Mientras Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conocido simplemente como Ebrahim Raisi, pr贸ximo presidente iran铆, recib铆a las felicitaciones de Bashar Al Assad (Siria), Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turqu铆a), Imran Khan (Pakist谩n), as铆 como de los l铆deres de Hamas, la Jihad Isl谩mica y Hezbollah por su victoria en las elecciones realizadas el 18 de junio, la Secretaria General de Amnist铆a Internacional, Agn猫s Callamard, se sumaba a las voces condenatorias, tanto de la di谩spora iran铆 como de grupos opositores organizados al interior del pa铆s, sobre Raisi debido a su vinculaci贸n con cr铆menes cometidos contra los derechos humanos como tortura, desaparici贸n forzada as铆 como el asesinato de disidentes y cr铆ticos pol铆ticos iran铆es.

Si bien los resultados oficiales se帽alan una participaci贸n electoral de 49% (la m谩s baja desde la revoluci贸n de 1979), asociaciones civiles y observadores electorales sostienen que el porcentaje de votaci贸n es a煤n menor (algunas fuentes coloc谩ndola en 10%), lo que refleja una profunda crisis del sistema pol铆tico iran铆 y el 茅xito de la campa帽a de boicot.

David Romano y Paul Iddon, en su art铆culo 鈥淲hat does Ebrahim Raisi鈥檚 election victory mean for Iran and the world?鈥, ponen el dedo en la llaga al preguntarse sobre el futuro tanto del sistema electoral iran铆 como de Raisi, pues es indudable que la falta de legitimidad del sistema pol铆tico iran铆 se ha agudizado en los 煤ltimos a帽os, y pone en cuestionamiento las bases del sistema creado por el Ayatollah Khomeini en los primeros a帽os de la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n.

En dicho sistema pol铆tico, se excluye estructuralmente a las minor铆as religiosas (un jud铆o o cristiano no podr铆an competir por el cargo de presidente de su propio pa铆s), a mujeres y a activistas pol铆ticos cr铆ticos al r茅gimen lo que, a ojos de amplios sectores sociales, deslegitima popularmente a instituciones clave del sistema entre ellas la del L铆der Supremo, Presidente y el Consejo de Guardianes.

Usando un turbante negro, signo que lo identifica dentro del estamento religioso iran铆 como un Sayyid (descendiente del profeta Muhammad), Raisi naci贸 hace 60 a帽os en Mashhad, ciudad del noreste del pa铆s. Esta ciudad es famosa porque en ella est谩 ubicado el santuario del im谩n Reza, octavo im谩n para los musulmanes chiitas, e ingres贸 en el seminario de Qom pocos a帽os antes de la revoluci贸n iran铆 de 1979, que derroc贸 al dictador pro occidental Mohammad Reza Pahlavi y sent贸 las bases de la actual Rep煤blica Isl谩mica, en la cual el estamento clerical, al cual pertenece Raisi, ha monopolizado los principales puestos del gobierno y la econom铆a.

Ebrahim Raisi resulta una figura pol茅mica y rechazada por mucho iran铆es, quienes no olvidan su participaci贸n en la 鈥渃omisi贸n de la muerte鈥, establecida a los pocos meses del fin de la guerra entre Ir谩n e Irak (1980-1988), la cual autoriz贸 y valid贸 las ejecuciones extrajudiciales de disidentes pol铆ticos en las temibles prisiones de Evin y Gohardasht.

Durante su larga carrera pol铆tica, que incluye cargos como ministro de Justicia, ha ido cimentando una relaci贸n cercana con el Ayatollah Khamenei, el actual L铆der Supremo que accedi贸 al cargo despu茅s de la muerte del Ayatollah Khomeini, en 1989. Despu茅s de participar en la Asamblea de Expertos en 2006, Raisi ser铆a designado Fiscal General de la naci贸n en 2014, cargo que desempe帽贸 hasta el 2016 cuando fue designado por el L铆der Supremo como custodio del Astan-e Quds Razavi, un enorme y multimillonario fideicomiso de caridad, que administra el ya mencionado santuario del im谩n Reza y otras instituciones.

En esa posici贸n, Raisi comand贸 activos por valor de miles de millones de d贸lares e hizo v铆nculos con la 茅lite religiosa, comercial y pol铆tica del pa铆s hasta que fue autorizado a presentarse como candidato presidencial, en 2017.

En esa ocasi贸n, el vencedor fue Hassan Rouhani, el mismo que hoy cede el puesto a Raisi y que para muchos analistas significa la transici贸n de una presidencia moderada a una de l铆nea dura. Es ampliamente conocido en Ir谩n que Raisi mantuvo una relaci贸n cercana con Qassem Soleimani, uno de los terroristas m谩s notorios y quien dirigi贸 las milicias paramilitares iran铆es (La Guardia Revolucionaria) que intervienen en varios pa铆ses del Medio Oriente, hasta su asesinato el 3 de enero de 2020 en un operativo de Estados Unidos. Ebrahim Raisi mantiene hasta el d铆a de hoy v铆nculos con Hezbollah, la organizaci贸n terrorista libanesa que recibe financiamiento y apoyo desde Ir谩n.

Maryam Rajavi, la l铆der del Consejo Nacional de Resistencia en Ir谩n (NCRI, por sus siglas en ingl茅s) afirma que el boicot a escala nacional a las elecciones presidenciales demuestra que los iran铆es desean terminar con la teocracia gobernante. Hay que recordar que la mayor铆a de los asesinados por la 鈥渃omisi贸n de la muerte鈥 de 1988 y en la cual particip贸 activamente Raisi, pertenec铆an a la Organizaci贸n Mujahedin del Pueblo de Ir谩n (MEK/PMOI), cuya ala pol铆tica es el ya mencionado NCRI. El NCRI y otras organizaciones coordinadas con grupos de iran铆es radicados en Europa y Estados Unidos filmaron, fotografiaron y difundieron internacionalmente por redes sociales im谩genes de sitios de votaci贸n vac铆os, marchas y protestas anti r茅gimen.

El r茅gimen se ocup贸 de preparar las elecciones de Ir谩n 2021 y a trav茅s de estad铆sticas falsas e im谩genes antiguas, intent贸 dar la sensaci贸n de una alta participaci贸n, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, los mismos medios estatales de comunicaci贸n reconocen la baja participaci贸n electoral, la menor en una elecci贸n presidencial.

La pobreza lleg贸 a su r茅cord en Ir谩n

Hay claros signos de descontento y pesimismo en la sociedad iran铆, que duda que haya opciones democr谩ticas verdaderas para influir en el r茅gimen. Si bien en el pasado la participaci贸n electoral fue considerable, las elecciones que llevan a Raisi a la presidencia (probablemente una etapa en su carrera hacia la sucesi贸n del Ayatollah Khamenei), se dan en un contexto de frustraci贸n social ante la situaci贸n econ贸mica (40% de inflaci贸n, aumento del desempleo, casi cuatro millones de iran铆es que se han sumado a la pobreza en los 煤ltimos dos a帽os), y ante un sistema pol铆tico cada vez menos representativo y que contin煤a con m茅todos represivos (Ir谩n es junto a China los dos pa铆ses que m谩s ejecuciones realizan).

En ese contexto, la decisi贸n de marginar a los reformistas y otros posibles candidatos no radicales -que de alguna manera daban estabilidad interna- y apostar por un presidente de l铆nea dura como Raisi, puede significar que el r茅gimen teme que presidentes reformistas podr铆an afectar la futura sucesi贸n del L铆der Supremo, el rol de Ir谩n en Medio Oriente y el proceso de negociaci贸n en el tema nuclear.

El precio por pagar por colocar a Raisi en la presidencia es la p茅rdida de legitimidad, baja participaci贸n en los procesos electorales e incremento de la presi贸n social a un r茅gimen superado en muchos sentidos por su propia sociedad.

