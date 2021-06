–

De parte de Kurdistan America Latina June 9, 2021

La co-presidenta de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), Emine Osê, se refirió a las protestas y enfrentamientos en las regiones de Manbij y Sheikh Maqsoud. También alertó que el régimen de Damasco intenta provocar un conflicto árabe-kurdo para su propio beneficio.

-¿Ve una conexión entre las elecciones en Siria y las escaladas en Manbij y otros lugares?

-Las elecciones en Siria no tienen legitimidad. Diez millones de sirios están en el extranjero, decenas de miles son refugiados y son sometidos a un trato inhumano a diario. Partes del país están ocupadas. Es incorrecto celebrar elecciones en una situación así y presentarlas como “legítimas”. A pesar de todo esto, el régimen del partido Baath ha permitido que se celebren elecciones, y lo ha hecho con el único propósito de extender su mandato por siete años más. El régimen también se ha envalentonado por el silencio de las potencias internacionales. Después de su “éxito” en las elecciones, ahora ha puesto su mirada en el noreste de Siria como su próximo objetivo. Al hacerlo, está procediendo de una manera muy fea. Quiere provocar una guerra civil en la región al tratar de enfrentar a los pueblos kurdo y árabe entre sí. También pudimos ver eso en Manbij.

De hecho, lo previmos. Después de las elecciones, el régimen tuvo que tomar algunas medidas prácticas. A su manera, quería mostrar al mundo que todas las crisis e inestabilidades de la región no se pueden resolver hasta que vuelva al poder. Por supuesto, esta no es una situación que pueda desarrollarse sin el apoyo de Rusia. También es significativo que esta provocación por parte de células formadas por ellos, comenzara en vísperas del aniversario de la liberación de Manbij.

-Mencionaste el apoyo de Rusia. ¿Qué papel juega Rusia?

-El comandante de la región quiere demostrar éxito antes de que finalice su mandato. Nada de lo que el régimen del Baath y Rusia quieren hacer aquí es de interés público. Quieren desestabilizar la región y restaurar el status quo anterior a la revolución. Nuestra gente no debe involucrarse en este juego.

-¿Tiene la Administración Autonómica posibilidades y proyectos suficientes para cubrir las necesidades de las personas?

-Como Administración Autonómica, tenemos déficit en algunas áreas. Las posibilidades que tenemos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de la población. También somos parte de esta realidad. Pero si nos comparamos como Administración Autónoma con las regiones que están bajo control del régimen, las posibilidades que ofrecemos a la población aquí están muy por encima de las de las áreas del régimen. Esto se aplica a la seguridad, los servicios y muchos otros sectores vitales. Sin embargo, en comparación con otros países que han vivido con seguridad, con una economía en funcionamiento y estabilidad social durante años, la situación es insuficiente.

Seguimos en guerra, todavía existen amenazas dirigidas contra nuestra seguridad diaria y a nuestra región. La guerra contra nosotros continúa tanto a nivel económico como militar. Los ataques se producen en cada oportunidad y se intenta ocupar nuestra tierra. A pesar de todo esto, la Administración Autónoma está implementando proyectos como una alternativa democrática al régimen del Baath. Existen deficiencias tanto en el ámbito de los servicios como en algunas cuestiones legislativas. No obstante, su tratamiento está incluido en la planificación anual de la Administración Autónoma. Cada área tiene un proyecto de servicio y se esfuerza por implementarlo.

La Administración Autónoma ha gastado nada menos que un billón de liras sirias. Al mismo tiempo, está desarrollando nuevos proyectos para mejorar la vida de las personas. Éste es un punto importante. Nuestra gente no debería involucrarse en los juegos del régimen y Rusia. Debemos pensar en las personas que siguen viviendo bajo el dominio de los grupos terroristas en los territorios ocupados. Por supuesto, nuestra gente tiene deseos y la gente hace demandas.

-Hasta ahora, las potencias internacionales han guardado silencio. ¿Cómo afecta este silencio a las acciones del gobierno y régimen turco?

-Hubo víctimas en estos incidentes. Personas de nuestra nación perdieron la vida. Ha habido bajas. Es una situación muy triste. Mi más sentido pésame para las familias de los que perdieron la vida y deseo una rápida curación para los heridos. El régimen y Rusia quieren aprovechar el silencio de las potencias internacionales. Entonces, si nuestra gente no tiene cuidado, si las personas no se ayudan entre sí, no pueden garantizar su propia seguridad. Esto es cierto para todo el norte y el este de Siria.

Lo que está sucediendo no se puede reducir a Manbij. El silencio de las potencias internacionales tras estos enfrentamientos ha sido un estímulo para el Estado turco y ha lanzado un ataque a las Zonas de Defensa de Medya (Kurdistán iraquí). Estos ataques continúan.

Desde el comienzo de la crisis siria, ha habido constantes intentos de crear un conflicto árabe-kurdo. Detrás de esto están las fuerzas mercenarias, diversas instituciones de potencias internacionales y especialmente el Estado turco. En este sentido, todos los pueblos de la región, especialmente los kurdos y árabes, deben estar atentos.

Hasta ahora, el régimen se ha negado a aceptar su propia derrota. Millones de personas están en el extranjero, regiones enteras están ocupadas y, en estas áreas ocupadas, la gente sufre abusos y violaciones a diario. ¿Dónde está entonces la legitimidad de este régimen? El régimen del Baath está tratando de hacer que todo esto se olvide, de crear un conflicto árabe-kurdo y así desmantelar la seguridad en las áreas autónomas. Esto no es un éxito, sino un crimen contra el pueblo. Quieren destruir los logros del pueblo y poner en peligro su seguridad. De la misma manera, allanan el camino para nuevos ataques de invasión por parte del Estado turco.

Por supuesto, hemos asumido el deber de proveer para las personas, construir la economía, la seguridad y la defensa. Cumpliremos esta responsabilidad juntos. Nuestro llamado a la gente es: unirnos en torno a nuestros logros. 15.000 niños de este país han dado su vida por esto. Defiende tu trabajo y el de tus hijos. Ésta es una responsabilidad histórica.

Hasta ahora, con nuestra unidad, hemos resistido todos los ataques y tácticas de Rusia, el régimen, el Estado turco y sus mercenarios, y hemos defendido nuestros logros. Esto es más necesario hoy que nunca. Tenemos plena confianza en la gente.

-Poco antes de los acontecimientos de Manbij, hubo enfrentamientos en Sheikh Maqsoud (Alepo). Algunas personas de la tribu Begara estuvieron involucradas aquí. En 2013 y 2014, hubo problemas similares con esta tribu. En su opinión, ¿es esto una coincidencia?

-Hay una situación especial en Shehba y Sheikh Maqsoud. El régimen considera estas áreas como nuestro punto débil e intenta jugar esta carta una y otra vez. En lugar de afirmar con respecto a Afrin que una ciudad de Siria fue ocupada y el suelo de la población fue robado, sigue utilizando a Shehba y Sheikh Maqsoud como medio de extorsión.

El régimen y Rusia han fracasado con lo que querían hacer en Manbij. Se sienten perturbados por la situación. Querían extenderse a todas las áreas del noreste de Siria, e incluso durante los enfrentamientos siguieron enviándonos mensajes en ese sentido. Amenazaron con venir y dejar que los aviones sobrevuelen la región. Pero cuando no lograron provocar la crisis deseada de esta manera, se volvieron contra Sheikh Maqsoud. El régimen quería revivir las disputas entre la población de Sheikh Maqsoud y la tribu Begara. Creía que podría controlar más fácilmente estas áreas debido a su ubicación y comenzar un conflicto allí.

El régimen trató de hacer allí lo que no había logrado aquí. Sin embargo, permítanme decir lo siguiente: no todos los miembros de la tribu Begara son partidarios del régimen. Hay algunas personas que quieren agravar la crisis. Y lo están haciendo en nombre de la tribu Begara. Tanto la tribu Begera como nuestra gente deben prestar atención. La iniciativa recae en el pueblo y la administración de Sheikh Maqsoud. Resolverán este problema como lo hicieron en Manbij.

FUENTE: Omer Horo – Hivda Hebun / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

