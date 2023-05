–

En una declaración difundida ayer, en la que se dio la bienvenida al regreso de Siria a la Liga Árabe (LA), el Consejo Democrático Sirio (MSD, por sus siglas originales) señaló que la economía colapsada y los problemas de seguridad en el país no podrán superarse a menos que se identificara correctamente la raíz del problema que los genera.

El MSD –uno de los principales órganos de autogobierno de Rojava- indicó que la corrupción del régimen sirio destruyó las instituciones estatales. Por esta razón, estas instituciones deben ser rediseñadas de acuerdo con los métodos democráticos nacionales para que todos los sirios y las sirias sean incluidas en la administración del país.

Desde el MSD recordaron que la mayoría de los esfuerzos internacionales para resolver la crisis en Siria no tuvieron éxito. “Esto se debe a que estas iniciativas no tomaron en consideración los intereses del pueblo sirio –se explicó-. Como resultado, el régimen continuó rechazando conversaciones que pudieran ayudar a construir la democracia. También creemos que el principal problema en Siria es la democracia, y que el país no puede restaurar sus instituciones nacionales de manera eficiente hasta que se resuelva este problema”.

En la declaración del MSD se destacó como positivo el regreso de Siria a la LA, pero “este paso debe prestar atención al sufrimiento de los sirios”. “Además, todos los partidos nacionales sirios activos deben participar en el proceso político sin ninguna exclusión –se agregó-. Esperamos que la iniciativa árabe funcione correctamente y estabilice la situación en el marco de la resolución 2254 de la ONU. De este modo, se puede crear un entorno adecuado para el regreso seguro de los refugiados”.

El Consejo Democrático Sirio enfatizó que también estaban dispuestos a brindar ayuda en relación con el problema de los refugiados. Al respecto, se indicó: “Respaldamos la declaración de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) anunciada el 18 de abril, que señaló que estaban listos para recibir a los refugiados sirios”.

En el MSD se remarcó la necesidad urgente de reforzar la lucha contra las drogas, señalando que el norte y el este de Siria enfrentaron obstáculos en esta batalla. Tras señalar que el contrabando de drogas no se limitaba a los estados y regiones vecinas, se puntualizó que el consumo de drogas era un problema nacional importante que afectaba a una amplia gama de jóvenes sirios.

La declaración del Consejo Democrático Sirio finalizó con la siguiente afirmación: “Estamos listos para contribuir y apoyar un proceso político que representará a todos los partidos nacionales activos y logrará los principales objetivos de los sirios para poner fin a los efectos negativos del conflicto para que Siria sea un país seguro y un fuente de estabilidad y paz”.

