El nuevo documento secreto de la “inteligencia” sionista no presenta ninguna evidencia real, s贸lo hace afirmaciones generales sobre su supuesto apoyo al FPLP

Durante la mayor parte del 煤ltimo a帽o, el gobierno israel铆 ha intentado convencer a los pa铆ses europeos de que seis de las organizaciones de la sociedad civil palestina m谩s importantes son en realidad una fachada para el terrorismo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, que incluyeron un expediente confidencial de 74 p谩ginas del Shin Bet enviado a los diplom谩ticos extranjeros en mayo pasado, Israel no ha logrado convencer a los l铆deres europeos de sus acusaciones.

Tras su fracaso con los diplom谩ticos, el mes pasado Israel comenz贸 a circular un nuevo documento escrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores, obtenido por +972 y Local Call, y que publicamos por primera vez, con informaci贸n adicional, en un nuevo intento de vincular a las ONGs citadas con el terrorismo. Una vez m谩s, sin embargo, parece que Israel no ha podido demostrar sus afirmaciones y los l铆deres europeos siguen sin estar convencidos. Mientras tanto, Israel ha rechazado la solicitud de las seis organizaciones para recibir detalles sobre las acusaciones, aunque extendi贸 el per铆odo para presentar una apelaci贸n sobre la decisi贸n del 10 al 18 de enero.

La cooperante espa帽ola Juana Ruiz, detenida por las autoridades militares israel铆es el 13 de abril de 2021. En una parodia de juicio militar y tras alcanzar un acuerdo con el tribunal militar para su expulsi贸n a Espa帽a, Juana reconoci贸 haber recaudado dinero para Comit茅s de Trabajo Sanitario, que las autoridades militares israel铆s acusan de ser una organizaci贸n afiliada al FPLP. Condenada a 13 meses de c谩rcel, Juana Ruiz ha sido encarcelada en Israel sin acceso a su familia y con visitas reducidas de las autoridades consulares espa帽olas.

El nuevo documento, que se clasifica como “secreto” a pesar de no presentar ning煤n logotipo estatal que lo distinga como oficial, y que se envi贸 en ingl茅s y hebreo a diferentes pa铆ses, no presenta ninguna evidencia real contra los grupos, sino que hace afirmaciones generales sobre su supuesto apoyo al Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina (FPLP), proscrito como organizaci贸n terrorista por Israel, EEUU y la UE. Tambi茅n se invoca presuntos v铆nculos personales entre altos miembros de los seis grupos y el PFLP.

El documento ha llegado inmediatamente despu茅s de un expediente del Shin Bet (servicio secreto interior israel铆) de 74 p谩ginas que Israel envi贸 a varios pa铆ses europeos en mayo de 2021. El objetivo de ese documento era demostrar que las seis organizaciones: Al-Haq , Addameer, Bisan Center, Defense For Children Internacional-Palestina, la Uni贸n de Comit茅s de Trabajo Agr铆cola y la Uni贸n de Comit茅s de Mujeres Palestinas son parte del FPLP, apoyan sus actividades y sirven como medio para canalizar dinero hacia 茅l. Medio a帽o despu茅s de su circulaci贸n, el ministro de Defensa israel铆, Benny Gantz, declar贸 a las organizaciones 鈥済rupos terroristas鈥.

Los directores de cinco grupos de derechos palestinos declarados ‘organizaciones terroristas’ por Israel (de izquierda a derecha): Shawan Jabarin de Al-Haq, Ubai Al-Aboudi de Bisan Center, Fuad Abu Saif de UAWC, Sahar Francis de Addameer y Khaled Quzmar de DNI-Palestina, en Ramalah, Cisjordania, 28 de octubre de 2021.



Una investigaci贸n conjunta de +972, Local Call y The Intercept inmediatamente despu茅s de la declaraci贸n de Gantz encontr贸 que las acusaciones del Shin Bet contra las organizaciones no ten铆an fundamento y se basaban principalmente en testimonios de segunda mano de dos contables palestinos que nunca trabajaron para las organizaciones en cuesti贸n. La investigaci贸n revel贸 adem谩s que las actividades 鈥渃riminales鈥 en las que estaban involucradas estas ONG supuestamente inclu铆an lecciones de danza tradicional palestina y ayuda a enfermos.

La investigaci贸n tambi茅n encontr贸 que los pa铆ses europeos que recibieron el informe Shin Bet no creyeron que aportaba 鈥減ruebas concretas鈥 contra las seis organizaciones. Tras la declaraci贸n de octubre de Gantz, Israel inici贸 una campa帽a para convencer a los pa铆ses europeos y a EEUU de que ten铆a pruebas adicionales de los v铆nculos entre las organizaciones y el FPLP. El documento sin firmar, a diferencia del expediente del Shin Bet, 鈥減erfila鈥 las seis ONG y enumera el personal directivo de cada una de ellas que supuestamente tiene o ha tenido v铆nculos personales con el FPLP. El documento no incluye acusaciones de que estos altos funcionarios alguna vez estuvieron involucrados en las actividades militares o violentas del PFLP.

El nuevo dossier describe a Addameer como 鈥渦na organizaci贸n muy importante para el FPLP鈥, que fue fundada para 鈥渆nviar un mensaje claro a los militantes del FPLP y al p煤blico palestino en general de que la organizaci贸n [FPLP] no abandona a quienes llevan a cabo actividades terroristas contra Israel, sino que los compensa a ellos y a sus familiares y garantiza su bienestar鈥. El documento afirma adem谩s que Addameer 鈥減romueve el apoyo p煤blico a los presos y l铆deres del FPLP鈥.

El documento acusa a la Directora Ejecutiva de Addameer, Sahar Francis , de ser 鈥渕ilitante del FPLP鈥 y afirma que 鈥渓a mayor铆a de los empleados de la organizaci贸n son conocidos y destacados militantes/simpatizantes del FPLP鈥. El documento afirma adem谩s que Addameer participa en proyectos del PFLP, sin incluir ning煤n detalle, y que sus 鈥渆mpleados participan en actividades organizativas en nombre del PFLP que no est谩n directamente relacionadas con la organizaci贸n [Addameer], por ejemplo, transmitir mensajes e instrucciones a los presos del FPLP鈥. El documento tambi茅n afirma que las oficinas de Addameer se utilizan para actividades del FPLP, aunque no explica c贸mo ni cu谩ndo.

El documento afirma adem谩s que Al-Haq, la ONG palestina de DDHH m谩s antigua y respetada, es una organizaci贸n del PFLP, cuyos empleados son todos 鈥渁gentes del FPLP鈥. Al-Haq, dice el documento, 鈥渆nfoca sus actividades a la guerra legal contra Israel y act煤a en coordinaci贸n [con] y bajo la direcci贸n del liderazgo del FPLP. Este 煤ltimo ve las actividades [de Al-Haq] como estrat茅gicamente importantes en la lucha contra Israel, y como un apoyo a la lucha armada del FPLP鈥.

Sahar Francis, directora de Addameer, vista en las oficinas de la organizaci贸n en Ramallah, Cisjordania, el 19 de febrero de 2019.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirma que Al-Haq se ha 鈥渁bstenido de hacer p煤blica su pertenencia al FPLP y lo niega. Es una decisi贸n consciente dise帽ada para retener a los donantes y disipar cualquier duda que pueda surgir por parte de la comunidad internacional sobre la credibilidad de la organizaci贸n鈥.

El director ejecutivo de Al-Haq, Shawan Jabarin, es descrito en el documento como 鈥渦n miembro de alto rango del FPLP鈥 como parte de su trabajo, Jabarin se re煤ne con agentes del FPLP en varios distritos鈥. El documento establece que Jabarin ha sido parte del PFLP desde la d茅cada de 1980, ha participado en actividades organizativas, form贸 parte de la c茅lula estudiantil del PFLP durante sus estudios en la Universidad de Birzeit y comenz贸 a trabajar en Al-Haq mientras 鈥減ertenec铆a al FPLP鈥.

El documento argumenta adem谩s que tanto Kitan Safin, quien encabeza la Uni贸n de Comit茅s de Mujeres Palestinas (UPWC), como Abla Sa’adat, empleada de la organizaci贸n y esposa de Ahmad Sa’adat, el secretario general del FPLP que est谩 cumpliendo una sentencia de prisi贸n por planear el asesinato del ministro israel铆 de extrema derecha Rehavam Ze’evi en 2001, son ambos miembros de alto rango del FPLP.

Seg煤n el expediente, la UPWC 鈥渓leva a cabo varios proyectos en Cisjordania, incluidos los que sirven al FPLP, por ejemplo, centros culturales y jardines de infancia鈥. El documento tambi茅n establece que la organizaci贸n se enfoca, entre otras cosas, a 鈥渁poyar a poblaciones especiales, familias de m谩rtires y presos de seguridad鈥. El documento alega adem谩s que los miembros de la UPWC han realizado actividades en nombre del FPLP, como la transferencia de fondos, capacitaci贸n organizativa y declaraciones, y que la infraestructura de la organizaci贸n se utiliz贸 para las reuniones del FPLP. Ninguna de estas acusaciones esta acompa帽ada de detalles, fechas o de cualquier otra evidencia.

El documento tambi茅n afirma que la Uni贸n de Comit茅s de Trabajo Agr铆cola (UAWC) es una 鈥渙rganizaci贸n clave鈥 del PFLP, que est谩 controlada por sus principales dirigentes y ayuda a financiar el PFLP. El documento cita a dos altos miembros de la organizaci贸n, Abed al-Razaq y Samer Arbid, que actualmente est谩n siendo juzgados por conspiraci贸n y ejecuci贸n deel asesinato de Rina Shnerb, de 17 a帽os, en un manantial en la Cisjordania ocupada en 2019.

El documento afirma adem谩s que la UAWC recibe millones de d贸lares en donaciones de pa铆ses europeos y est谩 involucrada en 鈥渇alsificaci贸n y fraude鈥, pero, al igual que en sus alegaciones anteriores, no proporciona ninguna prueba. El documento tambi茅n afirma que las oficinas de la UAWC se utilizan para reuniones del FPLP.

‘Le est谩s quitando su 煤ltimo perro guardi谩n’

Al igual que con el expediente Shin Bet que le precedi贸, el nuevo documento no ha logrado convencer a los pa铆ses europeos de que las organizaciones se帽aladas estaban involucradas en actividades terroristas.

鈥淣o se ha presentado ni una sola prueba incriminatoria, ni un solo pa铆s ha aceptado o ha sido convencido de las acusaciones鈥, se帽al贸 un diplom谩tico occidental con sede en Ramallah, que pidi贸 permanecer en el anonimato, a +972 y Local Call el mes pasado. 鈥淪eg煤n la informaci贸n existente, [los estados donantes] en Europa no creen que los documentos provistos por Israel justifiquen designarlas como organizaciones terroristas鈥.

Israel铆es de derecha protestan contra ONG de izquierda frente al Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv el 7 de julio de 2020.

El mismo diplom谩tico estima que estos pa铆ses pronto deber谩n tomar una decisi贸n sobre si contin煤an con su apoyo financiero a las seis organizaciones. 鈥淟a mayor铆a de los pa铆ses no detuvieron sus ayudas, porque no vimos evidencia鈥, dijo el diplom谩tico. 鈥淓stos pa铆ses no pueden esperar mucho m谩s. En los pr贸ximos meses se tomar谩 una decisi贸n, muy probablemente para continuar con el apoyo鈥.

Seg煤n el diplom谩tico, la decisi贸n de Israel de declarar ilegales a las organizaciones 鈥渘o se sostendr谩 en un tribunal europeo鈥, ya que la ley israel铆 鈥渟e basa en una definici贸n mucho m谩s amplia de lo que constituye ‘terrorismo’, que no coincide con la forma en que la Uni贸n Europea lo define鈥. En Israel, cualquier persona que apoya a un grupo que ha sido designado como 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥 es designado autom谩ticamente como 鈥減artidario del terrorismo鈥. En Europa, explic贸 el diplom谩tico, simplemente no es el caso. 鈥淚ncluso si expres贸 su apoyo [a un grupo considerado una 鈥渙rganizaci贸n terrorista鈥漖, no ser谩 juzgado por hacerlo鈥, dijo.

鈥淣o podemos castigar a las organizaciones porque Israel las design贸 como ‘terroristas’ sobre una base legal diferente a la nuestra鈥, continu贸 el diplom谩tico. 鈥淓stas organizaciones critican las dos dictaduras que sufre el pueblo palestino: la dictadura de Israel y la dictadura de la Autoridad Palestina. Le est谩 quitando su 煤ltimo defensor鈥, agreg贸.

Las declaraciones del diplom谩tico est谩n en l铆nea con las declaraciones oficiales publicadas por varios pa铆ses europeos, as铆 como con los comentarios realizados por otros diplom谩ticos. Dinamarca e Irlanda ya han anunciado que no aceptan las acusaciones de Israel y seguir谩n financiando a las organizaciones, mientras que representantes de otros 10 pa铆ses adelantaron a +972 y Local Call que no estaban convencidos de los documentos adicionales proporcionados por Israel desde octubre de 2021.

Sin embargo, la semana pasada, el gobierno holand茅s anunci贸 que dejar铆a de financiar a la UAWC, tras aparentemente encontrar 鈥渃onexiones personales鈥 entre sus empleados y el PFLP, y porque la organizaci贸n no fue transparente sobre esos v铆nculos. La decisi贸n, que se produjo despu茅s de una suspensi贸n de 18 meses de la financiaci贸n de la UAWC, utiliza un lenguaje similar al del nuevo documento, que se centra en los v铆nculos personales entre los miembros principales de las seis ONG y el FPLP.

Sin embargo, la declaraci贸n del gobierno holand茅s tambi茅n rechaza algunas de las afirmaciones centrales de Israel con respecto a las supuestas conexiones organizativas entre la UAWC y el FPLP. Tras una investigaci贸n externa realizada por el grupo de consultor铆a de riesgos Proximities con sede en los Pa铆ses Bajos, que comenz贸 a principios de 2021 y abarc贸 el per铆odo entre 2007 y 2020, durante el cual el UAWC recibi贸 financiamiento de los Pa铆ses Bajos, el gobierno dijo que no encontr贸 evidencia de “flujos financieros” entre la UAWC y el PFLP鈥 Tampoco se ha encontrado ninguna prueba de unidad organizativa entre la UAWC y el PFLP o de que el PFLP dirija a la UAWC鈥. La investigaci贸n tampoco encontr贸 evidencia de que el personal o los miembros de la junta hayan usado sus posiciones en la organizaci贸n para organizar ataques armados.

Por lo tanto, la declaraci贸n holandesa est谩 en l铆nea con las declaraciones de varios pa铆ses europeos frente a las seis organizaciones. Durante una sesi贸n en el parlamento dan茅s el 21 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, dijo que su gobierno no hab铆a recibido documentaci贸n sobre la decisi贸n de Israel de declarar a Al-Haq una organizaci贸n terrorista y, por lo tanto, Dinamarca tiene la intenci贸n de continuar financiando a la organizaci贸n como estaba previsto, al menos hasta 2023. Kofod agreg贸 que si Israel proporciona evidencia, 鈥渞eevaluar谩 la situaci贸n鈥.

El gobierno irland茅s anunci贸 en noviembre de 2021 que Israel no hab铆a proporcionado pruebas convincentes contra las organizaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, declar贸 que 鈥渟eguiremos hablando con ambas ONG [Al-Haq y Addameer] sobre c贸mo podemos seguir apoyando su trabajo鈥. En diciembre de 2021, la embajadora de Irlanda ante la ONU, Gerladine Byrne Nason , dijo que 鈥渆n ausencia de pruebas que respalden estas acusaciones, Irlanda seguir谩 apoyando a las organizaciones en cuesti贸n鈥.

Mientras que otros pa铆ses han rechazado las acusaciones de Israel, no han anunciado oficialmente que seguir谩n apoyando a las seis organizaciones. La ministra de Asuntos Exteriores belga, Sophie Wilm猫s, anunci贸 a principios de diciembre que 鈥渘o se ha comprobado el presunto mal uso de fondos por parte de algunos socios palestinos, ni su asociaci贸n con el FPLP. Hasta el momento, las nuevas acusaciones tampoco han sido fundamentadas鈥. Wilm猫s afirm贸 adem谩s que 鈥渆n una pr贸xima fase, durante la cual es importante coordinar con nuestros socios europeos, ser谩 necesario determinar nuestro curso de acci贸n a nivel operativo en apoyo de la sociedad civil鈥.

La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt , declar贸 el 29 de octubre que le preocupaba que la decisi贸n de Israel 鈥渞eduzca el espacio ya limitado para la participaci贸n de la sociedad civil en Palestina, en particular el espacio para el trabajo de DDHH鈥, y que 鈥淣oruega da alta prioridad a los esfuerzos para promover los DDHH y el apoyo a la sociedad civil en Palestina鈥. Mona Juul, embajadora de Noruega ante la ONU, anunci贸 el 30 de noviembre que 鈥渟i no se nos presenta, en un tiempo razonable, informaci贸n suficiente para corroborar estas acusaciones, solicitaremos a Israel que rescinda la decisi贸n鈥.

Los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Suecia y varios organismos de la UE tambi茅n expresaron su “preocupaci贸n” por las acusaciones, y se帽alaron que las denuncias anteriores de malversaci贸n de fondos de donantes se investigaron pero no se probaron.

‘Los donantes tienen miedo’

El intento de las seis organizaciones de obtener informaci贸n adicional de las autoridades israel铆es no ha dado frutos. El 16 de diciembre de 2021, menos de cuatro semanas antes de la fecha l铆mite inicial establecida por las autoridades israel铆es para una audiencia sobre la decisi贸n, el equipo legal que representa a las organizaciones exigi贸 que recibieran los materiales que Israel us贸 como base para su declaraci贸n.

鈥淪in detallar los alegatos de hechos concretos (acto, hecho, fecha, lugar), y sin revelar los medios de prueba que supuestamente los establecen, no se les da a las organizaciones una oportunidad real y efectiva de responder y defenderse del alegato en su contra鈥, afirmaba el recurso. “Una audiencia en la que no se revelan las pruebas es un procedimiento viciado que carece de la caracter铆stica m谩s b谩sica de un juicio justo”.

La Fiscal铆a Militar respondi贸 a principios de enero que se negaba a transmitir la inteligencia confidencial en la que se basaba la declaraci贸n, y que s贸lo estaba dispuesta a transmitir la inteligencia no confidencial, ya que, seg煤n afirmaba, “el n煤cleo de las declaraciones se basa en inteligencia clasificada, cruzada y fiable”. La Fiscal铆a Militar ha ampliado el plazo para recurrir hasta el 18 de enero.

Shawan Jabarin, de Al-Haq, dijo a +972 que en los 煤ltimos meses se ha reunido con representantes de Francia, Alemania, Pa铆ses Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Espa帽a, B茅lgica e Irlanda. “En todas las reuniones me han dicho que creen que las acusaciones contra nosotros no tienen fundamento”, dijo, y a帽adi贸 que los representantes dijeron que publicar铆an las declaraciones despu茅s de las vacaciones.

Sahar Francis, de Addameer, dijo tambi茅n que en los 煤ltimos dos meses su organizaci贸n ha mantenido numerosas reuniones con representantes de pa铆ses europeos, en las que se puso de manifiesto que Israel no ha presentado pruebas adicionales desde el expediente del Shin Bet en mayo. “Dicen que no es suficiente y que no es convincente. Pero siguen esperando a ver si Israel env铆a m谩s pruebas. Creemos que estos pa铆ses deber铆an hacer una declaraci贸n p煤blica valiente que diga: ‘Han pasado dos meses, el tiempo se acaba. No estamos convencidos y seguiremos apoyando a las organizaciones'”.

Fuad Abu Saif, que dirige la UAWC, dijo que su organizaci贸n pidi贸 a la UE que fijara un plazo para declarar p煤blicamente si estaban convencidos de las acusaciones y si seguir铆an apoyando a las organizaciones. Dijo que algunos de los representantes con los que se reuni贸 le hab铆an dicho que har铆an esa declaraci贸n en enero. “Hay miedo. Los donantes tienen miedo y las organizaciones internacionales tambi茅n”, dijo Abu Said a +972. “Por un lado, creen que la declaraci贸n contra las seis organizaciones no se basa en nada. Pero, por otro lado, est谩n esperando una decisi贸n colectiva para seguir apoyando a las organizaciones, para no estar solos ante Israel. Por ejemplo, esto podr铆a adoptar la forma de una decisi贸n conjunta de todos los pa铆ses de la UE”.

A principios de esta semana, varias organizaciones israel铆es de DDHH, como B’Tselem, Breaking the Silence, Physicians for Human Rights-Israel y HaMoked, pidieron a los pa铆ses donantes europeos que siguieran apoyando a las organizaciones palestinas e incluso que aumentaran sus donaciones.

972mag.com. Traducci贸n: Enrique Garc铆a paras Sinpermiso