May 13, 2021

Resumen :: Hasta esta mañana, más de 1500 misiles de la Resistencia caen sobre Tel Aviv y más lejos. Desvían vuelos a otro aeropuerto que también es atacado

La Resistencia Palestina continúa su represalia por las agresiones del régimen de Israel con cohetes que alcanzan la ciudad de Tel Aviv y otras más.

Las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), han anunciado que a primeras horas de este jueves ha iniciado una nueva ronda de ataques de represalia contra el régimen de Israel, en respuesta al bombardeo de infraestructuras civiles en la Franja de Gaza, según los medios.

Asimismo, por primera vez durante la lucha de la Resistencia palestina contra Israel, los cohetes palestinos han sobrevolado más allá de Tel Aviv, llegando hasta las ciudades de Haifa y Al-Nasira (Nazaret) en el norte de territorios palestinos ocupados, entre otros lugares.

Conforme a medios israelíes, la represalia palestina ha hecho sonar las sirenas de cohetes en las partes centrales de Tel Aviv y del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, situado en las afueras de la ciudad. Además, corresponsales israelíes en la zona han visto y escuchado varias explosiones en los suburbios de la ciudad, incluso en el mismo aeropuerto.

Resistencia continuará ataques a Israel hasta fin de su agresión

En este sentido, todos los vuelos con destino al mencionado aeropuerto israelí habían sido redirigidos, dada la peligrosa situación, incluido uno de Bruselas (Bélgica) que merodeaba por Tel Aviv después de no poder aterrizar en la terminal, tal como han indicado informes de algunos medios de comunicación.

Asimismo, los medios israelíes han informado que una andanada de cohetes había comenzado a llegar a áreas densamente pobladas de Tel Aviv, y han informado que algunos de estos misiles han destruido varios edificios en la ciudad de Rishon LeZion (centro-norte).

En esta línea, el ejército del régimen de Israel ha reconocido esta misma jornada que alrededor de 1500 proyectiles habían sido disparados desde la Franja de Gaza contra los territorios ocupados.

La escalada de violencia en la zona estalló los días del mes sagrado de Ramadán, a raíz de restricciones que el régimen israelí ha impuesto al acceso de los palestinos a la Mezquita Al-Aqsa, en la ciudad ocupada de Al-Quds (Jerusalén), así como la orden de desalojo de familias palestinas del barrio de Sheij Yarrah, también en Al-Quds.

La Resistencia palestina llamó reiteradas veces a parar la agresión y represión, pero el régimen israelí, haciendo caso omiso, continuó con sus ataques y empezó a realizar ataques aéreos contra la Franja de Gaza, uno de los cuales causó el martes el derrumbe total de un edificio de 13 pisos de 40 departamentos y oficinas en el enclave costero palestino.

Ante ello, los palestinos cumplieron su promesa y empezaron sus medidas de represalia, disparando más de mil misiles contra los territorios ocupados por Israel y han asegurado que continuarán así hasta que la entidad sionista ponga fin a sus agresiones contra los civiles palestinos.

Durante los ataques a Gaza, al menos 67 personas han muerto en Gaza, entre ellos, 17 niños y 6 mujeres, mientras, el número de los heridos desde el lunes ha aumentado a 388, según el Ministerio palestino de Salud.

Según fuentes oficiales, los sionistas han sufrido tres muertes y decenas de heridos, aunque fuentes más confiables hablan de hasta 10 sionistas muertos.

HAMAS ataca con novedoso misil contra el aeropuerto israelí Ramon

Las Brigadas Ezzedin al-Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), han anunciado este jueves que dispararon un novedoso misil de medio alcance, denominado Ayyash 250, contra el aeropuerto internacional Ramon, el segundo más grande de Israel, ubicado en el sur de los territorios ocupados palestinos.

“Acabamos de desvelar el misil Ayyash y le advertimos al enemigo que los aeropuertos y todos los puntos, del sur al norte de la Palestina ocupada, están al alcance de nuestros misiles”, ha enfatizado el portavoz de las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, Abu Obeida,.

Además, el vocero militar ha advertido a todas las aerolíneas extranjeras que cancelen sus vuelos con destino a los territorios ocupados por Israel.

Abu Obeida ha agregado, asimismo, que el potente misil Ayyash es capaz de sobrevolar a cualquier parte y alcanzar cualquier objetivo en los territorios ocupados palestinos, dado que tiene un alcance efectivo de 250 kilómtros y un poder destructivo muy alto.

HAMAS destruye un tanque pesado israelí con un misil ruso ATGM

Un tanque Merkava del ejército israelí

En medio de la escalada de tensión, las fuerzas de HAMAS han usado un misil ruso ATGM para destruir un pesado tanque Merkava del régimen de Israel, ha informado este jueves la agencia rusa de noticias avia.pro.

La información procedente de representantes de HAMAS, según cita el medio ruso, detalla que un Kornet ruso, un misil guiado antitanque (ATGM, por sus siglas en inglés), golpeó primero la torreta del vehículo blindado, haciéndola volar por los aires, y luego todo el tanque quedó completamente destruido junto con la tripulación.

“El tanque Merkava fue destruido por un impacto directo de un misil ATGM. Como resultado de una caída precisa, la torreta del tanque pesado fue arrancada y la tripulación murió”, asegura el medio.

De acuerdo con algunos analistas, los palestinos ya tienen a su alcance equipamientos militares fuertes y modernos para defenderse contra la agresión israelí. Uno de estos son los misiles rusos Kornet, llamados “los asesinos de tanques”, que también están preparados para derribar drones y penetrar en búnkeres.

HAMAS destruye vehículo blindado israelí con misil antitanque

Un blindado del ejército israelí fue blanco de un misil guiado de las fuerzas de la Resistencia palestina, lanzado desde el norte de la Franja de Gaza.

El ataque fue perpetrado el miércoles por las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que, conforme a fuentes locales, apuntaron contra el vehículo israelí un misil guiado.

El poderoso blindado del ejército del régimen sionista fue golpeado por un misil antitanque modelo Kornet, disparado por combatientes palestinos. En el incidente, dos soldados israelíes resultaron heridos y, de acuerdo con el Canal 2 de Israel, se encuentran graves.

Your browser does not support HTML5 video.

El periódico israelí Yedioth Ahronoth también escribió que los informes hablaron de un misil Kornet, disparado desde el norte de la Franja de Gaza contra un objetivo militar en los territorios ocupados, lo que hizo sonar nuevamente las sirenas de alarma en toda la zona.

Palestinos derriban un dirigible militar israelí

Las fuerzas palestinas han derribado este miércoles un dirigible militar israelí, que estaba en el aire cerca de una de las mayores instalaciones militares de Israel. Era utilizado para ayudar a los radares de la, hasta ahora inútil, Cúpula de hierro.

El portal ruso de aviación Avia.Pro. ha informado que la aeronave israelí ha sido atacada por varios misiles de Palestina.

Los vídeos grabados muestran el momento de la destrucción del dirigible militar, mientras que detrás de escena se puede escuchar los sonidos de disparos.

A pesar de que aún no se han publicado los informes oficiales, aparentemente la aeronave no estaba tripulada y rastreaba los lanzamientos de misiles hacia Israel.