del barri.

