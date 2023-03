–

Pau P茅rez Sales lleva buena parte de su vida se帽alando las consecuencias psicol贸gicas de la tortura. Fue fundador del Grupo de Acci贸n Comunitaria, organizaci贸n referente en salud mental y derechos humanos. Sir[a], el centro que dirige desde 2011, ha atendido a cerca de 750 personas supervivientes de violencia pol铆tica, vulneraciones graves de derechos humanos, malos tratos y tortura. Es el centro de referencia en Espa帽a del Consejo Internacional para la Rehabilitaci贸n de V铆ctimas de la Tortura (IRCT) y parte de la red de la Organizaci贸n Mundial contra la Tortura. Pau P茅rez es, adem谩s, t茅cnico externo del Mecanismo Nacional de Prevenci贸n de la Tortura del Defensor del Pueblo y editor de la revista Torture Journal.

Uno de los 煤ltimos casos en los que ha trabajado es el de un matrimonio, acusado de yihadismo, que pas贸 uno y tres a帽os en prisi贸n, tanto en preventiva como con condena, y que fue posteriormente absuelto. El entr贸 en la c谩rcel sano y sali贸 con un 76% de discapacidad reconocida. Sus hijos tuvieron que ser cuidados por familiares en otro pa铆s. El banco se qued贸 con su casa. El informe pericial realizado por Sir[a] fue clave para que la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional condenara al Estado espa帽ol a pagarles una indemnizaci贸n de 495.386 euros, la mayor que se recuerda por prisi贸n injustificada al menos desde 2019. Pero, como alerta Pau P茅rez, el caso de este matrimonio no es una excepci贸n. La prisi贸n, y sobre todo el r茅gimen de aislamiento, tiene con frecuencia consecuencias irreversibles, tanto f铆sicas como psicol贸gicas.

Desde Sir[a] dais apoyo a personas que han sufrido violencia pol铆tica, 驴c贸mo lo hac茅is?Somos un equipo multidisciplinar, con m茅dicas, abogadas, psiquiatras, psic贸logas, un equipo de comunicaci贸n y un 谩rea de proyectos. Una parte muy importante de nuestro trabajo es la documentaci贸n forense. La otra parte tiene que ver con el acompa帽amiento que llamamos psicojur铆dico, que es el acompa帽amiento a la v铆ctima de violencia desde que se plantea la posibilidad de denunciar, todo el proceso de preparaci贸n, el juicio y la fase posterior.

Habl谩is de violencia pol铆tica o institucional, en el caso de este matrimonio, desde Sir[a] hicisteis un peritaje de los da帽os que sufrieron, tanto ellos como sus hijos, por haber sido ingresados en prisi贸n preventiva de forma injustificada. 驴Es esto habitual?

En Espa帽a hay un uso de la prisi贸n preventiva enorme. Hay numerosas declaraciones de comit茅s de Naciones Unidas e informes de organismos internacionales, como la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos, que denuncian el abuso de la prisi贸n preventiva. Pero las personas no est谩n acostumbradas, cuando son finalmente absueltas, a presentar una reclamaci贸n, y, si la presentan, esas reclamaciones, que se llaman patrimoniales, no suelen tener mucho impacto. Por eso esta sentencia la consideramos hist贸rica. En general, el t茅rmino 鈥渞eparaci贸n鈥, cuando se habla de compensar el da帽o que provoca la prisi贸n preventiva, es m谩s bien un eufemismo, pero al menos en este caso ha habido un intento de compensaci贸n m谩s ajustado a la severidad del da帽o que se ha hecho.



M谩s que una 鈥渞eparaci贸n鈥, al menos s铆 es un reconocimiento del da帽o.

Efectivamente. En casos de prisi贸n preventiva injustificada, parte de lo que se eval煤a es el da帽o moral entendido como el da帽o a elementos inmateriales que afectan a una persona. Puedes evaluar lo que ha perdido esa persona en t茅rminos de lucro cesante, en t茅rminos de salario o lo que ha perdido esta persona en t茅rminos de su patrimonio. Por ejemplo, en este caso este matrimonio estaba pagando la hipoteca de su casa y, como consecuencia de haber sido enviados a prisi贸n, el banco se qued贸 con la casa. Y luego hay una parte que se valora muy poco y que tiene que ver con este da帽o moral que es, de hecho, por lo que nosotros hablamos de tortura en nuestro informe pericial.

驴Qu茅 cuenta el informe pericial que hicisteis sobre este caso?

Lo que peritamos fue el da帽o que sufrieron 茅l, la mujer y los hijos. La mujer estuvo cerca de un a帽o en prisi贸n preventiva; 茅l estuvo tres a帽os. Hubo un quiebre de la familia: los hijos tuvieron que pasar a ser cuidados por los abuelos en otro pa铆s, tuvieron que dejar el colegio y sufrir un desarraigo. Posteriormente, cuando la familia se re煤ne, tuvieron que digerir esa experiencia de abandono, entender por qu茅 sus padres hab铆an ido a la c谩rcel, etc茅tera. Hay un da帽o sobre el proyecto de vida en familia y sobre el desarrollo de estos ni帽os. El bloque m谩s importante de la indemnizaci贸n tiene que ver con el da帽o que sufri贸 茅l, una parte menor est谩 relacionada con el da帽o que sufrieron la madre y los hijos, que consideramos que el juzgado ha infravalorado, sobre todo en el caso de los ni帽os. En este caso, una tercera parte de la indemnizaci贸n corresponde al lucro cesante, que es lo que 茅l dej贸 de ganar, porque ten铆a un cargo en una empresa y un sueldo importante.

脡l entr贸 en prisi贸n sano y sali贸 con un 68% de discapacidad reconocida. Es muy alarmante y muy triste.

Como dec铆a antes, hay un uso excesivo de la figura de la prisi贸n preventiva. En su momento, el juez que instruy贸 la investigaci贸n estim贸 que hab铆a riesgo de que esta persona pudiera evadir la justicia, pero adem谩s hubo un retraso importante en todo el proceso judicial, que se alarg贸 varios a帽os. Y todo ese tiempo que pas贸 hasta que se celebr贸 el juicio, 茅l lo pas贸 en la c谩rcel. Evidentemente hubo un quiebre en su vida, y una sensaci贸n de impotencia, de indefensi贸n y de injusticia, lo que ya de por s铆 es un da帽o. Pero se suma el impacto de la propia c谩rcel. Muchas de las personas que est谩n en prisi贸n preventiva, son ingresadas en m贸dulos de segundo grado, pero en el caso de las personas en r茅gimen FIES, como es este caso, entran en primer grado y permanecen en 茅l durante todo el tiempo de prisi贸n preventiva. En el caso de esta persona, adem谩s, fue ingresado en r茅gimen especial, que implica 20 o 22 horas diarias solo en la celda y cuatro o dos de patio solo o acompa帽ado, seg煤n las 茅pocas, lo que de facto se convierte en un r茅gimen de aislamiento sin que 茅sta sea consecuencia de una sanci贸n. Instituciones Penitenciarias le aplic贸 el r茅gimen habitual a los presuntos terroristas sin que hubiera mayores evidencias, como despu茅s se帽al贸 la sentencia por la que fue absuelto.

M谩s all谩 del caso de este matrimonio, sobre todo de 茅l, 驴hab茅is atendido a otras personas que han sufrido el r茅gimen FIES? 驴Tienes alguna valoraci贸n sobre efectos que pueda producir y hasta qu茅 punto puede ser traum谩tico pasar por aislamiento durante largos periodos de tiempo?

Hay que distinguir los conceptos. El t茅rmino R茅gimen FIES simplemente indica que es un interno de especial seguimiento, pero hay diferentes categor铆as. Se puede aplicar a presos en segundo grado o en primer grado. En este caso, la detenci贸n de este hombre tuvo lugar cuando hab铆a un auge de operaciones policiales por el tema del yihadismo. Se hab铆an cometido varios atentados, por lo que hab铆a una presi贸n medi谩tica y una necesidad de presentar resultados, tambi茅n de forma medi谩tica para poder demostrar eficacia. Por tanto, hab铆a que intentar demostrar que las personas detenidas en los operativos eran peligrosas, y para ello se organizaban operaciones con grandes despliegues de medios y se aplicaba a todos los detenidos en estas operaciones reg铆menes penales m谩s severos. Los m贸dulos de primer grado tienen varios niveles de aislamiento y de participaci贸n en actividades grupales a decidir por la junta de tratamiento seg煤n, se supone, la voluntad de reinserci贸n del interno. En el caso de 茅l, estuvo en r茅gimen especial, lo que puede equipararse a un confinamiento solitario, lo que supone estar alrededor de 21 o 22 horas al d铆a en la celda, o, si est谩 menos tiempo en la celda, cuando sale al patio lo hace solo. Las Reglas M铆nimas sobre Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela, y las reglas del Consejo de Europa y las propias recomendaciones del Comit茅 de Prevenci贸n de la Tortura estipulan que cuando se prolonga un r茅gimen de 22 o m谩s horas durante m谩s de 15 d铆as se tratar铆a de tortura.

Lo que intentamos mostrar con el informe pericial que hicimos es que la acumulaci贸n de las condiciones en las que est谩 esta persona 鈥la violencia por parte de otros internos, que no es frenada, o el r茅gimen de visitas que tiene, etc茅tera鈥 va constituyendo lo que llamamos un 鈥榚ntorno torturante鈥. Es decir, hay una acumulaci贸n de factores que, en muchos casos, por separado, no llegar铆an a ser calificados de tortura, porque igual se le deja alguna hora m谩s en el patio, por ejemplo, pero que, cuando se combinan, s铆 consideramos que supone tortura. Supone un sufrimiento muy grave que se provoca en esta persona con el fin de someter, de quebrar o de discriminar. En este caso, el r茅gimen de confinamiento solitario ha provocado una destrucci贸n de la personalidad, un quiebre muy importante en alguien que no entiende por qu茅 ha sido detenido y por qu茅 es sometido al r茅gimen de m谩ximo rigor que prev茅n las c谩rceles espa帽olas.

En concreto, 驴cu谩les han sido las consecuencias que ha tenido para esta persona estar sometido durante tres a帽os al r茅gimen de aislamiento solitario?

B谩sicamente hay tres bloques de s铆ntomas. Por una parte, la prisionizaci贸n genera un deterioro global a nivel f铆sico y psicol贸gico. Si t煤 est谩s encerrada en una celda la mayor parte del d铆a, eso te provoca dos tipos de consecuencias: consecuencias f铆sicas, que son problemas articulares, de espalda, dificultad psicomotriz, hipertensi贸n, aumento del colesterol, etc茅tera, adem谩s de un deterioro de los 贸rganos, como problemas de vista, porque est谩s todo el rato mirando en distancias cortas, o de o铆do. En cuanto a las consecuencias f铆sicas, hay un envejecimiento global de la persona en poco tiempo. Y, por otra parte, est谩n las consecuencias psicol贸gicas, porque est谩s en un entorno en el que hay una amenaza y un miedo constante, en el que no puedes orientarte porque no tienes reloj, por ejemplo, y en el que no hay est铆mulos.

En los m贸dulos especiales en que se aplican medidas de aislamiento prolongado en Espa帽a, al interno no se le da ni televisi贸n ni radio, tiene que comprarla 茅l, as铆 que no tener recursos significa estar encerrado en un lugar sin un m铆nimo de est铆mulos para poder mantener el cerebro activo. Y cuando el cerebro no tiene ning煤n est铆mulo, tiene que inventarlos, porque el cerebro no puede parar, y aparecen alucinaciones y paranoias. Las alucinaciones y las paranoias son formas normales y adaptativas de reacci贸n frente a la ausencia de est铆mulos externos que provoca el aislamiento. No poder hablar con nadie, no poder realizar una actividad intelectual y no estar, por lo general, en actividades de grupo acaba provocando s铆ntomas psic贸ticos.

Por una parte hay s铆ntomas f铆sicos y por otra parte hay estos s铆ntomas psic贸ticos que aparecen por la falta de est铆mulos, y la persona poco a poco se va apagando, va siendo cada vez menos capaz de generar estos est铆mulos y entra en una situaci贸n de depresi贸n cr贸nica y muchas veces en lo que llamamos la anergia, en falta de fuerza vital. Y esto es lo que lleva a que algunas personas puedan hacer autoagresiones, como cortarse, porque es una manera de salir de esta situaci贸n de apat铆a y de falta de contacto con la realidad.

En estas situaciones, las autolesiones son una herramienta para sentirse vivo.

Claro. Tras un periodo prolongado de aislamiento, es normal que la persona se encierre en un mundo creado, inventado, que es lo que le permite sobrevivir. Parad贸jicamente, cuando a lo mejor le traen la comida, la persona reacciona de una manera hostil o con irritabilidad porque le sacan de esa burbuja en la que le ha costado tanto encerrarse y que le permite pasar el tiempo. Le sacan de ah铆 y eso hace que el tiempo despu茅s de comer sea mucho m谩s largo, mucho m谩s dif铆cil de sostener.

Hay, por una parte, s铆ntomas depresivos, por otra parte, estos s铆ntomas psic贸ticos, y, por 煤ltimo, estas personas son testigos de situaciones de violencia, como la entrada del operativo policial a su domicilio, cuando les detienen, los interrogatorios鈥 Son im谩genes que quedan grabadas, que hacen que tengan luego, por ejemplo, pesadillas o im谩genes traum谩ticas. Son lo que llamamos s铆ntomas post traum谩ticos. Es una combinaci贸n de los tres: hay un cuadro depresivo, un cuadro traum谩tico y un cuadro psic贸tico que se va cronificando con el tiempo. Y, cuando esta persona es excarcelada, permanece, por lo que esta persona no puede salir de casa porque cree que lo est谩n vigilando o que lo controlan, que le siguen. Mantiene las ideas de suicidio y este cuadro depresivo. Todo esto va unido a lo que llamamos 鈥榟uella medi谩tica鈥, porque si 茅l intenta buscar trabajo o alguien busca su nombre en internet, va a aparecer todo el operativo de su detenci贸n. Esto tambi茅n lo apreci贸 la comisi贸n que le reconoci贸 un 76% de discapacidad y de dependencia en segundo grado, que aprecia que esto es cr贸nico, que tiene muy pocas posibilidades de mejorar y que efectivamente est谩 impedido para una vida laboral normal.

Entiendo que este caso ha sido especialmente grave, pero en otros casos de personas que han pasado por aislamiento, por los reg铆menes m谩s duros de la prisi贸n, 驴valoras que hay efectos parecidos?

Este no es un caso excepcional ni mucho menos. A mi, en calidad de t茅cnico externo del Mecanismo de prevenci贸n de la tortura del Defensor del Pueblo, me toca visitar muchos m贸dulos especiales y entrevistar a personas en aislamiento: personas con s铆ntomas psic贸ticos, personas que se autoagreden, que han intentado suicidarse, con cuadros depresivos cr贸nicos… Es la realidad de este tipo de r茅gimen penitenciario, no es un caso excepcional.

Hasta hace no mucho hab铆a un tipo de r茅gimen en Espa帽a sin ning煤n tipo de contacto humano. En Catalu帽a se mantiene. Es lo que llaman el Protocol Bombolla o Protocolo Burbuja, en el que se arbitran medidas para que la persona no mantenga ning煤n contacto con otros seres humanos, ni siquiera funcionarios, m谩s all谩 de la visita del m茅dico, que se produce a trav茅s del enrejado de la puerta. En este r茅gimen, cuando la persona sale al patio se articula un sistema de apertura y cierre autom谩tico de puertas para que pase de pasillo en pasillo sin ni siquiera tener contacto con los funcionarios. Est谩 24 horas en soledad. Este r茅gimen por suerte en el resto del Estado se ha suspendido hace pocos a帽os, pero estuvo en vigor. Y, evidentemente, tener a alguien en un r茅gimen as铆 es calificar por los organismos internacionales como una forma de tortura. Algunos de estos aspectos se han limitado con la actual direcci贸n de Instituciones Penitenciarias, que creo que ha revertido algunas de las medidas m谩s deshumanizantes que exist铆an con el anterior gobierno. Pero seguimos teniendo un n煤mero importante de personas en m贸dulos especiales y en r茅gimen de aislamiento y, aunque se pueda suavizar con salidas a patio en pareja, con algunas horas m谩s de patio o incluso, en algunos casos, con alguna actividad grupal, seg煤n se estime la conducta del interno, el efecto, cuando se prolonga en el tiempo, sigue siendo igual de demoledor.

Adem谩s, me atrever铆a a decir que hay un cierto mito de que el r茅gimen de aislamiento es para personas violentas, agresivas, reincidentes, etc茅tera, y no es esta la impresi贸n que yo tengo. La impresi贸n que tengo es que quienes est谩n en aislamiento b谩sicamente son personas que vienen de infancias desarraigadas, de adolescencias con consumo de drogas, con patrones de peque帽os hurtos, y que pr谩cticamente han pasado toda la vida en la c谩rcel y es la propia c谩rcel la que genera una determinada patolog铆a que conduce a su vez, a m贸dulos especiales y al r茅gimen de aislamiento. Son personas desarraigadas del entorno y con condenas muy largas, prolongadas dentro de la propia c谩rcel, que les llevan a situaciones de desesperaci贸n. Personas que provienen de infancias, como digo, desarraigadas, y que, por lo tanto, no tienen mecanismos de autorregulaci贸n emocional ni de gesti贸n de su malestar, y eso lleva a que se autolesionen, a que tengan conflictos con los funcionarios y a situaciones que la instituci贸n castiga con m谩s c谩rcel, es decir, con delitos de atentado o resistencia a la autoridad.

En el caso de las autolesiones, en muchos centros no se consideran un s铆ntoma de malestar psicol贸gico, sino un chantaje al funcionario y, por tanto, en lugar de dar un tratamiento psicol贸gico a las autoagresiones, lo que se hace es aplicar d铆as de aislamiento. Cuando uno ve al supuesto 鈥渄elincuente peligroso鈥, lo que ve es una persona que ha acumulado sanciones, contenciones mec谩nicas o aislamiento que tienen que ver con incidentes menores fruto de la frustraci贸n, de la desesperaci贸n. Son personas que lo que realmente necesitan es un tratamiento psicoterap茅utico, un enfoque cl铆nico, apoyo, y no un r茅gimen de mayor punici贸n. Aplicar un r茅gimen disciplinario a personas que no tienen herramientas psicol贸gicas para poder manejar estas situaciones no va a ayudar a que aprendan a desarrollarlas, lo que va a provocar es que acumulen m谩s desesperaci贸n, m谩s odio y m谩s rabia. Est谩 claro que el r茅gimen de aislamiento y las sanciones generan patolog铆as, y que estas patolog铆as, cuando estallan, provocan que esta persona sea sancionada con m谩s aislamiento. Tenemos a varios centenares de personas en todo el Estado que est谩n atrapadas en esta espiral.

Peri贸dicamente salen noticias que alertan de que la mitad de las personas presas sufren trastornos mentales. Da que pensar sobre cu谩nta gente est谩 en la c谩rcel por tener trastornos mentales, pero tambi茅n sobre cu谩nta gente tiene trastornos mentales por estar en la c谩rcel.

Las dos cosas son ciertas. Por una parte, las personas con trastorno mental tienen m谩s facilidad para estar en la c谩rcel. Aqu铆 tenemos varios problemas, el primero es concretar a qu茅 llamamos trastorno mental. Habr铆a que ver si llamamos trastorno mental solo al trastorno mental grave, es decir, a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, etc茅tera, o incluimos tambi茅n la depresi贸n cr贸nica, la idea de suicidio, los cuadros de estr茅s postraum谩tico y la ansiedad, las autoagresiones鈥 En los dos casos la frecuencia est谩 aumentada en las c谩rceles.

Frente a un trastorno mental grave, lo que se se ha hecho con frecuencia es enviar a la persona presa al psiqui谩trico penitenciario de Fontcalent o al de Sevilla, pero ambos llegaron a un punto de saturaci贸n en el que ya no cab铆a m谩s gente, hab铆a un hacinamiento de personas enfermas, por lo que hace unos a帽os se hizo un proceso de traspaso de las personas que estaban en estos psiqui谩tricos penitenciarios a sus autonom铆as de origen. Se les devolvi贸 a sus territorios, lo que, en principio, est谩 bien porque significa m谩s cercan铆a con la familia. Pero en estos centros no hay tratamiento psiqui谩trico. En la c谩rcel promedio en Espa帽a, el psiquiatra no es de plantilla, suele ser un psiquiatra privado contratado con fondos de la c谩rcel que acostumbra a ir una o dos tardes, como m谩ximo, a la semana en las cuales atiende a ocho o diez personas para una poblaci贸n de 1.200 reclusos. Es una gota en un mar. No hay una atenci贸n psiqui谩trica sistem谩tica, y ya no hablemos de psic贸logos cl铆nicos. En la mayor铆a de los casos, el psiquiatra dedica diez minutos a cada paciente para subir o bajar su medicaci贸n. Ni siquiera hay una historia cl铆nica del paciente, tambi茅n porque no se sabe cu谩ndo va a ser trasladado a otra c谩rcel, por lo que solo algunas anotaciones sobre el tratamiento farmacol贸gico. Ese es el panorama. Hay una parte muy importante de pacientes que est谩n en centros en los que no deber铆an estar, en el que no reciben tratamiento y, por tanto, generan situaciones que acaban en sanciones. Hace muchos a帽os empez贸 un programa, el PAIEM, para atenci贸n al trastorno mental grave en la c谩rcel, pero actualmente el programa no es en realidad operativo. En algunas c谩rceles se aplica, y hay que saludarlo como buena pr谩ctica, pero en la mayor铆a no, y en las que se aplica no supone lo que deber铆a, que es que las personas tengan un tratamiento espec铆fico, revisiones por agenda con psiquiatras y otros profesionales, programas de rehabilitaci贸n, de preparaci贸n para salir a la calle鈥 Una serie de cosas que en este momento, lamentablemente, no se producen y que vulneran el derecho de los internos a tener una atenci贸n en salud mental que sea equiparable al menos en parte a la del resto de la poblaci贸n, tal y como la ley se帽ala..

La otra parte es hasta qu茅 punto la c谩rcel genera trastorno mental. Y eso tambi茅n, como dec铆a antes, es cierto. Que el 50% de la poblaci贸n privada de libertad tiene una patolog铆a no es ninguna exageraci贸n, es bastante realista.

Comentabas c贸mo, ante episodios conflictivos fruto de estas patolog铆as que genera la propia c谩rcel, se aplican medidas disciplinarias como las contenciones mec谩nicas. Hace unos meses en este medio publicamos un reportaje sobre la aplicaci贸n de contenciones mec谩nicas en centros penitenciarios, y una de las conclusiones es c贸mo estas se aplicaron casi la mitad de las veces a presos que est谩n en r茅gimen de aislamiento; otra es que en la mayor铆a de los casos se aplican por motivos regimentales.

Hay dos tipos de contenciones mec谩nicas, unas que ser铆an de car谩cter sanitario, indicadas por el m茅dico, y otras de car谩cter regimental, indicadas por los funcionarios de presiones. Ya es una anomal铆a que existan contenciones mec谩nicas indicadas por un funcionario de prisiones con un car谩cter disciplinario. Y cuando se documentan los casos, se ve que hay muchas situaciones en las cuales la persona es contenida cuando ya est谩 tranquila, es una forma, digamos, de sanci贸n disuasoria, no tiene que ver en realidad con una necesidad de controlar a esta persona. De hecho, una prueba de la situaci贸n de abuso de las contenciones mec谩nicas que siempre ha habido es que cuando, siguiendo recomendaciones reiteradas e insistentes del MNP, la actual Secretar铆a de Instituciones Penitencias gir贸 la orden de que todas las contenciones mec谩nicas ten铆an que ser videograbadas, se deb铆a extraer la grabaci贸n y se deb铆a mandar a Servicios Centrales, las contenciones bajaron dram谩ticamente, en algunos lugares, incluso a menos del 10% de las que se hac铆an previamente.

Eso fue en las c谩rceles dependientes de Instituciones Penitenciarias, 驴no? Los datos que conseguimos a trav茅s de Transparencia mostraban que, a partir de 2018 hubo una bajada dr谩stica en cuanto a aplicaci贸n de contenciones mec谩nicas. No fue as铆 en Catalunya.

Es en el Estado, efectivamente, en Catalu帽a no. En el resto del Estado hab铆a centros en los que hab铆a alrededor de 1.500 contenciones anuales, y estas han bajado en un 90%, simplemente dando la orden de que las videograbaran y mandaran la grabaci贸n. Que cada cual saque sus conclusiones. Cuando t煤 sabes que lo que est谩s haciendo es correcto, no tienes ning煤n problema en que se grabe y se env铆e para supervisi贸n institucional. Yo creo personalmente que no deber铆an existir contenciones de tipo regimental.